Крум Зарков: България влиза след около 30 дни в еврозоната! Референдум няма да има

23 Ноември, 2025 18:18 2 228 96

Зарков подчерта, че политическото противопоставяне между президентството и парламента пречи страната да извлече максимални ползи от процеса

Крум Зарков: България влиза след около 30 дни в еврозоната! Референдум няма да има - 1
Бившият министър на правосъдието Крум Зарков заяви в ефира на Нова телевизия, че казусът с референдума за отлагане на въвеждането на еврото представлява прецедент единствено по отношение на действията на председателя на Народното събрание, а не на самия въпрос. По думите му Конституционният съд ясно е посочил, че подобен въпрос е недопустим, но е уточнил, че решението трябва да бъде взето от парламента, а не еднолично от неговия председател.

Зарков подчерта, че България "след около 30 дни" ще влезе в еврозоната и референдум няма да има, а политическото противопоставяне между президентството и парламента пречи страната да извлече максимални ползи от процеса.

Относно критиките на Наталия Киселова, че президентът Румен Радев е действал провокативно, Зарков коментира, че като председател на Народното събрание тя е изпълнила политическа роля, която е била удобна за управляващото мнозинство.

Бившият министър разкри и причината да напусне поста на правен съветник на президента — несъгласие с решението му да внесе въпроса за референдум в Народното събрание въпреки правното становище, че той противоречи на конституционната практика.

В коментар за изказване на депутата от БСП Атанас Атанасов, че името му се обсъжда като възможен кандидат за президент, Зарков заяви, че "никой не е говорил с него за такова нещо" и подчерта, че не може да бъде кандидат на ДПС или свързани с него политически сили.

Той определи предстоящите президентски избори през следващата година като възможен "сблъсък между статуквото и тези, които се борят срещу него".

Зарков коментира и протестите около бюджета, като посочи, че финансовата рамка е "инерционна" и напомня бюджетите от периодите на служебни правителства и постоянни избори. Според него липсва политическа визия, която да оправдае отделните разходи.

По отношение на напрежението около временно изпълняващия функциите главен прокурор Борислав Сарафов, Зарков предупреди за "тотален колапс" в институционалния авторитет на прокуратурата, ако тя продължи да пренебрегва съдебни решения.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Хехе

    26 5 Отговор
    Бош лаф. Можеше и това да не казва. Ясно е като бял ден. Експерт??!

    Коментиран от #45

    18:20 23.11.2025

  • 5 вгъзд

    35 3 Отговор
    Тоз не го ли бяха хванали че ние няква котка , мама дс синчето.

    18:20 23.11.2025

  • 6 вгъзв2

    30 2 Отговор
    Тоз не го ли бяха хванали че бие няква котка , на мама дс синчето.

    Коментиран от #48, #65

    18:21 23.11.2025

  • 7 му кажи и не го търси

    41 4 Отговор
    Еничар :)

    18:22 23.11.2025

  • 8 123

    44 4 Отговор
    Влизаме в дигиталния концлагер.

    18:22 23.11.2025

  • 9 ЗАРКОВ КОГА СТАНЕ ПРЕЗИДЕНТ

    39 5 Отговор
    ТОГАВА И УКРАЙНА ЩЕ ПОБЕДИ МАРСИАНЦИТЕ ! ТА ТОЙ Е ИМБЕЦИЛ !

    18:23 23.11.2025

  • 10 Оставка!

    48 1 Отговор
    Тоз един ден не е седял гладен потомък на държавна сигурност бройлер.

    18:23 23.11.2025

  • 11 Ян Вандал транс изпълнител

    14 42 Отговор
    Браво на господин Крум, така трябва да се наказват копейките! Никакъв референдум!

    Коментиран от #58, #70

    18:24 23.11.2025

  • 12 А защо нямаше и

    58 6 Отговор
    Защо "Референдум няма да има" ? Защото сме атлантическа диктатура нали и БСП-ОЛ са гнусни предатели нали? ...

