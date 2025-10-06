Новини
Свят »
Украйна »
Ще променят ли "Томахоук" хода на войната в Украйна?
  Тема: Украйна

Ще променят ли "Томахоук" хода на войната в Украйна?

6 Октомври, 2025 22:36

Ако Украйна наистина започне да нанася удари по Русия с тежки американски крилати ракети, ще засегне Москва там, където наистина може да я заболи

Ще променят ли "Томахоук" хода на войната в Украйна? - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Украйна може скоро да получи шведски изтребители "Грипен", както и още френски „Мираж" и американски F-16. Освен това Киев иска и крилати ракети "Томахоук" от САЩ. Могат ли тези оръжия да променят ситуацията на фронта?

Русия ежедневно е атакувана с дронове от Украйна, а сред целите са стратегически обекти като петролни рафинерии. През лятото американският президент Доналд Тръмп окуражи украинския си колега Володимир Зеленски Украйна да продължи да атакува Русия на собствената ѝ територия и го попита дали ще могат да достигнат Москва, ако САЩ доставят подходящи ракети. Точно за това настоява Украйна отдавна - иска да получи по-мощни ракети с дълъг обсег, за да окаже натиск върху Русия за преговори.

Първоначално Вашингтон се опасяваше, че конфликтът може да излезе извън контрол. Но постепенно Киев започна да получава все по-мощни ракети: първо установки за залпов огън HIMARS, след това и ракети с голям обсег от типа ATACMS.

Тръмп изглеждаше раздвоен, явно разочарован от продължаващата война

В началото на годината Доналд Тръмп временно спря доставките на оръжие за Украйна. Но след срещата на върха с руския президент Владимир Путин в Аляска през август, която не доведе до конкретни стъпки към мир, американският президент открито изрази своето разочарование. "Русия продължава тази война, вече е загубила милиони хора – и за какво е всичко? Това е срамно", заяви Тръмп.

На този фон Украйна сега настоява да получи американски ракети "Томахоук". Темата беше обсъдена и на срещата на Тръмп със Зеленски миналата седмица в Ню Йорк в рамките на сесията на Общото събрание на ООН. Това потвърди и специалният пратеник на САЩ за Украйна Кийт Келог, но допълни, че още няма решение по това искане.

Какво могат "Томахоук"?

"Томахоук" са крилати ракети, които се използват интензивно от САЩ от 1990-те години. Те могат да носят експлозивен заряд от 500 килограма и обикновено се изстрелват от кораби или от въздуха.

"Томахоук" летят на ниска височина, за да избегнат противниковата ПВО-защита, могат да бъдат препрограмирани по време на полет и дори да кръжат над целевата зона, преди да поразят зададената цел.

Украйна обаче вероятно ще трябва да закупи специални пускови устройства, за да може да ги използва пълноценно.

Далекобойните ракети могат да променят ситуацията на фронта

Тактическите ракети като британските "Сторм Шадоус", германските "Таурус" или американските ATACMS достигат до 300 километра. За разлика от тях "Томахоук" може да поразяват цели на разстояние до 2500 километра. Това означава, че Москва би била лесно достъпна, както и военновъздушната база "Оленя" в Мурманска област - една от основните отправни точки за руските ракетни атаки срещу Украйна.

Ако Вашингтон одобри искането на Киев, европейските държави членки на НАТО трябва да закупят тези ракети от САЩ и да ги предоставят на Украйна. Това поражда опасения, че Европа може да бъде въвлечена по-дълбоко във войната.

Досега реакцията на Русия е сдържана. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви в тази връзка, че нямало универсално средство, което да промени ситуацията на фронта за украинското ръководство: "Няма чудодейно оръжие - независимо дали става дума за "Томахоук" или други ракети – те няма да променят динамиката", увери той.

Този тон на Москва обаче може да се промени, ако Украйна наистина започне да нанася удари по Русия с тежки американски крилати ракети и засегне Русия там, където наистина може да я заболи.

Още бойни самолети за Киев

Междувременно от интервю на украинския заместник-министър на отбраната Иван Хаврилюк стана ясно, че Украйна очаква скоро да получи за първи път и шведски изтребители "Грипен" – освен новите доставки на френски "Мираж" и американски F-16.

