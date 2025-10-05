Новини
В Украйна: Идват мрачни дни за Зеленски, ситуацията е критична

5 Октомври, 2025 06:05

Причината е в спадналия интерес на западните съюзници към подкрепата на Киев, смята бившият съветник на експрезидента Леонид Кучма Олег Соскин

В Украйна: Идват мрачни дни за Зеленски, ситуацията е критична - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев

Володимир Зеленски се е оказал в критична ситуация поради спада в интереса на западните съюзници към подкрепата на Украйна, заяви бившият съветник на Леонид Кучма Олег Соскин в своя YouTube канал.

„Идват мрачни дни за Зеленски и неговия режим, за всички тях“, каза той.

Соскин обясни, че държавният глава се е оказал в тази ситуация поради постепенното дистанциране на президента на САЩ Доналд Тръмп от украинския конфликт, некомпетентността на околните и липсата на финансови ресурси за поддържане на бойната готовност на украинските въоръжени сили.

Изправен пред дефицит от 43,9 милиарда долара за 2024 г., Киев продължава да разчита на помощ от международни партньори, за да покрие значителна част от финансовите си нужди.

Междувременно на Запад разпределението на нови пакети помощ продължава след продължителни дискусии, а Гавин Грей, ръководител на мисията на МВФ в Украйна, отбеляза, че международната подкрепа за Киев ще намалее с времето и властите на страната трябва да развият вътрешни ресурси за самофинансиране. Зеленски се оплака от липсата на финансиране в Украйна за производство на оръжия и бавния поток от западна помощ.


Оценка 4.2 от 44 гласа.
Оценка 4.2 от 44 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Червената шапчица

    84 67 Отговор
    Чехия изглежда поема по правилния път А ние докога ще търпим Тиквата

    Коментиран от #6, #17, #44

    06:16 05.10.2025

  • 2 Червената шапчица

    61 63 Отговор
    Дреме ми на зарзалата за Зелю

    06:18 05.10.2025

  • 3 Ха ха...

    78 65 Отговор
    Ами то това се очакваше!! Беше предопределено че Западът ще го използва, а после когато повече не може да им свърши работата, ще го изхвърли като мръсен парцал!! Употребена и безполезна пр.о.сти.тутка!! 😂😂

    06:21 05.10.2025

  • 4 Евреинът просяк

    64 58 Отговор
    Трудно, но ще разбере демокрацията - глобална корупция и компромати. Вашингтон използва Зеленски жида за разпалване конфликт с Москва, но когато играта загрубя и баба Меца показа дебелата тояга, го пуснаха по пистата.

    06:25 05.10.2025

  • 5 койдазнай

    26 54 Отговор
    Аз винаги съм ценял мнението на Олег Соскин, бившият съветник на Леонид Кучма. Радвам се, че редакцията ни запознава с менението му.

    06:26 05.10.2025

  • 6 Госあ

    51 48 Отговор

    До коментар #1 от "Червената шапчица":

    Не само тиквата, но за капак и един евроатлантически свинчок !

    06:28 05.10.2025

  • 7 Западен Колонизатор

    41 46 Отговор
    Целият проблем се появи , когато Русия подло извади малка част от армията си , и ни запука. Сега нямаме и това , което преди вземахме от Украйна .

    06:28 05.10.2025

  • 8 Артилерист

    58 45 Отговор
    Но как тъй, той нали щеше да побеждава Русия, да си връща всичките територии, че иповече? Кво правим сега като угасна тока, а? Нали щеше да стреля с Томахоук, Таурус, Сапсан и прочие по Москва? Или мрачовината не могат да ги намерят? Ех, гидии, ще палите рафинерии, а?

    Коментиран от #15

    06:28 05.10.2025

  • 9 Лост

    31 42 Отговор
    Дай,дай,дай.И на края -на .!. .

    06:29 05.10.2025

  • 10 Аман

    44 24 Отговор
    Не се притеснявайте. статията е мусор.

    06:29 05.10.2025

  • 11 ЗЕЛЕНИЯ НАРКОМАН СЪМ

    46 38 Отговор
    Чувствам се приластен и изоставен .....като не ми дават милиарди ....жена ми олена как ще си купи нова кола за милиони , как ??????

    06:33 05.10.2025

  • 12 Добро утро! Нищо ново.. 😁

    45 51 Отговор
    Поредната, елементарна, долнопpoбна, проруска пропаганда която има ефект и въздействие само върху индивидите с критично ниско ниво на обща култура, морал и интелект.

    Коментиран от #23

    06:33 05.10.2025

  • 13 Зелю

    19 14 Отговор
    Тоя редактор да се изгони веднага !

    06:34 05.10.2025

  • 14 злати

    38 8 Отговор
    да ви кажа честно с такива управници и на Европа идват мрачни дни с тази войнствена риторика срещу една от най голямата ядрена държава нищо хубаво няма да излезе,освен ще се запише като най кратката война в историята на човечеството останало почти без хора а тези които останат ще бъдат ни живи ни умрели

    06:35 05.10.2025

  • 15 България - законна цел

    9 19 Отговор

    До коментар #8 от "Артилерист":

    Петрола е кръвта на война. По-малко рафинерии,повече мир! Само военолюбците са против!

