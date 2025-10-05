Новини
Израел определи като "нагла лъжа" твърденията за малтретиране на Грета Тунберг

5 Октомври, 2025 15:35

Самата Грета и другите задържани са отказали ускорено депортиране и са настоявали за удължаване на задържането си

Израел определи като "нагла лъжа" твърденията за малтретиране на Грета Тунберг - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Израелското външно министерство отхвърли твърденията за малтретиране на задържани активисти от хуманитарната флотилия „Сумуд“ (което на арабски означава „непоколебимост“), включително шведската активистка за правата на човека Грета Тунберг.

„Твърденията за малтретиране на Грета Тунберг и други задържани активисти от флотилията на Хамас „Сумуд“ са нагла лъжи. Всички законни права на задържаните са напълно спазени“, се казва в изявление на външното министерство, публикувано в X.

Министерството добави, че „самата Грета и другите задържани са отказали ускорено депортиране и са настоявали за удължаване на задържането си“. Освен това шведската активистка за правата на човека „не е подала жалби до израелските власти относно нито едно от нелепите и безпочвени обвинения, тъй като те никога не са се случвали“, заключи външното министерство на еврейската държава.

На 5 октомври британският вестник The Guardian, позовавайки се на кореспонденция между Тунберг и шведски служител, съобщи, че активистката за правата на човека е заявила, че израелските власти я държат в... килия, заразена с дървеници, и не ѝ давали достатъчно вода и храна. Флотилията „Сумуд“ Флотилията отплава от бреговете на Тунис за ивицата Газа в средата на септември. Израел прихваща всички плавателни съдове. Общо флотилията се състои от повече от 40 плавателни съда, принадлежащи на различни държави, един от които превозва Тунберг.


Израел
  • 1 Шперца

    6 3 Отговор
    Сексуалното, не се брои

    Коментиран от #33

    15:36 05.10.2025

  • 2 Всички лъжат, само

    26 1 Отговор
    евреите казват истината.😃

    Коментиран от #14, #95

    15:37 05.10.2025

  • 6 Никакво "ускорено депортиране"

    16 5 Отговор
    А съд за нацистката квазидържава Израел за международен тероризъм и пуратство. Като начало !

    15:40 05.10.2025

  • 9 външното министерство на еврейската

    6 1 Отговор
    държава е точно като да кажеш външното министерство на ислямската държава !

    15:42 05.10.2025

  • 10 Ама

    2 1 Отговор

    До коментар #8 от "Антрополог":

    Майка ти и баща ти - също!

    15:44 05.10.2025

  • 11 Това в Израел е лукс !

    8 1 Отговор
    че израелските власти я държат в... килия, заразена с дървеници, и не ѝ давали достатъчно вода и храна.

    15:44 05.10.2025

  • 13 Няма такъв случай в историята

    8 5 Отговор
    Всички законни права на задържаните да са напълно спазени в нацистки Израел. Нито един! И за израелците включително.

    15:46 05.10.2025

  • 16 Позорното е

    7 5 Отговор
    Че Флотилията отплава от бреговете на Тунис за ивицата Газа в средата на септември. И беше обещано френски и италиански военни корвети да я охраняват а ги зарязаха в ръцете на израелският сааатрап... Предоха европейски граждани на нацистите

    15:50 05.10.2025

  • 19 Точен

    9 4 Отговор
    Евреите се мислят за недосегаеми. Но при това развитие на технологиите СИЛНО се заблуждават.

    Коментиран от #22

    15:51 05.10.2025

  • 21 Имало ли е случай

    6 5 Отговор
    Израел да не е определил факт като "нагла лъжа" ? А? И снимките вероятно които виждаме са сигурно "нагла лъжа" ?

    15:53 05.10.2025

  • 22 Иван

    1 4 Отговор

    До коментар #19 от "Точен":

    Теб какво те греят технологиите в твоята панелка в Люлин 13?

    15:54 05.10.2025

  • 24 Стандартна процедура е

    5 4 Отговор
    При задържане дървеници, и без вода и храна за Израел. Изнасилванията за "Добре дошъл" са традиция и за мъже и за жени в този нацистки коптор. .

    15:57 05.10.2025

  • 25 Имало

    7 3 Отговор
    и горзни шведки😀 3 години бях в Норвегия и не успях да видя, ... ама Грета ме опроверга🤣

    15:57 05.10.2025

  • 28 Дон Дони

    5 2 Отговор
    Само евреите казват истината други всички лъжат! Малко сте на света но сте най вредни!

    15:58 05.10.2025

  • 30 Баце

    6 0 Отговор

    До коментар #17 от "павел от спорта":

    Яко си закъсал, Грета да те дърви🤣

    15:58 05.10.2025

  • 31 Вервам

    4 2 Отговор
    Вервам на юдео-ционистите, защото техният морален кодекс, изваден от Талмуда, гласи, че да излъжеш християнин не е грах.

    Затова, следкато излъжат, лъжат, че са лъгали и спят спокойно.

    15:59 05.10.2025

  • 32 111

    1 1 Отговор
    Газа

    15:59 05.10.2025

  • 33 Милиционериииии

    1 4 Отговор

    До коментар #1 от "Шперца":

    Видео клип с милиони гледания след като призивава Китай да вземе езерото Байкал, Сахалин и Сибир след провала на Русия в Украйна.

    16:00 05.10.2025

  • 37 Израел какво казва не е важно

    4 1 Отговор
    Допуснати ли са адвокати до тях? Какво точно са нарушили че да бъдат арестувани?

    Коментиран от #60

    16:02 05.10.2025

  • 41 Стандартна процедура е

    3 2 Отговор
    При задържане дървеници, и без вода и храна за Израел. Изнасилванията за "Добре дошъл" са традиция и за мъже и за жени в този нацистки коптор. .

    16:03 05.10.2025

  • 60 Как смееш да питаш!

    2 1 Отговор

    До коментар #37 от "Израел какво казва не е важно":

    Нарушили са международните води на Средиземно море и са искали да помогнат на умиращия от глад и жажда палестински народ!

    16:13 05.10.2025

  • 84 Виктор

    0 1 Отговор
    Погледнете снимката? Какво виждате? Това нещо нормално ли е? Това нещо ли ще определя бъдещето на децата ни? А, няма нужда, за болни и луди има специални места.

    16:27 05.10.2025

  • 95 Галина

    0 3 Отговор

    До коментар #2 от "Всички лъжат, само":

    Кои всички "говорят истината"? Всички терористи, комунисти и путинисти? Да, те плащат на това болно същество да прави циркове. Като толкова милееш за палестинята, вземи да отгледаш няколко в дома си, ще се откажеш на 3 ден. Аман от уж хуманисти, поддръжници на терористи и масови убийци!

    16:31 05.10.2025

