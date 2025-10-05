Навършват се 25 г. от падането от власт на Слободан Милошевич

Днес е 25-ата годишнина от падането от власт на Слободан Милошевич в бивша Югославия. На 5 октомври 2000 г. масови протести в Белград свалиха от власт националистическия лидер Слободан Милошевич, управлявал повече от десетилетие по време на кървави войни, тежки санкции и финансов колапс, припомня БНР. Вълненията бяха предизвикани от отказа на президента да признае изборното си поражение.
След като управлява разпадащата се Югославия през 90-те години, Милошевич загуби президентските избори през септември 2000 г. от опозиционния лидер Войислав Кощуница. В страна, все още възстановяваща се от бомбардировките на НАТО, които изтласкаха сръбските сили от Косово в края на войната от 1998-1999 г., отказът му да приеме резултата катализира опозицията. Подкрепени от синдикати, студенти и продемократичната опозиция, протестите бързо обхванаха цялата страна. Стачки в края на септември в големи въглищни мини парализираха страната и подготвиха почвата за похода към Белград на 5 октомври. Хиляди хора обградиха парламента, настоявайки Милошевич да се оттегли. Въпреки сълзотворния газ и ударите с палки, тълпата проби кордоните на жандармерията и щурмува парламента. Протестиращите разбиха входа на проправителствената държавна телевизия с булдозер и я подпалиха.
Докато дим се издигаше от разбитите прозорци на парламента, все повече полицаи се присъединяваха към протестиращите. Милошевич очевидно бе загубил контрол над властта, а напрежението се превърна в празненство. На следващия ден той призна поражението си.
Кощуница, подкрепен от опозиционната коалиция, положи клетва като нов президент, а в следващите месеци Сърбия избра първото си демократично правителство, водено от Зоран Джинджич, с огромна подкрепа на изборите.