    18:25 23.11.2025

  • 13 мда

    43 7 Отговор
    Отиваме към система комунизъм - фашизъм. Свободата приключва. Ковид цирка беше тест за овцете.

    18:25 23.11.2025

  • 14 Тракиец 🇺🇦

    35 9 Отговор
    Кажете на тва болшевишко еврейско ЧИ-ФУТСКО Л+А+Й+Н+О КРУМЧО ЧЕ ЩЕ ИМА РЕФЕРЕНДУМ ЧЕ ЩЕ ИМА ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ ЧЕ ЩЕ ИМА ГЛАС НАРОДЕН ЧЕ ЩЕ ИМА НОВ НАРОДЕН СЪД ЗА КОМУНИСТИТЕ И ТЯХНИТЕ ОТРОЧЕТА ЧЕ ЩЕ ИМА РАЗСТРЕЛИ НА ДС И БКП ОТРОЧЕТА ПО СТАДИОНИТЕ И ЧЕ ЩЕ ИМА УБИЙСТВА ЗА УБИЙЦИ НА КОТКИ

    Коментиран от #49, #95

    18:25 23.11.2025

  • 15 Референдум няма да има

    7 7 Отговор
    щото не се подписах да има.

    18:26 23.11.2025

  • 16 Алтернатива

    26 2 Отговор
    Що не се направи допитване за “доверие в управляващото правителство” тогава? Сега, дали има хора които са толкова наивни, да вярват че това правителство, всъщност което и да е правителство го е грижа за България и българите? Ето и този чичко в прав текст казва “мълчете рая”.

    18:26 23.11.2025

  • 17 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    26 2 Отговор
    Мнението на синчето на мама не ме интересува!

    18:27 23.11.2025

  • 18 Ти човече

    7 2 Отговор

    До коментар #2 от "Кротко си лежи в Бояна":

    си за детайлен мозъчен преглед.
    Ако се намери там някаква молекула.

    18:27 23.11.2025

  • 19 вгъзв3

    8 3 Отговор
    Зарко Еврото , добре бе пич съгласни сме :)

    18:27 23.11.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Решено е !!!!!!!

    2 19 Отговор

    До коментар #20 от "Ха ха ха":

    Сметай копейките в центове.

    18:29 23.11.2025

  • 22 А спомняте ли си хора ?

    24 1 Отговор
    Първанов участва в многохиляден протест срещу НАТО по обяд а след обяд се оказва на тайна среща в американското посолство и после американският посланик пише в грама: "Всичко е на ред, все едно да чукаме на отворена врата. Грамата изтече благодарение на УйкиЛикс. Ето това е подлостта на партийният елит на БСП и БСП-ОЛ

    18:30 23.11.2025

  • 23 ДрайвингПлежър

    35 5 Отговор
    Добре! ЗНАЧИ ЩЕ ЗАМЕНИМ РЕФЕРЕНДУМА ЗА ЕВРОЗОНАТА С РЕФЕРЕНДУМ ЗА НАПУСКАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ "СЪЮЗ" Мен ме урежда и така!

    18:30 23.11.2025

  • 24 Точен

    27 5 Отговор
    Зарков, тарикатче софийско адвокатче, ВИНАГИ може да има Референдум. Суетата ти ще те погуби и ще омърси и семейството ти...

    18:32 23.11.2025

  • 25 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    24 1 Отговор
    ВИЕ ВСИЧКИТЕ,КОИТО ОБИКАЛЯТЕ ТЕЛЕВИЗИИТЕ И СИ ПРИКАЗВАТЕ КАКВОТО ВИ Е ЗАПОВЯДАНО,
    СТЕ ЗА ЗАТВОР!

    18:33 23.11.2025

  • 26 "демократ"

    17 1 Отговор
    Този да не е от бсп, държи се странно.

