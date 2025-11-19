Новини
Свят »
САЩ »
Пентагонът одобри продажба на оборудване за системите "Пейтриът" на Украйна
  Тема: Украйна

Пентагонът одобри продажба на оборудване за системите "Пейтриът" на Украйна

19 Ноември, 2025 15:15 2 159 35

  • пейтриът-
  • пентагонът-
  • сащ-
  • украйна

Американските представители ще се фокусират върху ангажирането на украинските власти с мирния процес с Русия

Пентагонът одобри продажба на оборудване за системите "Пейтриът" на Украйна - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Държавният департамент на САЩ одобри потенциалната продажба на Украйна на оборудване за поддръжка на системите за противовъздушна отбрана „Пейтриът“ и свързано оборудване на стойност 105 милиарда долара, съобщи днес Пентагонът, цитиран от Ройтерс, предаде БТА.

Основните изпълнители по договора за продажба ще бъдат „Ар Ти Екс Корп“ и „Локхийд Мартин“.

Още новини от Украйна

Междувременно двама високопоставени представители на американската армия пристигнаха на необявено посещение в Киев и ще се срещнат с украински военни командири, законодатели и с президента Володимир Зеленски, съобщи изданието „Политико“.

Американските представители – министърът на сухопътните сили Дан Дрискол и началникът на Генералния щаб на армията Ранди Джордж – ще се фокусират върху ангажирането на украинските власти с мирния процес с Русия, който е в застой, добавя „Политико“.

Дрискол планира да се срещне и с руски представители на по-късна дата, отбеляза в отделна статия в. „Уолстрийт джърнъл“.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 3.4 от 29 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Уса

    25 12 Отговор
    Първо кинтите от простите юропейци

    Коментиран от #11

    15:19 19.11.2025

  • 3 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    25 12 Отговор

    До коментар #1 от "Атина Палада":

    Да не се окажат ПРЕПРОДАДЕНИ я в Сирия, я в Ливан....😄😄

    Коментиран от #9, #34

    15:21 19.11.2025

  • 4 Последния Софиянец

    26 9 Отговор
    Росен Желязков ще ги плати с парите за пенсионерите.

    15:21 19.11.2025

  • 5 Сега

    12 25 Отговор
    блатните ще видят кон боб яде ли.

    Коментиран от #14

    15:21 19.11.2025

  • 6 Последния Софиянец

    22 9 Отговор
    105 милиарда долара не е ли малко множко?

    Коментиран от #10

    15:23 19.11.2025

  • 7 Свети Нептуний

    11 17 Отговор
    Някоя рафинерия пак ще изгори.

    15:23 19.11.2025

  • 8 Последния Софиянец

    25 9 Отговор
    Двама американски генерали са в Киев да уговарят капитулацията на Украйна.

    15:24 19.11.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 факт

    26 6 Отговор

    До коментар #6 от "Последния Софиянец":

    Защо да е множко, щом Европа плаща? Казаха ни - Европа ще въоръжава Украйна като за целта ще взема от парите за здраве, социално подпомагане и образование. От друга страна вече знаем, че Пейтриът не може да се справи с руските балистични ракети, така че бързо ще я думат и ЕС ще трябва да дава още милиарди на САЩ за нови Пейтриъти. Въртят се едни пари на фона на нарастващата инфлация, влошаващо се здравеопазване, нарастваща престъпност и поритическа безмозъчност в ЕС. Дедо Дони си е търгаш от класа, а нашите са идиоти без аналог.

    Коментиран от #16

    15:29 19.11.2025

  • 11 Миндьо Шпагата

    2 4 Отговор

    До коментар #2 от "Уса":

    Твърдо съм зад гърба ти!!Хигиенизирай се.

    15:30 19.11.2025

  • 12 Дориана

    3 4 Отговор
    Ами, избийте се . Ние ще наблюдаваме как се избивате. Тъкмо Земята има нужда да се редуцира населението и. Ще и направите услуга.

    15:30 19.11.2025

  • 13 А бе то убуу - ,,одобри продажбата"...!

    24 4 Отговор
    Ама кой ще плаща...?!
    Щото вече Урсула ни изтупа докрай джобовете и вече няма нищо в тях...!
    А Зелко е свикнал ние да плащаме...!

    15:31 19.11.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Аз в момента съм при май..

    4 3 Отговор

    До коментар #15 от "Боруна Лом":

    ,..ка ти.Що така мирише тази жена?

    Коментиран от #21

    15:34 19.11.2025

  • 19 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    6 14 Отговор

    До коментар #14 от "1234":

    Клепар днес кой ден се пада от тридневната специална военна операция?


    Благодаря за вниманието!

    15:35 19.11.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Боруна Лом

    6 14 Отговор

    До коментар #18 от "Аз в момента съм при май..":

    Ние копейките сме като руснаците.Къпем се два пъти в месеца .

    15:36 19.11.2025

  • 22 Гост

    13 1 Отговор
    Давайте, давайте! Да има и за златна баня!

    15:37 19.11.2025

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Я пък тоя

    14 3 Отговор
    105 милиарда долара, а от къде Украйна ще ги вземе?
    Прах в очите, няма да има такава сделка.

    15:39 19.11.2025

  • 25 АМА ВЕРНО ЛИ

    6 4 Отговор

    До коментар #16 от "Да де":

    И КАК Е СТИГА ЛИ ТИ ИНВАЛИДНАТА ПЕНСЙЙКА ЗА ЛЯБ ОТ 3 ЛВ КИЛОГРАМА И КИСЕЛО МЛАЯКО 2.50 ЗА КОФИЧКА АЙРЯН
    КАК Е ИЛИ ОЩЕ ЦИЦАШ ОТ ПЕНСИИКАТА НА МАЙКА СИ И ЧАКАШ БУРКАНИ ОТ СЕЛО

    15:39 19.11.2025

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 аz СВО Победа 80

    4 15 Отговор
    Извънредно!Арабите и американците взеха Лукойл под носа на Путин 🤣🤣🤣

    Коментиран от #30

    15:44 19.11.2025

  • 28 Учуден

    14 2 Отговор
    "оборудване за поддръжка на системите за противовъздушна отбрана „Пейтриът“

    Аха значи ще им пращат боя защото онази система "Пейтриът" която "свали" Кинджала върху себе си след изстреляни 32 ракети и беше "само одраскана" и им "трябвало само пребоядисване" още не са я пребоядисали.Явно боята е някаква специална защото струва 105 милиарда долара.

    15:46 19.11.2025

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Българин

    12 0 Отговор

    До коментар #27 от "аz СВО Победа 80":

    "Арабите и американците взеха Лукойл под носа на Путин"

    Не е така - господарите ти взеха Нефтохим Бургас под носа на заблудените козячета - и те се радват че нещо българско построено от българи го откраднаха. Те се радват че господарите ни взеха и златото - явно много мразят България и българите.

    15:50 19.11.2025

  • 31 Американски фирми ще купуват Лукойл

    3 7 Отговор
    Пентагона ще предоставя на Украйна ракети Патриот руснаците започнаха денацификация в Украйна което специална военна операция обедини западните християни

    Коментиран от #32, #33

    15:52 19.11.2025

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Направо на наркокартелите ше ги даде

    4 0 Отговор

    До коментар #3 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":

    Те имат трилиони

    17:52 19.11.2025

  • 35 Тимур Миндич

    4 0 Отговор
    Аз гепих 100 милиона , а вие евроминдили в България имате ли златни кенеффи ?

    18:20 19.11.2025