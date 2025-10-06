Ще променят ли "Томахоук" хода на войната в Украйна?

Украйна може скоро да получи шведски изтребители "Грипен", както и още френски „Мираж" и американски F-16. Освен това Киев иска и крилати ракети "Томахоук" от САЩ. Могат ли тези оръжия да променят ситуацията на фронта?
Русия ежедневно е атакувана с дронове от Украйна, а сред целите са стратегически обекти като петролни рафинерии. През лятото американският президент Доналд Тръмп окуражи украинския си колега Володимир Зеленски Украйна да продължи да атакува Русия на собствената ѝ територия и го попита дали ще могат да достигнат Москва, ако САЩ доставят подходящи ракети. Точно за това настоява Украйна отдавна - иска да получи по-мощни ракети с дълъг обсег, за да окаже натиск върху Русия за преговори.
Първоначално Вашингтон се опасяваше, че конфликтът може да излезе извън контрол. Но постепенно Киев започна да получава все по-мощни ракети: първо установки за залпов огън HIMARS, след това и ракети с голям обсег от типа ATACMS.
Тръмп изглеждаше раздвоен, явно разочарован от продължаващата война
В началото на годината Доналд Тръмп временно спря доставките на оръжие за Украйна. Но след срещата на върха с руския президент Владимир Путин в Аляска през август, която не доведе до конкретни стъпки към мир, американският президент открито изрази своето разочарование. "Русия продължава тази война, вече е загубила милиони хора – и за какво е всичко? Това е срамно", заяви Тръмп.
На този фон Украйна сега настоява да получи американски ракети "Томахоук". Темата беше обсъдена и на срещата на Тръмп със Зеленски миналата седмица в Ню Йорк в рамките на сесията на Общото събрание на ООН. Това потвърди и специалният пратеник на САЩ за Украйна Кийт Келог, но допълни, че още няма решение по това искане.
Какво могат "Томахоук"?
"Томахоук" са крилати ракети, които се използват интензивно от САЩ от 1990-те години. Те могат да носят експлозивен заряд от 500 килограма и обикновено се изстрелват от кораби или от въздуха.
"Томахоук" летят на ниска височина, за да избегнат противниковата ПВО-защита, могат да бъдат препрограмирани по време на полет и дори да кръжат над целевата зона, преди да поразят зададената цел.
Украйна обаче вероятно ще трябва да закупи специални пускови устройства, за да може да ги използва пълноценно.
Далекобойните ракети могат да променят ситуацията на фронта
Тактическите ракети като британските "Сторм Шадоус", германските "Таурус" или американските ATACMS достигат до 300 километра. За разлика от тях "Томахоук" може да поразяват цели на разстояние до 2500 километра. Това означава, че Москва би била лесно достъпна, както и военновъздушната база "Оленя" в Мурманска област - една от основните отправни точки за руските ракетни атаки срещу Украйна.
Ако Вашингтон одобри искането на Киев, европейските държави членки на НАТО трябва да закупят тези ракети от САЩ и да ги предоставят на Украйна. Това поражда опасения, че Европа може да бъде въвлечена по-дълбоко във войната.
Досега реакцията на Русия е сдържана. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви в тази връзка, че нямало универсално средство, което да промени ситуацията на фронта за украинското ръководство: "Няма чудодейно оръжие - независимо дали става дума за "Томахоук" или други ракети – те няма да променят динамиката", увери той.
Този тон на Москва обаче може да се промени, ако Украйна наистина започне да нанася удари по Русия с тежки американски крилати ракети и засегне Русия там, където наистина може да я заболи.
Още бойни самолети за Киев
Междувременно от интервю на украинския заместник-министър на отбраната Иван Хаврилюк стана ясно, че Украйна очаква скоро да получи за първи път и шведски изтребители "Грипен" – освен новите доставки на френски "Мираж" и американски F-16.
Въпреки че не бяха оповестени подробности, от няколко месеца се обмисля възможността украинските въздушни сили да бъдат оборудвани с изтребители JAS-39 "Грипен", пише германската обществена медия ZDF.
Алтернатива на F-16
"Грипен" е разработен специално за използване на къси, понякога импровизирани писти за излитане и кацане и е по-лесен за поддръжка и обслужване от F-16. Това е много маневрен самолет, който в зависимост от конфигурацията може да се използва и като боен, и като разузнавателен самолет.
Ако бъде доставен, "Грипен" ще стане третият тип западни бойни самолети, предоставени Украйна. Киев вече разполага с около две дузини F-16, а Франция е доставила десет самолета "Мираж" 2000. Макар по-голямото разнообразие от типове бойни самолети да затруднява обучението и логистиката, доставката на различни западни самолети на Киев помага за решаването на най-важния проблем: тяхното количество.
На фронт с дължина над 1200 километра, откъдето Русия на всеки няколко дни извършва стотици атаки с дронове на украинска територия, Киев не се нуждае непременно от най-модерните бойни самолети, а от колкото се може повече самолети на брой. Във война от такъв мащаб е важен най-вече броят.
Украйна използва F-16 предимно срещу руски въздушни атаки, т.е. за отбрана срещу дронове и крилати ракети, срещу които те са много ефективни. Освен това Украйна ги използва редовно за подкрепа на свои войски от въздуха и за нападения на руски радарни съоръжения. Досега три F-16 са били загубени в сражения, посочва още германското издание.
Въпреки че "Мираж" 2000 са относително остарели платформи, Украйна ги използва доста ефективно както срещу наземни, така и срещу въздушни цели – например за неутрализирането на приближаващи се дронове или крилати ракети. Досега Украйна е загубила един "Мираж" 2000 поради техническа повреда.
През август 2025 година френски служители заявиха, че Париж може да изпрати още десет такива самолети в Украйна, с което общият брой на доставените "Мираж" ще достигне 20 машини. Пречка е броят на наличните обучени украински пилоти, какъвто е случаят също и с изтребителите F-16, посочва още ZDF.