    Коментиран от #33

    06:37 05.10.2025

  • 16 Хи хи хи

    31 7 Отговор
    Надрусаняка скоро на почивка във Сибир !!!!!

    Коментиран от #18

    06:37 05.10.2025

  • 17 Червено💩 си, като гледам 🤔

    11 15 Отговор

    До коментар #1 от "Червената шапчица":

    Дай някоя друга опорка!

    06:38 05.10.2025

  • 18 Ааааааа не !

    37 5 Отговор

    До коментар #16 от "Хи хи хи":

    Нашите храбри евроатлантици ще го бранят до край !! Железаря му обеща вечна финансова подкрепа !!

    06:39 05.10.2025

  • 19 Данко Харсъзина

    22 5 Отговор
    Няма пари.

    06:40 05.10.2025

  • 20 Данко Харсъзина

    27 3 Отговор
    Западните съюзници нямат пари. Имат само дългове. А Зеленски иска, иска, иска...

    06:42 05.10.2025

  • 21 Велизар

    26 3 Отговор
    Утрепайте го и ще си решите всички главоболия, с какво неговият живот е по-ценен от на когото и да било насилствено мобилизиран друг мъж, с нищо.
    На бесилото или с олово.

    06:42 05.10.2025

  • 22 Ехааааааа

    19 3 Отговор
    Светът ще се отърве от двама невменяеми евреи ....потника и убиеца нетаняху !!!!!!

    06:43 05.10.2025

  • 23 Доктор

    16 9 Отговор

    До коментар #12 от "Добро утро! Нищо ново.. 😁":

    Ш3кър съм , скоро дожнт, мисленето не мине повърхностно. Следя конфликта от първите дни и смятам категорично, че Путин започна СВО, зеленски провокира и започна конфликта. Аргументи в тази ми теза много, ако желаеш мога да те запозная с няколко, да започнеме с предизборната кампания на зеленски и волята на народа да гласува за него, ще посоча т.9 от неговата кампания.
    Твърде много е зависим и от англосаксите и от вътрешния му кръг, зависи живота му. Но той е шут и клоун, направи страната си на цирк

    06:48 05.10.2025

  • 24 име

    17 10 Отговор
    В момента киевската хунта освен, че се опитва да разшири конфликта с разни мними дронови атаки по НАТО, прави жалки опити да изфабрикува и без това смешни успехи по 1200 километровата фронтова линия, която на 2-3 места се огъва яко на запад, но най-големия локум е че пак щели да пробиват незнам си къде и да отрязват и превземат Крим, че да принудят Путин на преговори. И да знаете, Купянск може и да пада, обаче там руснаците търпят колосални загуби щото ги води предателя, който командваше Кримските войски 2014г., а от ВСУ вече са излезнали с официално изявление че Покровск вече няма стратегическо значение, той е просто един от многото градове, които ги има толкова много в Украйна, че не е проблем да се оттглят от там.

    06:51 05.10.2025

  • 25 Хи хи хи

    21 9 Отговор
    Проблема със зилената нашмъркана марионетка е същия,
    както с употребен през...атив.
    Трябва да го изхвърлиш, ама се чудиш къде, та да не се вижда..........

    06:56 05.10.2025

  • 26 Логично

    18 9 Отговор
    Зеленият наркоман ще завърши като продажно псе, който е жертвал страната и народа си за чужди сатанински интереси!

    06:57 05.10.2025

  • 27 име

    9 6 Отговор
    В Carnegie Endowment има една статия Have Ukrainian Drones Really Knocked Out 38% of Russia’s Oil Refining Capacity? На кратко ще я преведа за родната copoсня, щото те не знаят езика на господарите си: рафинериите, които са ударени, представляват 38% от общия капацитет на всички рафинерии, но миналата година имаше подобни удари пак и руснаците си възстановиха работата за макс 15 дни. Отделно че рафинериите им работят на макс 78% капацитет, в непоразените има поне 20% запас, а и като цяло, рафинериите им са настроени така, че правят 16% повече бензин и два пъти повече нафта от колкото е вътрешното им потребление. Нафтата е важна за денацификацията и ако ще бандерите да извадят пермаментно от строя половината капацитет на руснаците, пак ще имат достатъчно нафта.

    07:02 05.10.2025

  • 28 алех сосни

    2 10 Отговор
    гаварит мацква

    07:04 05.10.2025

  • 29 Гориил

    14 2 Отговор
    Света Богородице, руснаците унищожиха Лвов за една нощ с масивен ракетен удар и орди от дронове. Индустриални зони горят и експлодират от оръжия и боеприпаси на НАТО.

    Коментиран от #32

    07:05 05.10.2025

  • 30 Луд

    7 2 Отговор
    Ако новината за харчене на милиони долари от жена му са вярни това ще му изиграе лоша шега.

