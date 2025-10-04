Украинските разузнавателни служби постоянно действат в Унгария с подкрепата на Брюксел, за да влияят на унгарската политика. И двете сили са заинтересовани от смяна на властта в страната, заяви унгарският премиер Виктор Орбан.
„Украинските разузнавателни служби постоянно действат в Унгария. Ние, тоест нашите разузнавателни служби, засичаме това, осъзнаваме го и се защитаваме от него. По същество влиянието върху вътрешната политика на Унгария идва не само от Брюксел, но и от Киев, защото те работят заедно. Настоящата цел на Брюксел е да има проукраинско правителство в Унгария. Украйна също е заинтересована от това; украинците подкрепят унгарската опозиция“, каза Орбан в интервю за портала Hetek.
Унгарският премиер подчерта, че докато на власт е национално ориентирано правителство, всякакви опити за нарушаване на унгарския суверенитет и влияние върху позицията на Будапеща ще бъдат прекратени. В началото на юли унгарският премиер Виктор Орбан заяви, че Украйна е започнала активни разузнавателни операции в Унгария с цел да повлияе на парламентарните избори през 2026 г. и да инсталира проукраинско правителство, което би одобрило присъединяването на Киев към Европейския съюз.
През октомври 2024 г. унгарският външен министър Сиярто заяви, че Съединените щати са положили значителни усилия да се намесят в унгарските парламентарни избори през 2022 г., харчейки милиони долари. Той добави също, че много милиони долари се харчат за сваляне на настоящото унгарско правителство. В края на март 2022 г. Сиярто заяви, че украинският външен министър Дмитро Кулеба се е обадил в украинското посолство в Будапеща, за да обсъди възможността за повлияване на резултатите от изборите.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Страхлив и глупав милиционер
15:52 04.10.2025
2 Путлер се стресе от параноя
Коментиран от #3
15:53 04.10.2025
3 1000 години руски позор и резил
До коментар #2 от "Путлер се стресе от параноя":Страх ме е вееее.... Ще жертвам всички вати да оцеля аз и Кабаева в Швейцария
15:54 04.10.2025
4 Пуслер пълни мощно памперса
Леонтиев, според Салдо, е ранен сутринта на 1 октомври по време на атака на украинския дрон "Баба Яга". Той е откаран в болницата в тежко състояние. През март 2025 г. съд в Украйна осъди Леонтиев задочно на 15 години затвор в случай на нарушение на законите и обичаите на войната. Според разследването на 19 март 2022 г. той, като ръководител на окупационната администрация на Каховския район и Нова Каховка, е дал заповед за отвличане на кмета на Берислав Олександър Шаповалов. В присъдата се казва, че руските военни са му се подигравали, заплашвали са го с екзекуция и постоянно са го разпитвали. Шаповалов е освободен на 3 април същата година.
Година по-рано Владимир Леонтиев беше осъден задочно на 12 години затвор в Украйна по случай на незаконно лишаване от свобода на журналиста Олег Батурин, кмета на Таврийск Николай Ризак и секретаря на Градския съвет на Нова Каховка Дмитрий Василиев. Всички те успяха да се върнат в Украйна.
15:57 04.10.2025
5 Спецназ
след като тая кочина ГРУБО погазва всички принципи на
свобода на словото и вероизповедание? А??
200 хилядно унгарско малцинство в Украйна е под
забрана да говори на езика си,
изпращат ги насила с бусове на фронта да
ги избиват, нямат правио нито на свои вестници, да не говорим за слово по ТВ!
Пълно нарушение на ВСИЧКИ принципи на ЕС! ФАКТ!!
15:58 04.10.2025
6 Бункерен страхливец и м п 0 ми яр
Коментиран от #10
15:58 04.10.2025
7 Няма пари, бензин, руснаците му искат гл
Коментиран от #9
15:59 04.10.2025
8 тоя
15:59 04.10.2025
9 прошляк ,
До коментар #7 от "Няма пари, бензин, руснаците му искат гл":Наблягай на храната , остави писането на другите !
16:00 04.10.2025
10 оли ,
До коментар #6 от "Бункерен страхливец и м п 0 ми яр":А укрията се смалява с всеки изминал ден ! Кой кого трепе е повече от очевидно !
16:02 04.10.2025