Иран оправда френско-германски младеж, обвинен в шпионаж - възможна размяна на затворници с Франция

Иран обяви днес, че е оправдал млад френско-германски гражданин, арестуван през юни в страната и обвинен в шпионаж, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Решението на съда идва в момент, когато Техеран може да освободи двама френски граждани, задържани през 2022 г., в замяна на освобождаването на иранска гражданка, арестувана във Франция.

Ленар Монтерло, 19-годишен, беше задържан на 16 юни в южен Иран, докато прекосявал страната с велосипед. Иранският външен министър Абас Арагчи заяви през юли, че той е извършил престъпление, без да уточни какво точно.

В решението си съдът посочва, че постановява оправдателна присъда, вземайки предвид правните принципи и съмненията относно това дали обвиняемият е извършил престъплението, за което му беше повдигнато обвинение.

На 11 септември иранският външен министър Абас Арагчи изненадващо обяви, че Франция и Иран са „в последната фаза“ на споразумение за размяна на френски затворници в Иран срещу иранка, задържана във Франция.