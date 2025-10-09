Влязоха в сила американските санкции срещу сръбската петролна компания НИС

От днес влизат в сила американските санкции срещу сръбската петролна компания НИС, съобщи националната телевизия РТС. Компанията увери, че приоритети остават редовното снабдяване на вътрешния пазар и социалната стабилност на служителите, посочва телевизията, предаде БТА.
В изявление от НИС увериха, че разполагат с достатъчни количества суров петрол за преработка, а бензиностанциите се зареждат нормално. Плащанията ще могат да се извършват с местни и международни карти, в брой и чрез системата „IPS show“. Дружеството увери, че ще изпълнява всички задължения към корпоративни клиенти и партньори.
Санкциите срещу НИС бяха наложени още на 10 януари заради „вторичен риск“ от мажоритарната руска собственост на компанията, но прилагането им бе отлагано осем пъти – последно до 8 октомври, припомня сръбската секция на Радио Свободна Европа (РСЕ). Целта на Вашингтон е да ограничи финансирането на войната в Украйна чрез руски енергийни компании.
Вчера сръбският информационен портал „Нова економия“ написа, че санкциите ще бъдат отложени с една седмица, като се позова на свои източници, но днес бе съобщено, че санкциите влизат в сила.
Президентът Александър Вучич заяви, че Белград вече няма какво да обсъжда със САЩ и ще търси решение с Москва.
„Европа ще подкрепи американските санкции“, подчерта той, цитиран от Радио Свободна Европа.
НИС е единствената компания в Сърбия за проучване, добив и рафиниране на петрол и газ, припомня РСЕ. Държавата притежава 29,9 процента от акциите, докато основен собственик остава „Газпром нефт“ с 44,9 процента. В края на септември базираната в Санкт Петербург компания „Интелиджънс“ (Intelligence), свързана с „Газпром“, придоби дял от 11,3 процента .
През август НИС отчете оперативна загуба от 3,6 млрд. динара (около 30 млн. евро), отчасти заради санкциите, припомня РСЕ. Експерти предупреждават за възможни трудности с доставките на суров петрол, повишаване на цените на горивата, недостиг и проблеми с международни плащания.
Санкциите биха могли да засегнат и други държави от региона, където НИС оперира. Сърбия остава силно зависима от руски енергийни доставки, което е сред основните причини Белград да отказва присъединяване към западните санкции срещу Москва, подчертава Радио Свободна Европа.
1 Красимир Петров
Коментиран от #2
11:02 09.10.2025
2 Са кат спрат трабата с газта
До коментар #1 от "Красимир Петров":Към Европа ще видят Браво.
Каквото повикало такова се обадило.
Коментиран от #6
11:07 09.10.2025
3 Реалист
11:13 09.10.2025
4 вучо руски агент
11:17 09.10.2025
5 Някой
11:17 09.10.2025
6 режете тръбата
До коментар #2 от "Са кат спрат трабата с газта":руската тръба трябва да се отреже също, като паметника на руските агресори!
Коментиран от #8
11:18 09.10.2025
7 А с какво право
Коментиран от #9
11:23 09.10.2025
8 Направи си и си режи
До коментар #6 от "режете тръбата":България не е за рушене и продаване от всеки безродник.
11:24 09.10.2025
10 Ахил
Коментиран от #14
11:26 09.10.2025
12 Ма н аф
До коментар #11 от "Време беше":В пеераския клуб това ли ви инструктираха?
11:31 09.10.2025
13 хамсал
11:31 09.10.2025
15 СССР
Cum res loquuntur, tum etiam dii tacent.
1. Разпускането на Коминтерна влиза в сила на 10 юни 1943г.
2. Унгарското въстание от 1956 г. е спонтанен революционен бунт срещу правителството на Унгарската народна република и неговата просъветска политика, който продължава от 23 октомври до 10 ноември 1956 г.
3. Пражката пролет в Чехословакия започва на 5 януари 1968 и продължава до 20 август същата година, когато армиите на СССР, НРБ, ПНР, ГДР, УНР
окупират страната.
4. За начало на перестройката се счита месец април 1985г., когато се провежда пленум на ЦК на КПСС.
5. На 23 август 1991г. Елцин издава указ за забрана на КПСС и конфискация на партийното имущество на територията на Русия. Същото правят и в Молдова.
6. Варшавския договор почина скоропостижно на 1 юли 1991г., малко след Берлинската стена.
7. 1 юли 1991 в Прага. Там се чуха знаменателните думи на тогавашния чехословашки президент и бивш дисидент Вацлав Хавел: „Днес Варшавският договор престана да съществува.”
8. СИВ прекратява съществуването си на 26 септември 1991г.
9. Когато Съветският съюз се разпада окончателно на 26 декември 1991г., повечето държави от Източния блок вече отдавна са преминали на друг етап.
10. На 27 август 1999г. мавзолеят е разрушен напълно.
11. Датата 29 март 2004 г. се счита за дата на приемане на България в НАТО.
Коментиран от #16
11:32 09.10.2025
16 Ха ха
До коментар #15 от "СССР":Тюрлю- гювеч.А само за взривяването на Мавзолея би могъл роман по- голям от "Война и мир" да напишеш.Интересно,че след приемането ни в НАТО нищо друго у нас не е случило според теб.А можеше да напишеш: 01/01/2026 над 1300 годишната България изчезна в Еврозоната.
11:41 09.10.2025
