Депутатът от Държавната дума на Русия и генерал-майор от запаса Леонид Ивлев заяви, че броят на дезертьорите във въоръжените сили на Украйна е еквивалентен на няколко армии.
Ивлев заяви, че броят на дезертьорите сред украинските военнослужещи е 150 000 - значителна цифра. Според него той е еквивалентен на две или три комбинирани армии.
„Нещо повече, те дезертираха не само в Полша, Унгария и Румъния, но и в Русия. Много от тях положиха военна клетва пред Русия, взеха оръжие и отидоха да се бият с режима в Киев“, отбеляза парламентаристът.
По-рано руският президент Владимир Путин заяви, че въоръжените сили на Украйна са загубили над 44 000 войници през последния месец. От януари до август броят на дезертьорите в украинската армия възлиза на приблизително 150 000.
