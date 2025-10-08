Новини
Свят »
Русия »
Дмитрий Медведев на официално посещение в Северна Корея

Дмитрий Медведев на официално посещение в Северна Корея

8 Октомври, 2025 22:24 752 46

  • дмитрий медведев-
  • посещение-
  • северна корея-
  • официално посещение

Руският политик ще участва в тържествата по случай 80-ата годишнина от основаването на Корейската трудова партия

Дмитрий Медведев на официално посещение в Северна Корея - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Бившият руски президент Дмитрий Медведев пристигна днес на посещение в Северна Корея, предаде ТАСС, позовавайки се на свой кореспондент на място, предава БТА.

В качеството си на председател на управляващата в Русия партия „Единна Русия“, Медведев оглавява делегация на партията, която ще присъства по покана на Централния комитет на Корейската трудова партия (КТП) на тържествата в Пхенян по случай 80-ата годишнина от основаването на КТП.

Годишнината ще бъде отбелязана в петък. Управляващата партия в Северна Корея се ръководи от държавния лидер Ким Чен-ун.

В Пхенян се очаква да пристигнат и други чуждестранни гости, сред които китайският премиер Ли Цян и генералният секретар на Виетнамската комунистическа партия То Лам.

През последните години Русия и Северна Корея засилиха сътрудничеството си, като севернокорейски войници взеха участие в освобождаването на частично окупираната от украински войски погранична Курска област.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 4.1 от 23 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ЗаВиров

    10 4 Отговор
    няма ли да отпътува и той ?

    22:26 08.10.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 си дзън

    20 17 Отговор
    И Медведев ще целува ръка на Кимчо, че бензин и снаряди нет.

    Коментиран от #32

    22:26 08.10.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Мартин

    16 14 Отговор
    Просяк.

    22:27 08.10.2025

  • 6 Кочо

    13 15 Отговор
    Тоя и кремълският хамстер търсят кой да ги приюти след операцията Киев за два дня.

    22:29 08.10.2025

  • 7 Българин

    14 18 Отговор

    До коментар #2 от "Успех":

    Азов режат руски тикви в този смисъл.

    Коментиран от #10

    22:30 08.10.2025

  • 8 пиночет

    17 17 Отговор
    Пак ли са яли боя миризливите руски смотаняци и палячовци, та трябва пак да викат севернокорейците?

    22:30 08.10.2025

  • 9 До къде я докараха руснята!

    15 15 Отговор
    Ким Чен Ун им дава муниции!

    22:32 08.10.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 НИЕ

    18 6 Отговор
    Водини Путине !!!

    Коментиран от #20

    22:32 08.10.2025

  • 12 Руснаците станаха за смях!

    16 14 Отговор
    Цял свят им се смее!

    22:33 08.10.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Нашия от БСП-то

    10 12 Отговор
    няма ли да ходи?

    Коментиран от #33

    22:34 08.10.2025

  • 15 Ми прекрасно. Благодарим за

    11 7 Отговор
    Информацията че Медведев бил на официално посещение в Северна Корея...НО Темата на седмицата трябва да е Закона за военното положение, репресии и мобилизация който спешно влиза в парламента по предложение на МО ако все още не сте разбрали ! ..... Закона за атлантическият нацизъм !

    Коментиран от #19

    22:43 08.10.2025

  • 16 Епа

    12 6 Отговор
    няма само собственикът на хотела с водопада през седмица да е при зеленият шмъркач !

    22:43 08.10.2025

  • 17 Аз съм веган

    9 7 Отговор
    Дмитрий Алкахолович Медведев отново от сутринта. Този път в Северна Корея.

    Коментиран от #26

    22:44 08.10.2025

  • 18 Няма край руският позор

    9 7 Отговор
    Няма...

    22:45 08.10.2025

  • 19 Евгений Онанегин

    8 3 Отговор

    До коментар #15 от "Ми прекрасно. Благодарим за":

    Ще нигонатрескат до макари те.

    22:45 08.10.2025

  • 20 Йосиф Кобзон

    10 6 Отговор

    До коментар #11 от "НИЕ":

    Води ни ги.

    22:45 08.10.2025

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Боруна Лом

    7 7 Отговор
    Е СЕГА Е МОМЕНТА ДА СИ ПОИГРАЯТ С ОБОРА НА РАКЕТКИ!

    Коментиран от #24

    22:47 08.10.2025

  • 23 Пригожин

    10 8 Отговор
    Путин, Герасимов где бензин?

    Коментиран от #35

    22:48 08.10.2025

  • 24 Москва е бил обор

    10 8 Отговор

    До коментар #22 от "Боруна Лом":

    В който древните българи са си отглеждали добитъка.

    22:50 08.10.2025

  • 25 Дмитрий Медведев

    12 7 Отговор
    Бил на официално посещение в Северна Корея за да ги пита, там имат ли си хотели с водопади и дали са чували че един мост, като Дунав мост примерно може 2 години и половина да се ремонтира. Дали не може да отидат в България и за 45 дена да им направят нов щото май са го доказали че 2 км. мост за 95 дни го направиха дето им е границата и сега втори и трети правят ..

