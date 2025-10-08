Виктор Орбан: Опозиционната партия „Тиса“ е проект на Брюксел

Унгарската партия „Тиса“ „не е нищо повече от проект на Брюксел“, заяви днес в социалната мрежа „Фейсбук“ премиерът на Унгария Виктор Орбан, посочвайки, че програмата на опозиционната формация е еднаква с тази на Брюксел, предаде унгарската новинарска агенция МТИ, предава БТА.

Орбан заяви, че моментът, в който лидерът на Европейската народна партия Манфред Вебер „е поел юздите на „Тиса“ с помощта на няколкостотин евродепутати“, е бил „позорен и шокиращ“.

„Позорен“, според Орбан, защото „в Брюксел са готови да прикрият всичко, стига това да помогне за отклоняването на Унгария от собствения ѝ път“. „Независимо дали става дума за кражба, търговия с вътрешна информация или нападение, те ще се опитат да оправдаят всекиго“, допълни той.

Премиерът посочи, че моментът е бил „шокиращ“, защото никога преди в историята на съвременната унгарска демокрация съдбата на лидера на опозицията не е била в ръцете на чужди представители. „Но от вчера вече е“, заяви той.

„Тиса“ не е нищо повече от проект на Брюксел. Тяхната програма е програмата на Брюксел. Запознати сме с това: миграция, увеличение на данъците и предоставяне на средства и въоръжение за Украйна. По-добре да стоим далеч от това“, заключи Орбан.