    18:33 23.11.2025

  • 27 Нормално

    28 2 Отговор
    все пак живеем под фашистки режим. Навсякъде в ЕС е така. Никой не пита хората за нищо. Традиционни европейски ред е това.

    Коментиран от #84

    18:33 23.11.2025

  • 28 Хората

    14 3 Отговор
    са приели действителността. Все пак пет века е доста опит

    18:34 23.11.2025

  • 29 И какво заяви и обяви КС относно

    20 3 Отговор
    "правното становище, че той противоречи на конституционната практика" а продажнико Зарков ? Противоречи ли ?

    18:34 23.11.2025

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Факт

    23 2 Отговор
    В крайна сметка отказаният референдум тегне над управляващите!

    18:35 23.11.2025

  • 32 Чочо

    10 2 Отговор
    Защо ми казвате,че има полза......полза но за кого?

    18:35 23.11.2025

  • 33 Много

    15 5 Отговор
    изморени и очукани са хората. И в окопите да ги вкарат няма да имат сили да се съпротивляват. Пък и на кого да се оплачат когато ги управляват от чужбина хора, на които дори и имената им не могат да произнесат.

    18:37 23.11.2025

  • 34 Ян Вандал транс изпълнител

    8 4 Отговор

    До коментар #1 от "Бащата на някаква Саяна":

    Да му го лaпкаш на бащата на Сияна, не можеш да му стъпиш на малкия пръст. Човекът понесе жестока загуба преди няколко месеца, мyxъл такъв.

    Коментиран от #87

    18:39 23.11.2025

  • 35 Белите

    10 3 Отговор
    мишки в лабораторията не ги питат също.

    18:39 23.11.2025

  • 36 И това не е престъпление нали ?

    21 2 Отговор
    Че председател на Народното събрание е изпълнила политическа роля, която е била удобна за управляващото мнозинство ? И нещо извършено чрез престъпление и противоконстутиционно има правна сила така ли? Ох на мама юристчето.... къде право си учило моето момченце ?

    18:39 23.11.2025

  • 37 нннн

    24 5 Отговор
    Нека има референдум! Нека целият свят научи, какви негодници ни управляват! Как ли ще се пулят урсулите, като се докаже, че са ни вкарали насила в еврозоната?

    18:39 23.11.2025

  • 38 Кафявата

    15 4 Отговор
    чума отново е на мода в Европа. Кой сме да гъкне.
    По-зле ще става.

    Коментиран от #44

    18:42 23.11.2025

  • 39 Черноморец

    19 3 Отговор
    Какво ти пука бре Круме!
    Отдавна сте милионери в левове,а след 30 дни и в евро...ти и мама и тати...
    Ние да му мислим , че не само супата,ами и гола вода няма да имаме сили да духаме ,защото след 30 дни ще обеднеем още поне...ДВОЙНО...

    18:44 23.11.2025

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Ох на мама юристчето

    22 2 Отговор
    Значи викаш че Наталия Киселова и конституцията може да суспендира а? И еднолично и война да обяви ? Ама къв разбирач ми бил само .... и да чакаме КС 6 месеца да ни каже че не сме били във война ?

    18:44 23.11.2025

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 кая

    13 2 Отговор
    парцаливи български слуги!

    18:45 23.11.2025

  • 44 руска информационна гъба

    3 6 Отговор

    До коментар #38 от "Кафявата":

    Вярно е. На мода днес сме ние, кафявите руски медийни гъби.

    18:47 23.11.2025

  • 45 Наблюдател

    17 2 Отговор

    До коментар #4 от "Хехе":

    Референдумът е видша форма на демокрация, затова е забранен.

    18:47 23.11.2025

  • 46 Кратун

    11 4 Отговор
    7 цяло и 62 ,ще оправи всичко!

