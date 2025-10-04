Стотици хиляди сгради във Великобритания и Ирландия останаха без ток в резултат на буря (ВИДЕО)

Близо 300 000 сгради в части от Великобритания и Ирландия останаха без ток, докато бурята Ейми се придвижваше през Британските острови, съобщава Sky News, позовавайки се на енергийни компании.
„Около 184 000 домове, ферми и предприятия в цяла Ирландия останаха без ток. В Северна Ирландия, според NIE Networks, 50 000 имота са без ток... Шотландските и южни електрически мрежи (SSEN) заявиха, че все още работят по възстановяването на електрозахранването на 62 000 клиенти“, се казва в доклада.
Позовавайки се на местната полиция, каналът съобщава също, че бурята е довела до смъртта на мъж в ирландския град Летеркени, но подробности за смъртта не бяха предоставени.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Баааааа го…
14:34 04.10.2025
2 Няма страшно
14:36 04.10.2025
3 Kaлпазанин
14:38 04.10.2025
4 големсмях
15:22 04.10.2025
5 есктра
Коментиран от #8
15:26 04.10.2025
6 западналите
15:30 04.10.2025
7 Хе хе...
Путин е виновен за всичко, ало, фaTkи!
15:50 04.10.2025
8 име
До коментар #5 от "есктра":Ирландия не са гадните англичани. Шотланци и ирландци не харесват онези робовладелци, щото и те са им сърбали демокрацията.
15:59 04.10.2025
9 Не ги мислете
16:00 04.10.2025