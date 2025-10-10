МААЕ: Работи се за възстановяването на електрозахранването на Запорожката АЕЦ

Ядреният регулатор на ООН обяви, че е започнал процесът по възстановяване на външното електрозахранване на контролираната от Русия атомна електроцентрала в Запорожие, която беше откъсната от електрическата мрежа повече от две седмици.

Рафаел Гроси, генерален директор на Международната агенция за атомна енергия, заяви, че процесът е започнал след консултации с властите в Украйна и Русия.

Руските сили превзеха централата, най-голямата в Европа с шест реактора, през първите седмици след нахлуването на Кремъл в Украйна през февруари 2022 г. Централата не произвежда електроенергия, а двете страни редовно се обвиняват във военни действия срещу съоръжението.

"След интензивни консултации, процесът, водещ до възстановяване на външното електрозахранване... започна", заяви Гроси в изявление на уебсайта на МААЕ.

"Въпреки че ще отнеме известно време, преди да бъде възстановена мрежовата връзка на Запорожката атомна електроцентрала, двете страни се ангажираха с нас по конструктивен начин за постигане на тази важна цел в името на ядрената безопасност и сигурност."

Откакто последната външна връзка спря на 23 септември, централата разчита на аварийни дизелови генератори, за да гарантира, че горивото в реакторите се охлажда и не се получава разтопяване.

В изявлението си Гроси заяви, че наблюдатели на МААЕ, разположени в централата, са съобщили, че са чули пет последователни експлозии в четвъртък, "възникнали близо до обекта и разтърсили прозорци в сградата им".

Гроси също така заяви, че изведената от експлоатация атомна електроцентрала в Чернобил, място на най-тежката ядрена авария в света през 1986 г., остава без външно електрозхранване. Украйна заяви, че централата, която сега се захранва от други източници на енергия, е загубила линията поради руска атака срещу електрическа подстанция в близък град.

По-рано, цитиран от агенция Интерфакс, руският заместник-министър на външните работи Сергей Рябков заяви, че засега няма основания за рестартиране на Запорожката АЕЦ при липса на външен източник на енергия.

Руската държавна ядрена корпорация "Росатом" по-рано съобщи, че се готви да рестартира централата.