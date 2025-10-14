Новини
Генерал Сирски: Реалностите на бойното поле се определят от ударните дронове, зоната на смъртта вече достига 10 километра
  Тема: Украйна

14 Октомври, 2025 18:03 466 17

  • русия-
  • украйна-
  • ракети-
  • дронове-
  • олександър сирски-
  • войници

При такива условия за оперативната евакуация на ранените огромно значение придобиват възможностите на нашата логистика и военна медицина, обяви главнокомандващият Въоръжените сили на Украйна

Генерал Сирски: Реалностите на бойното поле се определят от ударните дронове, зоната на смъртта вече достига 10 километра - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Главнокомандващият Въоръжените сили на Украйна Олександър Сирски съобщава, че ударните дронове са разширили така наречената "зоната на смъртта“ на фронта. Сега тя достига 10 километра, предава Украинская правда, цитирана от Фокус.

"На настоящия етап от войната реалностите на бойното поле се определят от ударните дронове, а "зоната на смъртта“ вече достига 10 километра. При такива условия за оперативната евакуация на ранените огромно значение придобиват възможностите на нашата логистика и военна медицина. Трябва да гледаме на войната през призмата на нуждите на украинския пехотинец, да опазим живота и здравето му".

По думите на главнокомандващия, той е провел месечна работна среща по въпросите на медицинското обслужване на Въоръжените сили на Украйна.

На нея той изслушал "съдържателен доклад" относно използването на иновативни инструменти от медицинската служба на 106-та отделна бригада за териториална отбрана. Става въпрос за професионални консултации, които лекарите от тиловите болници предоставят на военнослужещите в районите на изпълнение на бойни задачи с помощта на преносими комплекси FMC.

"Тази система позволява да се провеждат защитени онлайн консултации с предаване на данни от ЕКГ, дерматоскопия, ултрасоноскопия, отоскопия в случай на голямо разстояние от линията на сблъсък до болниците и медицинските заведения, в които има специалисти с тесен профил".

Сирски допълва, че военните части са получили първата партида от такова оборудване и вече има резултати от неговото използване.

"Полученият практически опит трябва да се мащабира и разпространява във войските. Това включва използването на информационни и комуникационни технологии, евакуацията на ранени от бойното поле с помощта на наземни роботизирани комплекси и други технологични и организационни решения", коментира Сирски.

Според главнокомандващия ВСУ, "продължава и работата по дигитализирането на отчитането на медицинската помощ за военнослужещите. Намалява се количеството документи, пациентите се освобождават от излишната бюрократична тежест".


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 3 от 4 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Толкова за западната "демокрация"

    8 1 Отговор
    В окупирана еврейска "Германия" мигрантите от тази седмица имат и въпрос "Има ли Израел право да съществува?" и отговорът определя дали мигрантът ще вземе немско гражданство.

    18:06 14.10.2025

  • 2 МИСИРСКИ

    5 2 Отговор
    А ИСКАНДЕР КОЛКО РАЗШИРЯВА ЗОНАТА НА ЖИВОТ

    18:06 14.10.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Mими Кучева🐕‍🦺

    5 2 Отговор
    Путин ги страхува със сире/нясал?😎🦧🤣🥳🖕

    18:07 14.10.2025

  • 5 !!!?

    4 6 Отговор
    Путлер напредва към "зоната на смъртта"...!

    18:07 14.10.2025

  • 6 Сатана Z

    5 1 Отговор
    Касапинът от Бахмут ,ген.Сирски, е призовал за снижаване на мобилизационната възраст в Украйна на 23 год.за да има месо за неговите налудничави военни касапници ,в които умират хиляди украинци на ден.Все пак той е Руснак и знае как да унищожи бандерстан.

    Коментиран от #11

    18:08 14.10.2025

  • 7 Сатана Z

    3 1 Отговор
    Касапинът от Бахмут ,ген.Сирски, е призовал за снижаване на мобилизационната възраст в Украйна на 23 год.за да има месо за неговите налудничави военни касапници ,в които умират хиляди украинци на ден.Все пак той е Руснак и знае как да унищожи бандерстан.

    18:09 14.10.2025

  • 8 Пич

    2 3 Отговор
    - Руснаците са се изтеглили до Магадан , Москва е осеяна с украински знамена по нареждане на властелина на Кремъл - президента Зеленски ! Украинските армия настъпва в три направления - към Пхенян , към Хонконг и към Сиб...... Плясаас.....пляааас пляааас....( От МИ6)....
    - Коваленко !!! Разпоредихме пропагандата да е по реалистична !!!

    18:09 14.10.2025

  • 9 Абе

    4 1 Отговор
    ще се наложи и 12 годишни да БУСифицирате.

    18:10 14.10.2025

  • 10 само питам

    2 1 Отговор
    важно ми е дали има още много месо във осррайна?

    18:10 14.10.2025

  • 11 оня с коня

    2 1 Отговор

    До коментар #6 от "Сатана Z":

    слабо ме вълнува колко окраййнско месо се мели на кайма

    18:11 14.10.2025

  • 12 Шалома: До последния руснак!

    1 2 Отговор
    Евреинът Заленски: До последния украинец ахахах!

    Нетаняху: Браво, евреи

    18:11 14.10.2025

  • 13 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    4 1 Отговор
    ТЪКМО ГЛЕДАХ РУСКИТЕ СВОДКИ
    ....
    4-5 ГОЛЕМИ ГРАДА СА ДОТАЦИИОНИ И СЛЕД ТЯХ ДО КИЕВ Е САМО СТЕП:)

    18:11 14.10.2025

  • 14 Сатана Z

    1 3 Отговор
    Ток и бензин кога ще пускат в свърхдържавата с менделеевата таблица, има ли инфо от пасьола!

    18:12 14.10.2025

  • 15 Mими Кучева🐕‍🦺

    0 0 Отговор
    Няма по подло, примитивно, пошло, продажно, пропаднало, оскотяло и гладно от русороба и пияния му господар, от мен да го запомните!

    18:14 14.10.2025

  • 16 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    0 0 Отговор
    Бункерния господар на терористите 4та година се крие по калните мазета и тунели, Зеленски го завря в миша дупка‼️

    18:14 14.10.2025

  • 17 Атина Палада

    0 0 Отговор
    От блатната джамахирия нищо не остана, суровинен придатък на китай, няма ги вече доларите от европейските пазари, фалита и разпада са в ход, няма кой да спаси от глад ватите, Сащ няма да пращат бутчета като 90те години, а копейките освирепели и коричка хляб няма да дадат на гладните си братушки, те са им братя само на приказки по форумите!

    18:15 14.10.2025

Новини по държави:
