Генерал Сирски: Реалностите на бойното поле се определят от ударните дронове, зоната на смъртта вече достига 10 километра

Главнокомандващият Въоръжените сили на Украйна Олександър Сирски съобщава, че ударните дронове са разширили така наречената "зоната на смъртта“ на фронта. Сега тя достига 10 километра, предава Украинская правда, цитирана от Фокус.
"На настоящия етап от войната реалностите на бойното поле се определят от ударните дронове, а "зоната на смъртта“ вече достига 10 километра. При такива условия за оперативната евакуация на ранените огромно значение придобиват възможностите на нашата логистика и военна медицина. Трябва да гледаме на войната през призмата на нуждите на украинския пехотинец, да опазим живота и здравето му".
По думите на главнокомандващия, той е провел месечна работна среща по въпросите на медицинското обслужване на Въоръжените сили на Украйна.
На нея той изслушал "съдържателен доклад" относно използването на иновативни инструменти от медицинската служба на 106-та отделна бригада за териториална отбрана. Става въпрос за професионални консултации, които лекарите от тиловите болници предоставят на военнослужещите в районите на изпълнение на бойни задачи с помощта на преносими комплекси FMC.
"Тази система позволява да се провеждат защитени онлайн консултации с предаване на данни от ЕКГ, дерматоскопия, ултрасоноскопия, отоскопия в случай на голямо разстояние от линията на сблъсък до болниците и медицинските заведения, в които има специалисти с тесен профил".
Сирски допълва, че военните части са получили първата партида от такова оборудване и вече има резултати от неговото използване.
"Полученият практически опит трябва да се мащабира и разпространява във войските. Това включва използването на информационни и комуникационни технологии, евакуацията на ранени от бойното поле с помощта на наземни роботизирани комплекси и други технологични и организационни решения", коментира Сирски.
Според главнокомандващия ВСУ, "продължава и работата по дигитализирането на отчитането на медицинската помощ за военнослужещите. Намалява се количеството документи, пациентите се освобождават от излишната бюрократична тежест".
Генерал Сирски: Реалностите на бойното поле се определят от ударните дронове, зоната на смъртта вече достига 10 километра
14 Октомври, 2025 18:03 466 17
При такива условия за оперативната евакуация на ранените огромно значение придобиват възможностите на нашата логистика и военна медицина, обяви главнокомандващият Въоръжените сили на Украйна
Главнокомандващият Въоръжените сили на Украйна Олександър Сирски съобщава, че ударните дронове са разширили така наречената "зоната на смъртта“ на фронта. Сега тя достига 10 километра, предава Украинская правда, цитирана от Фокус.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Толкова за западната "демокрация"
18:06 14.10.2025
2 МИСИРСКИ
18:06 14.10.2025
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Mими Кучева🐕🦺
18:07 14.10.2025
5 !!!?
18:07 14.10.2025
6 Сатана Z
Коментиран от #11
18:08 14.10.2025
7 Сатана Z
18:09 14.10.2025
8 Пич
- Коваленко !!! Разпоредихме пропагандата да е по реалистична !!!
18:09 14.10.2025
9 Абе
18:10 14.10.2025
10 само питам
18:10 14.10.2025
11 оня с коня
До коментар #6 от "Сатана Z":слабо ме вълнува колко окраййнско месо се мели на кайма
18:11 14.10.2025
12 Шалома: До последния руснак!
Нетаняху: Браво, евреи
18:11 14.10.2025
13 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
....
4-5 ГОЛЕМИ ГРАДА СА ДОТАЦИИОНИ И СЛЕД ТЯХ ДО КИЕВ Е САМО СТЕП:)
18:11 14.10.2025
14 Сатана Z
18:12 14.10.2025
15 Mими Кучева🐕🦺
18:14 14.10.2025
16 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
18:14 14.10.2025
17 Атина Палада
18:15 14.10.2025