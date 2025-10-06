Нови правила за преминаване на граници в ЕС: влиза в сила системата EES

Европейският съюз въвежда нови правила за граничен контрол, които влизат в сила от 12 октомври. От тази дата всички държави членки ще започнат да прилагат Системата за влизане/излизане (EES) - автоматизирана процедура, включваща сканиране на лицето и снемане на пръстови отпечатъци на всеки пътник при влизане и излизане от границите на ЕС, предава Фокус.
Системата EES ще регистрира граждани на трети държави, пътуващи за краткосрочно пребиваване, всеки път когато преминават външните граници на ЕС.
За целите на системата като „граждани на държави извън ЕС“ се определят лицата, които не притежават гражданство на нито една държава от Европейския съюз, както и тези без гражданство на Исландия, Лихтенщайн, Норвегия или Швейцария.
EES ще бъде въведена във всички страни от Шенгенската зона, включително:
Австрия, Белгия, България, Хърватия, Чехия, Дания, Естония, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Исландия, Италия, Латвия, Лихтенщайн, Литва, Люксембург, Малта, Нидерландия, Норвегия, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Испания, Швеция и Швейцария.
1 само питам
със окрайнсските нашественици кво правим?
Коментиран от #8
10:52 06.10.2025
2 Последния Софиянец
Коментиран от #5
10:52 06.10.2025
3 Джипси Кинг
11:01 06.10.2025
4 Свобода и
11:03 06.10.2025
5 таксиджия 🚖
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Харесва ти неггари и араби да минават границата ни без проверка!? Против си да им проверяват отпечатъци!? Те половината са със досиета за атентати. Ти български гражданин ли си!? Какво те притеснява теб!?
11:03 06.10.2025
6 си дзън
После - всички руснаци вън от ЕС.
Коментиран от #10
11:07 06.10.2025
7 Ганя Путинофила
11:09 06.10.2025
8 Функционално - неграмотна
До коментар #1 от "само питам":копейка, в статията е написано какво се прави с всички украинци, руснаци, монголци, японци...
(Имаш сериозни пропуски по граматика на българския език от началното училище. Присъщо е на всички тройкаджии.)
Коментиран от #9
11:09 06.10.2025
9 само да кажа
До коментар #8 от "Функционално - неграмотна":пиша от усрайнаа, толкова мога ела ми врътнеш една свиирка набързо
11:28 06.10.2025
10 Абе
До коментар #6 от "си дзън":И на тебе трябва да ти се контролира поведението защото явно си съспсихически отклонения.
11:32 06.10.2025
11 тоест ще правят снимки на
А туристите ще се тълпят за да влязат в базите от данни заедно с терористите!
Позор за Ес, слава фашизмус
11:32 06.10.2025