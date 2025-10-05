ЕС с нова стратегия за намаляване на зависимостта от САЩ и Китай

Европейският съюз подготвя нова стратегия за изкуствен интелект (ИИ), за да намали технологичната зависимост от САЩ и Китай. Съюзът иска да промотира собствените си платформи за ИИ, за да гарантира сигурност и устойчивост, съобщава Financial Times, позовавайки се на проект на документ, с който е получил достъп.

„Брюксел ще представи план, насочен към осигуряване на цифров суверенитет, предупреждавайки, че технологиите могат да бъдат „оръжени“ от геополитически противници. Брюксел, подготвяйки се да представи нов план за конкуренция със САЩ и Китай в световната надпревара за революционни технологии, заяви, че ЕС трябва да насърчава местните платформи за ИИ и да намали зависимостта си от чуждестранни доставчици. Новата стратегия на Европейската комисия за ИИ ще промотира европейските инструменти за ИИ, за да гарантира сигурност и устойчивост, като същевременно ще повиши индустриалната конкурентоспособност на блока“, се казва в доклада.

Според вестника, стратегията подчертава необходимостта от разширяване на използването на ИИ в сектори като здравеопазване, отбрана и производство. Изданието, позовавайки се на документа, също така отбелязва, че Европейската комисия възнамерява да засили суверенитета на ЕС в областта на ИИ, като ускори разработването и използването на местни технологии за ИИ.

Според Financial Times, стратегията ще бъде публикувана на 7 октомври.