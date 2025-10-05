Новини
ЕС с нова стратегия за намаляване на зависимостта от САЩ и Китай

ЕС с нова стратегия за намаляване на зависимостта от САЩ и Китай

5 Октомври, 2025 12:35

Съюзът подготвя нова стратегия за изкуствен интелект

Снимка: Shutterstock
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Европейският съюз подготвя нова стратегия за изкуствен интелект (ИИ), за да намали технологичната зависимост от САЩ и Китай. Съюзът иска да промотира собствените си платформи за ИИ, за да гарантира сигурност и устойчивост, съобщава Financial Times, позовавайки се на проект на документ, с който е получил достъп.

Брюксел ще представи план, насочен към осигуряване на цифров суверенитет, предупреждавайки, че технологиите могат да бъдат „оръжени“ от геополитически противници. Брюксел, подготвяйки се да представи нов план за конкуренция със САЩ и Китай в световната надпревара за революционни технологии, заяви, че ЕС трябва да насърчава местните платформи за ИИ и да намали зависимостта си от чуждестранни доставчици. Новата стратегия на Европейската комисия за ИИ ще промотира европейските инструменти за ИИ, за да гарантира сигурност и устойчивост, като същевременно ще повиши индустриалната конкурентоспособност на блока“, се казва в доклада.

Според вестника, стратегията подчертава необходимостта от разширяване на използването на ИИ в сектори като здравеопазване, отбрана и производство. Изданието, позовавайки се на документа, също така отбелязва, че Европейската комисия възнамерява да засили суверенитета на ЕС в областта на ИИ, като ускори разработването и използването на местни технологии за ИИ.

Според Financial Times, стратегията ще бъде публикувана на 7 октомври.


  • 1 Баце ЕООД

    13 3 Отговор
    Ще фалира ЕС и ще се спаси.. Нема пари, нема зависимости

    12:36 05.10.2025

  • 2 Толкова

    13 3 Отговор
    колкото със зелената технология.

    12:38 05.10.2025

  • 3 Пич

    23 2 Отговор
    Само така !!! Колко време вече , и все още никой не им е гепил високотехнологичната разработка на бутилки с капачки , които бъркат в очите !!! А ако успеят да изправят и краставиците.....

    12:39 05.10.2025

  • 4 Бендида

    25 2 Отговор
    САЩ и Китай са напред с материала, нашите тепърва план ще изготвят. Нищоправци.

    12:40 05.10.2025

  • 5 Ролан

    14 2 Отговор
    Всяка седмица излизат средно по 5 стратегии ! Браво)))))

    12:49 05.10.2025

  • 6 Форд Копола

    8 1 Отговор
    В далечна галактика, преди много години, Обединеният Конгломерат на Еврония започна своята мисия за цифров суверенитет. Обвързан в сблъсъци с галактиките - САБОР на Доналд Скайуокър и Великата Драконова Кралска Империя, Еврония изковава нова стратегия за изкуствения разум - мощен съюз от технологии и мъдрост, предназначен да изгради своя звезден щит за сигурност, устойчивост и индустриална сила. В тази битка за бъдещето на галактиката, съдбата на света зависи от силата на Еврония да създаде и защити собствените си изкуствени платформи, които ще могат да изместят всеки противник.
    Нека Урсулата да бъде с вас!

    12:49 05.10.2025

  • 7 ами

    15 1 Отговор
    по добре да помислят стратегия как да не зависят от американския газ и нефт

    12:51 05.10.2025

  • 8 демократ

    4 7 Отговор
    Европа без Сащ ще бъде погълната от Азиатците. Европа не е отделен континент а Азиатски придатък не се ли съюзят със Сащ ги чакат нови войни.

    12:55 05.10.2025

  • 9 Жбръц

    9 2 Отговор
    Давайте,смело напред.Не само ,че сполучливо ще до унищожите европейската икономика, производство ,а от там- фиска на ЕС,но ще ходите боси и без гащи бе ,дебелоглави чутури.Дори чорапите и гащите ви,идват от Поднебесната.Да не говорим,за бяла черна техника, телефони, слънчеви панели,чипове,до обикновените батерии.Боси ходят,но чорбаджийски стъпват! Доналд и Вовата ще ви досмачкат,всеки по своя схема и система.А вие си кудкудякайте до захлас.

    12:56 05.10.2025

  • 10 Левски

    9 1 Отговор
    Късно е либе за китка.

    12:58 05.10.2025

  • 11 РАДОЙ РАЛИН КАЗВАШЕ

    9 2 Отговор
    ЗА КОЙ ЛИ ПЪТ ПО НОВ ПЪТ. Явно и при евросоца е така.

    13:01 05.10.2025

  • 12 Kaлпазанин

    2 0 Отговор
    Фвщ нямат приятели ,имат модерни роби кой каквото си направи никой не може да му го направи ,шваби джапанки и корейци са с промито мозъци и нямат оправяне

    13:18 05.10.2025

  • 13 А ГДЕ

    3 0 Отговор
    Кая Калас? Този интелектуален колос.

    13:23 05.10.2025

