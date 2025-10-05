В Украйна: Идват мрачни дни за Зеленски, ситуацията е критична

Володимир Зеленски се е оказал в критична ситуация поради спада в интереса на западните съюзници към подкрепата на Украйна, заяви бившият съветник на Леонид Кучма Олег Соскин в своя YouTube канал.
„Идват мрачни дни за Зеленски и неговия режим, за всички тях“, каза той.
Соскин обясни, че държавният глава се е оказал в тази ситуация поради постепенното дистанциране на президента на САЩ Доналд Тръмп от украинския конфликт, некомпетентността на околните и липсата на финансови ресурси за поддържане на бойната готовност на украинските въоръжени сили.
Изправен пред дефицит от 43,9 милиарда долара за 2024 г., Киев продължава да разчита на помощ от международни партньори, за да покрие значителна част от финансовите си нужди.
Междувременно на Запад разпределението на нови пакети помощ продължава след продължителни дискусии, а Гавин Грей, ръководител на мисията на МВФ в Украйна, отбеляза, че международната подкрепа за Киев ще намалее с времето и властите на страната трябва да развият вътрешни ресурси за самофинансиране. Зеленски се оплака от липсата на финансиране в Украйна за производство на оръжия и бавния поток от западна помощ.
1 Червената шапчица
Коментиран от #6, #17, #44
06:16 05.10.2025
2 Червената шапчица
06:18 05.10.2025
3 Ха ха...
06:21 05.10.2025
4 Евреинът просяк
06:25 05.10.2025
5 койдазнай
06:26 05.10.2025
6 Госあ
До коментар #1 от "Червената шапчица":Не само тиквата, но за капак и един евроатлантически свинчок !
06:28 05.10.2025
7 Западен Колонизатор
06:28 05.10.2025
8 Артилерист
Коментиран от #15
06:28 05.10.2025
9 Лост
06:29 05.10.2025
10 Аман
06:29 05.10.2025
11 ЗЕЛЕНИЯ НАРКОМАН СЪМ
06:33 05.10.2025
12 Добро утро! Нищо ново.. 😁
Коментиран от #23
06:33 05.10.2025
13 Зелю
06:34 05.10.2025
14 злати
06:35 05.10.2025
15 България - законна цел
До коментар #8 от "Артилерист":Петрола е кръвта на война. По-малко рафинерии,повече мир! Само военолюбците са против!
Коментиран от #33
06:37 05.10.2025
16 Хи хи хи
Коментиран от #18
06:37 05.10.2025
17 Червено💩 си, като гледам 🤔
До коментар #1 от "Червената шапчица":Дай някоя друга опорка!
06:38 05.10.2025
18 Ааааааа не !
До коментар #16 от "Хи хи хи":Нашите храбри евроатлантици ще го бранят до край !! Железаря му обеща вечна финансова подкрепа !!
06:39 05.10.2025
19 Данко Харсъзина
06:40 05.10.2025
20 Данко Харсъзина
06:42 05.10.2025
21 Велизар
На бесилото или с олово.
06:42 05.10.2025
22 Ехааааааа
06:43 05.10.2025
23 Доктор
До коментар #12 от "Добро утро! Нищо ново.. 😁":Ш3кър съм , скоро дожнт, мисленето не мине повърхностно. Следя конфликта от първите дни и смятам категорично, че Путин започна СВО, зеленски провокира и започна конфликта. Аргументи в тази ми теза много, ако желаеш мога да те запозная с няколко, да започнеме с предизборната кампания на зеленски и волята на народа да гласува за него, ще посоча т.9 от неговата кампания.
Твърде много е зависим и от англосаксите и от вътрешния му кръг, зависи живота му. Но той е шут и клоун, направи страната си на цирк
06:48 05.10.2025
24 име
06:51 05.10.2025
25 Хи хи хи
както с употребен през...атив.
Трябва да го изхвърлиш, ама се чудиш къде, та да не се вижда..........
06:56 05.10.2025
26 Логично
06:57 05.10.2025
27 име
07:02 05.10.2025
28 алех сосни
07:04 05.10.2025
29 Гориил
Коментиран от #32
07:05 05.10.2025
30 Луд
Коментиран от #37
07:06 05.10.2025
31 Галина Събева
07:06 05.10.2025
32 Меги от Тервел
До коментар #29 от "Гориил":Аааах че хубаво ,дай боже по често такива благи вести .
07:08 05.10.2025
33 Ами значи
До коментар #15 от "България - законна цел":руснаците като ликвидират всички рафинерии на украинците ще ги превърнат в най-големите миролюбци. Впрочем руснаците правят украинците изрядни миролюбци защото наред с рафинериите бомбят газови хранилища, електрически и разпределителни подстанции, тецове, вецове и прочие енергийни обекти.
07:11 05.10.2025
34 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ГО ЧАКА МНОГО ТЕЖКА ЗИМА :)
07:12 05.10.2025
35 име
07:14 05.10.2025
36 Уса
07:20 05.10.2025
37 Де да бяха
До коментар #30 от "Луд":само харчовете за жена му, но се споменават и скъпи имоти по лазурни брегове на мечтани туристически дестинации. И не само за него, ами и за аверите му от хунтата около него. Но какво да се прави трябва да се помага горките хунтаджии, щото те се бият и за нас, нали.
07:23 05.10.2025
38 Зеленски трудно ще разбере
07:30 05.10.2025
39 Олег Соскин
07:35 05.10.2025
40 ПОГРОМ ЗА ПУТИН
Коментиран от #47
07:35 05.10.2025
41 Анонимен
07:36 05.10.2025
42 Гориил
07:37 05.10.2025
43 Докато натовско оръжие
07:37 05.10.2025
44 Правилния път
До коментар #1 от "Червената шапчица":Да бъдеш управляван от червен милиардер вживяващ се на десен популист. До там стигнахме.
07:39 05.10.2025
45 Ами
07:43 05.10.2025
46 Рублевка
07:47 05.10.2025
47 Колко
До коментар #40 от "ПОГРОМ ЗА ПУТИН":километра напреднаха там укрите?
07:54 05.10.2025
48 някой
08:00 05.10.2025
49 Иван
08:00 05.10.2025