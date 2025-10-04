Новини
Свят »
Германия »
Германия създава специално звено за борба с дронове

Германия създава специално звено за борба с дронове

4 Октомври, 2025 21:25 600 10

  • германия-
  • дронове-
  • звено-
  • полиция-
  • александър добриндт

То ще е в рамките на федералната полиция

Германия създава специално звено за борба с дронове - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

В светлината на последните инциденти с дронове, германският министър на вътрешните работи Александър Добриндт обяви създаването на специално звено за борба с дронове в рамките на германската федерална полиция.

„Ще създадем собствено звено за борба с дронове в рамките на федералната полиция“, каза Добриндт на среща с европейските си колеги в Мюнхен, според N-tv. Министърът възнамерява да „разшири правомощията, да въоръжи и консолидира“ агенциите, отговорни за защитата от дронове. Обявеното по-рано изменение на Закона за авиационна сигурност следва законово да упълномощи Бундесвера (германските въоръжени сили) да подпомага полицията при елиминирането на дронове, например на голяма надморска височина.

Това, както обясни ръководителят на германското министерство на вътрешните работи, не изисква изменения в Основния закон. Полицията, отговорна за предотвратяването на вътрешни заплахи, трябва да бъде оборудвана за противодействие на дронове. Съответните правомощия на федералните и провинциалните органи трябва да бъдат обединени, заяви той. Същевременно Добриндт отказа да коментира обстоятелствата около скорошните прелети на дронове над летище Мюнхен.

Той припомни плановете за създаване на съвместен център за борба с дронове. „Вече разполагаме с необходимите възможности във Федералната полиция, Митническата служба, Федералната служба за криминална полиция и държавните органи.“ „Искаме обаче значително да разширим тези възможности и да осигурим по-силна комуникация между федералните провинции и федералното правителство“, заяви министърът. Той говори за „надпревара във въоръжаването“ между заплахите, породени от безпилотните летателни апарати, и средствата за противодействие срещу тях.

Добриндт обаче подчерта, че не всеки дрон представлява заплаха. „Много от тях, дори и да са контролирани от чуждестранни сили, са част от целенасочена провокация и не винаги автоматично представляват заплаха“, заключи той. Германският министър на вътрешните работи планира да създаде „звено за разработка и изследване“ на дронове, което ще си сътрудничи с Израел и Украйна, както и с други европейски страни и Европейската комисия.

На свой ред европейският комисар по вътрешните работи и миграцията Магнус Брунер обяви допълнително финансиране от ЕС за дронове. Той обясни, че 150 милиона евро от Европейската агенция за гранична и брегова охрана (Frontex) вече са отпуснати за тези цели. „Ще осигурим допълнителни 250 млн. EUR от фонда за гранична охрана, специално за дронове“, каза той, визирайки предложението на своята агенция. Това трябва да включва и защитата на летищата, заключи той.


Германия
Поставете оценка:
Оценка 1.8 от 10 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Росен Желязков

    12 3 Отговор
    Аз строя стена от водопади срещу руските дронове в хотел Хаяши.

    Коментиран от #2

    21:27 04.10.2025

  • 2 И на покрива

    6 2 Отговор

    До коментар #1 от "Росен Желязков":

    Ще сложа американските хвърчила за атракция ,че те за друго не стават....

    21:32 04.10.2025

  • 3 Временното явление ЕС

    10 2 Отговор
    Обсесията Путин трябва да преследва урсуланковците 24/7 😁

    21:32 04.10.2025

  • 4 Само и само да са

    7 2 Отговор
    Само и само да са на власт тъпунгерите правят всиачко в ущруб на техните сънародници. Сорос и "демократите" от Фаш са ги избрали, не населението на съответната държава!! Всичко е фалш !! Време е да се събудите !!

    21:33 04.10.2025

  • 5 Да бе

    6 2 Отговор
    Борба с украински дронове? Лелей...

    21:38 04.10.2025

  • 6 Всичкият цирк

    4 2 Отговор
    С тия дронове го прави зеления клоун.
    От тоя по- голям интригант и подмолна ,дребна душица НЯМААА!!! Хора, не забравяйте бе ...преди всичко тоя циркаджия е артист бе.....

    21:57 04.10.2025

  • 7 Стига бе

    5 2 Отговор
    Начело с финдерлайното.

    21:58 04.10.2025

  • 8 А с фашистите

    4 2 Отговор
    кой ще се бори?

    22:02 04.10.2025

  • 9 Баш Балък

    1 0 Отговор
    Тия евроклоуни още ли някой ги взема насериозно?!?

    22:23 04.10.2025

  • 10 Я пък тоя

    0 0 Отговор
    Сега разбрах защо започнаха да летят дронове навсякъде.
    Дронове не видели, звено правят.
    Или има рода да се назначава на топли места!
    Трябва звено да се откраднат едни пари.

    22:37 04.10.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания