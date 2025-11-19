Пентагонът одобри продажба на оборудване за системите "Пейтриът" на Украйна

Държавният департамент на САЩ одобри потенциалната продажба на Украйна на оборудване за поддръжка на системите за противовъздушна отбрана „Пейтриът“ и свързано оборудване на стойност 105 милиарда долара, съобщи днес Пентагонът, цитиран от Ройтерс, предаде БТА.
Основните изпълнители по договора за продажба ще бъдат „Ар Ти Екс Корп“ и „Локхийд Мартин“.
Междувременно двама високопоставени представители на американската армия пристигнаха на необявено посещение в Киев и ще се срещнат с украински военни командири, законодатели и с президента Володимир Зеленски, съобщи изданието „Политико“.
Американските представители – министърът на сухопътните сили Дан Дрискол и началникът на Генералния щаб на армията Ранди Джордж – ще се фокусират върху ангажирането на украинските власти с мирния процес с Русия, който е в застой, добавя „Политико“.
Дрискол планира да се срещне и с руски представители на по-късна дата, отбеляза в отделна статия в. „Уолстрийт джърнъл“.
2 Уса
15:19 19.11.2025
3 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
До коментар #1 от "Атина Палада":Да не се окажат ПРЕПРОДАДЕНИ я в Сирия, я в Ливан....😄😄
15:21 19.11.2025
4 Последния Софиянец
15:21 19.11.2025
5 Сега
15:21 19.11.2025
6 Последния Софиянец
15:23 19.11.2025
7 Свети Нептуний
15:23 19.11.2025
8 Последния Софиянец
15:24 19.11.2025
10 факт
До коментар #6 от "Последния Софиянец":Защо да е множко, щом Европа плаща? Казаха ни - Европа ще въоръжава Украйна като за целта ще взема от парите за здраве, социално подпомагане и образование. От друга страна вече знаем, че Пейтриът не може да се справи с руските балистични ракети, така че бързо ще я думат и ЕС ще трябва да дава още милиарди на САЩ за нови Пейтриъти. Въртят се едни пари на фона на нарастващата инфлация, влошаващо се здравеопазване, нарастваща престъпност и поритическа безмозъчност в ЕС. Дедо Дони си е търгаш от класа, а нашите са идиоти без аналог.
15:29 19.11.2025
11 Миндьо Шпагата
До коментар #2 от "Уса":Твърдо съм зад гърба ти!!Хигиенизирай се.
15:30 19.11.2025
12 Дориана
15:30 19.11.2025
13 А бе то убуу - ,,одобри продажбата"...!
Щото вече Урсула ни изтупа докрай джобовете и вече няма нищо в тях...!
А Зелко е свикнал ние да плащаме...!
15:31 19.11.2025
18 Аз в момента съм при май..
До коментар #15 от "Боруна Лом":,..ка ти.Що така мирише тази жена?
15:34 19.11.2025
19 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #14 от "1234":Клепар днес кой ден се пада от тридневната специална военна операция?
Благодаря за вниманието!
15:35 19.11.2025
21 Боруна Лом
До коментар #18 от "Аз в момента съм при май..":Ние копейките сме като руснаците.Къпем се два пъти в месеца .
15:36 19.11.2025
22 Гост
15:37 19.11.2025
24 Я пък тоя
Прах в очите, няма да има такава сделка.
15:39 19.11.2025
25 АМА ВЕРНО ЛИ
До коментар #16 от "Да де":И КАК Е СТИГА ЛИ ТИ ИНВАЛИДНАТА ПЕНСЙЙКА ЗА ЛЯБ ОТ 3 ЛВ КИЛОГРАМА И КИСЕЛО МЛАЯКО 2.50 ЗА КОФИЧКА АЙРЯН
КАК Е ИЛИ ОЩЕ ЦИЦАШ ОТ ПЕНСИИКАТА НА МАЙКА СИ И ЧАКАШ БУРКАНИ ОТ СЕЛО
15:39 19.11.2025
27 аz СВО Победа 80
15:44 19.11.2025
28 Учуден
Аха значи ще им пращат боя защото онази система "Пейтриът" която "свали" Кинджала върху себе си след изстреляни 32 ракети и беше "само одраскана" и им "трябвало само пребоядисване" още не са я пребоядисали.Явно боята е някаква специална защото струва 105 милиарда долара.
15:46 19.11.2025
30 Българин
До коментар #27 от "аz СВО Победа 80":"Арабите и американците взеха Лукойл под носа на Путин"
Не е така - господарите ти взеха Нефтохим Бургас под носа на заблудените козячета - и те се радват че нещо българско построено от българи го откраднаха. Те се радват че господарите ни взеха и златото - явно много мразят България и българите.
15:50 19.11.2025
31 Американски фирми ще купуват Лукойл
15:52 19.11.2025
34 Направо на наркокартелите ше ги даде
До коментар #3 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":Те имат трилиони
17:52 19.11.2025
35 Тимур Миндич
18:20 19.11.2025