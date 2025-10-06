Нови правила за преминаване на граници в ЕС: влиза в сила системата EES

Европейският съюз въвежда нови правила за граничен контрол, които влизат в сила от 12 октомври. От тази дата всички държави членки ще започнат да прилагат Системата за влизане/излизане (EES) - автоматизирана процедура, включваща сканиране на лицето и снемане на пръстови отпечатъци на всеки пътник при влизане и излизане от границите на ЕС, предава Фокус.

Системата EES ще регистрира граждани на трети държави, пътуващи за краткосрочно пребиваване, всеки път когато преминават външните граници на ЕС.

За целите на системата като „граждани на държави извън ЕС“ се определят лицата, които не притежават гражданство на нито една държава от Европейския съюз, както и тези без гражданство на Исландия, Лихтенщайн, Норвегия или Швейцария.

EES ще бъде въведена във всички страни от Шенгенската зона, включително:

Австрия, Белгия, България, Хърватия, Чехия, Дания, Естония, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Исландия, Италия, Латвия, Лихтенщайн, Литва, Люксембург, Малта, Нидерландия, Норвегия, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Испания, Швеция и Швейцария.