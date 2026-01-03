Мадуро и съпругата му са арестувани, докато са спели

Американски части от Делта Форс, участващи в операция във Венецуела, са задържали президента Николас Мадуро и съпругата му Силия посред нощ в спалнята им, съобщава CNN, позовавайки се на два източника. Двойката е спяла, когато са пристигнали, уточни каналът.

Мадуро е бил в дома си във военна база, когато е бил арестуван, потвърди пред Associated Press Наум Фернандес, лидер на управляващата партия на Венецуела.