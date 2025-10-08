Новини
В Ниш поздравиха Путин: Честит рожден ден, г-н президент

8 Октомври, 2025 14:32 957 31

  • владимир путин-
  • сърбия-
  • русия-
  • ниш

Билбордовете в Ниш бяха поставени в момент, когато сръбската петролна компания НИС е изправена пред американски санкции

Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Руският президент Владимир Путин бе поздравен за рождения си ден вчера с три билборда, разположени в централната част на най-големия град в Южна и Източна Сърбия Ниш, предаде БТА.

Дигиталните екрани на площад „Крал Милан“, на улица „Вождова“ и в началото на улица „Обреновичева“ в Ниш показват снимката на Путин, както и посланието: „Честит рожден ден, г-н президент!“, пише в. „Южни вести“.

Според надписа на билбордовете поздравлението към Путин е отправено от „Дружество на сръбско-руското приятелство, братство“.

Билбордовете в Ниш бяха поставени в момент, когато сръбската петролна компания НИС е изправена пред американски санкции, които влизат в сила днес, 8 октомври. НИС беше поставена в списъка със санкции заради връзката си с руската компания "Газпром нефт". Вчера, часове преди изтичането на поредното отлагане на санкциите, сръбският президент Александър Вучич заяви, че Белград ще продължи преговорите за решаване на проблема със санкциите само с Русия, която има мажоритарен дял в сръбската петролна компания.


Сърбия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ахахаха

    17 23 Отговор
    Честит рожден ден, бункерен страхлив бакшиш

    Коментиран от #9

    14:34 08.10.2025

  • 2 Браво

    13 15 Отговор
    Догодина да открадне от $1 трилион от чр0 ст@ т@ руска рая с външните клозети.

    Коментиран от #24

    14:35 08.10.2025

  • 3 Камчия

    13 7 Отговор
    и Ниш да руски шпионски бази !

    14:36 08.10.2025

  • 4 Крадлив бакшиш с ботокс и токчета

    14 8 Отговор
    Всеки народ си заслужава управниците

    14:36 08.10.2025

  • 5 Американския посланик в Москва

    12 12 Отговор
    Подарих му памперс

    14:36 08.10.2025

  • 6 Български град

    14 8 Отговор
    За жалост даден на сръбските боклуци, дето тормозят целия град у искат да станат от българи-сръбски цигани.Иначе Вова трябва да прави фирки на всички българи за обидите, дето роди тъпата му руска тиква.

    14:37 08.10.2025

  • 7 Психопат

    11 9 Отговор
    Този бакшиш взриви няколко блока в Москва в 1999 г. за да дойде на власт.

    14:37 08.10.2025

  • 8 И тук в България масово го поздравихме,

    16 15 Отговор
    но не го отразихте като новина. Пожелахме му най-искрено, този рожден ден да му е последен. Искаме путин да пукне!

    Коментиран от #11, #16

    14:37 08.10.2025

  • 9 Любопитен

    9 6 Отговор

    До коментар #1 от "ахахаха":

    Майка ти трябва да ти е сядала на устата докато "уж" те е кърмила.

    14:38 08.10.2025

  • 10 Сретан родендан

    5 2 Отговор
    Друже Путинич !

    14:38 08.10.2025

  • 11 Евалла

    12 9 Отговор

    До коментар #8 от "И тук в България масово го поздравихме,":

    Утре да се споминеш бооклуук скааапаан.

    Коментиран от #17

    14:40 08.10.2025

  • 12 Тръмп

    5 3 Отговор
    Пращам една томахавка подарък !Упсс....Сори.....

    14:45 08.10.2025

  • 13 честен ционист

    8 7 Отговор
    Ниш е роден град на императора създал Втория Рим. Неслучайно именно от там идат поздравите към императора на Третия Рим.

    Коментиран от #19

    14:45 08.10.2025

  • 14 нормален човек

    9 9 Отговор
    Честит рожден ден, г-н президент!

    14:46 08.10.2025

  • 15 Трол

    8 8 Отговор
    Ниш е бил български град, нормално е да го поздравят.

    Коментиран от #22

    14:50 08.10.2025

  • 16 Боруна Лом

    5 4 Отговор

    До коментар #8 от "И тук в България масово го поздравихме,":

    ПРОСТО СИ ИЗПОЛЗВАН КОНДОМ!

    14:51 08.10.2025

  • 17 три автобуса

    3 7 Отговор

    До коментар #11 от "Евалла":

    не го приемай навътре. просто ще падне от прозорец на осми етаж.

    14:51 08.10.2025

  • 18 СЛОНА

    4 4 Отговор
    БРАВО!!!
    СРЕЧАН ТИ РОДЖЕН ДАН!!!
    С ПЕСЕНТА НА МИРОСЛАВ ИЛИЧ!!!

    14:52 08.10.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Копейка в шок

    5 4 Отговор
    А ние родните копейки пак се скачване, Костя главната копейка и той или тайно е ходил при тьотята от пасоля.
    ЧРД вожде Путине водини напред ,готови сме и два милиона Груз 200 да станат, ама без нас ганьовските копейки.Ние ще месиме и както винаги ще чакаме наготово като нашите братя българските комунисти през 44г.Жалко, че не можем някоя мандра да нападнем и да се облажиме

    Коментиран от #23

    14:59 08.10.2025

  • 21 Възраждане

    5 8 Отговор
    Браво! Братята Сърби показаха че са силен и независим народ който не се кланя на чужди народи като нашите политици и гони собственият си национален интерес. Ех толкова да ме е яд, за Сливница едно време. Вече да бяхме един народ

    15:01 08.10.2025

  • 22 Възраждане

    5 2 Отговор

    До коментар #15 от "Трол":

    И добре че вече не е. Иначе щяха да са робски душици като нас. Нима в София имаше и един билборд???

    15:03 08.10.2025

  • 23 Копейка в шок

    0 4 Отговор

    До коментар #20 от "Копейка в шок":

    Скатаване или както ни е завещал другия вожд бай Тошо "Снишаване, снишаване и пак снишаване другари, аз копейката бих добавил и ослушване.

    15:04 08.10.2025

  • 24 пешо

    3 2 Отговор

    До коментар #2 от "Браво":

    твоите роднини на село ходят в дерето по нужда

    Коментиран от #26

    15:07 08.10.2025

  • 25 Инж1

    1 3 Отговор
    Сърбите се унижават, както ние в Соц-а се унижавахме да величаем СССР!!!! Е сега нито има Соц, нито СССР!!!!
    А унижението си остана за наша сметка!!!!

    15:17 08.10.2025

  • 26 На запад е лукс там са и децата на Пусле

    1 1 Отговор

    До коментар #24 от "пешо":

    Само комунистите ходите в деретата.

    15:19 08.10.2025

  • 27 99666

    1 0 Отговор
    Да си спомним колко държавни ръководители
    честитиха рожденият ден на нашия Президент?

    15:20 08.10.2025

  • 28 Бай Араб

    1 0 Отговор
    Ч Р Д и да е за последно .

    15:26 08.10.2025

  • 29 Гориил

    0 0 Отговор
    Наистина ли това е шамар в лицето на Запада? Нещо подобно ще се появи утре в Чехия.Вече месец не можете да приемете следващия пакет от санкции срещу Русия, тъй като Гърция, Унгария, Австрия и Словакия оказват отчаяна съпротива.

    15:28 08.10.2025

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 тети

    0 0 Отговор
    Що ме махна бе марче,не са ли подлоги???

    15:30 08.10.2025

