Виктор Орбан: Опозиционната партия „Тиса“ е проект на Брюксел

Унгарската партия „Тиса“ „не е нищо повече от проект на Брюксел“, заяви днес в социалната мрежа „Фейсбук“ премиерът на Унгария Виктор Орбан, посочвайки, че програмата на опозиционната формация е еднаква с тази на Брюксел, предаде унгарската новинарска агенция МТИ, предава БТА.
Орбан заяви, че моментът, в който лидерът на Европейската народна партия Манфред Вебер „е поел юздите на „Тиса“ с помощта на няколкостотин евродепутати“, е бил „позорен и шокиращ“.
„Позорен“, според Орбан, защото „в Брюксел са готови да прикрият всичко, стига това да помогне за отклоняването на Унгария от собствения ѝ път“. „Независимо дали става дума за кражба, търговия с вътрешна информация или нападение, те ще се опитат да оправдаят всекиго“, допълни той.
Премиерът посочи, че моментът е бил „шокиращ“, защото никога преди в историята на съвременната унгарска демокрация съдбата на лидера на опозицията не е била в ръцете на чужди представители. „Но от вчера вече е“, заяви той.
„Тиса“ не е нищо повече от проект на Брюксел. Тяхната програма е програмата на Брюксел. Запознати сме с това: миграция, увеличение на данъците и предоставяне на средства и въоръжение за Украйна. По-добре да стоим далеч от това“, заключи Орбан.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Европеец
16:21 08.10.2025
2 обърни се
16:23 08.10.2025
3 Сорос
16:24 08.10.2025
4 Платен с "дарения" от съмнителни донори
Коментиран от #5, #6
16:25 08.10.2025
5 ФАКТ
До коментар #4 от "Платен с "дарения" от съмнителни донори":Населението не може, не знае и не трябва да се самоуправлява. Демокрацията е параван на финансовите акули и знаещите и можещите.
16:26 08.10.2025
6 Нова мутра
До коментар #4 от "Платен с "дарения" от съмнителни донори":Кой трябва да управлява? ГЕРБ ли? Населението е малограмотно, винаги ще избора нов Бойко. Нов Пеевски, Нов Меч, Нов Сидеров.
16:27 08.10.2025
7 Евреин
16:29 08.10.2025
8 Илюминат
Коментиран от #15
16:30 08.10.2025
9 Някой
Просто чужда агентура.
Коментиран от #10
16:32 08.10.2025
10 Някой
До коментар #9 от "Някой":Ето видео на Борисов говорещ за тях.
16:34 08.10.2025
11 Боруна Лом
16:41 08.10.2025
12 Въх
16:51 08.10.2025
13 Орбан
И на Путин.
Коментиран от #14
16:54 08.10.2025
14 А ТИ НА
До коментар #13 от "Орбан":ПИЯНСКА ШЕКИЯ
17:12 08.10.2025
15 Рептил с НПО
До коментар #8 от "Илюминат":Бедните никога не са управлявали богатите!!!
Просто поемат ли властта стават богати, а богатите бедни.
Тук проблема не е бедни или богати, а почтени хора или мръсници!
И почтените хора ни мътят водата!
17:15 08.10.2025