Москва: Унгария може да спечели нов съюзник в ЕС след победата на ANO в Чехия

5 Октомври, 2025 05:12, обновена 5 Октомври, 2025 04:38 605 3

Партията на Бабиш ще има 80 депутати в 200-местната долна камара на парламента

Москва: Унгария може да спечели нов съюзник в ЕС след победата на ANO в Чехия - 1
Алексей Пушков, Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Унгария може да спечели нов съюзник в ЕС след победата на политическото движение ANO (Действие на недоволните граждани), водено от Андрей Бабиш, на чешките парламентарни избори, смята Алексей Пушков, председател на Комисията по информационна политика към Съвета на руската федерация.

„Виктор Орбан може да спечели съюзник в ЕС в лицето на Андрей Бабиш, чешки консерватор и евроскептик“, написа Пушков в своя Telegram канал. Той добави, че „ако Бабиш успее да сформира правителство след резултатите от изборите, настоящият либерален брюкселски кабинет ще подаде оставка и политическият профил на Чехия ще се промени“.

След преброяване на 99,84% от гласовете в избирателните секции на страната, ANO получи 34,62% ​​от подадените гласове, осигурявайки си 80 места в 200-местната долна камара на парламента. Общо шест политически сили влязоха в Камарата на депутатите. Избирателната активност беше 68,91%. ANO ще преговаря за сформиране на правителство със SPD (Свобода и пряка демокрация) и Motorist (Мотористи).


Русия
Поставете оценка:
Оценка 2 от 5 гласа.
Подобни новини


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сигурно

    5 0 Отговор
    сега Пвтър Павел гледа "умно" !

    04:42 05.10.2025

  • 2 Истина

    5 0 Отговор
    Бавно и полека всичко в ЕССР си идва на мястото !

    04:43 05.10.2025

  • 3 Нека

    5 0 Отговор
    се радват на Мая на Сандо !

    04:45 05.10.2025

