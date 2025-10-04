Новини
Стотици хиляди сгради във Великобритания и Ирландия останаха без ток в резултат на буря (ВИДЕО)

Стотици хиляди сгради във Великобритания и Ирландия останаха без ток в резултат на буря (ВИДЕО)

4 Октомври, 2025 14:30 818 9

Около 184 000 домове, ферми и предприятия в цяла Ирландия останаха без ток

Стотици хиляди сгради във Великобритания и Ирландия останаха без ток в резултат на буря (ВИДЕО) - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова

Близо 300 000 сгради в части от Великобритания и Ирландия останаха без ток, докато бурята Ейми се придвижваше през Британските острови, съобщава Sky News, позовавайки се на енергийни компании.

Около 184 000 домове, ферми и предприятия в цяла Ирландия останаха без ток. В Северна Ирландия, според NIE Networks, 50 000 имота са без ток... Шотландските и южни електрически мрежи (SSEN) заявиха, че все още работят по възстановяването на електрозахранването на 62 000 клиенти“, се казва в доклада.

Позовавайки се на местната полиция, каналът съобщава също, че бурята е довела до смъртта на мъж в ирландския град Летеркени, но подробности за смъртта не бяха предоставени.


Великобритания
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Баааааа го…

    4 0 Отговор
    голем дзвер!

    14:34 04.10.2025

  • 2 Няма страшно

    4 1 Отговор
    да я карата на видело !

    14:36 04.10.2025

  • 3 Kaлпазанин

    6 2 Отговор
    Аааааа .Путин им е пратил бурята и да почват да ревът няма само укрите да ревът че няма ток

    14:38 04.10.2025

  • 4 големсмях

    0 3 Отговор
    Бойко и Делян са виновни .И за наводненията в Елените са виновни .И за незаконните строежи са виновни .Скоро и за циклоните в мексиканския залив ще са виновни .Добре ,че са те ...че да не обвиняваме за всичко Иван Костов.

    15:22 04.10.2025

  • 5 есктра

    2 0 Отговор
    Все така да е при тия пустиняци . Все такива хубави новини да има от там.

    Коментиран от #8

    15:26 04.10.2025

  • 6 западналите

    2 0 Отговор
    оттичат в канала!

    15:30 04.10.2025

  • 7 Хе хе...

    1 0 Отговор
    Ма как така буря бе?!?
    Путин е виновен за всичко, ало, фaTkи!

    15:50 04.10.2025

  • 8 име

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "есктра":

    Ирландия не са гадните англичани. Шотланци и ирландци не харесват онези робовладелци, щото и те са им сърбали демокрацията.

    15:59 04.10.2025

  • 9 Не ги мислете

    0 0 Отговор
    Още утре неделя всичко ще бъде на място. А тези с колите в понеделник с нови. Молете се на Господ нас да не ни засттигне същото че ще спим във фургони цял живот.

    16:00 04.10.2025

