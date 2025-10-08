Дмитрий Медведев на официално посещение в Северна Корея

Бившият руски президент Дмитрий Медведев пристигна днес на посещение в Северна Корея, предаде ТАСС, позовавайки се на свой кореспондент на място, предава БТА.
В качеството си на председател на управляващата в Русия партия „Единна Русия“, Медведев оглавява делегация на партията, която ще присъства по покана на Централния комитет на Корейската трудова партия (КТП) на тържествата в Пхенян по случай 80-ата годишнина от основаването на КТП.
Годишнината ще бъде отбелязана в петък. Управляващата партия в Северна Корея се ръководи от държавния лидер Ким Чен-ун.
В Пхенян се очаква да пристигнат и други чуждестранни гости, сред които китайският премиер Ли Цян и генералният секретар на Виетнамската комунистическа партия То Лам.
През последните години Русия и Северна Корея засилиха сътрудничеството си, като севернокорейски войници взеха участие в освобождаването на частично окупираната от украински войски погранична Курска област.
1 ЗаВиров
22:26 08.10.2025
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 си дзън
Коментиран от #32
22:26 08.10.2025
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Мартин
22:27 08.10.2025
6 Кочо
22:29 08.10.2025
7 Българин
До коментар #2 от "Успех":Азов режат руски тикви в този смисъл.
Коментиран от #10
22:30 08.10.2025
8 пиночет
22:30 08.10.2025
9 До къде я докараха руснята!
22:32 08.10.2025
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 НИЕ
Коментиран от #20
22:32 08.10.2025
12 Руснаците станаха за смях!
22:33 08.10.2025
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Нашия от БСП-то
Коментиран от #33
22:34 08.10.2025
15 Ми прекрасно. Благодарим за
Коментиран от #19
22:43 08.10.2025
16 Епа
22:43 08.10.2025
17 Аз съм веган
Коментиран от #26
22:44 08.10.2025
18 Няма край руският позор
22:45 08.10.2025
19 Евгений Онанегин
До коментар #15 от "Ми прекрасно. Благодарим за":Ще нигонатрескат до макари те.
22:45 08.10.2025
20 Йосиф Кобзон
До коментар #11 от "НИЕ":Води ни ги.
22:45 08.10.2025
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Боруна Лом
Коментиран от #24
22:47 08.10.2025
23 Пригожин
Коментиран от #35
22:48 08.10.2025
24 Москва е бил обор
До коментар #22 от "Боруна Лом":В който древните българи са си отглеждали добитъка.
22:50 08.10.2025
25 Дмитрий Медведев
22:50 08.10.2025
26 Учуден
До коментар #17 от "Аз съм веган":Този знае,ли въобще къде се намира и къде отива?!
Коментиран от #29
22:51 08.10.2025
27 Копейкиииииии
22:53 08.10.2025
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Мунчо
До коментар #26 от "Учуден":Димон е разбрал чак на сутринта че е в северна Корея
22:54 08.10.2025
30 Северна Корея
Коментиран от #36, #39, #44
22:55 08.10.2025
31 Дон Хуан
22:55 08.10.2025
32 ИСТИНАТА
До коментар #3 от "си дзън":Путин въведе купони за всичко. Медведев ще проси от Ким ориз. Куршуми и снаряди не се ядат, нали?
Коментиран от #34
22:56 08.10.2025
33 Последния Шоп
До коментар #14 от "Нашия от БСП-то":Ами там не била комунистическа партия,а Корейска Трудова партия ,а комунистите не си падат по труда.Изненадан съм обаче защо Възраждане не са там,като Братска партия на Путлеровата Нова Русия...Копейката е много трудолюбив!!?
22:57 08.10.2025
34 И в нашата фирма
До коментар #32 от "ИСТИНАТА":раздават купони за храна. В повечето бълг. фирми раздават. А уж не сме във война. А за украинците няма. Що така?
22:59 08.10.2025
35 аz СВО Победа80
До коментар #23 от "Пригожин":Купони се печатат 🤣🤣🤣
22:59 08.10.2025
36 Чудна работа!
До коментар #30 от "Северна Корея":Всички корейци кльощави, само на Ким ще му се пръсне шкембето...
23:00 08.10.2025
37 Путин гол от кръста на соло без кон.
23:02 08.10.2025
38 Интересно ако
23:10 08.10.2025
39 Крали Марко
До коментар #30 от "Северна Корея":Аз пък гледах документален филм на един западен журналист в Северна Корея.Беше на Първи май - деня на труда.Голям празник там.Шест агенти на тяхната ДС го следваха ...Трудовите колективи празнуваха като пикник на поляни.Месечната дажба била 5 литра бира - разпределяй си я както искаш...В бръснарницата четири модела прически мъжки - избирай която искаш...Интернет няма .Който го хванат че ползва и изчезва....Комунизма е по- зверски от нашия през 70 та.
23:18 08.10.2025
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Янко
23:22 08.10.2025
42 Бай онзи
До коментар #40 от "Артилерист":Все така да си проливат кръвтаБравос!!
23:25 08.10.2025
43 Ветеран от Протеста
До коментар #40 от "Артилерист":Така е .Същия престъпник като Путин е тоз Медведев.2008 ма нахлу в Грузия с руските танкове и уби хиляди грузинци.Нахлу в Чечня и убиха хиляди чеченци....Престъпник до престъпника са до Путлер.
23:26 08.10.2025
44 Таня
До коментар #30 от "Северна Корея":Да вярно . Там стигнаха да ядат корени в гората и трева . Много са напред . По зле са даже от Куба .
23:27 08.10.2025
45 Путин е най-големият овчар.
До коментар #40 от "Артилерист":Отглежда 145; милиона овце.Изкла един милион от тях,а останалите му се молят да ги нахрани,даде вода за миене и купони за бензин.
23:29 08.10.2025
46 Тарзан
До коментар #40 от "Артилерист":Руснята още не се е разпаднала поради милостта на САЩ.
23:31 08.10.2025