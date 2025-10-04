Германия създава специално звено за борба с дронове

В светлината на последните инциденти с дронове, германският министър на вътрешните работи Александър Добриндт обяви създаването на специално звено за борба с дронове в рамките на германската федерална полиция.

„Ще създадем собствено звено за борба с дронове в рамките на федералната полиция“, каза Добриндт на среща с европейските си колеги в Мюнхен, според N-tv. Министърът възнамерява да „разшири правомощията, да въоръжи и консолидира“ агенциите, отговорни за защитата от дронове. Обявеното по-рано изменение на Закона за авиационна сигурност следва законово да упълномощи Бундесвера (германските въоръжени сили) да подпомага полицията при елиминирането на дронове, например на голяма надморска височина.

Това, както обясни ръководителят на германското министерство на вътрешните работи, не изисква изменения в Основния закон. Полицията, отговорна за предотвратяването на вътрешни заплахи, трябва да бъде оборудвана за противодействие на дронове. Съответните правомощия на федералните и провинциалните органи трябва да бъдат обединени, заяви той. Същевременно Добриндт отказа да коментира обстоятелствата около скорошните прелети на дронове над летище Мюнхен.

Той припомни плановете за създаване на съвместен център за борба с дронове. „Вече разполагаме с необходимите възможности във Федералната полиция, Митническата служба, Федералната служба за криминална полиция и държавните органи.“ „Искаме обаче значително да разширим тези възможности и да осигурим по-силна комуникация между федералните провинции и федералното правителство“, заяви министърът. Той говори за „надпревара във въоръжаването“ между заплахите, породени от безпилотните летателни апарати, и средствата за противодействие срещу тях.

Добриндт обаче подчерта, че не всеки дрон представлява заплаха. „Много от тях, дори и да са контролирани от чуждестранни сили, са част от целенасочена провокация и не винаги автоматично представляват заплаха“, заключи той. Германският министър на вътрешните работи планира да създаде „звено за разработка и изследване“ на дронове, което ще си сътрудничи с Израел и Украйна, както и с други европейски страни и Европейската комисия.

На свой ред европейският комисар по вътрешните работи и миграцията Магнус Брунер обяви допълнително финансиране от ЕС за дронове. Той обясни, че 150 милиона евро от Европейската агенция за гранична и брегова охрана (Frontex) вече са отпуснати за тези цели. „Ще осигурим допълнителни 250 млн. EUR от фонда за гранична охрана, специално за дронове“, каза той, визирайки предложението на своята агенция. Това трябва да включва и защитата на летищата, заключи той.