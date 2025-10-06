Земетресение от шеста степен по скалата на Рихтер регистрираха в Киргизстан

Земетресение с магнитуд 6 по скалата на Рихтер е регистрирано в Киргизстан, съобщи Министерството на извънредните ситуации на страната.

„В Киргизстан е регистрирано земетресение с магнитуд 6. На 6 октомври 2025 г., според предварителна информация от Киргизкия институт по сеизмология, в 2:29 ч. (23:29 ч. българско време в неделя), в Киргизската република е регистрирано земетресение с магнитуд 6 по скалата на MSK-64. Според предварителна информация няма съобщения за жертви или щети“, заяви здравното ведомство на страницата си във Facebook.

Според съобщението, трусове с различна интензивност са били усетени в села в Джалал-Абадска област и в Талас, административния център на Таласска област.

Министерството напомни на жителите на републиката да носят „вещи за спешни случаи“ за три дни. Те включват вода, храна, топли дрехи, лекарства, фенерче и свирка. Препоръчително е също да се включат копия на документи и пари.

По-рано Европейският-средиземноморски сеизмологичен център съобщи за земетресение с магнитуд 5,5 в Киргизстан. Според местното Министерство на извънредните ситуации, трусове от това земетресение са били усетени и в Казахстан, като магнитудът му е оценен на 5,9.