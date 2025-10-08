Новини
Виктор Орбан: Опозиционната партия „Тиса“ е проект на Брюксел

8 Октомври, 2025 16:20 600 15

  • унгария-
  • опозиционна партия-
  • тиса-
  • брюксел-
  • виктор орбан

Унгарският премиер обвини опозиционната партия, че следва програмата на Европейския съюз и действа под влияние на Манфред Вебер и Европейската народна партия

Виктор Орбан: Опозиционната партия „Тиса“ е проект на Брюксел - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Унгарската партия „Тиса“ „не е нищо повече от проект на Брюксел“, заяви днес в социалната мрежа „Фейсбук“ премиерът на Унгария Виктор Орбан, посочвайки, че програмата на опозиционната формация е еднаква с тази на Брюксел, предаде унгарската новинарска агенция МТИ, предава БТА.

Орбан заяви, че моментът, в който лидерът на Европейската народна партия Манфред Вебер „е поел юздите на „Тиса“ с помощта на няколкостотин евродепутати“, е бил „позорен и шокиращ“.

„Позорен“, според Орбан, защото „в Брюксел са готови да прикрият всичко, стига това да помогне за отклоняването на Унгария от собствения ѝ път“. „Независимо дали става дума за кражба, търговия с вътрешна информация или нападение, те ще се опитат да оправдаят всекиго“, допълни той.

Премиерът посочи, че моментът е бил „шокиращ“, защото никога преди в историята на съвременната унгарска демокрация съдбата на лидера на опозицията не е била в ръцете на чужди представители. „Но от вчера вече е“, заяви той.

„Тиса“ не е нищо повече от проект на Брюксел. Тяхната програма е програмата на Брюксел. Запознати сме с това: миграция, увеличение на данъците и предоставяне на средства и въоръжение за Украйна. По-добре да стоим далеч от това“, заключи Орбан.


Унгария
Поставете оценка:
Оценка 3.2 от 9 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Европеец

    9 1 Отговор
    Ще кажа само ,че Заглавието е вярно....

    16:21 08.10.2025

  • 2 обърни се

    1 0 Отговор
    към историята на КУБА

    16:23 08.10.2025

  • 3 Сорос

    3 0 Отговор
    Моята партия... без антисемитизъм, моля ахаха

    16:24 08.10.2025

  • 4 Платен с "дарения" от съмнителни донори

    5 0 Отговор
    Това не са избори, а фарс.

    Коментиран от #5, #6

    16:25 08.10.2025

  • 5 ФАКТ

    4 3 Отговор

    До коментар #4 от "Платен с "дарения" от съмнителни донори":

    Населението не може, не знае и не трябва да се самоуправлява. Демокрацията е параван на финансовите акули и знаещите и можещите.

    16:26 08.10.2025

  • 6 Нова мутра

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Платен с "дарения" от съмнителни донори":

    Кой трябва да управлява? ГЕРБ ли? Населението е малограмотно, винаги ще избора нов Бойко. Нов Пеевски, Нов Меч, Нов Сидеров.

    16:27 08.10.2025

  • 7 Евреин

    0 1 Отговор
    На запад богатите управляват бедните чрез идеите на Френската революция, която беше наше дело. Така се роди демокрацията и свободата на робите.

    16:29 08.10.2025

  • 8 Илюминат

    5 0 Отговор
    Когато бедните управляват богатите, това е комунизъм. Когато богатите управляват бедните, това е демокрация.

    Коментиран от #15

    16:30 08.10.2025

  • 9 Някой

    4 1 Отговор
    Тук ГЕРБ е създаден от баварската фондация Ханс Зайдел, допълнително с фондация Конрад Аденауер и други. Самият Борисов на видео говори за представител на първите в залата. Как те са измислили тук да има такава партия и как им плащали от 10 години (тогава). Самото име също май измислено от тях.
    Просто чужда агентура.

    Коментиран от #10

    16:32 08.10.2025

  • 10 Някой

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Някой":

    Ето видео на Борисов говорещ за тях.

    16:34 08.10.2025

  • 11 Боруна Лом

    3 3 Отговор
    ОРБАНЕ,СМАЖИ ТАЗИ БРЮКСЕЛСКА ПАПЛАЧ

    16:41 08.10.2025

  • 12 Въх

    4 3 Отговор
    А ти си проект на руско-украйнския криминален бос Семён Юдкович Могилевич агент на КГБ, а после ФСБ и между другото съплеменик на Сорос

    16:51 08.10.2025

  • 13 Орбан

    2 2 Отговор
    е продукт на Сорос!

    И на Путин.

    Коментиран от #14

    16:54 08.10.2025

  • 14 А ТИ НА

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "Орбан":

    ПИЯНСКА ШЕКИЯ

    17:12 08.10.2025

  • 15 Рептил с НПО

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Илюминат":

    Бедните никога не са управлявали богатите!!!
    Просто поемат ли властта стават богати, а богатите бедни.

    Тук проблема не е бедни или богати, а почтени хора или мръсници!
    И почтените хора ни мътят водата!

    17:15 08.10.2025

