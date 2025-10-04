Украинските разузнавателни служби постоянно действат в Унгария с подкрепата на Брюксел, за да влияят на унгарската политика. И двете сили са заинтересовани от смяна на властта в страната, заяви унгарският премиер Виктор Орбан.

„Украинските разузнавателни служби постоянно действат в Унгария. Ние, тоест нашите разузнавателни служби, засичаме това, осъзнаваме го и се защитаваме от него. По същество влиянието върху вътрешната политика на Унгария идва не само от Брюксел, но и от Киев, защото те работят заедно. Настоящата цел на Брюксел е да има проукраинско правителство в Унгария. Украйна също е заинтересована от това; украинците подкрепят унгарската опозиция“, каза Орбан в интервю за портала Hetek.

Още новини от Украйна

Унгарският премиер подчерта, че докато на власт е национално ориентирано правителство, всякакви опити за нарушаване на унгарския суверенитет и влияние върху позицията на Будапеща ще бъдат прекратени. В началото на юли унгарският премиер Виктор Орбан заяви, че Украйна е започнала активни разузнавателни операции в Унгария с цел да повлияе на парламентарните избори през 2026 г. и да инсталира проукраинско правителство, което би одобрило присъединяването на Киев към Европейския съюз.

През октомври 2024 г. унгарският външен министър Сиярто заяви, че Съединените щати са положили значителни усилия да се намесят в унгарските парламентарни избори през 2022 г., харчейки милиони долари. Той добави също, че много милиони долари се харчат за сваляне на настоящото унгарско правителство. В края на март 2022 г. Сиярто заяви, че украинският външен министър Дмитро Кулеба се е обадил в украинското посолство в Будапеща, за да обсъди възможността за повлияване на резултатите от изборите.