Въпреки че не бяха оповестени подробности, от няколко месеца се обмисля възможността украинските въздушни сили да бъдат оборудвани с изтребители JAS-39 "Грипен", пише германската обществена медия ZDF.

Алтернатива на F-16

"Грипен" е разработен специално за използване на къси, понякога импровизирани писти за излитане и кацане и е по-лесен за поддръжка и обслужване от F-16. Това е много маневрен самолет, който в зависимост от конфигурацията може да се използва и като боен, и като разузнавателен самолет.

Ако бъде доставен, "Грипен" ще стане третият тип западни бойни самолети, предоставени Украйна. Киев вече разполага с около две дузини F-16, а Франция е доставила десет самолета "Мираж" 2000. Макар по-голямото разнообразие от типове бойни самолети да затруднява обучението и логистиката, доставката на различни западни самолети на Киев помага за решаването на най-важния проблем: тяхното количество.

На фронт с дължина над 1200 километра, откъдето Русия на всеки няколко дни извършва стотици атаки с дронове на украинска територия, Киев не се нуждае непременно от най-модерните бойни самолети, а от колкото се може повече самолети на брой. Във война от такъв мащаб е важен най-вече броят.

Украйна използва F-16 предимно срещу руски въздушни атаки, т.е. за отбрана срещу дронове и крилати ракети, срещу които те са много ефективни. Освен това Украйна ги използва редовно за подкрепа на свои войски от въздуха и за нападения на руски радарни съоръжения. Досега три F-16 са били загубени в сражения, посочва още германското издание.

Въпреки че "Мираж" 2000 са относително остарели платформи, Украйна ги използва доста ефективно както срещу наземни, така и срещу въздушни цели – например за неутрализирането на приближаващи се дронове или крилати ракети. Досега Украйна е загубила един "Мираж" 2000 поради техническа повреда.

През август 2025 година френски служители заявиха, че Париж може да изпрати още десет такива самолети в Украйна, с което общият брой на доставените "Мираж" ще достигне 20 машини. Пречка е броят на наличните обучени украински пилоти, какъвто е случаят също и с изтребителите F-16, посочва още ZDF.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 2 от 24 гласа.
  • 1 Последния Софиянец

    6 30 Отговор
    Ще падне пак яко загрузка на вата!

    Коментиран от #40, #54

    22:37 06.10.2025

  • 2 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    6 24 Отговор
    Кабзон пее вече на нива 20 гегтара, не може да събере ватата‼️

    22:38 06.10.2025

  • 3 Отец Дионисий

    6 23 Отговор
    Господ да накаже пияния агресор и копейките му продажни!

    22:38 06.10.2025

  • 4 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    5 22 Отговор
    Ватата трябва да е в.чувал, копейката тоже.

    22:39 06.10.2025

  • 5 Я пък тоя

    25 3 Отговор
    Колкото другите супер оръжия помогнаха, толкова и тези.

    22:40 06.10.2025

  • 6 Атина Палада

    4 20 Отговор
    Над.милин блатни заминаха в крематорките, сега с томахавките и останалите!

    22:40 06.10.2025

  • 7 🇺🇦🇧🇬

    6 24 Отговор
    Рашизмът си отива,спете спокойно деца!

    Коментиран от #75

    22:41 06.10.2025

  • 8 Българин

    18 4 Отговор
    DW е чуждестранен агент с чуждо финансиране и не защитава българските интереси.

    22:41 06.10.2025

  • 9 Фейк на часа

    31 4 Отговор
    Какви ракети "Томахоук"? САЩ имат изключително ограничен брой наземни установки за изстрелване на тези ракети. Самото обучение на разчетите би коствало над година. Какви са тези примитивни фейкове? Вижте, че Франция няма министър-председател защото не могат да си направят бюджета. САЩ направо са спрели всичките дейности на бюджетната сфера защото нямат повече пари до края на годината. Какво Томахоук сънивате - в САЩ се стрелят всеки ден по големите градове. Това са ви някакви фантазии от типа "Звездни Войни". Само деградирали алцхаймери може да се връзват на тези повърхностни фейкове.

