Мадуро и съпругата му са арестувани, докато са спели

3 Януари, 2026 17:27 1 354 40

Президентът е бил в дома си във военна база

Мадуро и съпругата му са арестувани, докато са спели - 1
Американски части от Делта Форс, участващи в операция във Венецуела, са задържали президента Николас Мадуро и съпругата му Силия посред нощ в спалнята им, съобщава CNN, позовавайки се на два източника. Двойката е спяла, когато са пристигнали, уточни каналът.

Мадуро е бил в дома си във военна база, когато е бил арестуван, потвърди пред Associated Press Наум Фернандес, лидер на управляващата партия на Венецуела.


Венецуела
Поставете оценка:
Оценка 3.5 от 11 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Гост

    40 13 Отговор
    САЩ отвлече държавен глава на друга държава, а Европа казва браво.... Вие шегувате ли се, това е потъпкване на всякакви закони.

    Коментиран от #6, #16, #18, #35

    17:29 03.01.2026

  • 2 Умен

    27 3 Отговор
    А тиквата и прасето кога?

    17:29 03.01.2026

  • 3 Гончар Романенко

    30 4 Отговор
    Демек, военните са го предали!

    17:30 03.01.2026

  • 4 Да, ама не

    20 0 Отговор
    Да видим какъв ще е коментира след това за Гренландия?

    17:30 03.01.2026

  • 5 Антимилиционер

    7 14 Отговор
    Венецуелски милиционери... и те като ватите не очаквали да дойдат по тъмно и никой не ги е зашитил

    17:30 03.01.2026

  • 6 ФАКТ

    9 18 Отговор

    До коментар #1 от "Гост":

    Законите ги прави САЩ и казва на проскубания матрял кое какво е. Питай Путен наведения що се навежда и поздравя САЩ и лидерите й.

    17:31 03.01.2026

  • 7 Фаkтите

    31 10 Отговор
    НЕ са арестувани, а ОТВЛЕЧЕНИ!
    САЩ нямат никаква юрисдикция в тази суверенна държава!
    САЩ нарушават всякакви международни закони и споразумения!

    Коментиран от #12

    17:31 03.01.2026

  • 8 стига бе

    14 4 Отговор
    Мъдурката няма ли охрана? Тея хеликоптери безшумни ли са? Това май не е отвличане.

    Коментиран от #15

    17:32 03.01.2026

  • 9 Ще го осъдят за наркотици

    7 5 Отговор
    Асад тъкмо да го хванат и избяга . Чаушеску така го съдиха .

    17:32 03.01.2026

  • 10 Мъдуро

    9 6 Отговор
    Кой е очаквал американците да дойдат в 3 посред нощта? Ние ги чакахме на обед

    17:32 03.01.2026

  • 11 Тръмпи,

    9 5 Отговор
    Това е подло и не е мъжкарско да арестуваш някого докато спи!

    Коментиран от #30

    17:32 03.01.2026

  • 12 Коректен

    4 11 Отговор

    До коментар #7 от "Фаkтите":

    САЩ имат юрисдикция и над Путлер и свитата му безделници и милиционери.

    Коментиран от #21, #25

    17:33 03.01.2026

  • 13 Определено

    10 2 Отговор
    --------Мадуро е бил в дома си във военна база-----
    Военното венецуелско ръководство явно не поддържа президента си и се различава от изявленията на вицето.

    17:34 03.01.2026

  • 14 Мисля

    7 5 Отговор
    Развързаха ръцете на Путин.Утре ще прихлопат и зеления пор с алчната му женка.

    Коментиран от #17, #20

    17:34 03.01.2026

  • 15 Охраната

    7 3 Отговор

    До коментар #8 от "стига бе":

    Спяхме. Мъдуро ги чакаше по обед.

    17:34 03.01.2026

  • 16 А, като да

    6 7 Отговор

    До коментар #1 от "Гост":

    нахлуеш в Украйна, отговаря ли на международните закони?

    17:35 03.01.2026

  • 17 Путин

    2 2 Отговор

    До коментар #14 от "Мисля":

    Не можем, Сорос ни забрани. Ние не сме САЩ

    17:35 03.01.2026

  • 18 Kaлпазанин

    5 1 Отговор

    До коментар #1 от "Гост":

    В силата е правото ,,не се шегуват .те искат петрола на венецуелците ,латиносите да му мислят ,

    17:35 03.01.2026

  • 19 Мадуро

    3 2 Отговор
    Милиционери сме веееее

    17:36 03.01.2026

  • 20 Ръцете му са развързани

    3 1 Отговор

    До коментар #14 от "Мисля":

    от 4 пълни . И направи едно голямо Нищо!

    17:36 03.01.2026

  • 21 Фактите

    0 1 Отговор

    До коментар #12 от "Коректен":

    Показват, че САЩ целуват на Путин Г...а😉

    17:36 03.01.2026

  • 22 Минувач

    4 2 Отговор
    Четох, че са предадени от техните си генерали за 50 милиона долара. Явно е така, що американци могат да си влязат ей така във военна база, да ги събудят за руум-сървис и да си отидат по живо, по здраво без никой да стреля.

