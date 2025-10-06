Новини
Свят »
Нови правила за преминаване на граници в ЕС: влиза в сила системата EES

Нови правила за преминаване на граници в ЕС: влиза в сила системата EES

6 Октомври, 2025 10:47, обновена 6 Октомври, 2025 10:51 1 386 11

  • европейски съюз-
  • контрол-
  • граница

Всички пътници от трети страни ще бъдат сканирани чрез система за разпознаване на лице и пръстови отпечатъци при влизане и излизане от Съюза

Нови правила за преминаване на граници в ЕС: влиза в сила системата EES - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Европейският съюз въвежда нови правила за граничен контрол, които влизат в сила от 12 октомври. От тази дата всички държави членки ще започнат да прилагат Системата за влизане/излизане (EES) - автоматизирана процедура, включваща сканиране на лицето и снемане на пръстови отпечатъци на всеки пътник при влизане и излизане от границите на ЕС, предава Фокус.

Системата EES ще регистрира граждани на трети държави, пътуващи за краткосрочно пребиваване, всеки път когато преминават външните граници на ЕС.

За целите на системата като „граждани на държави извън ЕС“ се определят лицата, които не притежават гражданство на нито една държава от Европейския съюз, както и тези без гражданство на Исландия, Лихтенщайн, Норвегия или Швейцария.

EES ще бъде въведена във всички страни от Шенгенската зона, включително:
Австрия, Белгия, България, Хърватия, Чехия, Дания, Естония, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Исландия, Италия, Латвия, Лихтенщайн, Литва, Люксембург, Малта, Нидерландия, Норвегия, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Испания, Швеция и Швейцария.


Поставете оценка:
Оценка 4.6 от 17 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 само питам

    21 7 Отговор
    със мигрантите какво правим?


    със окрайнсските нашественици кво правим?

    Коментиран от #8

    10:52 06.10.2025

  • 2 Последния Софиянец

    15 7 Отговор
    Добре дошли в концлагера на Цифровото евро.

    Коментиран от #5

    10:52 06.10.2025

  • 3 Джипси Кинг

    6 3 Отговор
    Правилно! По обясними причини Европейският съюз вече няма нужда от евтина работна ръка, НО това е "след дъжд качулка". 😜 Или "късно е либе за китка".😁

    11:01 06.10.2025

  • 4 Свобода и

    7 6 Отговор
    демокрация струи отвсякъде!

    11:03 06.10.2025

  • 5 таксиджия 🚖

    7 3 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Харесва ти неггари и араби да минават границата ни без проверка!? Против си да им проверяват отпечатъци!? Те половината са със досиета за атентати. Ти български гражданин ли си!? Какво те притеснява теб!?

    11:03 06.10.2025

  • 6 си дзън

    6 4 Отговор
    Най-сетне трябва да се контролира движението на руснаци в ЕС.
    После - всички руснаци вън от ЕС.

    Коментиран от #10

    11:07 06.10.2025

  • 7 Ганя Путинофила

    4 1 Отговор
    Сега наташките къде ще бегат?

    11:09 06.10.2025

  • 8 Функционално - неграмотна

    4 2 Отговор

    До коментар #1 от "само питам":

    копейка, в статията е написано какво се прави с всички украинци, руснаци, монголци, японци...
    (Имаш сериозни пропуски по граматика на българския език от началното училище. Присъщо е на всички тройкаджии.)

    Коментиран от #9

    11:09 06.10.2025

  • 9 само да кажа

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Функционално - неграмотна":

    пиша от усрайнаа, толкова мога ела ми врътнеш една свиирка набързо

    11:28 06.10.2025

  • 10 Абе

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "си дзън":

    И на тебе трябва да ти се контролира поведението защото явно си съспсихически отклонения.

    11:32 06.10.2025

  • 11 тоест ще правят снимки на

    1 0 Отговор
    Снарядите за еднокеатна употреба

    А туристите ще се тълпят за да влязат в базите от данни заедно с терористите!

    Позор за Ес, слава фашизмус

    11:32 06.10.2025