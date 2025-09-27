Новини
В Бейрут отбелязаха първата годишнина от убийството на лидера на "Хизбула" Хасан Насрала ВИДЕО

27 Септември, 2025 20:53, обновена 27 Септември, 2025 19:57 525 9

Мъже, жени и деца, облечени в черно, преминаха през ливанската столица към мястото, където е погребан бившият водач на групировката

Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Година след убийството на дългогодишния лидер на "Хизбула" Хасан Насрала, хиляди поддръжници на подкрепяната от Иран милиция излязоха по улиците на Бейрут, за да отбележат годишнината, съобщи ДПА, цитирана от БТА.

Мъже, жени и деца, облечени в черно, преминаха през ливанската столица към мястото, където е погребан Насрала, носейки портрети на убития лидер и скандирайки обети за вярност към неговия приемник, Наим Касем.

"Дойдохме тук, за да кажем на всички в Ливан, че "Хизбула" все още е силна“, каза Фатима, чийто съпруг беше убит във войната с Израел през септември миналата година.

Точно в 18:00 часа "Хизбула" призова последователите си в Ливан и в чужбина да спрат колите си и да запазят минута мълчание в памет на Насрала.

Насрала беше убит на 27 септември 2024 г. при масивен израелски въздушен удар над южните предградия на Бейрут. Дни по-късно неговият определен наследник, Хашем Сафиедин, също беше убит при подобна атака.

Сред тълпата на съботния митинг бяха оцелели от експлозиите на пейджъри миналата година, при които бяха ранени стотици членове на "Хизбула". Израелските медии съобщиха, че Израел е организирал операцията.

Събитието привлече регионални високопоставени лица, сред които Али Лариджани, секретар на Върховния съвет за национална сигурност на Иран, което подчертава продължаващата подкрепа на Техеран за "Хизбула", посочва ДПА. Опонентите на "Хизбула" твърдят, че движението е отслабено военно и политически след убийството на Насрала, което подкопава дългогодишното му господство над раздробената политическа сцена в Ливан.

Ливанският президент Жозеф Аун отбеляза годишнината с изявление, в което призова за ливанско единство под мотото "една държава, една армия и една суверенитет".

Председателят на парламента Набих Бери, съюзник на "Хизбула", нарече гражданския мир "най-доброто оръжие срещу крайното зло, Израел".

Митинги се проведоха и в градове в източната и южната част на Ливан, но най-голямото събиране беше в южните предградия на Бейрут, които сак репост на "Хизбула".


Ливан
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 3 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 си дзън

    7 5 Отговор
    Абе що не им дадат по един пейджър на тия от Хизбула

    20:03 27.09.2025

  • 3 Сила

    6 7 Отговор
    Н а с р а л се е , а ....??!

    Коментиран от #5

    20:04 27.09.2025

  • 4 Спецназ

    4 4 Отговор
    Израелците може да се мислят за БОГОПОМАЗАНИ,

    но от техния си- С.ТАНАТА!!!
    ФАКТ!!!

    20:17 27.09.2025

  • 5 Ми то и

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Сила":

    СилаЖ е така

    20:18 27.09.2025

  • 6 Джоко

    1 6 Отговор
    Такива възпоменателни събития подсказват, че поне половината мюсюлмански свят знае от къде му идват болките и страданията. Пясъците ще погълнат рано или късно тези които причиняват бедите на милиони скромно живеещи по местата където са се родили те и прадедите им!

    20:23 27.09.2025

  • 7 ЗОРО

    1 5 Отговор
    Изключителен човек! Хизбула и Хусите са велики хора!

    20:36 27.09.2025

  • 8 Хаменей

    2 1 Отговор
    Големи тържества беха !

    20:50 27.09.2025

  • 9 Ми то

    0 1 Отговор
    всеки ден трябва да отбелязваме годишнини !

    20:58 27.09.2025