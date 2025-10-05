Тръмп прати 300 войници от Националната гвардия в Чикаго

Президентът на САЩ Доналд Тръмп нареди разполагането на 300 войници от Националната гвардия в Чикаго, Илинойс, за да се гарантира безопасността на федералните агенти, обяви заместник-прессекретарят на Белия дом Абигейл Джаксън.

„На фона на продължаващите насилствени вълнения и беззаконие, на които местни лидери като губернатора на щата от Демократическата партия Джей Робърт Прицкер отказват да се справят, президентът Тръмп разреши разполагането на 300 войници от Националната гвардия за защита на федералните служители и имущество“, цитира думите ѝ Politico.

„Президентът Тръмп няма да си затвори очите за беззаконието, опустошаващо американските градове“, добави тя.

По-рано говорителят на Министерството на вътрешната сигурност Триша Маклафлин съобщи, че служители на федералните правоохранителни органи на САЩ са били нападнати от въоръжени мъже по време на акция срещу нелегални имигранти в Чикаго и са били принудени да открият огън. Жена, въоръжена с полуавтоматично оръжие, е била ранена. Говорителката отбеляза също, че полицията в Чикаго отказва да съдейства на федералните агенти.

През септември Тръмп обяви, че войски от Националната гвардия ще бъдат разположени в Чикаго, най-големия град на Илинойс, но не уточни кога точно ще бъдат разположени. Тръмп многократно е критикувал губернатора на Илинойс за това, че не е осигурил сигурността в Чикаго. Според американския лидер градът се е превърнал в „адска дупка“ поради ужасяващото ниво на престъпност. Прицкер, от своя страна, твърди, че Тръмп се смята за диктатор и заплашва с война американския град.