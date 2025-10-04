Стотици хиляди сгради във Великобритания и Ирландия останаха без ток в резултат на буря (ВИДЕО)

Близо 300 000 сгради в части от Великобритания и Ирландия останаха без ток, докато бурята Ейми се придвижваше през Британските острови, съобщава Sky News, позовавайки се на енергийни компании.

„Около 184 000 домове, ферми и предприятия в цяла Ирландия останаха без ток. В Северна Ирландия, според NIE Networks, 50 000 имота са без ток... Шотландските и южни електрически мрежи (SSEN) заявиха, че все още работят по възстановяването на електрозахранването на 62 000 клиенти“, се казва в доклада.

Позовавайки се на местната полиция, каналът съобщава също, че бурята е довела до смъртта на мъж в ирландския град Летеркени, но подробности за смъртта не бяха предоставени.