Генерал Сирски: Реалностите на бойното поле се определят от ударните дронове, зоната на смъртта вече достига 10 километра

Главнокомандващият Въоръжените сили на Украйна Олександър Сирски съобщава, че ударните дронове са разширили така наречената "зоната на смъртта“ на фронта. Сега тя достига 10 километра, предава Украинская правда, цитирана от Фокус.



"На настоящия етап от войната реалностите на бойното поле се определят от ударните дронове, а "зоната на смъртта“ вече достига 10 километра. При такива условия за оперативната евакуация на ранените огромно значение придобиват възможностите на нашата логистика и военна медицина. Трябва да гледаме на войната през призмата на нуждите на украинския пехотинец, да опазим живота и здравето му".



По думите на главнокомандващия, той е провел месечна работна среща по въпросите на медицинското обслужване на Въоръжените сили на Украйна.



На нея той изслушал "съдържателен доклад" относно използването на иновативни инструменти от медицинската служба на 106-та отделна бригада за териториална отбрана. Става въпрос за професионални консултации, които лекарите от тиловите болници предоставят на военнослужещите в районите на изпълнение на бойни задачи с помощта на преносими комплекси FMC.



"Тази система позволява да се провеждат защитени онлайн консултации с предаване на данни от ЕКГ, дерматоскопия, ултрасоноскопия, отоскопия в случай на голямо разстояние от линията на сблъсък до болниците и медицинските заведения, в които има специалисти с тесен профил".



Сирски допълва, че военните части са получили първата партида от такова оборудване и вече има резултати от неговото използване.



"Полученият практически опит трябва да се мащабира и разпространява във войските. Това включва използването на информационни и комуникационни технологии, евакуацията на ранени от бойното поле с помощта на наземни роботизирани комплекси и други технологични и организационни решения", коментира Сирски.



Според главнокомандващия ВСУ, "продължава и работата по дигитализирането на отчитането на медицинската помощ за военнослужещите. Намалява се количеството документи, пациентите се освобождават от излишната бюрократична тежест".

Поставете оценка: ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 3 Оценка 3 от 4 гласа.