    Коментиран от #41, #67

    22:41 06.10.2025

  • 10 Спецназ

    20 5 Отговор
    Купянск ще бъде взет, не това е въпроса.

    Руснаците доближат ли предградията на
    град/село след време го вземат. ФАКТ!

    Каква е истерията в статията, че руснаците няма да го вземат БЪРЗО,
    след като ще го вземат??

    Путин каза, че в тая война бърза работа няма.

    ФАКТ!

    ЕДНА Томахоук струва колкото 500 струва бесни пари, така че 10- 20 не решават нищо! ДАКТ!

    Коментиран от #15

    22:41 06.10.2025

  • 11 Факт

    11 0 Отговор
    Друг път!

    22:42 06.10.2025

  • 12 като питаш да ти кажа

    13 0 Отговор
    Ами щом толкова много ги бавят, умуват и отказват значи има причина и това не може да е нищо друго освен обрат в хода на войната. Иначе щяха да ги изпратят както направиха с танковете M1 Abrams, които нищо не промениха.

    22:43 06.10.2025

  • 13 Пич

    9 1 Отговор
    Може би малоумните въпроси на ДВ ще продължат дори когато руската армия отново подпийва водка в Берлин...

    Коментиран от #25

    22:43 06.10.2025

  • 14 Пийпинг ТОМ

    1 4 Отговор
    Нека приемем , че ТОМАХОУК е една от групите на великия Майк Патън.
    Най-добре е да се слуша музиката му. Ще доведе до кеф , а не до смъртта от ракетите.

    22:44 06.10.2025

  • 15 Отгоре ми се казва

    3 10 Отговор

    До коментар #10 от "Спецназ":

    Много руски добитък ще даде фира.

    Коментиран от #22

    22:45 06.10.2025

  • 16 Фелдмаршал сър Гутрие

    6 12 Отговор
    Томахавката прави 30 метрова пещера при удар в скала,бункера става на картофена нива ,кремълските терористи ги е страх

    Коментиран от #21, #65

    22:45 06.10.2025

  • 17 си дзън

    4 7 Отговор
    Томахавките са само реклама. Истината е в ятата от фламинга. Преди малко едно "заблудено" фламинго кацнало в Тюмен на 3500 км от фронта.

    22:45 06.10.2025

  • 18 Пепи Волгата

    7 8 Отговор
    Аз избрах ЕВРОТО!

    Коментиран от #23

    22:46 06.10.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 И когато пристигна

    1 7 Отговор
    поручик Ржевски започнаха извращенията.

    22:47 06.10.2025

  • 21 В.В.П.

    5 1 Отговор

    До коментар #16 от "Фелдмаршал сър Гутрие":

    Получавам тежко разстройство.

    22:47 06.10.2025

  • 22 Значии...

    7 1 Отговор

    До коментар #15 от "Отгоре ми се казва":

    Не трябваше да ти пълня ушите със сметаната! Казах че ауспуха ти даде фира...

    22:47 06.10.2025

  • 23 Спецназ

    4 5 Отговор

    До коментар #18 от "Пепи Волгата":

    Ние избираме да лежим в тинята и да чакаме тьота да подхвърли неща за кушане, ама 4та година рубла не е дала!

    Коментиран от #26

    22:48 06.10.2025

  • 24 Спецназ

    10 2 Отговор
    Ориентировъчната стойност на ракетата през 2014 финансова година съставлява 1,45 млн. долара!

    Самите САЩ изпитват нужда от такива.

    Да се разоръжат и да дадат на украинците АМЕРИКАНСКИ РАКЕТИ,
    с което да се подпишат за атаки над мирни руски градове??

    Мисля че американците НЕМА се подпишат на това да станат страна- агресор!
    Още повече и за такива дебели пари!

    22:48 06.10.2025

  • 25 Зайо Байо

    10 4 Отговор

    До коментар #13 от "Пич":

    Знаеш ли откъде идва думата БИСТРО ?
    Когато руснаците влезли в Париж /по времето на Наполеан/, сядали по заведения , кафета и ресторанти и викали на сервитьорите Бьiстро , Бьiстро ....Бързо - Бързо !
    Толкова за това кой , кога и къде е стъпвал и превзел !