    18:48 23.11.2025

  • 47 Най добре ще бъде

    15 4 Отговор
    Това подло продажно същество Крум Зарков просто да се скрие в някоя дупка и да не се показва. Поне малко морал да демонстрира ако му е възможно и знае какво е това морал

    18:49 23.11.2025

  • 48 хъхъ

    9 0 Отговор

    До коментар #6 от "вгъзв2":

    Крум Зарков душил котката на агент Емил от ДС. Мила родна картинка.

    18:50 23.11.2025

  • 49 Аугусто Сезар Пиночет.....

    4 1 Отговор

    До коментар #14 от "Тракиец 🇺🇦":

    ..... si, si, si.... глас от стадиона е глас народен👍

    18:51 23.11.2025

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Никой

    4 1 Отговор
    Този Зарков е напълно неподходящ и ще е провал - има си някаква професия - нещо си прави.

    Какво са се наточили - къде бе братче - това са много качества.

    Мина времето на еднодневките.

    18:52 23.11.2025

  • 52 яжтжт

    5 1 Отговор
    и крум да го няма

    18:54 23.11.2025

  • 53 хахаъ

    3 12 Отговор
    копейките години спаха, вече последния месец преди приемането на еврото се събудиха,къде бяхте досега, Радев от 8 години е президент на България, Костадинов от 10 години в парламента...... досега само сте взели рублите и сте проспали толкова години

    18:54 23.11.2025

  • 54 123

    7 1 Отговор
    Чист и натурален баклиии:ук!!! Да го е гнус човек и да го гледа! Спокойно! Ще те застигне и теб това което трябва!

    18:56 23.11.2025

  • 55 Другари предадохме ви

    11 1 Отговор
    Ама ние сме си такива. После пак гласувайте за нас

    18:56 23.11.2025

  • 56 ВЕЛИНСКИ

    6 1 Отговор
    ТВЪРДО ДА НА БЪЛГ.СТОТИНКА....
    ДАЖЕ НА КОЙТО МУ СЕ ПАДНЕ
    ОТ ЧНГ БАНИЦА КАТО„ КЪСТМЕТЧЕ”
    ДА Я ГЛЪТНЕ И ТАКА
    ЩЕ ЗАПАЗИ ЗАВИНАГИ БЪЛГ.СУВЕРЕНИТЕТ....

    18:57 23.11.2025

  • 57 Съд и затвор за Наталия Киселова

    12 1 Отговор
    Всич на лудички да не се правят !

    18:57 23.11.2025

  • 58 567890

    9 1 Отговор

    До коментар #11 от "Ян Вандал транс изпълнител":

    Тоя па...що не вземеш да идеш някъде на транс.. пътуване и да ни отървеш от присъствието си!?
    Те така няма да те питат за нищо бе! Хората защитават правото си на референдуми изобщо, защото всичко е погазено тук! Колко сте мал...мни... тролчета!

    19:01 23.11.2025

  • 59 Наталия Киселова НЕ е

    14 1 Отговор
    изпълнила политическа роля, която е била удобна за управляващото мнозинство, а е извършила углавно престъпление по служба със щета в особенно големи размери ! .... И всичко произлязло от това следващите 6 месеца е нищожно от правна гледна точка !

    19:01 23.11.2025

  • 60 az СВО Победа 80

    8 1 Отговор
    Това е то "демокрация" и европейски "ценности"! 🤣🤣🤣

    Идват глад и мизегия!

    19:03 23.11.2025

  • 61 Добре дошли в Еврозоната глупаци!

    15 1 Отговор
    Хиляди пъти се каза, че референдума не е за еврото, а за неговата дата, което не е противоконституционно. Защо постоянно лъжете хората?

    19:03 23.11.2025

  • 62 УдоМача

    7 2 Отговор
    Ясно!!! Значи за обикновенните хора след 01.01 ще има сеееекс и мууузикаааа.. Ама в резултат може и най-накрая спонтанно да възстанат!!! Правете му сметка//

    19:04 23.11.2025

  • 63 Добре дошли в Еврозоната глупаци!

