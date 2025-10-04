Новини
Украинските разузнавателни служби постоянно действат в Унгария
4 Октомври, 2025 15:47 472 10

Орбан: Настоящата цел на Брюксел е да има проукраинско правителство в Унгария

Украинските разузнавателни служби постоянно действат в Унгария - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Украинските разузнавателни служби постоянно действат в Унгария с подкрепата на Брюксел, за да влияят на унгарската политика. И двете сили са заинтересовани от смяна на властта в страната, заяви унгарският премиер Виктор Орбан.

„Украинските разузнавателни служби постоянно действат в Унгария. Ние, тоест нашите разузнавателни служби, засичаме това, осъзнаваме го и се защитаваме от него. По същество влиянието върху вътрешната политика на Унгария идва не само от Брюксел, но и от Киев, защото те работят заедно. Настоящата цел на Брюксел е да има проукраинско правителство в Унгария. Украйна също е заинтересована от това; украинците подкрепят унгарската опозиция“, каза Орбан в интервю за портала Hetek.

Унгарският премиер подчерта, че докато на власт е национално ориентирано правителство, всякакви опити за нарушаване на унгарския суверенитет и влияние върху позицията на Будапеща ще бъдат прекратени. В началото на юли унгарският премиер Виктор Орбан заяви, че Украйна е започнала активни разузнавателни операции в Унгария с цел да повлияе на парламентарните избори през 2026 г. и да инсталира проукраинско правителство, което би одобрило присъединяването на Киев към Европейския съюз.

През октомври 2024 г. унгарският външен министър Сиярто заяви, че Съединените щати са положили значителни усилия да се намесят в унгарските парламентарни избори през 2022 г., харчейки милиони долари. Той добави също, че много милиони долари се харчат за сваляне на настоящото унгарско правителство. В края на март 2022 г. Сиярто заяви, че украинският външен министър Дмитро Кулеба се е обадил в украинското посолство в Будапеща, за да обсъди възможността за повлияване на резултатите от изборите.


  • 1 Страхлив и глупав милиционер

    2 7 Отговор
    Действат и в Русия, избиха с дронове и взривове генералите на нискочелия кремълски милиционер, който е обхват от параноя в последен стадиий. Защото знае, че ТОЙ е слеващият взривен от украинските служби

    15:52 04.10.2025

  • 2 Путлер се стресе от параноя

    1 7 Отговор
    Преди 3 дни украинските служби взривиха колата на високопоставен руски генерал в Москва, назначен лично от страхливеца Пуслер.

    Коментиран от #3

    15:53 04.10.2025

  • 3 1000 години руски позор и резил

    1 7 Отговор

    До коментар #2 от "Путлер се стресе от параноя":

    Страх ме е вееее.... Ще жертвам всички вати да оцеля аз и Кабаева в Швейцария

    15:54 04.10.2025

  • 4 Пуслер пълни мощно памперса

    1 5 Отговор
    Ръководителят" на руския Съвет на депутатите на Нова Каховка Владимир Леонтиев почина в болницата от раните си. Това съобщи назначеният от руските власти "губернатор" на окупираната част на Херсонска област Володимир Салдо. Лекарите се бореха до последно, но не беше възможно да го спасят", пише той.

    Леонтиев, според Салдо, е ранен сутринта на 1 октомври по време на атака на украинския дрон "Баба Яга". Той е откаран в болницата в тежко състояние. През март 2025 г. съд в Украйна осъди Леонтиев задочно на 15 години затвор в случай на нарушение на законите и обичаите на войната. Според разследването на 19 март 2022 г. той, като ръководител на окупационната администрация на Каховския район и Нова Каховка, е дал заповед за отвличане на кмета на Берислав Олександър Шаповалов. В присъдата се казва, че руските военни са му се подигравали, заплашвали са го с екзекуция и постоянно са го разпитвали. Шаповалов е освободен на 3 април същата година.

    Година по-рано Владимир Леонтиев беше осъден задочно на 12 години затвор в Украйна по случай на незаконно лишаване от свобода на журналиста Олег Батурин, кмета на Таврийск Николай Ризак и секретаря на Градския съвет на Нова Каховка Дмитрий Василиев. Всички те успяха да се върнат в Украйна.

    15:57 04.10.2025

  • 5 Спецназ

    10 1 Отговор
    КАК да подкрепиш страна кандидат за ЕС,

    след като тая кочина ГРУБО погазва всички принципи на
    свобода на словото и вероизповедание? А??

    200 хилядно унгарско малцинство в Украйна е под

    забрана да говори на езика си,
    изпращат ги насила с бусове на фронта да

    ги избиват, нямат правио нито на свои вестници, да не говорим за слово по ТВ!

    Пълно нарушение на ВСИЧКИ принципи на ЕС! ФАКТ!!

    15:58 04.10.2025

  • 6 Бункерен страхливец и м п 0 ми яр

    1 6 Отговор
    Украинските дронове трепят милиционерите на Пуслер страхливеца вътре в Русия... гонят и ги трепят катпо говеда на хиляди км от Украйна.

    Коментиран от #10

    15:58 04.10.2025

  • 7 Няма пари, бензин, руснаците му искат гл

    1 7 Отговор
    Пуслер усеща края и става все по-нервен

    Коментиран от #9

    15:59 04.10.2025

  • 8 тоя

    7 1 Отговор
    Укрите да се вземат в ръце за тяхната държавица ,че е на изчезване , а не да шетат из чужди дворове ....

    15:59 04.10.2025

  • 9 прошляк ,

    6 2 Отговор

    До коментар #7 от "Няма пари, бензин, руснаците му искат гл":

    Наблягай на храната , остави писането на другите !

    16:00 04.10.2025

  • 10 оли ,

    6 2 Отговор

    До коментар #6 от "Бункерен страхливец и м п 0 ми яр":

    А укрията се смалява с всеки изминал ден ! Кой кого трепе е повече от очевидно !

    16:02 04.10.2025

