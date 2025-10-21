Европейският парламент прие нови правила за шофьорите в ЕС! Какви промени да очакваме

Европейският парламент одобри днес модернизирани правила за шофьорските книжки в Европейския съюз, които въвеждат нов цифров формат, по-строги изисквания за начинаещи шофьори и по-дълга валидност на документите. Целта е да се повиши пътната безопасност и да се намали броят на жертвите по пътищата в ЕС, който все още достига близо 20 000 смъртни случая годишно.
Съгласно приетите текстове шофьорските книжки за автомобили и мотоциклети ще бъдат валидни 15 години, а за камиони и автобуси - пет години. Държавите членки могат да съкратят валидността до 10 години, ако документът служи и като национална лична карта.
Водачите ще трябва да преминават медицински прегледи при първо издаване или подновяване на книжката, включително проверка на зрението и сърдечно-съдовото здраве. По преценка на отделните държави медицинските проверки могат да бъдат заменени с формуляри за самооценка или други национални системи за оценка.
За шофьорите над 65 години страните от ЕС ще могат да въведат по-кратки срокове на валидност и по-чести медицински контролни прегледи или опреснителни курсове.
Изпитателен срок и по-строги санкции за начинаещи
За първи път европейското законодателство въвежда задължителен изпитателен срок от поне две години за новите водачи. В този период те ще подлежат на по-тежки санкции при нарушения като шофиране след употреба на алкохол, непоставен колан или липса на обезопасителни системи за деца.
Младите на 17 години ще могат да получават свидетелство за управление на автомобил (категория B), но ще трябва да шофират с придружител - опитен водач до навършване на пълнолетие.
В професионалния сектор новите правила дават възможност 18-годишни младежи да карат камиони (категория C) и 21-годишни да управляват автобуси (категория D), ако притежават удостоверение за професионална компетентност. Без него възрастовите прагове остават съответно 21 и 24 години.
Нови стандарти в обучението на шофьорите
Шофьорските изпити ще бъдат обновени, като вече включват разпознаване на рисковете от "мъртва зона", познаване на системите за подпомагане на водача, безопасно отваряне на вратите и опасностите от разсейване при използване на мобилен телефон.
Освен това ще се поставя по-голям акцент върху поведението спрямо уязвими участници в движението - пешеходци, деца и велосипедисти. Според докладчика по темата Юта Паулус (Зелените, Германия), целта е новите водачи да бъдат не само по-добре подготвени технически, но и по-осъзнати в социалната отговорност на пътя.
Цифрова книжка, достъпна през телефон
Едно от ключовите нововъведения е въвеждането на цифрова шофьорска книжка, достъпна през мобилен телефон, която постепенно ще се превърне в основен формат в целия ЕС.
Все пак шофьорите ще имат право на избор - могат да поискат физическа книжка, която трябва да бъде издадена без неоправдано забавяне и обичайно в срок до три седмици.
Цифровият формат ще улесни проверките, ще намали административните разходи и ще позволи по-бърз обмен на информация между държавите.
Край на безнаказаните нарушения в чужбина
Новите правила премахват и възможността водач, лишен от право на управление в една страна от ЕС, да продължи да шофира в друга.
Решенията за временно или постоянно отнемане на книжка ще се прехвърлят автоматично към страната, издала документа, за да се осигури трансгранично прилагане на санкциите.
Националните органи ще бъдат задължени да си сътрудничат и обменят данни без забавяне при най-тежките нарушения — шофиране в нетрезво състояние, след употреба на наркотици, участие в катастрофа с фатален изход или превишение на скоростта с над 50 км/ч.
"Днес направихме важна крачка към подобряване на пътната безопасност," коментира докладчикът по въпроса за санкциите Матео Ричи (С&Д, Италия). "По-ясните критерии за отнемане на книжките и по-бързото им прилагане ще предпазят не само отговорните водачи, но и цялото общество."
Следващи стъпки
Новите правила ще влязат в сила 20 дни след публикуването им в Официален вестник на ЕС.
