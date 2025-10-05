Володимир Зеленски се е оказал в критична ситуация поради спада в интереса на западните съюзници към подкрепата на Украйна, заяви бившият съветник на Леонид Кучма Олег Соскин в своя YouTube канал.

„Идват мрачни дни за Зеленски и неговия режим, за всички тях“, каза той.

Соскин обясни, че държавният глава се е оказал в тази ситуация поради постепенното дистанциране на президента на САЩ Доналд Тръмп от украинския конфликт, некомпетентността на околните и липсата на финансови ресурси за поддържане на бойната готовност на украинските въоръжени сили.

Изправен пред дефицит от 43,9 милиарда долара за 2024 г., Киев продължава да разчита на помощ от международни партньори, за да покрие значителна част от финансовите си нужди.

Междувременно на Запад разпределението на нови пакети помощ продължава след продължителни дискусии, а Гавин Грей, ръководител на мисията на МВФ в Украйна, отбеляза, че международната подкрепа за Киев ще намалее с времето и властите на страната трябва да развият вътрешни ресурси за самофинансиране. Зеленски се оплака от липсата на финансиране в Украйна за производство на оръжия и бавния поток от западна помощ.