Навършват се 25 г. от падането от власт на Слободан Милошевич

5 Октомври, 2025 08:21 729 12

Навършват се 25 г. от падането от власт на Слободан Милошевич - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Днес е 25-ата годишнина от падането от власт на Слободан Милошевич в бивша Югославия. На 5 октомври 2000 г. масови протести в Белград свалиха от власт националистическия лидер Слободан Милошевич, управлявал повече от десетилетие по време на кървави войни, тежки санкции и финансов колапс, припомня БНР. Вълненията бяха предизвикани от отказа на президента да признае изборното си поражение.

След като управлява разпадащата се Югославия през 90-те години, Милошевич загуби президентските избори през септември 2000 г. от опозиционния лидер Войислав Кощуница. В страна, все още възстановяваща се от бомбардировките на НАТО, които изтласкаха сръбските сили от Косово в края на войната от 1998-1999 г., отказът му да приеме резултата катализира опозицията. Подкрепени от синдикати, студенти и продемократичната опозиция, протестите бързо обхванаха цялата страна. Стачки в края на септември в големи въглищни мини парализираха страната и подготвиха почвата за похода към Белград на 5 октомври. Хиляди хора обградиха парламента, настоявайки Милошевич да се оттегли. Въпреки сълзотворния газ и ударите с палки, тълпата проби кордоните на жандармерията и щурмува парламента. Протестиращите разбиха входа на проправителствената държавна телевизия с булдозер и я подпалиха.

Докато дим се издигаше от разбитите прозорци на парламента, все повече полицаи се присъединяваха към протестиращите. Милошевич очевидно бе загубил контрол над властта, а напрежението се превърна в празненство. На следващия ден той призна поражението си.

Кощуница, подкрепен от опозиционната коалиция, положи клетва като нов президент, а в следващите месеци Сърбия избра първото си демократично правителство, водено от Зоран Джинджич, с огромна подкрепа на изборите.


Сърбия
Поставете оценка:
Оценка 2.6 от 5 гласа.
  • 1 Бай Ганьо

    7 2 Отговор
    Не че това помогна , и те като нас се надяваха в едната ръка и акаха в другата

    08:27 05.10.2025

  • 2 Pyccкий Карлик

    3 16 Отговор
    Милошевич беше приятел с Путин, а Югославия съюзник на Масква !!! Затова сега Милошевич търка наровете в затвора, а Югославия уже нет 😁

    Коментиран от #3, #7

    08:29 05.10.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Бен Гън

    13 4 Отговор
    Мир на праха му! И двамата с бай Тошо милееха за народа си за разлика от сегашните политикани с манталитет на скарабеи .

    Коментиран от #5

    08:37 05.10.2025

  • 5 Pyccкий Карлик

    4 12 Отговор

    До коментар #4 от "Бен Гън":

    Русия и руснаците са единствената причина Югославия да я няма !!! Слава Богу че Бълария се отърва от тях.
    Единствения проблем е Камчия, където в момента 10 000 ру3ки туристи отказват да си тръгнат и настояват за българско гражданство 😁

    08:43 05.10.2025

  • 6 Георгиев

    9 1 Отговор
    Тази операция на САЩ сме я гледали многократно по късно. В Украина вече се осветлиха. В наши дни в Румъния и Молдова успяха с триста зора и само с пари - народът не е с тях. Колкото до Милошевич, редно е да се отбележи, че той беше следствен и затворник в Хага, където го оправдаха за обвиненията в геноцид. Но не го пуснаха. Спряха ми лекарствата и го тровиха до смъртта му там.

    09:09 05.10.2025

  • 7 Георгиев

    7 1 Отговор

    До коментар #2 от "Pyccкий Карлик":

    Нищо вярно! Путин още не беше фактор на голямата политическа сцена. Сподели откъде е тази измислица.

    Коментиран от #9

    09:11 05.10.2025

  • 8 Тиква

    6 1 Отговор
    Евроатлантическата "демокрация"уничтожиха Сърбия, България, Румъния,Молдова, Либия, Сирия, Естония, Литва, Латвия,Окраина,благодарим на нацистка европа.

    09:34 05.10.2025

  • 9 Ще има и още

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "Георгиев":

    А и Милошевич от отдавна не търка нито нарове , нито нищо. Не е жив от 2006г.....

    09:39 05.10.2025

  • 10 демократ

    2 3 Отговор
    Православието и кирилицата са най големите НЕдоразумения в Човешката история.

    Коментиран от #12

    09:42 05.10.2025

  • 11 Стеф

    0 0 Отговор
    А кога наши полицаи биха подкрепили протест???
    Не чудовищна корупция да има, а каквото ще да има, 5000лв са си 5000

    09:52 05.10.2025

  • 12 Стеф

    0 1 Отговор

    До коментар #10 от "демократ":

    ЛУМПЕН

    09:53 05.10.2025

