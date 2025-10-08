Френският президент Еманюел Макрон възнамерява да направи изявление в сряда вечерта, съобщи вестник „Фигаро“, позовавайки се на свой източник.

Според вестника, държавният глава ще направи изявлението след изтичането на 48-часовия срок, който е дал на подаващия оставка премиер Себастиан Льокорню, за да се консултира с политическите партии за изход от настоящата криза.

Вестникът не изключи възможността за обсъждане на разпускането на Националното събрание (долната камара на френския парламент). Това, твърди вестникът, е индикирано от срещите на Макрон във вторник с председателя на Сената Жерар Ларше и председателя на Националното събрание Яел Брон-Пиве. Такива консултации се изискват от член 12 от френската конституция преди разпускането на долната камара.

В същото време друг източник на „Фигаро“ увери, че „това са дискусии, целящи намирането на баланс“.

Льокорню подаде оставката си на Макрон на фона на критики от опозицията ден след обявяването на новото правителство, в което 13 от 18-те места отидоха при членове на предишния кабинет. В понеделник вечерта Елисейският дворец обяви, че Макрон е инструктирал Лекорню да проведе нови разговори с всички политически сили до сряда, „за да се определи платформа за действие и в името на стабилността на страната“. Ако тези разговори се провалят, той обеща да „поеме отговорност“ за бъдещи решения, според медийни съобщения, цитиращи близки до френския лидер. Елисейският дворец не обясни точното значение на това изявление.

На фона на кризата във Франция, говорителят на руското външно министерство Мария Захарова се пошегува, че френският лидер Еманюел Макрон е бил довършен от „руски сенчест флот“.

Дипломатката обърна внимание на медийните съобщения, че Макрон възнамерява да направи изявление вечерта на 8 октомври.

„Довърши ли те руският „сенчест флот“?“, написа тя в своя Telegram канал.

По-рано Макрон обяви задържането на танкер край бреговете на Франция, за който се твърди, че принадлежи на руския „флот в сянка“, и че френската прокуратура е започнала разследване за предполагаеми „груби нарушения“ от страна на екипажа.

Руският президент Владимир Путин нарече задържането на танкера от Франция "пиратство". Той твърди, че танкерът е бил заловен в неутрални води без никакво основание.

На 3 октомври се появиха съобщения, че според службата за морски трафик, която следи движението на корабите, танкерът е възобновил пътуването си.