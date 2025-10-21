Европейският парламент прие нови правила за шофьорите в ЕС! Какви промени да очакваме

Европейският парламент одобри днес модернизирани правила за шофьорските книжки в Европейския съюз, които въвеждат нов цифров формат, по-строги изисквания за начинаещи шофьори и по-дълга валидност на документите. Целта е да се повиши пътната безопасност и да се намали броят на жертвите по пътищата в ЕС, който все още достига близо 20 000 смъртни случая годишно.

Съгласно приетите текстове шофьорските книжки за автомобили и мотоциклети ще бъдат валидни 15 години, а за камиони и автобуси - пет години. Държавите членки могат да съкратят валидността до 10 години, ако документът служи и като национална лична карта.

Водачите ще трябва да преминават медицински прегледи при първо издаване или подновяване на книжката, включително проверка на зрението и сърдечно-съдовото здраве. По преценка на отделните държави медицинските проверки могат да бъдат заменени с формуляри за самооценка или други национални системи за оценка.

За шофьорите над 65 години страните от ЕС ще могат да въведат по-кратки срокове на валидност и по-чести медицински контролни прегледи или опреснителни курсове.

Изпитателен срок и по-строги санкции за начинаещи

За първи път европейското законодателство въвежда задължителен изпитателен срок от поне две години за новите водачи. В този период те ще подлежат на по-тежки санкции при нарушения като шофиране след употреба на алкохол, непоставен колан или липса на обезопасителни системи за деца.

Младите на 17 години ще могат да получават свидетелство за управление на автомобил (категория B), но ще трябва да шофират с придружител - опитен водач до навършване на пълнолетие.

В професионалния сектор новите правила дават възможност 18-годишни младежи да карат камиони (категория C) и 21-годишни да управляват автобуси (категория D), ако притежават удостоверение за професионална компетентност. Без него възрастовите прагове остават съответно 21 и 24 години.

Нови стандарти в обучението на шофьорите

Шофьорските изпити ще бъдат обновени, като вече включват разпознаване на рисковете от "мъртва зона", познаване на системите за подпомагане на водача, безопасно отваряне на вратите и опасностите от разсейване при използване на мобилен телефон.

Освен това ще се поставя по-голям акцент върху поведението спрямо уязвими участници в движението - пешеходци, деца и велосипедисти. Според докладчика по темата Юта Паулус (Зелените, Германия), целта е новите водачи да бъдат не само по-добре подготвени технически, но и по-осъзнати в социалната отговорност на пътя.

Цифрова книжка, достъпна през телефон

Едно от ключовите нововъведения е въвеждането на цифрова шофьорска книжка, достъпна през мобилен телефон, която постепенно ще се превърне в основен формат в целия ЕС.

Все пак шофьорите ще имат право на избор - могат да поискат физическа книжка, която трябва да бъде издадена без неоправдано забавяне и обичайно в срок до три седмици.

Цифровият формат ще улесни проверките, ще намали административните разходи и ще позволи по-бърз обмен на информация между държавите.

Край на безнаказаните нарушения в чужбина

Новите правила премахват и възможността водач, лишен от право на управление в една страна от ЕС, да продължи да шофира в друга.

Решенията за временно или постоянно отнемане на книжка ще се прехвърлят автоматично към страната, издала документа, за да се осигури трансгранично прилагане на санкциите.

Националните органи ще бъдат задължени да си сътрудничат и обменят данни без забавяне при най-тежките нарушения — шофиране в нетрезво състояние, след употреба на наркотици, участие в катастрофа с фатален изход или превишение на скоростта с над 50 км/ч.

"Днес направихме важна крачка към подобряване на пътната безопасност," коментира докладчикът по въпроса за санкциите Матео Ричи (С&Д, Италия). "По-ясните критерии за отнемане на книжките и по-бързото им прилагане ще предпазят не само отговорните водачи, но и цялото общество."

Следващи стъпки

Новите правила ще влязат в сила 20 дни след публикуването им в Официален вестник на ЕС.

Държавите членки ще разполагат с три години, за да ги транспонират в националното си законодателство, и още една година за техническа подготовка и адаптация на системите.

Актуализираните разпоредби са част от пакета за пътна безопасност, представен от Европейската комисия през 2023 г. Целта е до 2050 г. броят на смъртните случаи по пътищата в ЕС да бъде намален до нула - амбициозната стратегия, известна като "Vision Zero" или "Нулева смъртност".