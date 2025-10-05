Новини
Свят »
Русия »
Депутат от Думата: Украински дезертьори бягат в Русия, полагат военна клетва и се бият срещу режима в Киев
  Тема: Украйна

Депутат от Думата: Украински дезертьори бягат в Русия, полагат военна клетва и се бият срещу режима в Киев

5 Октомври, 2025 07:07, обновена 5 Октомври, 2025 07:14 1 234 29

  • украйна-
  • русия-
  • война-
  • дезертьори

150 хиляди украинци са избягали от бойното поле от януари до август, изчисляват в Москва

Депутат от Думата: Украински дезертьори бягат в Русия, полагат военна клетва и се бият срещу режима в Киев - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Депутатът от Държавната дума на Русия и генерал-майор от запаса Леонид Ивлев заяви, че броят на дезертьорите във въоръжените сили на Украйна е еквивалентен на няколко армии.

Ивлев заяви, че броят на дезертьорите сред украинските военнослужещи е 150 000 - значителна цифра. Според него той е еквивалентен на две или три комбинирани армии.

Още новини от Украйна

„Нещо повече, те дезертираха не само в Полша, Унгария и Румъния, но и в Русия. Много от тях положиха военна клетва пред Русия, взеха оръжие и отидоха да се бият с режима в Киев“, отбеляза парламентаристът.

По-рано руският президент Владимир Путин заяви, че въоръжените сили на Украйна са загубили над 44 000 войници през последния месец. От януари до август броят на дезертьорите в украинската армия възлиза на приблизително 150 000.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 4.1 от 28 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 а колко

    12 23 Отговор
    орки збегаа?

    07:16 05.10.2025

  • 2 Ний ша Ва упрайм

    27 8 Отговор
    вай вай урсуките в траур тагаренко да фаща манлехера и да търчи на източния фронт

    07:17 05.10.2025

  • 3 Анджо

    13 28 Отговор
    Това е смешно, цяла армия да избяга, това са пълни глупости. Тия дали си вярват какво говорят.

    07:19 05.10.2025

  • 4 Гориил

    19 5 Отговор
    Военната клетва е единственият начин да получите руско гражданство.

    07:19 05.10.2025

  • 5 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    39 7 Отговор
    В БЪЛГАРИЯ ,
    ПРИ ВОЙНА С РУСИЯ
    ДЕЗЕРТЬОРИТЕ ЩЕ СА 99%
    .... ВЪВ ВСЯКА ДЪРЖАВА ИМА ПОНЕ 1% НЕНОРМАЛНИ

    07:19 05.10.2025

  • 6 име

    13 8 Отговор
    Така е, ама да знаете че тези нищо не струват. В момента Купянск пада, обаче там руснаците търпят колосални загуби щото ги води предателя, който командваше Кримските войски 2014г. От няколко дни се върти в интернетптази пропаганда, очаквайте този наратив и по нашите свободни медии. А от ВСУ вече са излезнали с официално изявление че Покровск няма стратегическо значение, той е просто един от многото градове, които ги има толкова много в Украйна, че не е проблем да се оттглят от там. И това предстои да го прочетем.

    07:19 05.10.2025

  • 7 гост

    9 18 Отговор
    Поредният руски фейк.....

    07:19 05.10.2025

  • 8 само мажа по екрана

    24 5 Отговор
    От много години редица западни "ястреби" подклаждат идеята Русия да бъде разкъсана, омаломощена и контролирана, дори заличена. Открито говорят за нейната огромна територия, несъответстваща на малобройното и население и че руснаците не заслужават тази гигантска земна площ. Затова аз мисля, че разбирам руската психика и усещам, че те са прави. Да не говорим за храбрия украински народ, настройван и въвлечен в кръвопролитие от престъпната си корумпирана върховна клика срещу своите руски роднини. За разлика от мен, страхлив и скрит зад клавиатурата, българин, треперещ за жалката си заплата, страхуващ се от негативна реакция на някой жълтопаветен цензор-атлант или администратор на сайт, руснакът е войнствен и националистически настроен. Готов е да се жертва за това, което той нарича своя родина. Негови роднини са умирали с милиони в предишни войни и не желае днес хиените-световни хегемони да се впият и да късат парчета от "плътта" му. Ако бях руснак, веднага бих тръгнал за "правата вяра". Но за съжаление съм един жалък, свит, смазан от статуквото, комплексар, българин, мижитурка, страхлива мишка зад клавиатурата. Страхувам се дори от себе си и за това, да не ме изтрият администраторите на този сайт.

