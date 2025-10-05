Новини
Ким Чен-ун: Врагът трябва да е загрижен за сигурността си

5 Октомври, 2025 05:12, обновена 5 Октомври, 2025 04:29 576 3

Разработваме допълнителни военни мерки заради засилващото се американско военно присъствие в района, заяви лидерът на Северна Корея

Ким Чен-ун: Врагът трябва да е загрижен за сигурността си - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Лидерът на Северна Корея Ким Чен-ун заяви, че Пхенян е предназначил стратегически активи, за да отговори на засилващото се американско военно присъствие на юг и че страната ще разработи допълнителни военни мерки, съобщи днес държавната информационна агенция КЦТА, цитирана от БТА.

"Пряко пропорционално на струпването на американски сили в Корея, нашият стратегически интерес в района също се засилва и ние съответно сме предназначили специални активи за ключови за нас цели", каза Ким на събитие в рамките на военно изложение преди отбелязването на 80-ата годишнина от основаването на Корейската трудова партия.

"Смятам, че нашите врагове трябва да бъдат загрижени за посоката, в която се развива тяхната среда за сигурност", отбеляза Ким. Северна Корея "несъмнено ще разработи допълнителни военни мерки", за да се подготви да отговори на увеличаването на американски сили, допълни той, без да конкретизира какви.

Пхенян укрепва военните си връзки с Русия и подкрепя войната на руския президент Владимир Путин в Украйна, като според южнокорейски представители изпраща войски и артилерия. Ким Чен-ун задълбочава също сближаването си с Китай. Наскоро той пътува до Пекин, за да присъства на военния парад по случай 80-ата годишнина от края на Втората световна война заедно с китайския президент Си Цзинпин и руския държавен глава Владимир Путин, припомня Ройтерс.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Такива млади

    3 2 Отговор
    трябва да са президентите, Ким поема Северна Корея на 27 годишна възраст а не старчоци като Тръмпоча, Путинката или още по малко оня некролог Бай Дрън. Ким и в момента на 41 пак е млад за ръководител щото изгърмял старчок освен да направи тежка деменциозна мизерия друго няма какво да стане...

    05:03 05.10.2025

  • 2 Правилно

    3 0 Отговор
    Абсолютно вярно другарю Ким! Американските бандити разбират единствено от езика на силата и бързо бягат, когато срещнат отпор!

    05:21 05.10.2025

  • 3 Защо Китай вече е

    3 0 Отговор
    Световна сила нр. 1? Ами азиатците излязоха много по-умни от нас, европейците. И един Ким даже е много по-умен от всичките урсули, взети заедно. А меркелицата няма и 10% от акъла на Ким. За това сега Европа потъва. Има си обективни причини!

    05:31 05.10.2025