    17:36 03.01.2026

  • 23 Сатана Z

    1 0 Отговор
    За да повярваме ,пуснете видео със спящите съпрузи,подобно на това с кацането на Аполо на Луната

    Коментиран от #33

    17:36 03.01.2026

  • 24 нннн

    1 0 Отговор
    Че не се ли заключват тия хора? Куче нямат ли, да залае?

    17:36 03.01.2026

  • 25 Фактите

    1 2 Отговор

    До коментар #12 от "Коректен":

    Показват, че САЩ целуват на Путин Г...а😉

    17:37 03.01.2026

  • 26 Ха ха ха

    2 3 Отговор
    Ако си беше построил един бункер като путлер.....

    17:37 03.01.2026

  • 27 В БГ живеят идиоти

    1 2 Отговор
    ФАКТ!

    17:38 03.01.2026

  • 28 Калъчев

    1 1 Отговор
    Ма-дурко е бил предаден от армията. Не може пред лицето на очевидна подготовка за агресия ПВО на страната и всичко средства за целта да не са на бойно дежурство 24 часа. С ПЗРК Стрела е можело да бъдат ударени всички долитащи хеликоптери на тюлените. Да не говорим за другите системи. Да, ама не.

    Коментиран от #36

    17:38 03.01.2026

  • 29 Владимир Путин, президент

    4 3 Отговор
    Пък аз сладко си нанкам в бункера докато 700 000 мои узкочели съграждани гинат кат мухи за мене 🎅👍

    17:38 03.01.2026

  • 30 РИТОРИЧНО

    1 1 Отговор

    До коментар #11 от "Тръмпи,":

    ПРАВИЛНО..
    ШОТО МОЖЕ ДА СЕ СТРЕСНЕ
    И ДА СЕ ЗАКЛЕЩИ
    КАТО МЪЖЙО КУЧЕ ВЪРХУ ДАМСКО КУЧЕ

    17:38 03.01.2026

  • 31 Тръмп

    2 1 Отговор
    Ги е хванал на калъп....

    Коментиран от #40

    17:38 03.01.2026

  • 32 Ловец

    1 1 Отговор
    Американците в България ще бъдат третирани като вреден дивеч, а животът им няма да е ценен повече от този на хлебарка.

    17:39 03.01.2026

  • 33 Има ли значение

    1 0 Отговор

    До коментар #23 от "Сатана Z":

    дали са арестувани в спалнята. Важно е, че довечера ще спят в панделата.

    17:40 03.01.2026

  • 34 Лили

    0 1 Отговор
    Във Венецуела празнуват със знамена и фойерверки.

    Мадуро беше ненавиждан там.

    17:40 03.01.2026

  • 35 Доналд Тръмп, номер Едно

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Гост":

    "...САЩ отвлече държавен глава на друга държава, а Европа казва браво...."

    Пък Русия вероломно нападна съседна страна, половината я изгори и брутално изби 1млн души !!!
    Вова, ти нормален ли си ???

    17:40 03.01.2026

  • 36 Я пъ тоа

    1 1 Отговор

    До коментар #28 от "Калъчев":

    Ф 35 да изстреляли ракети на 50 км от Венецуела...всичко е станало мазало...после идва ЧИНУК и Мадуро е сгащен по долни гащи.

    17:40 03.01.2026

  • 37 Плешива първопричина

    1 0 Отговор
    Пиzдин да е следващият.

    17:41 03.01.2026

  • 38 Пучя Въшката

    0 0 Отговор
    Аз ми казах 100 пъти
    На Мъдуро.

    Направи си Бункер
    Дълбоко под земята.

    3-4 двойника .
    И си гледай кефа.

    17:41 03.01.2026

  • 39 Още новини от Украйна

    0 0 Отговор
    Подлуден от безнаказаност, обитаващият бункер старец започна военна операция. Илон Мъск създава батальона „Свобода за Венецуела“. Стани, Каракас, нека заедно прогоним янките. Призракът на Каракас свали три американски десантни хеликоптера с кутия гуакамоле. Американските стриймъри започват да продават легендарните мачетета на Симон Боливар. Макдоналдс, Епъл, Виза и Мастеркард прекратяват дейността си в САЩ. МОК забрани на американски спортисти да се състезават под американския флаг и химн. Като част от 20-ия пакет руски санкции, на Барак Обама е забранено да посещава кебап магазина „У Гурам“ (Гурамс). Тим Кук, Марк Зукърбърг, Тейлър Суифт, Бионсе и Анджелина Джоли напуснаха САЩ за постоянно и се преместиха в Митищи. „Срамно е да си американци. Не можем да живеем нито минута повече в страна, която е във война със съседите си“, казаха те пред вестник „Митищи Хералд“.

    17:41 03.01.2026

  • 40 Ще е жалко за народа

    0 0 Отговор

    До коментар #31 от "Тръмп":

    ако точно в тоя момент му е станал

    17:41 03.01.2026