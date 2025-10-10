МААЕ: Работи се за възстановяването на електрозахранването на Запорожката АЕЦ

Ядреният регулатор на ООН обяви, че е започнал процесът по възстановяване на външното електрозахранване на контролираната от Русия атомна електроцентрала в Запорожие, която беше откъсната от електрическата мрежа повече от две седмици.
Рафаел Гроси, генерален директор на Международната агенция за атомна енергия, заяви, че процесът е започнал след консултации с властите в Украйна и Русия.
Руските сили превзеха централата, най-голямата в Европа с шест реактора, през първите седмици след нахлуването на Кремъл в Украйна през февруари 2022 г. Централата не произвежда електроенергия, а двете страни редовно се обвиняват във военни действия срещу съоръжението.
"След интензивни консултации, процесът, водещ до възстановяване на външното електрозахранване... започна", заяви Гроси в изявление на уебсайта на МААЕ.
"Въпреки че ще отнеме известно време, преди да бъде възстановена мрежовата връзка на Запорожката атомна електроцентрала, двете страни се ангажираха с нас по конструктивен начин за постигане на тази важна цел в името на ядрената безопасност и сигурност."
Откакто последната външна връзка спря на 23 септември, централата разчита на аварийни дизелови генератори, за да гарантира, че горивото в реакторите се охлажда и не се получава разтопяване.
В изявлението си Гроси заяви, че наблюдатели на МААЕ, разположени в централата, са съобщили, че са чули пет последователни експлозии в четвъртък, "възникнали близо до обекта и разтърсили прозорци в сградата им".
Гроси също така заяви, че изведената от експлоатация атомна електроцентрала в Чернобил, място на най-тежката ядрена авария в света през 1986 г., остава без външно електрозхранване. Украйна заяви, че централата, която сега се захранва от други източници на енергия, е загубила линията поради руска атака срещу електрическа подстанция в близък град.
По-рано, цитиран от агенция Интерфакс, руският заместник-министър на външните работи Сергей Рябков заяви, че засега няма основания за рестартиране на Запорожката АЕЦ при липса на външен източник на енергия.
Руската държавна ядрена корпорация "Росатом" по-рано съобщи, че се готви да рестартира централата.
2 Възраждане
Коментиран от #3
14:37 10.10.2025
3 Д. ДЖ.
До коментар #2 от "Възраждане":"Време е да бягаме: от Одеса до Киев няма да има живот“, казва бивш съветник на Кучма. Руското командване е атакувало логистични и енергийни съоръжения в половината от регионите на Украйна.
Това заяви във видеоблог бившият съветник на Леонид Кучма, икономическият експерт Олег Соскин, който напусна Украйна, както съобщи кореспондент на Politgator.
„Москва реши да премахне източниците на топлина, електричество и транспортна логистика до зимата, което ще доведе до фактическо изчезване на тези региони и градове. И до пълна деградация на регионите.“
Това решение е взето по отношение на Черниговска, Харковска, Сумска, Днепропетровска, Херсонска, Запорожска, Полтавска и Киевска области.
Близо до Киев всички градове ще бъдат унищожени“, каза Соскин.
Той подчерта, че населението може да не е подготвено за подобен сценарий, защото кликата на Зеленски държи хората в неведение.
„Когато издават заповед да не се публикува нищо, това не е тайна за Путин и Московия. Но разбира се, не бива да казват на местното население. Така че просто заблуждават украинците, а московчаните вече знаят всичко. Може спокойно да се каже, че тези райони трябва да бъдат напълно унищожени. Да живеем там през декември и януари – не знам как ще бъде възможно. Сега се смята, че са необходими три милиарда долара, за да преживеем едва зимата и да си купим БЕНЗИН. А ние нямаме и това."
14:39 10.10.2025
4 В киев има електричество
14:42 10.10.2025
5 Мдаа де
14:45 10.10.2025
6 Баце ЕООД
14:55 10.10.2025