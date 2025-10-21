Новини
Свят »
Европейският парламент прие нови правила за шофьорите в ЕС! Какви промени да очакваме

Европейският парламент прие нови правила за шофьорите в ЕС! Какви промени да очакваме

21 Октомври, 2025 19:23 1 414 26

  • европейски парламент-
  • шофьори-
  • шофьорска книжка-
  • автомобилен транспорт

Държавите членки ще разполагат с три години, за да ги транспонират в националното си законодателство, и още една година за техническа подготовка и адаптация на системите

Европейският парламент прие нови правила за шофьорите в ЕС! Какви промени да очакваме - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Европейският парламент одобри днес модернизирани правила за шофьорските книжки в Европейския съюз, които въвеждат нов цифров формат, по-строги изисквания за начинаещи шофьори и по-дълга валидност на документите. Целта е да се повиши пътната безопасност и да се намали броят на жертвите по пътищата в ЕС, който все още достига близо 20 000 смъртни случая годишно.

Съгласно приетите текстове шофьорските книжки за автомобили и мотоциклети ще бъдат валидни 15 години, а за камиони и автобуси - пет години. Държавите членки могат да съкратят валидността до 10 години, ако документът служи и като национална лична карта.

Водачите ще трябва да преминават медицински прегледи при първо издаване или подновяване на книжката, включително проверка на зрението и сърдечно-съдовото здраве. По преценка на отделните държави медицинските проверки могат да бъдат заменени с формуляри за самооценка или други национални системи за оценка.

За шофьорите над 65 години страните от ЕС ще могат да въведат по-кратки срокове на валидност и по-чести медицински контролни прегледи или опреснителни курсове.

Изпитателен срок и по-строги санкции за начинаещи

За първи път европейското законодателство въвежда задължителен изпитателен срок от поне две години за новите водачи. В този период те ще подлежат на по-тежки санкции при нарушения като шофиране след употреба на алкохол, непоставен колан или липса на обезопасителни системи за деца.

Младите на 17 години ще могат да получават свидетелство за управление на автомобил (категория B), но ще трябва да шофират с придружител - опитен водач до навършване на пълнолетие.

В професионалния сектор новите правила дават възможност 18-годишни младежи да карат камиони (категория C) и 21-годишни да управляват автобуси (категория D), ако притежават удостоверение за професионална компетентност. Без него възрастовите прагове остават съответно 21 и 24 години.

Нови стандарти в обучението на шофьорите

Шофьорските изпити ще бъдат обновени, като вече включват разпознаване на рисковете от "мъртва зона", познаване на системите за подпомагане на водача, безопасно отваряне на вратите и опасностите от разсейване при използване на мобилен телефон.

Освен това ще се поставя по-голям акцент върху поведението спрямо уязвими участници в движението - пешеходци, деца и велосипедисти. Според докладчика по темата Юта Паулус (Зелените, Германия), целта е новите водачи да бъдат не само по-добре подготвени технически, но и по-осъзнати в социалната отговорност на пътя.

Цифрова книжка, достъпна през телефон

Едно от ключовите нововъведения е въвеждането на цифрова шофьорска книжка, достъпна през мобилен телефон, която постепенно ще се превърне в основен формат в целия ЕС.

Все пак шофьорите ще имат право на избор - могат да поискат физическа книжка, която трябва да бъде издадена без неоправдано забавяне и обичайно в срок до три седмици.

Цифровият формат ще улесни проверките, ще намали административните разходи и ще позволи по-бърз обмен на информация между държавите.

Край на безнаказаните нарушения в чужбина

Новите правила премахват и възможността водач, лишен от право на управление в една страна от ЕС, да продължи да шофира в друга.

Решенията за временно или постоянно отнемане на книжка ще се прехвърлят автоматично към страната, издала документа, за да се осигури трансгранично прилагане на санкциите.

Националните органи ще бъдат задължени да си сътрудничат и обменят данни без забавяне при най-тежките нарушения — шофиране в нетрезво състояние, след употреба на наркотици, участие в катастрофа с фатален изход или превишение на скоростта с над 50 км/ч.

"Днес направихме важна крачка към подобряване на пътната безопасност," коментира докладчикът по въпроса за санкциите Матео Ричи (С&Д, Италия). "По-ясните критерии за отнемане на книжките и по-бързото им прилагане ще предпазят не само отговорните водачи, но и цялото общество."

Следващи стъпки

Новите правила ще влязат в сила 20 дни след публикуването им в Официален вестник на ЕС.

Държавите членки ще разполагат с три години, за да ги транспонират в националното си законодателство, и още една година за техническа подготовка и адаптация на системите.

Актуализираните разпоредби са част от пакета за пътна безопасност, представен от Европейската комисия през 2023 г. Целта е до 2050 г. броят на смъртните случаи по пътищата в ЕС да бъде намален до нула - амбициозната стратегия, известна като "Vision Zero" или "Нулева смъртност".


Поставете оценка:
Оценка 1.9 от 9 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гориил

    16 0 Отговор
    Остава само да се осигури на шофьорите евтино гориво и достъпни разходи за поддръжка на превозните средства.

    Коментиран от #8, #20

    19:27 21.10.2025

  • 2 Един

    20 1 Отговор
    Поредните ЕВРОФАШИСТКИ ИЗВРАЩЕНИЯ срещу гражданите роби!
    Колкото по-бързо и по-далече от прогнила европа - толкова по-добре!

    19:29 21.10.2025

  • 3 Хи хи хи

    17 0 Отговор
    Като увеличите възрастта за пенсиониране на 70 години, а човека работи като шофьор ? Какво ще се случи с този шофьор? Ще може ли да се пенсионира?

    19:30 21.10.2025

  • 4 Хааххх

    18 0 Отговор
    Дигиталния адски казан яко се наклажда

    19:30 21.10.2025

  • 5 ха ха

    18 0 Отговор
    безмислени имитации на загриженост за "заработване" на заплати

    19:31 21.10.2025

  • 6 Крум

    6 0 Отговор
    А пеевсски ше може ли да шофира до селата за да дава гришовете на хората.

    19:32 21.10.2025

  • 7 Щом няма да има психо тест за всеки

    9 0 Отговор
    Водач на МПС значи Европа си гледа търговията с МПС та Ама не знае кой ще ги произвежда европейски азиатски или американски производители

    19:33 21.10.2025

  • 8 Аналог

    19 0 Отговор

    До коментар #1 от "Гориил":

    Не съм длъжен да имам мобилен телефон и да плащам на мобилен оператор за да имам свидетелство за управление на МПС! Аз съм обикновен смъртен човек - аналогов, а не цифров киборг! Цифровизацията струва пари, които никой не ми дава или компенсира, само ме задължава да ги плащам!

    Коментиран от #11, #16

    19:33 21.10.2025

  • 9 Хипотетично

    5 2 Отговор
    Електронната шофьорска книжка се свежда до влизане в МВР системата и проверка за легитимирано с лична карта лице дали има валидна такава. Вместо книжка представяте лична карта.

    19:36 21.10.2025

  • 10 Вилкомен

    12 0 Отговор
    Дигиталният концлагер на Урсуланците!

    19:38 21.10.2025

  • 11 Ще те задължат

    6 0 Отговор

    До коментар #8 от "Аналог":

    Абонамент към оператор абонамент към производител на жисием абонамент към електро разпределение абонамент към ВиК винетки тол такси

    19:38 21.10.2025

  • 12 Логика

    12 3 Отговор
    Защо се продават автомобили без ограничители на скоростта? Защо му е на някого автомобил, който може да развие по-висока скорост от максимално разрешената. Всички МПСта с ограничители - до 140 км. да ги видя как ще карат с 200 тогава.