    Коментиран от #35, #36, #38, #43

    22:48 06.10.2025

  • 26 Българин

    1 5 Отговор

    До коментар #23 от "Спецназ":

    Така е, от заран сме тук и копейка не е дала дринканата от пасьола, а на коэите зад кауфланда пълно с храна!

    22:49 06.10.2025

  • 27 Всяка вечер милиарди хора по целия свят

    3 7 Отговор
    Заспиват щастливи,че не са се родили руснаци.

    22:49 06.10.2025

  • 28 Червената шапчица

    11 4 Отговор
    Да, "Томахоук" ще променят хода на войната в Украйна. Украйна ще изчезне за по-малко от 24 часа от лицето на земята...

    22:50 06.10.2025

  • 29 Хаха

    10 1 Отговор
    Абе какви са тия пристрастни заглавия тип урсулки, сякаш ние самите сме във война с Русия . Всичко Мара втасала , та и оназ си работа вчесала . Другата пропаганда е табу , ама таз е правилната .

    Коментиран от #33, #34

    22:50 06.10.2025

  • 30 Зайо Байо

    4 6 Отговор
    От блатара само тор става, от копейката и това не става!

    Коментиран от #39, #44

    22:50 06.10.2025

  • 31 Червената шапчица

    3 5 Отговор
    Те ватите такяа викаха и за дроновете, а сега гният по полята 4та година, а кабзон им пеее!

    22:52 06.10.2025

  • 32 Ганя Путинофила

    3 6 Отговор
    Не барайте путен!
    Той най добре утилизира руснята!

    22:52 06.10.2025

  • 33 Киев за два дня.

    3 7 Отговор

    До коментар #29 от "Хаха":

    Пумияр с пумияр.

    22:52 06.10.2025

  • 34 Последния Софиянец

    2 7 Отговор

    До коментар #29 от "Хаха":

    Мужика пиян трябва да е в.чувал.

    22:53 06.10.2025

  • 35 Пич

    4 3 Отговор

    До коментар #25 от "Зайо Байо":

    Благодаря ! Беше много приятно че ми го каза ! Бях забравил и сякаш го чух за първи път.

    22:53 06.10.2025

  • 36 си дзън

    3 6 Отговор

    До коментар #25 от "Зайо Байо":

    Лошо си обучен. Руснаците, които влизат в Париж са бягащи белогвардейци от Ленин бе.
    От тях идва терминът "Бистро"

    Коментиран от #55

    22:53 06.10.2025

  • 37 Пич

    2 7 Отговор
    Рубята онаа е пак пияна и днеска няма денги, хееелп

    22:54 06.10.2025

  • 38 А когато Наполеон запали Мацква

    2 9 Отговор

    До коментар #25 от "Зайо Байо":

    маскалите тоже викаха:" быстро, быстро , бежим в болота"!

    Коментиран от #42, #52

    22:55 06.10.2025

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Видьо Видев

    4 7 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    И без Томахоук Путлер вече е приключил! Щом въвежда в Русия купони за всичко

    Коментиран от #45

    22:56 06.10.2025

  • 41 Поздравления👍!

    7 1 Отговор

    До коментар #9 от "Фейк на часа":

    За точният и реалистичен коментар...!

    22:56 06.10.2025

  • 42 Само

    9 1 Отговор

    До коментар #38 от "А когато Наполеон запали Мацква":

    В балатото на мать твоя!

    22:57 06.10.2025

  • 43 Делю Хайдутин

    4 5 Отговор

    До коментар #25 от "Зайо Байо":

    Копе виж как живеят в блатата и как живеят в цивилизациятя, няма на панетата по гладни и пропаднали от вас!

    22:57 06.10.2025

  • 44 Още един неграмотен русофил

    5 9 Отговор

    До коментар #30 от "Зайо Байо":

    Маскалия няма нито една спечелена война самостоятелно, винаги в някаквип съюзи! Наполеон беше победен от съюз на цяла Европа!

    22:57 06.10.2025

  • 45 Пора

    2 7 Отговор

    До коментар #40 от "Видьо Видев":

    Путинова русия си отива.

    22:58 06.10.2025

  • 46 НЕ НЯМА ДА Я ПРОМЕНЯТ

    2 8 Отговор
    РУСИЯ ВЕЧЕ ЗАГУБИ

    Коментиран от #57

    22:58 06.10.2025

  • 47 Копейки,

    1 7 Отговор
    Вижте какво е ракета!

