Израел определи като "нагла лъжа" твърденията за малтретиране на Грета Тунберг

Израелското външно министерство отхвърли твърденията за малтретиране на задържани активисти от хуманитарната флотилия „Сумуд“ (което на арабски означава „непоколебимост“), включително шведската активистка за правата на човека Грета Тунберг.

„Твърденията за малтретиране на Грета Тунберг и други задържани активисти от флотилията на Хамас „Сумуд“ са нагла лъжи. Всички законни права на задържаните са напълно спазени“, се казва в изявление на външното министерство, публикувано в X.

Министерството добави, че „самата Грета и другите задържани са отказали ускорено депортиране и са настоявали за удължаване на задържането си“. Освен това шведската активистка за правата на човека „не е подала жалби до израелските власти относно нито едно от нелепите и безпочвени обвинения, тъй като те никога не са се случвали“, заключи външното министерство на еврейската държава.

На 5 октомври британският вестник The Guardian, позовавайки се на кореспонденция между Тунберг и шведски служител, съобщи, че активистката за правата на човека е заявила, че израелските власти я държат в... килия, заразена с дървеници, и не ѝ давали достатъчно вода и храна. Флотилията „Сумуд“ Флотилията отплава от бреговете на Тунис за ивицата Газа в средата на септември. Израел прихваща всички плавателни съдове. Общо флотилията се състои от повече от 40 плавателни съда, принадлежащи на различни държави, един от които превозва Тунберг.