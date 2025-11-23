Крум Зарков: България влиза след около 30 дни в еврозоната! Референдум няма да има

Бившият министър на правосъдието Крум Зарков заяви в ефира на Нова телевизия, че казусът с референдума за отлагане на въвеждането на еврото представлява прецедент единствено по отношение на действията на председателя на Народното събрание, а не на самия въпрос. По думите му Конституционният съд ясно е посочил, че подобен въпрос е недопустим, но е уточнил, че решението трябва да бъде взето от парламента, а не еднолично от неговия председател.

Зарков подчерта, че България "след около 30 дни" ще влезе в еврозоната и референдум няма да има, а политическото противопоставяне между президентството и парламента пречи страната да извлече максимални ползи от процеса.

Относно критиките на Наталия Киселова, че президентът Румен Радев е действал провокативно, Зарков коментира, че като председател на Народното събрание тя е изпълнила политическа роля, която е била удобна за управляващото мнозинство.

Бившият министър разкри и причината да напусне поста на правен съветник на президента — несъгласие с решението му да внесе въпроса за референдум в Народното събрание въпреки правното становище, че той противоречи на конституционната практика.

В коментар за изказване на депутата от БСП Атанас Атанасов, че името му се обсъжда като възможен кандидат за президент, Зарков заяви, че "никой не е говорил с него за такова нещо" и подчерта, че не може да бъде кандидат на ДПС или свързани с него политически сили.

Той определи предстоящите президентски избори през следващата година като възможен "сблъсък между статуквото и тези, които се борят срещу него".

Зарков коментира и протестите около бюджета, като посочи, че финансовата рамка е "инерционна" и напомня бюджетите от периодите на служебни правителства и постоянни избори. Според него липсва политическа визия, която да оправдае отделните разходи.

По отношение на напрежението около временно изпълняващия функциите главен прокурор Борислав Сарафов, Зарков предупреди за "тотален колапс" в институционалния авторитет на прокуратурата, ако тя продължи да пренебрегва съдебни решения.