    22:59 06.10.2025

  • 48 БАЦЕ ЕООД

    8 1 Отговор
    как нещо което няма да бъде доставено може да повлияе на специалната военна операция? никак. Може би още по никак и от ф16

    23:03 06.10.2025

  • 49 си дзън

    9 2 Отговор
    Разделете 2 100 000 жертви от украинска страна на 1313 дни и се получава много добро число за СВО! Прави по 1600 украински войници безврътватни загуби на ден от кървавия клоун!👍

    Коментиран от #53

    23:03 06.10.2025

  • 50 Хохо Бохо

    6 2 Отговор
    Нарко хунтата ще види томахоук на кукуво лято. Ни пари ни желание да се спречкат с руснаците имат колективните, а и тая ракета е предимно за морско базиране, платформите за наземно са лееекинко ограничени.

    23:03 06.10.2025

  • 51 .......

    8 2 Отговор
    Вярно е, че положението на фронта няма да се промени. Тия ракети удрят много зад фронта. Ще се промени положението на мустаците на Песков. Ще настръхнат.

    23:03 06.10.2025

  • 52 Руснаците сами запалиха

    11 2 Отговор

    До коментар #38 от "А когато Наполеон запали Мацква":

    Москва, която още не е била столица. Наполеончетата са побягнали със запалени гащи. Чети бре.т.п. Наполеон после се обесил.

    23:03 06.10.2025

  • 53 Изпражнението гайтанджиева

    1 4 Отговор

    До коментар #49 от "си дзън":

    Това са руски фейкове.

    23:04 06.10.2025

  • 54 Хохо Бохо

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Първо подводници и кораби, после вундервафето, щото тая ракета от земя трудно се изстрелва. Ма си т ап да го знаеш тва. Ма мечтай си за вата, само сало ще фарчи до небесата

    23:04 06.10.2025

  • 55 дзън си

    4 1 Отговор

    До коментар #36 от "си дзън":

    Попитай ИИ...и ще ти каже абсолютно същото,което ти казва и колегата...!
    Или нямаш познания за работа с ИИ...?!

    23:05 06.10.2025

  • 56 Бай Орков

    2 0 Отговор
    Томахоук влизали през прозореца на екземпляра и му пожелавали лека нощ

    Коментиран от #58

    23:05 06.10.2025

  • 57 Пий си хапчетата...

    2 1 Отговор

    До коментар #46 от "НЕ НЯМА ДА Я ПРОМЕНЯТ":

    ...и си лягай...!

    23:07 06.10.2025

  • 58 усср.ан русофил

    1 3 Отговор

    До коментар #56 от "Бай Орков":

    Аз съм силно възмутен!

    23:07 06.10.2025

  • 59 Инна

    2 1 Отговор
    Владимир Путин обясни потенциалните последици от доставката на ракети „Томахоук“ на Украйна.

    На среща на Международния дискусионен клуб „Валдай“ Путин заяви, че използването на ракети „Томахоук“ от украинските въоръжени сили е невъзможно без участието на американски военнослужещи. Във всеки случай Русия е готова да отговори на агресивни действия: вътрешните системи за противовъздушна отбрана са се адаптирали към ATACMS и ще се адаптират и към този тип оръжие.

    Решението за доставка на ракети „Томахоук“ на Украйна ще разруши очертаващите се положителни тенденции в отношенията между Русия и Съединените щати. Руският президент Владимир Путин направи това изявление в интервю за журналиста Павел Зарубин.

    С други думи, потенциалните доставки несъмнено ще създадат допълнителни проблеми, точно както се случи с други оръжейни системи. Но думите на президента подсказват, че без значение с колко оръжия бъде бомбардирана Украйна, „балансът на силите“ няма да се промени.

