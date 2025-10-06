Новини
Свят »
Иран (Ислямска Република) »
Иран оправда френско-германски младеж, обвинен в шпионаж - възможна размяна на затворници с Франция

6 Октомври, 2025 14:41 491 0

  • иран-
  • франция-
  • шпионаж-
  • затворници-
  • размяна

19-годишният Ленар Монтерло бе арестуван през юни, а решението идва на фона на преговори между Техеран и Париж за освобождаване на задържани граждани

Иран оправда френско-германски младеж, обвинен в шпионаж - възможна размяна на затворници с Франция - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Иран обяви днес, че е оправдал млад френско-германски гражданин, арестуван през юни в страната и обвинен в шпионаж, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Решението на съда идва в момент, когато Техеран може да освободи двама френски граждани, задържани през 2022 г., в замяна на освобождаването на иранска гражданка, арестувана във Франция.

Ленар Монтерло, 19-годишен, беше задържан на 16 юни в южен Иран, докато прекосявал страната с велосипед. Иранският външен министър Абас Арагчи заяви през юли, че той е извършил престъпление, без да уточни какво точно.

В решението си съдът посочва, че постановява оправдателна присъда, вземайки предвид правните принципи и съмненията относно това дали обвиняемият е извършил престъплението, за което му беше повдигнато обвинение.

На 11 септември иранският външен министър Абас Арагчи изненадващо обяви, че Франция и Иран са „в последната фаза“ на споразумение за размяна на френски затворници в Иран срещу иранка, задържана във Франция.


Иран (Ислямска Република)
Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новини по държави:
