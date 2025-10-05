Израел определи като "нагла лъжа" твърденията за малтретиране на Грета Тунберг

Израелското външно министерство отхвърли твърденията за малтретиране на задържани активисти от хуманитарната флотилия „Сумуд“ (което на арабски означава „непоколебимост“), включително шведската активистка за правата на човека Грета Тунберг.
„Твърденията за малтретиране на Грета Тунберг и други задържани активисти от флотилията на Хамас „Сумуд“ са нагла лъжи. Всички законни права на задържаните са напълно спазени“, се казва в изявление на външното министерство, публикувано в X.
Министерството добави, че „самата Грета и другите задържани са отказали ускорено депортиране и са настоявали за удължаване на задържането си“. Освен това шведската активистка за правата на човека „не е подала жалби до израелските власти относно нито едно от нелепите и безпочвени обвинения, тъй като те никога не са се случвали“, заключи външното министерство на еврейската държава.
На 5 октомври британският вестник The Guardian, позовавайки се на кореспонденция между Тунберг и шведски служител, съобщи, че активистката за правата на човека е заявила, че израелските власти я държат в... килия, заразена с дървеници, и не ѝ давали достатъчно вода и храна. Флотилията „Сумуд“ Флотилията отплава от бреговете на Тунис за ивицата Газа в средата на септември. Израел прихваща всички плавателни съдове. Общо флотилията се състои от повече от 40 плавателни съда, принадлежащи на различни държави, един от които превозва Тунберг.
До коментар #8 от "Антрополог":Майка ти и баща ти - също!
До коментар #19 от "Точен":Теб какво те греят технологиите в твоята панелка в Люлин 13?
До коментар #17 от "павел от спорта":Яко си закъсал, Грета да те дърви🤣
Затова, следкато излъжат, лъжат, че са лъгали и спят спокойно.
До коментар #1 от "Шперца":Видео клип с милиони гледания след като призивава Китай да вземе езерото Байкал, Сахалин и Сибир след провала на Русия в Украйна.
До коментар #37 от "Израел какво казва не е важно":Нарушили са международните води на Средиземно море и са искали да помогнат на умиращия от глад и жажда палестински народ!
До коментар #2 от "Всички лъжат, само":Кои всички "говорят истината"? Всички терористи, комунисти и путинисти? Да, те плащат на това болно същество да прави циркове. Като толкова милееш за палестинята, вземи да отгледаш няколко в дома си, ще се откажеш на 3 ден. Аман от уж хуманисти, поддръжници на терористи и масови убийци!