    В резултат на това, почти веднага след речта му, Западът „отстъпи“. Ройтерс, позовавайки се на източници във Вашингтон, съобщи, че изпращането на далекобойни ракети „Томахоук“ в Украйна може да се окаже неосъществимо, тъй като съществуващите запаси са необходими директно на американските военни.
    За да подслади хапчето, в статията се добавя, че тъй като доставките на ракети „Томахоук“ са малко вероятни, САЩ може да „обмислят да позволят“ на европейските съюзници да закупят други далекобойни

    23:08 06.10.2025

  • 60 Хохо Бохо

    1 2 Отговор
    Но от толкова изстрелване замина и крайцеро у тинята при готвача, подводницата и тя, а суга бинзина, кво ще правим утре за бърдея на султана нема ток!

    23:08 06.10.2025

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Из падмасковие

    0 2 Отговор
    Винаги ще сме на колене пред англосаксите, навремето ни спасиха от бонапарти и Адолф,иначе сега щяхме да шпрехаме немски,после Рейгън като прати СССР на бунището,Буш изпрати щатския флот с замразени бутчета и два самальота тъпкани с долари

    23:11 06.10.2025

  • 63 Уса

    3 0 Отговор
    Няма томахок и в складовете няма.Забравете за томахок няма да промени нищо

    23:24 06.10.2025

  • 64 Ударете

    0 2 Отговор
    Бункера,там е истината

    23:27 06.10.2025

  • 65 Инна

    2 0 Отговор

    До коментар #16 от "Фелдмаршал сър Гутрие":

    На форума „Валдай“ Владимир Путин отбеляза, че Русия може да се сдобие с много съвременни, високотехнологични оръжейни системи след ракетната система „Орешник“, без да уточнява за кои системи говори. Военният експерт Владимир Попов заяви, че президентът най-вероятно има предвид нашата ракетна технология, „която е характерен елемент от настъпателните операции“.

    „Например, силно модернизираните ракети „Искандер“. Сега, за голямо съжаление на Запада и, разбира се, на Киев, можем да изстрелваме крилати и балистични ракети с по-голяма точност на още по-големи разстояния. Това ще бъде голяма изненада за нашия противник. Ще бъдат разположени и силно модернизирани ракети „Циркон“. С други думи, оръжията, които вече имаме в арсенала си, ще бъдат много по-ефективни.“

    „Кои нови вражески цели са застрашени на първо място?

    - На първо място, тези, разположени дълбоко в тила – по полската, румънската, молдовската, унгарската и словашката граница. Тоест, по целия периметър на страните от НАТО, които в момента подкрепят Украйна.
    Докато преди рядко и много предпазливо удряхме подобни цели, изхождайки от факта, че може би не винаги разполагаме с достатъчно оперативно-тактически или оперативни ракети, сега имаме достатъчно. Те би трябвало да са добре наясно с това.“

    23:27 06.10.2025

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Инна

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "Фейк на часа":

    Количеството, между другото, също е интересно: до 2026 г. Пентагонът е планирал да закупи 57 ракети „Томахоук“, чието производство през последните години варира от 55 до 90 ракети годишно.

    23:31 06.10.2025

  • 68 Дали ще ги получи е въпроса?

    1 2 Отговор
    И защо чакат само на американските томахавки от 70г на 20в. Вместо на чудесните европейски аналози. ЕС не трябва да се страхува да въоръжава Украйна това е начина да се възпре Русия. Не да луди да започнат ядрен конфликт след като знаят че са на чужда територия. А дори да са луди, не трябва да допускаме да но изнудват.

    23:31 06.10.2025

  • 69 Хохо Бохо

    0 1 Отговор
    Путлер губи войната и Томахоук нищо няма да промени.
    Путлер ще продължи да губи войната и без Томахоук, докато Русия се разпадне и изчезне от картата на света...

    23:32 06.10.2025

  • 70 койдазнай

    1 0 Отговор
    Ако Тръмп даде Томахавките на Украйна, мирът ще настъпи много бързо. И точно за това няма да го направи. Защото и сега украинците унищожават десетки цели всеки ден.с помощта на примитивни преправени витлови учебни самолети, които летят на 1000м височина със скорост 25о км/ч. Ако украинците получат ракети, които летя с 900 км/ч на 50 метра над земята, в Русия няма да остане летище, погреб, военна база, нефетена рафинерия, ТЕЦ или електроразпределителна станция в радиус 1000 км от Киев.