    12 2 Отговор
    В историята на България има само 3 докрай проведени национални референдума:
    1922 г. - референдумът на Александър Стамболийски за наказване на предходните правителства на Гешов, Данев и Малинов, довели народа до 2 войни - Междусъюзническата и Първата световна. От над 900 000 гласували българи 70% искат съд за бившите управници.

    1946 г. - референдумът за премахване на монархията. Участва 92% от населението на България с право на глас. За премахване на монархията гласуват 93%. България е обявена за Народна република.

    1971 г. - референдумът за приемане на Конституция на Народна република България. В допитването участват 99,7% от 6 174 635 гласоподаватели, като 99,66% от тях са „за“ новата конституция.

    След тази дата няма нито един успешно проведен референдум в Отечеството. Референдуми е имало по царско и социалистическо време, не и в тоталитарната „демократична“ ера.

    Коментиран от #78

    19:04 23.11.2025

  • 64 Форумци

    1 12 Отговор
    Ако зависеше нещо от народа, нямаше да има избори! Така беше и по времето на Соца. Гласувахме за една партия и нямахме право да не гласуваме, понеже ако не гласуваш за комунистите, отиваш в концлагерите.

    19:04 23.11.2025

  • 65 Ама че НИК

    4 0 Отговор

    До коментар #6 от "вгъзв2":

    Уф, по ника ти помислих, че го хванали да оправя някаква котка в.г. з.

    19:07 23.11.2025

  • 66 Ъхъъъъъ....

    7 0 Отговор
    президентски избори през следващата година ще бъдат възможен "сблъсък между статуквото и тези, които се борят срещу него", но БСП-ОЛ са статуквото ! Да се знае !

    19:10 23.11.2025

  • 67 Сатана Z

    7 0 Отговор
    Най накрая цените в БГ за българете от 1 януари ше са два пъти по—ниски.Господ да им е на помощ

    19:11 23.11.2025

  • 68 нищо не е згубено

    12 2 Отговор
    Ако се съберсем 300х и да искаме връщане в чакалнята. За това трябва да се настоява, а не за дребни каузи. Това е единственото спасение от еврото за бъдещето на БГ. Жалко, че зависи от продажни Нар. събрание и правителство.

    За референдум е може би късно. Президенът да го насрочи до 1.1.26. Спрете еврото!

    19:11 23.11.2025

  • 69 Да,бе

    9 1 Отговор
    Като няма референдум ще има излизане от еврокапана,ако не се гътне преждевременно и се задави от корупция и некадърност в поредната златна тоалетна...

    19:15 23.11.2025

  • 70 ежко

    7 2 Отговор

    До коментар #11 от "Ян Вандал транс изпълнител":

    Ха,ха....Ако утре се обърне палачинката и вие евроатлантиците искате референдум за нещо?Тогава какво ще правите?За да живееш добре и този до теб не да не е зле, се искат принципи за управление, не "решаваме според случая"!Референдум и изпълнението на резултатите от него е най-демократичната досега измислена процедура!Другото е ала-бала!

    19:16 23.11.2025

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 При фашистите референдуми няма!

    11 1 Отговор
    Заркофф е поредната неолиберална п@чавра!

    19:20 23.11.2025

  • 73 копейките

    3 7 Отговор
    РИВАТ!!!

    19:22 23.11.2025

  • 74 Комунистически ценности

    8 4 Отговор
    До коментар "63 Добре дошли в Еврозоната глупаци!"

