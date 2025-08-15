Япония отбелязва 80 години от капитулацията си във Втората световна война ВИДЕО

В Япония днес ще се състои възпоменателна церемония по повод 80-ата годишнина от капитулацията на страната във Втората световна война, предадоха Киодо и Ройтерс.
Събитието ще е в токийската зала "Нипон будокан"
В него ще участват император Нарухито и премиерът Шигеру Ишиба, които ще направят обръщение към нацията.
Япония капитулира във Втората световна война броени дни след американските ядрени бомбардировки в Хирошима и Нагасаки преди 80 години, припомня Ройтерс.
Британският крал Чарлз Трети ще оглави церемонните във Великобритания по повод 80-ата годишнина от победата на съюзническите сили във втория глобален конфликт, предаде Ройтерс.
Прочути сгради в страната ще бъдат осветени специално за отбелязване на юбилея. Сред тях ще са Бъкингамският дворец и сградата на парламента.
Точно на тази дата преди осем десетилетия Япония капитулира след ядрените бомбардировки в Хирошима и Нагасаки, извършени съответно на 6 и 9 август преди 80 години от САЩ. Това се смята и за край на Втората световна война.
На церемониите Чарлз Трети ще бъде придружаван от кралица Камила, от британския премиер Киър Стармър и от японския посланик в Лондон, както и от британски ветерани.
Възпоменателните церемонии ще бъдат на мемориала комплекс в Лондон, в Единбургският замък и в националния мемориал на въоръжените сили в "Арборетум", в Централна Англия.