Държавите членки ще разполагат с три години, за да ги транспонират в националното си законодателство, и още една година за техническа подготовка и адаптация на системите.
Актуализираните разпоредби са част от пакета за пътна безопасност, представен от Европейската комисия през 2023 г. Целта е до 2050 г. броят на смъртните случаи по пътищата в ЕС да бъде намален до нула - амбициозната стратегия, известна като "Vision Zero" или "Нулева смъртност".
1 Гориил
Коментиран от #8, #20
19:27 21.10.2025
2 Един
Колкото по-бързо и по-далече от прогнила европа - толкова по-добре!
19:29 21.10.2025
3 Хи хи хи
19:30 21.10.2025
4 Хааххх
19:30 21.10.2025
5 ха ха
19:31 21.10.2025
6 Крум
19:32 21.10.2025
7 Щом няма да има психо тест за всеки
19:33 21.10.2025
8 Аналог
До коментар #1 от "Гориил":Не съм длъжен да имам мобилен телефон и да плащам на мобилен оператор за да имам свидетелство за управление на МПС! Аз съм обикновен смъртен човек - аналогов, а не цифров киборг! Цифровизацията струва пари, които никой не ми дава или компенсира, само ме задължава да ги плащам!
Коментиран от #11, #16
19:33 21.10.2025
9 Хипотетично
19:36 21.10.2025
10 Вилкомен
19:38 21.10.2025
11 Ще те задължат
До коментар #8 от "Аналог":Абонамент към оператор абонамент към производител на жисием абонамент към електро разпределение абонамент към ВиК винетки тол такси
19:38 21.10.2025
12 Логика
Коментиран от #15
19:38 21.10.2025
13 Хасковски каунь
Щото аз съм дюстабанлия, и ръгам каквото ми попадне
Коментиран от #18
19:38 21.10.2025
14 ЕССР ПАК ЩЕ НИ ТОРМОЗИ
19:39 21.10.2025
15 Бедняко
До коментар #12 от "Логика":Беднякоо..... И мисленето ти като на бедняк !
19:41 21.10.2025
16 Пари ще дават в електронен вид
До коментар #8 от "Аналог":На ден и като сбъркаш нещо ще ти спират даването на част от парите
19:43 21.10.2025
17 Последния Софиянец
19:43 21.10.2025
18 То ще има МПС та без водачи
До коментар #13 от "Хасковски каунь":Само трябва да имаш абонамент за това илионова
19:44 21.10.2025
19 ЦИРК
А ако гражданин на ЕС не иска да има или да ползва смарт телефон какво правим ? Интересен е и друг парадокс, повреди ти се / изгубиш си телефона, обаче ти се налага да караш, спират те за проверка и как те проверяват ? Дали пък не е в ход подготовка за фаза 2, когато ще кажат аа телефоните са ненадеждни, и вече няма възможност за документи (хартия/пластика), ще ви слагаме по един чип и винаги ще си ходите с него ?
Коментиран от #21, #22
19:46 21.10.2025
20 Тесла
До коментар #1 от "Гориил":Слагаш си слънчева батерия и зареждаш безплатно. За слънце акциз не искат.
Коментиран от #24
19:48 21.10.2025
21 Ха ха ха ха
До коментар #19 от "ЦИРК":Стига размишлява!
Сложна дейност!
Не ти се отдава!
19:49 21.10.2025
22 Има чипове колкото си искаш
До коментар #19 от "ЦИРК":Ще ти кажа мплантират под кожата
Коментиран от #25
19:59 21.10.2025
23 ха сега познайте
20:00 21.10.2025
24 Слънчева батерия с магнитно зареждане
До коментар #20 от "Тесла":А чипа под кожата
20:02 21.10.2025
25 ЦИРК
До коментар #22 от "Има чипове колкото си искаш":А как ще ме спрете да мина с безконтактния скенер и да ви изкопирам цялата идентичност ? След което може да си представите какво ще се случи с вашия живот...
20:07 21.10.2025
26 Луд
20:10 21.10.2025