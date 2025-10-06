Полският съд удължи ареста на украинеца, издирван за експлозиите на "Северен поток"

Полски съд реши, че украинският водолаз, издирван от Германия за предполагаемото му участие във взривовете, повредили газопровода „Северен поток“, трябва да остане в ареста още 40 дни, съобщава Ройтерс, предава News.bg.

Володимир З. беше задържан близо до Варшава миналия вторник, като първоначално съдът постанови той да остане зад решетките за седем дни. Днес обаче съдът реши да удължи задържането му, докато бъде взето решение дали да бъде предаден на германските власти въз основа на издадена европейска заповед за арест.

Описани както от Москва, така и от Запада като акт на саботаж, експлозиите по газопровода „Северен поток“ белязаха ескалация на конфликта в Украйна и ограничиха енергийните доставки за Европа. Никой не е поел отговорност за атаките, а Украйна отрича всякакво участие.

През август италианската полиция арестува друг украинец, заподозрян в координиране на атаките. Мъжът, идентифициран като Серхий К., възнамерява да обжалва решението за екстрадицията му в Германия пред най-висшата съдебна инстанция в Италия, след като по-долна съдебна инстанция вече разпореди неговото предаване.