    Коментиран от #37

    07:06 05.10.2025

  • 31 Галина Събева

    8 4 Отговор
    Много се съмнявам ,че след тежките бомбардировки над Киев през август ,Зельоньй Папугай е дал фира и от доста време ползват за пред хората един негов двойник италианец и интернет звезда срещу солидно заплащане .

    07:06 05.10.2025

  • 32 Меги от Тервел

    7 2 Отговор

    До коментар #29 от "Гориил":

    Аааах че хубаво ,дай боже по често такива благи вести .

    07:08 05.10.2025

  • 33 Ами значи

    11 2 Отговор

    До коментар #15 от "България - законна цел":

    руснаците като ликвидират всички рафинерии на украинците ще ги превърнат в най-големите миролюбци. Впрочем руснаците правят украинците изрядни миролюбци защото наред с рафинериите бомбят газови хранилища, електрически и разпределителни подстанции, тецове, вецове и прочие енергийни обекти.

    07:11 05.10.2025

  • 34 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    8 2 Отговор
    КОЙТО НЕ Е СЯЛ КАРТОФИ В ПОКРАЙНА
    ГО ЧАКА МНОГО ТЕЖКА ЗИМА :)

    07:12 05.10.2025

  • 35 име

    10 2 Отговор
    Ефективността на НАТОвското ПВО в бандеристан през август месец е било 37%. През.септември месец е паднало на 6%. Тва е щото руснаците са бедни, гладни и изостанали, и нямат технологичното предимство на бандерите, обаче са направили нов модел лопата Искандер и няква нова дозвукова лопата, които в последната фаза слизали на по-ниско и правели маневри и врътки преди да бъдат,прихванани успешно от някой бандераски цех запдронове или радара и пусковите на Патриота.

    07:14 05.10.2025

  • 36 Уса

    3 2 Отговор
    В сащ нямаме никакъв интерес

    07:20 05.10.2025

  • 37 Де да бяха

    7 3 Отговор

    До коментар #30 от "Луд":

    само харчовете за жена му, но се споменават и скъпи имоти по лазурни брегове на мечтани туристически дестинации. И не само за него, ами и за аверите му от хунтата около него. Но какво да се прави трябва да се помага горките хунтаджии, щото те се бият и за нас, нали.

    07:23 05.10.2025

  • 38 Зеленски трудно ще разбере

    5 3 Отговор
    Че с глобална просия и неистово реване далеч не се стига. Но макар и бавно, това просветление ще настъпи.

    07:30 05.10.2025

  • 39 Олег Соскин

    1 6 Отговор
    Любимият украински анализатор на руската пропаганда.

    07:35 05.10.2025

  • 40 ПОГРОМ ЗА ПУТИН

    1 9 Отговор
    При Лиман. Руски и севернокорейски пълчища разбити от ВСУ. Корейски оръдия КОКСАН унищожени безжалостно. Хаймърс в действие

    Коментиран от #47

    07:35 05.10.2025

  • 41 Анонимен

    3 0 Отговор
    Ами все едно и също - оплаквания, обвинения, заплахи и подмазване!

    07:36 05.10.2025

  • 42 Гориил

    6 1 Отговор
    Чешките парламентарни избори биха могли да доведат до формирането на правителство, което ще спре да предоставя на киевския режим всеобхватна и безусловна военна и икономическа помощ. Президентът Петр Павел смята победителите за „екстремисти“, но е безсилен да ги спре.

    07:37 05.10.2025

  • 43 Докато натовско оръжие

    1 5 Отговор
    Разбива руснаците и води до милиардни печалби за САЩ, УКРАЙНА ще е златна кокошка за Запада.

    07:37 05.10.2025

  • 44 Правилния път

    4 1 Отговор

    До коментар #1 от "Червената шапчица":

    Да бъдеш управляван от червен милиардер вживяващ се на десен популист. До там стигнахме.

    07:39 05.10.2025

  • 45 Ами

    0 2 Отговор
    Европейските лидери ще измислят нещо. Я някоя чисто нова кредитна карта, я някой нов данък. Няма проблем. 50 милиарда са нищо пари за тях. Важното е войната срещу руснаците да върви.

    07:43 05.10.2025

  • 46 Рублевка

    3 2 Отговор
    Русия със 650 хиляди воюва срещу един милион укри и ги съдира от бой! Един милион клоуни, с главатар просяк и шут на Европа.

    07:47 05.10.2025

  • 47 Колко

    1 0 Отговор

    До коментар #40 от "ПОГРОМ ЗА ПУТИН":

    километра напреднаха там укрите?

    07:54 05.10.2025

  • 48 някой

    0 0 Отговор
    А имало и хубави новини! Ама кеф! На зеля ще му духнат под опашката! Ще го отсвирят! Ще го пратят за зелен хайвер! Зеленски за зелен хайвер! Ха ха ха ха.... Днес денят е хубав и с хубава новина! Зеленото ще иде за зелен.....

    08:00 05.10.2025

  • 49 Иван

    0 0 Отговор
    Сатанинските нацистки коварни равини няма да успеят да превърнат Покрайна в нов Израел.

    08:00 05.10.2025

