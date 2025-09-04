Лай Чинг-те: Оръжията на Тайван служат за защита, не за агресия

Президентът на Тайван Лай Чинг-те призова държавите да отстояват мира и да насърчават свободата и демокрацията по повод 80-ата годишнина от края на Втората световна война и Втората китайско-японска война.
В публикация във Facebook след възпоменателна церемония в Националното светилище на революционните мъченици в Тайпе, Лай написа, че заедно с вицепрезидентката Сяо Би-кхим и висши представители на властта са отдали почит на загиналите в ключови битки.
„Тайванците са миролюбив народ. Не вярваме, че мирът трябва да се почита чрез демонстрация на оръжие,“ заяви той, в контраст с военния парад, проведен същия ден в Пекин. „Помним мъчениците и уроците на историята и продължаваме да отстояваме свободата и демокрацията. Вярваме, че оръжията в нашите ръце служат, за да защитаваме страната и дома си, а не за агресия или експанзия.“
Лай припомни, че на 2 септември 1945 г. генерал Сю Юнчан от Република Китай подписва Акта за капитулация заедно със съюзниците, с което войната официално приключва. Той отбеляза, че Япония, Германия и Италия впоследствие се превърнаха в демократични държави, които защитават човешките права и върховенството на закона.
„Искрено се надявам държавите, които някога са страдали от агресия, да работят заедно, за да опазят мира и да превърнат свободата и демокрацията в основа на стабилността и просперитета,“ подчерта президентът.
Той предупреди и за опасността от възраждане на фашизма, който се характеризира с „краен национализъм“, цензура и култ към личността. С думите си Лай направи препратка към официалното название на китайския парад: „80-ата годишнина от победата във войната срещу японската агресия и Световната антифашистка война“.
Китайският президент Си Дзинпин ръководи парада в Пекин, като до него присъстваха руският президент Владимир Путин, севернокорейският лидер Ким Чен-ун и иранският президент Масуд Пезешкиан.
Втората китайско-японска война (1937–1945) се води между Република Китай и Японската империя и се счита за част от Втората световна война и началото на конфликта в Азия.
След края на войната правителството на Република Китай, ръководено от Чан Кайшъ, се изтегля в Тайван през 1949 г., след като губи гражданската война срещу комунистите на Мао Дзедун, които създават Китайската народна република в Пекин.
Тайван отдавна подчертава, че Република Китай е изиграла централна роля в съпротивата срещу Япония, докато Пекин си приписва заслуги чрез събития като парада в сряда.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Госあ
08:21 04.09.2025
2 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
Даже МИНИСТРИТЕ все НА ОТБРАНАТА ги назначават❗
08:23 04.09.2025
3 Да се предават
Коментиран от #4
08:27 04.09.2025
4 Госあ
До коментар #3 от "Да се предават":Такова нещо като тайвански народ е същото като македонски народ, дори още по нелепо защото говорят на чист китайски, макетата овапцаха българския у нек’ъв отвратителен диалект. Разликата, обаче, е че Китай не е България и никога няма да позволи да откъснат парче от него. К’ви референдуми, к’ви 5 лв ? Нема такива филми !
Коментиран от #5
08:33 04.09.2025
5 Да се предават
До коментар #4 от "Госあ":Задължително трябва да има осъзнаване като "тайвански" народ иначе цялата джабала е безсмислена.
08:37 04.09.2025
6 В сравнение с тези
08:53 04.09.2025