    22:50 08.10.2025

  • 26 Учуден

    9 8 Отговор

    До коментар #17 от "Аз съм веган":

    Този знае,ли въобще къде се намира и къде отива?!

    Коментиран от #29

    22:51 08.10.2025

  • 27 Копейкиииииии

    9 8 Отговор
    Бъдете смели!Ще мриеете.

    22:53 08.10.2025

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Мунчо

    8 8 Отговор

    До коментар #26 от "Учуден":

    Димон е разбрал чак на сутринта че е в северна Корея

    22:54 08.10.2025

  • 30 Северна Корея

    12 7 Отговор
    Е поне 20 пъти по на пред от България. Ама по всичко... последно четох че са и номер едно в света по продажба на нокторезачки....минали са Япония и Корея...

    Коментиран от #36, #39, #44

    22:55 08.10.2025

  • 31 Дон Хуан

    4 10 Отговор
    Бладухович ще стане духович на корейския Делян свинята. Че и се хвали . Човек ги е срам да мине през Северна Корея , този се гордее

    22:55 08.10.2025

  • 32 ИСТИНАТА

    9 9 Отговор

    До коментар #3 от "си дзън":

    Путин въведе купони за всичко. Медведев ще проси от Ким ориз. Куршуми и снаряди не се ядат, нали?

    Коментиран от #34

    22:56 08.10.2025

  • 33 Последния Шоп

    9 8 Отговор

    До коментар #14 от "Нашия от БСП-то":

    Ами там не била комунистическа партия,а Корейска Трудова партия ,а комунистите не си падат по труда.Изненадан съм обаче защо Възраждане не са там,като Братска партия на Путлеровата Нова Русия...Копейката е много трудолюбив!!?

    22:57 08.10.2025

  • 34 И в нашата фирма

    9 5 Отговор

    До коментар #32 от "ИСТИНАТА":

    раздават купони за храна. В повечето бълг. фирми раздават. А уж не сме във война. А за украинците няма. Що така?

    22:59 08.10.2025

  • 35 аz СВО Победа80

    4 3 Отговор

    До коментар #23 от "Пригожин":

    Купони се печатат 🤣🤣🤣

    22:59 08.10.2025

  • 36 Чудна работа!

    8 8 Отговор

    До коментар #30 от "Северна Корея":

    Всички корейци кльощави, само на Ким ще му се пръсне шкембето...

    23:00 08.10.2025

  • 37 Путин гол от кръста на соло без кон.

    6 5 Отговор
    Чакам новини от Медведчо в бункера на ниво. - 11етаж.

    23:02 08.10.2025

  • 38 Интересно ако

    7 3 Отговор
    Медведев беше на официално посещение в България дали щяхме да го отразим ? А?

    23:10 08.10.2025

  • 39 Крали Марко

    3 1 Отговор

    До коментар #30 от "Северна Корея":

    Аз пък гледах документален филм на един западен журналист в Северна Корея.Беше на Първи май - деня на труда.Голям празник там.Шест агенти на тяхната ДС го следваха ...Трудовите колективи празнуваха като пикник на поляни.Месечната дажба била 5 литра бира - разпределяй си я както искаш...В бръснарницата четири модела прически мъжки - избирай която искаш...Интернет няма .Който го хванат че ползва и изчезва....Комунизма е по- зверски от нашия през 70 та.

    23:18 08.10.2025

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Янко

    6 3 Отговор
    Изпи им ракийцата тоз

    23:22 08.10.2025

  • 42 Бай онзи

    3 0 Отговор

    До коментар #40 от "Артилерист":

    Все така да си проливат кръвтаБравос!!

    23:25 08.10.2025

  • 43 Ветеран от Протеста

    5 0 Отговор

    До коментар #40 от "Артилерист":

    Така е .Същия престъпник като Путин е тоз Медведев.2008 ма нахлу в Грузия с руските танкове и уби хиляди грузинци.Нахлу в Чечня и убиха хиляди чеченци....Престъпник до престъпника са до Путлер.

    23:26 08.10.2025

  • 44 Таня

    5 0 Отговор

    До коментар #30 от "Северна Корея":

    Да вярно . Там стигнаха да ядат корени в гората и трева . Много са напред . По зле са даже от Куба .

    23:27 08.10.2025

  • 45 Путин е най-големият овчар.

    4 0 Отговор

    До коментар #40 от "Артилерист":

    Отглежда 145; милиона овце.Изкла един милион от тях,а останалите му се молят да ги нахрани,даде вода за миене и купони за бензин.

    23:29 08.10.2025

  • 46 Тарзан

    1 0 Отговор

    До коментар #40 от "Артилерист":

    Руснята още не се е разпаднала поради милостта на САЩ.

    23:31 08.10.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания