В Ниш поздравиха Путин: Честит рожден ден, г-н президент

Руският президент Владимир Путин бе поздравен за рождения си ден вчера с три билборда, разположени в централната част на най-големия град в Южна и Източна Сърбия Ниш, предаде БТА.
Дигиталните екрани на площад „Крал Милан“, на улица „Вождова“ и в началото на улица „Обреновичева“ в Ниш показват снимката на Путин, както и посланието: „Честит рожден ден, г-н президент!“, пише в. „Южни вести“.
Според надписа на билбордовете поздравлението към Путин е отправено от „Дружество на сръбско-руското приятелство, братство“.
Билбордовете в Ниш бяха поставени в момент, когато сръбската петролна компания НИС е изправена пред американски санкции, които влизат в сила днес, 8 октомври. НИС беше поставена в списъка със санкции заради връзката си с руската компания "Газпром нефт". Вчера, часове преди изтичането на поредното отлагане на санкциите, сръбският президент Александър Вучич заяви, че Белград ще продължи преговорите за решаване на проблема със санкциите само с Русия, която има мажоритарен дял в сръбската петролна компания.
1 ахахаха
Коментиран от #9
14:34 08.10.2025
2 Браво
Коментиран от #24
14:35 08.10.2025
3 Камчия
14:36 08.10.2025
4 Крадлив бакшиш с ботокс и токчета
14:36 08.10.2025
5 Американския посланик в Москва
14:36 08.10.2025
6 Български град
14:37 08.10.2025
7 Психопат
14:37 08.10.2025
8 И тук в България масово го поздравихме,
Коментиран от #11, #16
14:37 08.10.2025
9 Любопитен
До коментар #1 от "ахахаха":Майка ти трябва да ти е сядала на устата докато "уж" те е кърмила.
14:38 08.10.2025
10 Сретан родендан
14:38 08.10.2025
11 Евалла
До коментар #8 от "И тук в България масово го поздравихме,":Утре да се споминеш бооклуук скааапаан.
Коментиран от #17
14:40 08.10.2025
12 Тръмп
14:45 08.10.2025
13 честен ционист
Коментиран от #19
14:45 08.10.2025
14 нормален човек
14:46 08.10.2025
15 Трол
Коментиран от #22
14:50 08.10.2025
16 Боруна Лом
До коментар #8 от "И тук в България масово го поздравихме,":ПРОСТО СИ ИЗПОЛЗВАН КОНДОМ!
14:51 08.10.2025
17 три автобуса
До коментар #11 от "Евалла":не го приемай навътре. просто ще падне от прозорец на осми етаж.
14:51 08.10.2025
18 СЛОНА
СРЕЧАН ТИ РОДЖЕН ДАН!!!
С ПЕСЕНТА НА МИРОСЛАВ ИЛИЧ!!!
14:52 08.10.2025
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Копейка в шок
ЧРД вожде Путине водини напред ,готови сме и два милиона Груз 200 да станат, ама без нас ганьовските копейки.Ние ще месиме и както винаги ще чакаме наготово като нашите братя българските комунисти през 44г.Жалко, че не можем някоя мандра да нападнем и да се облажиме
Коментиран от #23
14:59 08.10.2025
21 Възраждане
15:01 08.10.2025
22 Възраждане
До коментар #15 от "Трол":И добре че вече не е. Иначе щяха да са робски душици като нас. Нима в София имаше и един билборд???
15:03 08.10.2025
23 Копейка в шок
До коментар #20 от "Копейка в шок":Скатаване или както ни е завещал другия вожд бай Тошо "Снишаване, снишаване и пак снишаване другари, аз копейката бих добавил и ослушване.
15:04 08.10.2025
24 пешо
До коментар #2 от "Браво":твоите роднини на село ходят в дерето по нужда
Коментиран от #26
15:07 08.10.2025
25 Инж1
А унижението си остана за наша сметка!!!!
15:17 08.10.2025
26 На запад е лукс там са и децата на Пусле
До коментар #24 от "пешо":Само комунистите ходите в деретата.
15:19 08.10.2025
27 99666
честитиха рожденият ден на нашия Президент?
15:20 08.10.2025
28 Бай Араб
15:26 08.10.2025
29 Гориил
15:28 08.10.2025
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 тети
15:30 08.10.2025