    07:19 05.10.2025

  • 9 гдфгфдг

    21 5 Отговор
    психаря магарев да заминава заедно с цялото ппдб и герП на фронта

    07:21 05.10.2025

  • 10 Вече почти четири години

    11 21 Отговор
    От Москва едни и същи глупости ни говорят.

    07:25 05.10.2025

  • 11 Уса

    6 4 Отговор
    Това се прави от 2 години

    07:25 05.10.2025

  • 12 Гоорил

    10 27 Отговор
    Но няма нормален украинец който да иска руско гражданство, всички знаят какво се случва в Днр и Лнр, наречени женските републики, ватата е избита още 2022, режима ня ботокса от бункера е пред края си!

    07:26 05.10.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Последния Софиянец

    5 13 Отговор
    Тогава кой загрузва с 200 пиянатя вата 4та година, още град нямат заграбен!

    07:29 05.10.2025

  • 16 На руснак

    7 12 Отговор
    вяра да нямаш!

    07:31 05.10.2025

  • 17 Логично

    13 6 Отговор
    Нацисткият режим в Киев се разпада

    Коментиран от #20

    07:32 05.10.2025

  • 18 име

    13 13 Отговор
    Ефективността на НАТОвското ПВО в бандеристан през Август месец е било 37%. През Септември месец е паднало на 6%. Тва е щото руснаците са бедни, гладни и изостанали, и нямат технологичното предимство на свободните бандерите. Обаче са направили нов модел лопата Искандер и няква нова дозвукова лопата (круизни ракети) които в последната фаза слизали на по-ниско и правели маневри и врътки преди да бъдат прихванати успешно от някой бандераски цех за дронове или радара и пусковите на Патриота. И понеже са изостнали, сделали са дроновете Гебера, които работят като разузнавателни дронове и само пращат информация на лопатите къде какво има за прихващане. Апропо, преди няколко дни ракета от системата Пейтриът прихвана жилищна сграда в Киев, клипчето го има в тубата. Не знам как още не са изревали че руснаците удрят пак цивилни сгради.

    Коментиран от #21, #24

    07:34 05.10.2025

  • 19 Наивник

    13 10 Отговор
    Повярвахме му... 😂Рашистки боклук който скоро ще бъде с белезници

    07:37 05.10.2025

  • 20 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    10 9 Отговор

    До коментар #17 от "Логично":

    И така от 2022, а над милион вата замина при кабзон от тогава‼️

    07:39 05.10.2025

  • 21 Вярвай си копейко мaлoyмна!

    11 9 Отговор

    До коментар #18 от "име":

    Друго не ти остава.

    07:40 05.10.2025

  • 22 Артилерист

    9 9 Отговор
    Процесът на дизертиране от укроармията върви още от края на първата година война, когато постепенно започна да се увеличава жестокостта на мобилизацията. Вероятно повечето от преминалите на страната на руските войски и положили клетва да се бият за Русия, са от областите с компактно рускоезично население. Тези мъже са истински насилствено събирани и принудени да се бият за хунтата на Зеленски. Не изключвам и да са обърнали оръжието си срещу заградителните отряди от наемници и бандеровци, за да се доберат с бой до руските части...

    07:40 05.10.2025

  • 23 Гощо

    4 8 Отговор
    Това да не са избитите украинци при Бахмут и в Азовстал? Помня че тогава избихте цялата украинска армия и оттогава набират деца и старци по улиците! Нищо! Нали сте на три дни от Киев!

    07:41 05.10.2025

  • 24 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    2 9 Отговор

    До коментар #18 от "име":

    За това ли има купони за бензин и картошки в блатния султанат‼️

    07:41 05.10.2025

  • 25 Артилерист

    4 5 Отговор
    Но от мен да запомните до като не се унищожи блатната кочина ня бункерното няма да има мир по света!

    07:42 05.10.2025

  • 26 Пешко

    2 5 Отговор
    Даже имало и много натовски генерали които дезертирали в Русия! Не го премълчавайте!

    07:43 05.10.2025

  • 27 Истината

    1 2 Отговор
    Това от занулената украинска армия ли?

    07:44 05.10.2025

  • 28 Атина Палада

    1 2 Отговор
    Блатните трябва да са си в кочината заградени с бодлива тел, копейките тоже в сибир.

    07:49 05.10.2025

  • 29 И накрая

    0 0 Отговор
    и руснаци и украинци ще се бият заедно срещу западно фашисткия нацизъм. Това виждам.

    08:04 05.10.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания