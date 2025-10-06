Новини
Полският съд удължи ареста на украинеца, издирван за експлозиите на "Северен поток"

6 Октомври, 2025 15:02

Володимир З. остава задържан още 40 дни, докато се решава дали да бъде екстрадиран в Германия по европейска заповед за арест

Полският съд удължи ареста на украинеца, издирван за експлозиите на "Северен поток" - 1
Снимкa: БГНЕС
Полски съд реши, че украинският водолаз, издирван от Германия за предполагаемото му участие във взривовете, повредили газопровода „Северен поток“, трябва да остане в ареста още 40 дни, съобщава Ройтерс, предава News.bg.

Володимир З. беше задържан близо до Варшава миналия вторник, като първоначално съдът постанови той да остане зад решетките за седем дни. Днес обаче съдът реши да удължи задържането му, докато бъде взето решение дали да бъде предаден на германските власти въз основа на издадена европейска заповед за арест.

Описани както от Москва, така и от Запада като акт на саботаж, експлозиите по газопровода „Северен поток“ белязаха ескалация на конфликта в Украйна и ограничиха енергийните доставки за Европа. Никой не е поел отговорност за атаките, а Украйна отрича всякакво участие.

През август италианската полиция арестува друг украинец, заподозрян в координиране на атаките. Мъжът, идентифициран като Серхий К., възнамерява да обжалва решението за екстрадицията му в Германия пред най-висшата съдебна инстанция в Италия, след като по-долна съдебна инстанция вече разпореди неговото предаване.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Един

    8 0 Отговор
    бушон изгоря.

    Коментиран от #3

    15:03 06.10.2025

  • 2 Издирван

    10 0 Отговор
    в ареста !

    15:03 06.10.2025

  • 3 Шелтера

    0 6 Отговор

    До коментар #1 от "Един":

    е в бункера!

    Коментиран от #5

    15:04 06.10.2025

  • 4 Медведев

    6 0 Отговор
    Да не сте гамаши Зеленски?Предайте ни го !

    15:06 06.10.2025

  • 5 Мдаа

    5 2 Отговор

    До коментар #3 от "Шелтера":

    в полския бункер.

    15:06 06.10.2025

  • 6 Никога повече руски газ

    4 11 Отговор
    Дайте му медал и парична награда. Момчето прекъсна корумпираните потоци, за които плащахме скъпо и прескъпо. Никаква директна търговия с фашистката руска федерация. По-евтино ни излиза да купуваме през Индия. Едно, че цената е по-добра и друго, че нямаме зависимост към тези идиоти.

    Коментиран от #10

    15:07 06.10.2025

  • 7 Путин

    0 3 Отговор
    ако е мъж,да поеме отговорност!

    15:08 06.10.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 ММИИ-6

    6 0 Отговор
    Хангличаните си измиват ръцете с някакъв си никой....

    15:25 06.10.2025

  • 10 ей психодесен

    3 0 Отговор

    До коментар #6 от "Никога повече руски газ":

    Пръдльо,не ни налагай безумието си!

    15:29 06.10.2025