    Коментиран от #15

    19:38 21.10.2025

  • 13 Хасковски каунь

    4 1 Отговор
    Дюстабанлии ще карат ли коли? А другите различни от двата пола?
    Щото аз съм дюстабанлия, и ръгам каквото ми попадне

    Коментиран от #18

    19:38 21.10.2025

  • 14 ЕССР ПАК ЩЕ НИ ТОРМОЗИ

    6 0 Отговор
    Сега с шофирането.

    19:39 21.10.2025

  • 15 Бедняко

    1 4 Отговор

    До коментар #12 от "Логика":

    Беднякоо..... И мисленето ти като на бедняк !

    19:41 21.10.2025

  • 16 Пари ще дават в електронен вид

    4 0 Отговор

    До коментар #8 от "Аналог":

    На ден и като сбъркаш нещо ще ти спират даването на част от парите

    19:43 21.10.2025

  • 17 Последния Софиянец

    4 0 Отговор
    Добре дошли в концлагера на Цифровото евро!

    19:43 21.10.2025

  • 18 То ще има МПС та без водачи

    2 0 Отговор

    До коментар #13 от "Хасковски каунь":

    Само трябва да имаш абонамент за това илионова

    19:44 21.10.2025

  • 19 ЦИРК

    5 0 Отговор
    "Едно от ключовите нововъведения е въвеждането на цифрова шофьорска книжка, достъпна през мобилен телефон, която постепенно ще се --- превърне в основен формат в целия ЕС ---."

    А ако гражданин на ЕС не иска да има или да ползва смарт телефон какво правим ? Интересен е и друг парадокс, повреди ти се / изгубиш си телефона, обаче ти се налага да караш, спират те за проверка и как те проверяват ? Дали пък не е в ход подготовка за фаза 2, когато ще кажат аа телефоните са ненадеждни, и вече няма възможност за документи (хартия/пластика), ще ви слагаме по един чип и винаги ще си ходите с него ?

    Коментиран от #21, #22

    19:46 21.10.2025

  • 20 Тесла

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Гориил":

    Слагаш си слънчева батерия и зареждаш безплатно. За слънце акциз не искат.

    Коментиран от #24

    19:48 21.10.2025

  • 21 Ха ха ха ха

    2 1 Отговор

    До коментар #19 от "ЦИРК":

    Стига размишлява!
    Сложна дейност!
    Не ти се отдава!

    19:49 21.10.2025

  • 22 Има чипове колкото си искаш

    1 0 Отговор

    До коментар #19 от "ЦИРК":

    Ще ти кажа мплантират под кожата

    Коментиран от #25

    19:59 21.10.2025

  • 23 ха сега познайте

    0 0 Отговор
    колко народ ще се изпотрепи докато транспонираме директивата?

    20:00 21.10.2025

  • 24 Слънчева батерия с магнитно зареждане

    1 0 Отговор

    До коментар #20 от "Тесла":

    А чипа под кожата

    20:02 21.10.2025

  • 25 ЦИРК

    0 0 Отговор

    До коментар #22 от "Има чипове колкото си искаш":

    А как ще ме спрете да мина с безконтактния скенер и да ви изкопирам цялата идентичност ? След което може да си представите какво ще се случи с вашия живот...

    20:07 21.10.2025

  • 26 Луд

    0 0 Отговор
    Нищо добро не ни чака,Планинските райони има хора не само мечки,Как ще пазаруват и возят внуците си до училище като са на километри от градовете.Нищо няма да направят само бъркотия и хаос .Цигарите и тях планират да забранят,Докато си млад и те доят като крава да плащаш данъци и от 65 започват терзанията,Нямаш кола нямаш проблем но и застрахователите ще ревнат бензинджиите също държавите ще се лИшът от Милярди данък НОВА,,Нищо ново под слънцето РОБИЯ ПО ЛОША ОТ ТАЗИ КОЯТО СМЕ ИМАЛИ. КОМУНИЗМА ЩЕ НИ СЕ ВИДИ КАТО ЗАХАРЕН ПАМУК НА ПЛОВДИВСКИЯТ ПАНАИР.

    20:10 21.10.2025