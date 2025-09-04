Новини
Свят »
Лай Чинг-те: Оръжията на Тайван служат за защита, не за агресия
  Тема: Тайван

Лай Чинг-те: Оръжията на Тайван служат за защита, не за агресия

4 Септември, 2025 08:16 464 6

  • тайван-
  • китай-
  • втора световна война-
  • агресия-
  • възпоменание-
  • парад-
  • церемония-
  • втора китайско-японска война-
  • годишнина-
  • мао дзедун-
  • чан кайшъ

Церемония в Тайпе отбеляза 80 години от края на Втората световна война и Китайско-японската война

Лай Чинг-те: Оръжията на Тайван служат за защита, не за агресия - 1
Виолина Цветанова Виолина Цветанова Автор във Fakti.bg

Президентът на Тайван Лай Чинг-те призова държавите да отстояват мира и да насърчават свободата и демокрацията по повод 80-ата годишнина от края на Втората световна война и Втората китайско-японска война.

В публикация във Facebook след възпоменателна церемония в Националното светилище на революционните мъченици в Тайпе, Лай написа, че заедно с вицепрезидентката Сяо Би-кхим и висши представители на властта са отдали почит на загиналите в ключови битки.

„Тайванците са миролюбив народ. Не вярваме, че мирът трябва да се почита чрез демонстрация на оръжие,“ заяви той, в контраст с военния парад, проведен същия ден в Пекин. „Помним мъчениците и уроците на историята и продължаваме да отстояваме свободата и демокрацията. Вярваме, че оръжията в нашите ръце служат, за да защитаваме страната и дома си, а не за агресия или експанзия.“

Лай припомни, че на 2 септември 1945 г. генерал Сю Юнчан от Република Китай подписва Акта за капитулация заедно със съюзниците, с което войната официално приключва. Той отбеляза, че Япония, Германия и Италия впоследствие се превърнаха в демократични държави, които защитават човешките права и върховенството на закона.

„Искрено се надявам държавите, които някога са страдали от агресия, да работят заедно, за да опазят мира и да превърнат свободата и демокрацията в основа на стабилността и просперитета,“ подчерта президентът.

Той предупреди и за опасността от възраждане на фашизма, който се характеризира с „краен национализъм“, цензура и култ към личността. С думите си Лай направи препратка към официалното название на китайския парад: „80-ата годишнина от победата във войната срещу японската агресия и Световната антифашистка война“.

Китайският президент Си Дзинпин ръководи парада в Пекин, като до него присъстваха руският президент Владимир Путин, севернокорейският лидер Ким Чен-ун и иранският президент Масуд Пезешкиан.

Втората китайско-японска война (1937–1945) се води между Република Китай и Японската империя и се счита за част от Втората световна война и началото на конфликта в Азия.

След края на войната правителството на Република Китай, ръководено от Чан Кайшъ, се изтегля в Тайван през 1949 г., след като губи гражданската война срещу комунистите на Мао Дзедун, които създават Китайската народна република в Пекин.

Тайван отдавна подчертава, че Република Китай е изиграла централна роля в съпротивата срещу Япония, докато Пекин си приписва заслуги чрез събития като парада в сряда.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Госあ

    1 0 Отговор
    “Тайванците са миролюбив народ” това се проверява с ДНК маркери и лингвистика. И въпросът приключва. С добро или лошо !

    08:21 04.09.2025

  • 2 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    1 0 Отговор
    То всичките оръжия все ЗА ЗАЩИТА ги правят ❗
    Даже МИНИСТРИТЕ все НА ОТБРАНАТА ги назначават❗

    08:23 04.09.2025

  • 3 Да се предават

    1 0 Отговор
    Един Китай е формула призната включително и от САЩ. Ако тайванците искат независимост, трябва да проведат референдум. Ако бяха сигурни, че ще го спечелят, вероятно щяха, но при заплахата от континентален Китай много хора или няма да гласуват или ще гласуват против.

    Коментиран от #4

    08:27 04.09.2025

  • 4 Госあ

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Да се предават":

    Такова нещо като тайвански народ е същото като македонски народ, дори още по нелепо защото говорят на чист китайски, макетата овапцаха българския у нек’ъв отвратителен диалект. Разликата, обаче, е че Китай не е България и никога няма да позволи да откъснат парче от него. К’ви референдуми, к’ви 5 лв ? Нема такива филми !

    Коментиран от #5

    08:33 04.09.2025

  • 5 Да се предават

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Госあ":

    Задължително трябва да има осъзнаване като "тайвански" народ иначе цялата джабала е безсмислена.

    08:37 04.09.2025

  • 6 В сравнение с тези

    2 0 Отговор
    на Китай, вашите са детски играчки. Хубаво е, че председателя Си ще ви върне на правилното място в Китай по мирен път, а не по военен начин. Ако му скачате ще ви върне и по трудния начин и СрАЩ нищо не могат да направят освен едно prъc

    08:53 04.09.2025