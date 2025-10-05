Тръмп: Преговорите за освобождаване на заложниците напредват "много добре"

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че преговорите за освобождаването на заложниците, държани от радикалното палестинско движение Хамас, напредват много добре.
„Преговорите са в ход в момента. Те започнаха през последните няколко дни. Ще видим как ще се развият, но чувам, че вървят много добре“, каза Тръмп по време на среща с репортери на южната морава на Белия дом.
На 29 септември Белият дом представи „всеобхватния план“ на американския лидер, насочен към разрешаване на конфликта в Газа. Документът се състои от 20 точки. Той призовава за налагане на временно външно управление в палестинския анклав и разполагане на международни сили там. Израел обяви съгласието си с този план.
На 3 октомври Хамас представи отговор на предложението на Тръмп до медиаторите. Движението изрази готовност да освободи всички живи израелски заложници и да предаде телата на загиналите. Членът на политбюро на Хамас Муса Абу Марзук обаче изрази съмнение, че всички заложници могат да бъдат освободени в рамките на 72 часа, както се изисква от плана на американския президент.
Нов кръг от непреки преговори между Израел и Хамас ще се проведе на 6 октомври в Египет.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #5
19:57 05.10.2025
2 Майна
Вклиниха му в екипа ционисти, особено Пател..
Как се справяш с тая хидра..
И все пак - браво,!!!!
Стискам му палци!
20:00 05.10.2025
3 ЖЕКО
20:01 05.10.2025
4 Ъхъъъъъ....
20:01 05.10.2025
5 ЛИЛИ
До коментар #1 от "Последния Софиянец":А СОРОСКИТЕ ТЕЛЕВИЗИИ МЪЛЧАТ
20:02 05.10.2025
6 Кривоверен алкаш
20:03 05.10.2025
7 Тръмп:
Според изданието, което цитира близък до Тръмп-младши, синът на американския президент е бил озадачен от разговорите за газопровода и е заявил, че няма интерес към него.
Кирил Петков: Абсолютен срам за Борисов
“Като бивш премиер ме е срам да чета днес във Wall Street Journal, че Борисов е предлагал тръбите на “Турски поток” срещу какво?! Срещу молбата му да бъдат махнати санкциите на Пеевски! Абсолютен срам за Борисов – като лидер на управляващата партия и бивш министър-председател!", коментира в неделя във фейсбук бившият съпредседател на ПП-ДБ Кирил Петков.
20:09 05.10.2025
8 И затова вероятно
20:09 05.10.2025