Дмитрий Медведев на официално посещение в Северна Корея

Бившият руски президент Дмитрий Медведев пристигна днес на посещение в Северна Корея, предаде ТАСС, позовавайки се на свой кореспондент на място, предава БТА.

В качеството си на председател на управляващата в Русия партия „Единна Русия“, Медведев оглавява делегация на партията, която ще присъства по покана на Централния комитет на Корейската трудова партия (КТП) на тържествата в Пхенян по случай 80-ата годишнина от основаването на КТП.

Годишнината ще бъде отбелязана в петък. Управляващата партия в Северна Корея се ръководи от държавния лидер Ким Чен-ун.

В Пхенян се очаква да пристигнат и други чуждестранни гости, сред които китайският премиер Ли Цян и генералният секретар на Виетнамската комунистическа партия То Лам.

През последните години Русия и Северна Корея засилиха сътрудничеството си, като севернокорейски войници взеха участие в освобождаването на частично окупираната от украински войски погранична Курска област.