Лай Чинг-те: Оръжията на Тайван служат за защита, не за агресия

Президентът на Тайван Лай Чинг-те призова държавите да отстояват мира и да насърчават свободата и демокрацията по повод 80-ата годишнина от края на Втората световна война и Втората китайско-японска война.

В публикация във Facebook след възпоменателна церемония в Националното светилище на революционните мъченици в Тайпе, Лай написа, че заедно с вицепрезидентката Сяо Би-кхим и висши представители на властта са отдали почит на загиналите в ключови битки.

„Тайванците са миролюбив народ. Не вярваме, че мирът трябва да се почита чрез демонстрация на оръжие,“ заяви той, в контраст с военния парад, проведен същия ден в Пекин. „Помним мъчениците и уроците на историята и продължаваме да отстояваме свободата и демокрацията. Вярваме, че оръжията в нашите ръце служат, за да защитаваме страната и дома си, а не за агресия или експанзия.“

Лай припомни, че на 2 септември 1945 г. генерал Сю Юнчан от Република Китай подписва Акта за капитулация заедно със съюзниците, с което войната официално приключва. Той отбеляза, че Япония, Германия и Италия впоследствие се превърнаха в демократични държави, които защитават човешките права и върховенството на закона.

„Искрено се надявам държавите, които някога са страдали от агресия, да работят заедно, за да опазят мира и да превърнат свободата и демокрацията в основа на стабилността и просперитета,“ подчерта президентът.

Той предупреди и за опасността от възраждане на фашизма, който се характеризира с „краен национализъм“, цензура и култ към личността. С думите си Лай направи препратка към официалното название на китайския парад: „80-ата годишнина от победата във войната срещу японската агресия и Световната антифашистка война“.

Китайският президент Си Дзинпин ръководи парада в Пекин, като до него присъстваха руският президент Владимир Путин, севернокорейският лидер Ким Чен-ун и иранският президент Масуд Пезешкиан.

Втората китайско-японска война (1937–1945) се води между Република Китай и Японската империя и се счита за част от Втората световна война и началото на конфликта в Азия.

След края на войната правителството на Република Китай, ръководено от Чан Кайшъ, се изтегля в Тайван през 1949 г., след като губи гражданската война срещу комунистите на Мао Дзедун, които създават Китайската народна република в Пекин.

Тайван отдавна подчертава, че Република Китай е изиграла централна роля в съпротивата срещу Япония, докато Пекин си приписва заслуги чрез събития като парада в сряда.