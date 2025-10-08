Новини
Макрон готви изявление в сряда вечерта, Захарова му се подигра

8 Октомври, 2025 06:06, обновена 8 Октомври, 2025 06:14 538 9

  • еманюел макрон-
  • франция-
  • правителство-
  • мария захарова

Френският президент ще говори след изтичането на 48-часовия срок, който даде на подалия оставка премиер Себастиан Льокорню за консултации с партиите за изход от кризата

Макрон готви изявление в сряда вечерта, Захарова му се подигра - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Френският президент Еманюел Макрон възнамерява да направи изявление в сряда вечерта, съобщи вестник „Фигаро“, позовавайки се на свой източник.

Според вестника, държавният глава ще направи изявлението след изтичането на 48-часовия срок, който е дал на подаващия оставка премиер Себастиан Льокорню, за да се консултира с политическите партии за изход от настоящата криза.

Вестникът не изключи възможността за обсъждане на разпускането на Националното събрание (долната камара на френския парламент). Това, твърди вестникът, е индикирано от срещите на Макрон във вторник с председателя на Сената Жерар Ларше и председателя на Националното събрание Яел Брон-Пиве. Такива консултации се изискват от член 12 от френската конституция преди разпускането на долната камара.

В същото време друг източник на „Фигаро“ увери, че „това са дискусии, целящи намирането на баланс“.

Льокорню подаде оставката си на Макрон на фона на критики от опозицията ден след обявяването на новото правителство, в което 13 от 18-те места отидоха при членове на предишния кабинет. В понеделник вечерта Елисейският дворец обяви, че Макрон е инструктирал Лекорню да проведе нови разговори с всички политически сили до сряда, „за да се определи платформа за действие и в името на стабилността на страната“. Ако тези разговори се провалят, той обеща да „поеме отговорност“ за бъдещи решения, според медийни съобщения, цитиращи близки до френския лидер. Елисейският дворец не обясни точното значение на това изявление.

На фона на кризата във Франция, говорителят на руското външно министерство Мария Захарова се пошегува, че френският лидер Еманюел Макрон е бил довършен от „руски сенчест флот“.

Дипломатката обърна внимание на медийните съобщения, че Макрон възнамерява да направи изявление вечерта на 8 октомври.

„Довърши ли те руският „сенчест флот“?“, написа тя в своя Telegram канал.

По-рано Макрон обяви задържането на танкер край бреговете на Франция, за който се твърди, че принадлежи на руския „флот в сянка“, и че френската прокуратура е започнала разследване за предполагаеми „груби нарушения“ от страна на екипажа.

Руският президент Владимир Путин нарече задържането на танкера от Франция "пиратство". Той твърди, че танкерът е бил заловен в неутрални води без никакво основание.

На 3 октомври се появиха съобщения, че според службата за морски трафик, която следи движението на корабите, танкерът е възобновил пътуването си.


  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 😌😌😌

    3 4 Отговор
    Захарова го обича оpално и анaлно.

    Коментиран от #5, #7

    06:18 08.10.2025

  • 3 До къде се докараха

    7 1 Отговор
    Франчулята. Правят си майтап с тях. А великите им политици се въртят в гробовете.

    06:19 08.10.2025

  • 4 Мунчо

    5 1 Отговор
    Изявление на празна маса! Макрончо е отново
    в шах и следващ мат за Франция!

    06:21 08.10.2025

  • 5 СЪЩО КАТО

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "😌😌😌":

    ТЕБ ЛЮБИМА

    06:24 08.10.2025

  • 6 име

    1 0 Отговор
    Микрончо ще хвърля гащи. Следват избори за президент у Африканция.

    06:24 08.10.2025

  • 7 болгарин..

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "😌😌😌":

    A бгбандерските резня6ки делиорманци..оджата ги обича само изо9за9зе

    06:25 08.10.2025

  • 8 Бъдеще

    0 0 Отговор
    Как се стигна до това некадърно поколение политици и управляващи в цяла Европа? А май и в целия свят...

    06:25 08.10.2025

  • 9 име

    0 0 Отговор
    Много ербап го раздаваше микрон, щеше уж две седмици за го държи кораба и призоваваше и други да пиратстват като него за да развалят доставките на руски нефт и да се отдръпнат купувачите, ама го пуснал на другия ден.

    06:27 08.10.2025