    Търновската Конституция бе премахната без референдум - без допитване на народа. Народа български през 1946 г не е гласувал за премахване на Търновската Конституция! Сталин навлезе с войски по българските земи. Смени Търновската Конституция с комунистическата конституция - ужким конституция на народа с име Народна Република. Иззе земите на българските селяни, натика ги да работят за търтеите - комунистите, по колхозите - ТКЗС. Тия селяни, които не си даваха земята ги нарече Кулаци и ги натика по концлагерите. Изби в концлагерите българската иновативна интелигенция и аристокрация и бостана е обран. Така управляваха от петилетка на петилетка, че днес от Разум в мозъците на хората остана само Ум с Очи за гледане по Телфончетата и Компютрите, без Разум!

    Коментиран от #76

    19:22 23.11.2025

  • 75 Не, не и не!

    2 1 Отговор
    Котешкият душманин президент?

    19:37 23.11.2025

  • 76 Добре дошли в Еврозоната глупаци!

    4 7 Отговор

    До коментар #74 от "Комунистически ценности":

    Стига лъга бе!
    Търновската Конституция пада автоматично след проведения референдум, защото е несъвмастима с Народната република.
    "На 8 септември 1946 г. е проведен референдум, на който българите гласуват за премахване на монархията и обявяване на република, което води до отмяната на Търновската конституция и установяване на Народна република България на 15 септември същата година."

    19:39 23.11.2025

  • 77 Еврото идва

    4 4 Отговор
    Бегам в Русия !

    Коментиран от #81

    19:41 23.11.2025

  • 78 Ееееехооооо

    5 3 Отговор

    До коментар #63 от "Добре дошли в Еврозоната глупаци!":

    ПРИ така наречения Референдум за премахване на монархията някои участници се хвалят, че са влизали по ОСЕМ ПЪТИ да гласуват. Този тепегьозлък е документиран като "народен ентусиазъм!
    Ти имаш ли някакво обяснение на факта, че в много изборни секции кабинките за гласуване имат завеса, която след 1980 г. винаги е отметната така, че да се вижда кой как гласува? И защо членовете на Секционните комисии са подавали на гражданите пликове с поставени в тях бюлетини? С две думи, до отметнатата завеса стои и зорко наблюдава някой от кварталните активисти. Ако се осмелиш да извадиш бюлетината от плика и да го пуснеш празен, това ще стане пред очите му.
    Ти на всичко това гласуване ли му казваш?

    Коментиран от #92

    19:45 23.11.2025

  • 79 всички

    4 9 Отговор
    русофили да заминават в сибир България е вече ЕВРОЗОНА!!!

    19:51 23.11.2025

  • 80 Глупаци

    1 1 Отговор
    могат да искат рефе...те още живеят в каменната ера!!!

    20:06 23.11.2025

  • 81 Бърже

    2 1 Отговор

    До коментар #77 от "Еврото идва":

    да си одиш......

    20:08 23.11.2025

  • 82 Комунистически ценности

    4 1 Отговор
    Конституцията на Народна република България от 1947 г., известна още като Димитровска конституция, е приета на 4 декември 1947 г. от VI велико народно събрание. На 10 февруари 1947 г. НС на ОФ внася съществени промени в проекта с решение от 26 октомври 1947 г. По време на второто четене се разгаря остра политическа борба в Народното събрание. В нейния ход народни представители от опозицията са отстранени и арестувани. На 30 ноември 1947 г. проектът е приет на второ четене. На 4 декември 1947 г. с 364 гласа „за“ конституцията е приета на трето четене. Влиза в сила с публикуването си в Държавен вестник на 6 декември 1947 г. Къде е запитван народа с референдум за смяна на Търновската Конституция?

    Коментиран от #93

    20:09 23.11.2025

  • 83 Комунистически ценности

    4 1 Отговор
    И сега е същото: След идването на Комунистите на власт, никога не е имало референдум! Търновската Конституция бе сменена без референдум - запитване на народа, понеже дойдоха на власт комунистите. Сега ни управляват децата на същите комунисти и пак никой не запитва народа чрез референдум за запазване на Българския Лев. Та къде отиде?
    Бог, Цар, Отечество, Разум, Вяра, Надежда и Любов.
    Бог е Българин.
    Без Бог, няма Цар.
    Без Бог, без Цар няма Отечество.
    Без Бог, без Цар, без Отечество няма Разум.
    Без Бог, без Цар, без Отечество, без Разум няма Вяра.
    Без Бог, без Цар, без Отечество, без Разум, без Вяра няма Надежда.
    Без Бог, без Цар, без Отечество, без Разум, без Вяра, Надежда няма Любов.
    Без Любов, няма Надежда, няма Вяра, няма Разум, няма Отечество, няма Цар, няма Бог!

    20:17 23.11.2025

  • 84 Боби

    5 6 Отговор

    До коментар #27 от "Нормално":

    Оди у Русия,там референдуми през ден.Пък няма никакви гадни евро хартийки или долари, горивата са евтини, храната е чиста,а и вожда каза че скоро че пуска и дигиталната рубла,що се тормозите у ЕС?

    20:19 23.11.2025

  • 85 Помияр

    6 2 Отговор
    Позор си за майка си

    20:26 23.11.2025

  • 86 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 87 Евгени от Алфапласт

    2 1 Отговор

    До коментар #34 от "Ян Вандал транс изпълнител":

    Че екстра му е, той нали е от ГЕПИ! След Чехлю и оня, мургавия гербер, министърът на транспорта и на тоя му дойде ред. А и детето се отърва от тоя оскубания.🤣

    20:48 23.11.2025

  • 88 Пустиняк

    7 2 Отговор
    Круме, слушай сеа да ти обадим. Начи, за вазе е по-добре да има референдум. Щото има и друга алтернатива - да ви изпонавържеме по дърветата и стълбовете да ви кълват гаргите. Или по милост - на стадиона и по бързата процедура: въже или куршум. Мисли малко и не фърляй думи на ангро, да не сгазите лука без да искате!

    20:53 23.11.2025

  • 89 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 90 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 91 Ти си

    5 2 Отговор
    Не , България. евлиза а я набутват насила продажни политици във фалиращата еврозона за собствени интереси и облаги против волята на народа. .....

    22:02 23.11.2025

  • 92 Добре дошли в Еврозоната глупаци!

    2 2 Отговор

    До коментар #78 от "Ееееехооооо":

    Ехоооо, каквото и да са ви пропагандирали, на референдума са гласували масаво -над 90 %. При такова гласуване е трудно да се направи манипулация. Но да приемем, че референдума през "гадния комунизъм" е бил манипулиран. ЗАЩО днес, през "светлата демокрация" не се допуска референдум??

    22:03 23.11.2025

  • 93 Добре дошли в Еврозоната глупаци!

    1 2 Отговор

    До коментар #82 от "Комунистически ценности":

    Отново пиша, но бавно за да се разбере - Търновската Конституция пада автоматично след проведения референдум, защото е несъвместима с Народната република.
    Търновската Конституция е за монархия/царство, княз/цар.. Хората на референдума отхвърлят монархията и искат Народна република. За това няма как при Народна република да имаш монархическа конституция.
    "На 8 септември 1946 г. е проведен референдум, на който българите гласуват за премахване на монархията и обявяване на република, което води до отмяната на Търновската конституция и установяване на Народна република България на 15 септември същата година."

    Обяснете ми простичко, защо днес евроатлантическия режим не допуска референдуми?
    За да разберем- къде е имало повече свобода - при комунистите или евроатлантиците!

    22:14 23.11.2025

  • 94 ЗАРКОВ Е

    5 1 Отговор
    НАЙ ОБИКНОВЕН МРЪСНИК !

    22:27 23.11.2025

  • 95 Няма няма

    2 1 Отговор

    До коментар #14 от "Тракиец 🇺🇦":

    Няма да има. Успокой се и наздраве за еврото :)

    22:57 23.11.2025

  • 96 Този коментар е премахнат от модератор.

