Япония отбелязва 80 години от капитулацията си във Втората световна война ВИДЕО

15 Август, 2025 05:21, обновена 15 Август, 2025 05:25 532 7

  • япония-
  • втора световна война-
  • годишнина

Британският крал Чарлз Трети ще оглави церемонните във Великобритания по повод годишнината от победата на съюзническите сили

В Япония днес ще се състои възпоменателна церемония по повод 80-ата годишнина от капитулацията на страната във Втората световна война, предадоха Киодо и Ройтерс.

Събитието ще е в токийската зала "Нипон будокан"

В него ще участват император Нарухито и премиерът Шигеру Ишиба, които ще направят обръщение към нацията.

Япония капитулира във Втората световна война броени дни след американските ядрени бомбардировки в Хирошима и Нагасаки преди 80 години, припомня Ройтерс.

Британският крал Чарлз Трети ще оглави церемонните във Великобритания по повод 80-ата годишнина от победата на съюзническите сили във втория глобален конфликт, предаде Ройтерс.

Прочути сгради в страната ще бъдат осветени специално за отбелязване на юбилея. Сред тях ще са Бъкингамският дворец и сградата на парламента.

Точно на тази дата преди осем десетилетия Япония капитулира след ядрените бомбардировки в Хирошима и Нагасаки, извършени съответно на 6 и 9 август преди 80 години от САЩ. Това се смята и за край на Втората световна война.

На церемониите Чарлз Трети ще бъде придружаван от кралица Камила, от британския премиер Киър Стармър и от японския посланик в Лондон, както и от британски ветерани.

Възпоменателните церемонии ще бъдат на мемориала комплекс в Лондон, в Единбургският замък и в националния мемориал на въоръжените сили в "Арборетум", в Централна Англия.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 само КВАНТУНСКИЯТ ПОЛК

    0 1 Отговор
    ЩЕ ПРОПУСНЕ

    05:28 15.08.2025

  • 2 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    7 1 Отговор
    САМО ЗЕЛЯ КОКАИНОВИЧ НЕ ЗНАЕ
    ЧЕ ДНЕС БАЙ ДОНЬО ЩЕ ПОДПИШЕ КАПИТУЛАЦИЯТА НА
    УКРАЙНА :)

    05:33 15.08.2025

  • 3 Берлин

    6 1 Отговор
    Останаха роби на краварите, нищо хубаво не ги чака.

    05:34 15.08.2025

  • 4 Гръч

    3 1 Отговор
    Ако не е била Русия целия запад щеше да е велика Германия

    05:48 15.08.2025

  • 5 Точно така

    0 2 Отговор
    се действа! Две големи бомби и самурай - бабаитлък финиш! Не като Израел и Путин! Днес ранили 1 колхозник, утре двама от Хамас и те се правят на корназ! Дано Доналд вкара малко разум в двойника на Путин в Небраска!

    05:56 15.08.2025

  • 6 15 август

    2 0 Отговор
    В Япония никога не се е извършвала церемония по повод капитулация ! Днес се отбелязва 80 години от края на ВСВ или както го наричат в Япония - ШУСЕН НО ХИ ( ден на края на войната ) !

    06:08 15.08.2025

  • 7 Механик

    0 0 Отговор
    Невероятно унижение. Японците 80 години са принудени да ПРАЗНУВАТ деня в който са подписали капитулация.
    80 години нито един японски премиер, император, журналист.... никой не каза в прав текст кой извърши първата атомна бомбардировка в света и в частност над Япония. При това и двете бомби убиха съвсем мирни, циволни граждани, децата и родителите им, докато спят.

    06:23 15.08.2025

Новини по държави:
