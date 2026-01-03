Мадуро и съпругата му са арестувани, докато са спели

Американски части от Делта Форс, участващи в операция във Венецуела, са задържали президента Николас Мадуро и съпругата му Силия посред нощ в спалнята им, съобщава CNN, позовавайки се на два източника. Двойката е спяла, когато са пристигнали, уточни каналът.
Мадуро е бил в дома си във военна база, когато е бил арестуван, потвърди пред Associated Press Наум Фернандес, лидер на управляващата партия на Венецуела.
Поставете оценка:
Оценка 3.5 от 11 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гост
Коментиран от #6, #16, #18, #35
17:29 03.01.2026
2 Умен
17:29 03.01.2026
3 Гончар Романенко
17:30 03.01.2026
4 Да, ама не
17:30 03.01.2026
5 Антимилиционер
17:30 03.01.2026
6 ФАКТ
До коментар #1 от "Гост":Законите ги прави САЩ и казва на проскубания матрял кое какво е. Питай Путен наведения що се навежда и поздравя САЩ и лидерите й.
17:31 03.01.2026
7 Фаkтите
САЩ нямат никаква юрисдикция в тази суверенна държава!
САЩ нарушават всякакви международни закони и споразумения!
Коментиран от #12
17:31 03.01.2026
8 стига бе
Коментиран от #15
17:32 03.01.2026
9 Ще го осъдят за наркотици
17:32 03.01.2026
10 Мъдуро
17:32 03.01.2026
11 Тръмпи,
Коментиран от #30
17:32 03.01.2026
12 Коректен
До коментар #7 от "Фаkтите":САЩ имат юрисдикция и над Путлер и свитата му безделници и милиционери.
Коментиран от #21, #25
17:33 03.01.2026
13 Определено
Военното венецуелско ръководство явно не поддържа президента си и се различава от изявленията на вицето.
17:34 03.01.2026
14 Мисля
Коментиран от #17, #20
17:34 03.01.2026
15 Охраната
До коментар #8 от "стига бе":Спяхме. Мъдуро ги чакаше по обед.
17:34 03.01.2026
16 А, като да
До коментар #1 от "Гост":нахлуеш в Украйна, отговаря ли на международните закони?
17:35 03.01.2026
17 Путин
До коментар #14 от "Мисля":Не можем, Сорос ни забрани. Ние не сме САЩ
17:35 03.01.2026
18 Kaлпазанин
До коментар #1 от "Гост":В силата е правото ,,не се шегуват .те искат петрола на венецуелците ,латиносите да му мислят ,
17:35 03.01.2026
19 Мадуро
17:36 03.01.2026
20 Ръцете му са развързани
До коментар #14 от "Мисля":от 4 пълни . И направи едно голямо Нищо!
17:36 03.01.2026
21 Фактите
До коментар #12 от "Коректен":Показват, че САЩ целуват на Путин Г...а😉
17:36 03.01.2026
22 Минувач
17:36 03.01.2026
23 Сатана Z
Коментиран от #33
17:36 03.01.2026
24 нннн
17:36 03.01.2026
25 Фактите
До коментар #12 от "Коректен":Показват, че САЩ целуват на Путин Г...а😉
17:37 03.01.2026
26 Ха ха ха
17:37 03.01.2026
27 В БГ живеят идиоти
17:38 03.01.2026
28 Калъчев
Коментиран от #36
17:38 03.01.2026
29 Владимир Путин, президент
17:38 03.01.2026
30 РИТОРИЧНО
До коментар #11 от "Тръмпи,":ПРАВИЛНО..
ШОТО МОЖЕ ДА СЕ СТРЕСНЕ
И ДА СЕ ЗАКЛЕЩИ
КАТО МЪЖЙО КУЧЕ ВЪРХУ ДАМСКО КУЧЕ
17:38 03.01.2026
31 Тръмп
Коментиран от #40
17:38 03.01.2026
32 Ловец
17:39 03.01.2026
33 Има ли значение
До коментар #23 от "Сатана Z":дали са арестувани в спалнята. Важно е, че довечера ще спят в панделата.
17:40 03.01.2026
34 Лили
Мадуро беше ненавиждан там.
17:40 03.01.2026
35 Доналд Тръмп, номер Едно
До коментар #1 от "Гост":"...САЩ отвлече държавен глава на друга държава, а Европа казва браво...."
Пък Русия вероломно нападна съседна страна, половината я изгори и брутално изби 1млн души !!!
Вова, ти нормален ли си ???
17:40 03.01.2026
36 Я пъ тоа
До коментар #28 от "Калъчев":Ф 35 да изстреляли ракети на 50 км от Венецуела...всичко е станало мазало...после идва ЧИНУК и Мадуро е сгащен по долни гащи.
17:40 03.01.2026
37 Плешива първопричина
17:41 03.01.2026
38 Пучя Въшката
На Мъдуро.
Направи си Бункер
Дълбоко под земята.
3-4 двойника .
И си гледай кефа.
17:41 03.01.2026
39 Още новини от Украйна
17:41 03.01.2026
40 Ще е жалко за народа
До коментар #31 от "Тръмп":ако точно в тоя момент му е станал
17:41 03.01.2026