    23:33 06.10.2025

  • 71 БОНИ БОНЧЕВ

    0 1 Отговор
    ТРЪМП Е ХИТАР ОБАЧЕ.
    СТРАНИТЕ ОТ ЕВРОСЪЮЗА ТРЯБВА ДА ЗАКУПЯТ РАЙЕТИТЕ ТОМАХОК ОТ АМЕРИКА И ДА ГИ ДОСТАВЯТ НА УКРАЙНЦИТЕ.ДИРЕКНО ЩАТИТЕ НЯМА ДА ИМ ДАДЪТ ТАКИВА.ТОВА В СЪЩОТО ВРЕМЕ ГОВОРИ ЧЕ ТАЙНИЧКО ЩАТИТЕ ДЪРЖАТ И СА С РУСИЯ И НЕ ИМ СЕ ИСКА КОНФЛИКТ С РУСИЯ. И ИМ Е ВСЕ ЕФНО ДРУГИТЕ ЧЛЕНКИ НАТО ОТ ЕВРОСЪЮЗА КАКВО ЩЕ ПРАВЯТ СТИГА ГА НЕ НАМЕСЕАТ ПРЯКО АМЕРИКА В РУСКО УКРАЙНСКИЯ КОНФЛИКТ ОТНОСНО ПО СЕРИОЗНИ И ДАЛЕКОБОЙНИ БОМБИ ОРЪЖИЯ. НО САМО ПРИ ЕДНА ТАКАВА ИЗТРЕЛЯНА РАКЕТА ТОМАХОК ОТ УКРАЙНА СИГОРНО РУСНАЦИТЕ ЩЕ ИЗРАВНЯТ НА МИГА ЦЕЛИЯ КИЕВ.

    23:39 06.10.2025

  • 72 az СВО Победа80

    0 1 Отговор
    Колкото я промениха:
    Джавелин, Стингър, Байрактар, М777, Арчър, Страйкър, Хамър, Леопард, Чаланджър,Абрамс, Хаймарс, Атакамс, Стормшадоу, Старлинк, Пейтриът, Ф16 и др ... 🤣🤣🤣

    Коментиран от #78, #79, #80

    23:42 06.10.2025

  • 73 Хайо

    1 1 Отговор
    Дойче зеле ,ако Украйна получи тези оръжия ,Берлин ще е разрушен първи .Дори Сащ да има желание да ги предостави ,което никога няма да се случи ,това ще стане според американски специалисти по оръжията ,бе по рано от 2028.До тогава Украйна ще има ли според вас ?

    23:46 06.10.2025

  • 74 Само с глупава пропаганда се занимавате

    1 1 Отговор
    Нищо не може да промени тази война. И това е ясно на всеки мислещ човек на тази земя. Пропагандата е само за глупаците.

    23:46 06.10.2025

  • 75 Когато волът рие,

    0 1 Отговор

    До коментар #7 от "🇺🇦🇧🇬":

    на гърба си хвърля.

    23:46 06.10.2025

  • 76 Копейка

    0 1 Отговор
    Загиваме! Молете се за нас!

    23:47 06.10.2025

  • 77 Хайо

    0 1 Отговор
    Само непросветен журналист може да напише такава глупост .Сащ няма да предостави това оръжие в този си вид (това означава директна война между Сащ и Русия ) а някакви модифицирани такива оръжия които ги няма .До април 2026 щяло да се направят ,след това следва тестове и след това следва пускане в серийно производство .Самите Сащ признават ,че тези оръжия няма да са готови преди края на 2027 .Цели 2 години какво ще е останало от Украйна ??..

    23:48 06.10.2025

  • 78 Копейка

    1 0 Отговор

    До коментар #72 от "az СВО Победа80":

    Абе промениха! Промениха бая. Даваме по 1000 убити на километър!

    23:50 06.10.2025

  • 79 Kопейка,

    0 0 Отговор

    До коментар #72 от "az СВО Победа80":

    РАБОТАТА ЩЕ ТЕ НАПРАВИ СВОБОДЕН

    23:50 06.10.2025

  • 80 Йосиф Кобзон

    0 0 Отговор

    До коментар #72 от "az СВО Победа80":

    Питай мен.И един милион руски вдовици.

    23:51 06.10.2025

Новини по държави:
