Новини
Свят »
САЩ »
Тръмп: Преговорите за освобождаване на заложниците напредват "много добре"

Тръмп: Преговорите за освобождаване на заложниците напредват "много добре"

5 Октомври, 2025 19:52, обновена 5 Октомври, 2025 19:56 337 8

  • тръмп-
  • хамас-
  • израел-
  • заложници

Нов кръг от непреки преговори между Израел и Хамас ще се проведе на 6 октомври в Египет.

Тръмп: Преговорите за освобождаване на заложниците напредват "много добре" - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че преговорите за освобождаването на заложниците, държани от радикалното палестинско движение Хамас, напредват много добре.

„Преговорите са в ход в момента. Те започнаха през последните няколко дни. Ще видим как ще се развият, но чувам, че вървят много добре“, каза Тръмп по време на среща с репортери на южната морава на Белия дом.

На 29 септември Белият дом представи „всеобхватния план“ на американския лидер, насочен към разрешаване на конфликта в Газа. Документът се състои от 20 точки. Той призовава за налагане на временно външно управление в палестинския анклав и разполагане на международни сили там. Израел обяви съгласието си с този план.

На 3 октомври Хамас представи отговор на предложението на Тръмп до медиаторите. Движението изрази готовност да освободи всички живи израелски заложници и да предаде телата на загиналите. Членът на политбюро на Хамас Муса Абу Марзук обаче изрази съмнение, че всички заложници могат да бъдат освободени в рамките на 72 часа, както се изисква от плана на американския президент.

Нов кръг от непреки преговори между Израел и Хамас ще се проведе на 6 октомври в Египет.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 4 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    3 0 Отговор
    20 000 днес в София в защита на Палестина.Колона от НДК до Съдебната палата.

    Коментиран от #5

    19:57 05.10.2025

  • 2 Майна

    0 0 Отговор
    Не му е лесно на Тръмп..
    Вклиниха му в екипа ционисти, особено Пател..
    Как се справяш с тая хидра..
    И все пак - браво,!!!!
    Стискам му палци!

    20:00 05.10.2025

  • 3 ЖЕКО

    1 0 Отговор
    КАКВО ДА КАЖЕ ГОРКИЯ ТРЪМП, ВЕЧЕ НИКОИ НЕ ЗАЧИТА АМЕРИКА ДОРИ И АРАБСКИТЕ ПЛЕМЕНА

    20:01 05.10.2025

  • 4 Ъхъъъъъ....

    2 0 Отговор
    Тръмп: Преговорите за освобождаване на заложниците напредват "много добре" Престъпника Натаняху е бесен.....

    20:01 05.10.2025

  • 5 ЛИЛИ

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    А СОРОСКИТЕ ТЕЛЕВИЗИИ МЪЛЧАТ

    20:02 05.10.2025

  • 6 Кривоверен алкаш

    1 0 Отговор
    Кой ли ти вярва...

    20:03 05.10.2025

  • 7 Тръмп:

    1 0 Отговор
    Борисов се присъединява към Тръмп-младши на обяд с ръководители от крипто компанията Nexo, която е поканила сина на президента. Там той споменава желанието си за американска инвестиция в газопровода, изваждайки хартиена карта. Според присъствалите Борисов разговаря с преводач.

    Според изданието, което цитира близък до Тръмп-младши, синът на американския президент е бил озадачен от разговорите за газопровода и е заявил, че няма интерес към него.

    Кирил Петков: Абсолютен срам за Борисов
    “Като бивш премиер ме е срам да чета днес във Wall Street Journal, че Борисов е предлагал тръбите на “Турски поток” срещу какво?! Срещу молбата му да бъдат махнати санкциите на Пеевски! Абсолютен срам за Борисов – като лидер на управляващата партия и бивш министър-председател!", коментира в неделя във фейсбук бившият съпредседател на ПП-ДБ Кирил Петков.

    20:09 05.10.2025

  • 8 И затова вероятно

    0 0 Отговор
    Нацистки Израел уби днес следобед още най-малко 19 души в Гааза, докато уж преговарящите се отправят към Египет...

    20:09 05.10.2025