Крум Зарков: България влиза след около 30 дни в еврозоната! Референдум няма да има

Бившият министър на правосъдието Крум Зарков заяви в ефира на Нова телевизия, че казусът с референдума за отлагане на въвеждането на еврото представлява прецедент единствено по отношение на действията на председателя на Народното събрание, а не на самия въпрос. По думите му Конституционният съд ясно е посочил, че подобен въпрос е недопустим, но е уточнил, че решението трябва да бъде взето от парламента, а не еднолично от неговия председател.
Зарков подчерта, че България "след около 30 дни" ще влезе в еврозоната и референдум няма да има, а политическото противопоставяне между президентството и парламента пречи страната да извлече максимални ползи от процеса.
Относно критиките на Наталия Киселова, че президентът Румен Радев е действал провокативно, Зарков коментира, че като председател на Народното събрание тя е изпълнила политическа роля, която е била удобна за управляващото мнозинство.
Бившият министър разкри и причината да напусне поста на правен съветник на президента — несъгласие с решението му да внесе въпроса за референдум в Народното събрание въпреки правното становище, че той противоречи на конституционната практика.
В коментар за изказване на депутата от БСП Атанас Атанасов, че името му се обсъжда като възможен кандидат за президент, Зарков заяви, че "никой не е говорил с него за такова нещо" и подчерта, че не може да бъде кандидат на ДПС или свързани с него политически сили.
Той определи предстоящите президентски избори през следващата година като възможен "сблъсък между статуквото и тези, които се борят срещу него".
Зарков коментира и протестите около бюджета, като посочи, че финансовата рамка е "инерционна" и напомня бюджетите от периодите на служебни правителства и постоянни избори. Според него липсва политическа визия, която да оправдае отделните разходи.
По отношение на напрежението около временно изпълняващия функциите главен прокурор Борислав Сарафов, Зарков предупреди за "тотален колапс" в институционалния авторитет на прокуратурата, ако тя продължи да пренебрегва съдебни решения.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
18:44 23.11.2025
63 Добре дошли в Еврозоната глупаци!
1922 г. - референдумът на Александър Стамболийски за наказване на предходните правителства на Гешов, Данев и Малинов, довели народа до 2 войни - Междусъюзническата и Първата световна. От над 900 000 гласували българи 70% искат съд за бившите управници.
1946 г. - референдумът за премахване на монархията. Участва 92% от населението на България с право на глас. За премахване на монархията гласуват 93%. България е обявена за Народна република.
1971 г. - референдумът за приемане на Конституция на Народна република България. В допитването участват 99,7% от 6 174 635 гласоподаватели, като 99,66% от тях са „за“ новата конституция.
След тази дата няма нито един успешно проведен референдум в Отечеството. Референдуми е имало по царско и социалистическо време, не и в тоталитарната „демократична“ ера.
Коментиран от #78
19:04 23.11.2025
Търновската Конституция бе премахната без референдум - без допитване на народа. Народа български през 1946 г не е гласувал за премахване на Търновската Конституция! Сталин навлезе с войски по българските земи. Смени Търновската Конституция с комунистическата конституция - ужким конституция на народа с име Народна Република. Иззе земите на българските селяни, натика ги да работят за търтеите - комунистите, по колхозите - ТКЗС. Тия селяни, които не си даваха земята ги нарече Кулаци и ги натика по концлагерите. Изби в концлагерите българската иновативна интелигенция и аристокрация и бостана е обран. Така управляваха от петилетка на петилетка, че днес от Разум в мозъците на хората остана само Ум с Очи за гледане по Телфончетата и Компютрите, без Разум!
Коментиран от #76
19:22 23.11.2025
76 Добре дошли в Еврозоната глупаци!
До коментар #74 от "Комунистически ценности":Стига лъга бе!
Търновската Конституция пада автоматично след проведения референдум, защото е несъвмастима с Народната република.
"На 8 септември 1946 г. е проведен референдум, на който българите гласуват за премахване на монархията и обявяване на република, което води до отмяната на Търновската конституция и установяване на Народна република България на 15 септември същата година."
19:39 23.11.2025
77 Еврото идва
Коментиран от #81
19:41 23.11.2025
78 Ееееехооооо
До коментар #63 от "Добре дошли в Еврозоната глупаци!":ПРИ така наречения Референдум за премахване на монархията някои участници се хвалят, че са влизали по ОСЕМ ПЪТИ да гласуват. Този тепегьозлък е документиран като "народен ентусиазъм!
Ти имаш ли някакво обяснение на факта, че в много изборни секции кабинките за гласуване имат завеса, която след 1980 г. винаги е отметната така, че да се вижда кой как гласува? И защо членовете на Секционните комисии са подавали на гражданите пликове с поставени в тях бюлетини? С две думи, до отметнатата завеса стои и зорко наблюдава някой от кварталните активисти. Ако се осмелиш да извадиш бюлетината от плика и да го пуснеш празен, това ще стане пред очите му.
Ти на всичко това гласуване ли му казваш?
Коментиран от #92
19:45 23.11.2025
92 Добре дошли в Еврозоната глупаци!
До коментар #78 от "Ееееехооооо":Ехоооо, каквото и да са ви пропагандирали, на референдума са гласували масаво -над 90 %. При такова гласуване е трудно да се направи манипулация. Но да приемем, че референдума през "гадния комунизъм" е бил манипулиран. ЗАЩО днес, през "светлата демокрация" не се допуска референдум??
22:03 23.11.2025
93 Добре дошли в Еврозоната глупаци!
До коментар #82 от "Комунистически ценности":Отново пиша, но бавно за да се разбере - Търновската Конституция пада автоматично след проведения референдум, защото е несъвместима с Народната република.
Търновската Конституция е за монархия/царство, княз/цар.. Хората на референдума отхвърлят монархията и искат Народна република. За това няма как при Народна република да имаш монархическа конституция.
"На 8 септември 1946 г. е проведен референдум, на който българите гласуват за премахване на монархията и обявяване на република, което води до отмяната на Търновската конституция и установяване на Народна република България на 15 септември същата година."
Обяснете ми простичко, защо днес евроатлантическия режим не допуска референдуми?
За да разберем- къде е имало повече свобода - при комунистите или евроатлантиците!
22:14 23.11.2025
