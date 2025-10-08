Новини
Bloomberg: Поздрав на Моди до Путин постави Стармър в неудобно положение ВИДЕО

8 Октомври, 2025 06:40, обновена 8 Октомври, 2025 06:48 1 758 5

Британският премиер е на посещение в Индия

Bloomberg: Поздрав на Моди до Путин постави Стармър в неудобно положение ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Индийският премиер Нарендра Моди топло поздрави руския президент Владимир Путин за рождения му ден точно преди посещението на Киър Стармър, с което постави британския премиер в неудобно положение, съобщава Bloomberg.

„Индийският премиер Нарендра Моди изпрати топъл поздрав за рождения ден на руския президент Владимир Путин само часове преди пристигането на Киър Стармър, отбелязвайки неловко начало на посещение, първоначално замислено като търговско“, се казва в доклада.

Самият Стармър на пресконференция избегна да отговори на въпрос относно телефонния разговор на Моди с руския лидер, като неуспешно се опитва да се пошегува.

„За протокола, не изпратих на Путин никакви поздравления за рождения ден“, каза той.

Агенцията припомня, че посещението на Киър Стармър е първото на британския лидер в Индия от 2016 г. насам.

Вчера Моди поздрави Путин за рождения му ден в социалната медийна платформа X и изрази благодарност за ангажимента му за укрепване на партньорството между двете страни. Индийският премиер разговаря и по телефона с руския президент, по време на което го поздрави за 73-ия му рожден ден и му предаде най-добри пожелания за добро здраве и успех във всичките му начинания. По време на разговора Моди отбеляза и желанието си да приветства Путин в Индия за 23-тата годишна среща на върха между Русия и Индия.

Стармър е придружаван в Индия от търговска делегация, за да популяризира търговското споразумение, което беше договорено през май, подписано през юли и се очаква да влезе в сила през следващата година, предаде БНР.

Великобритания няма да търси споразумение за визи с Индия, заяви Стармър като посочи, че този въпрос е блокирал предишните усилия за сключване на търговско споразумение. Британският премиер не желае да повдига отново темата в разговорите с индийския премиер Нарендра Моди.

В отговор на въпрос дали ще спре издаването на визи за хора от страни, които не приемат обратно престъпници или хора, които правителството му иска да депортира, Стармър посочи, че това не е проблем с Индия, тъй като двете страни имат споразумение за връщане.

Киър Стармър се опитва да заеме по-рестриктивна позиция по отношение на имиграцията на фона на силните обществени опасения по темата, тъй като неговата Лейбъристка партия изостава от популистката партия „Реформирай Обединеното кралство“ в социологическите проучвания, отбелязва Ройтерс.


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни ca изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Факт

    35 0 Отговор
    Европейския фашизъм, трябва да бъде спрян!

    Коментиран от #3

    06:59 08.10.2025

  • 2 име

    25 0 Отговор
    киър стармър дали е пак ходил пеш по улиците или са го натоварили в рейса със секретарките?

    07:04 08.10.2025

  • 3 Верно е

    26 0 Отговор

    До коментар #1 от "Факт":

    А Дано, ама На Дали с тия брюкселско лицемерно крадливи евро с.в.и.н.и.т.а
    и разпадаща се евро кочина

    07:06 08.10.2025

  • 4 Меката китка

    5 0 Отговор
    Както каза Илон, Стармър е човек, който само изпълнява идеите на други. Каквото му кажат индийците - това и ще направи.

    08:03 08.10.2025

  • 5 000

    5 0 Отговор
    Западното унижение е в ход!

    08:11 08.10.2025

