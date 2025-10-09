Влязоха в сила американските санкции срещу сръбската петролна компания НИС

От днес влизат в сила американските санкции срещу сръбската петролна компания НИС, съобщи националната телевизия РТС. Компанията увери, че приоритети остават редовното снабдяване на вътрешния пазар и социалната стабилност на служителите, посочва телевизията, предаде БТА.

В изявление от НИС увериха, че разполагат с достатъчни количества суров петрол за преработка, а бензиностанциите се зареждат нормално. Плащанията ще могат да се извършват с местни и международни карти, в брой и чрез системата „IPS show“. Дружеството увери, че ще изпълнява всички задължения към корпоративни клиенти и партньори.

Санкциите срещу НИС бяха наложени още на 10 януари заради „вторичен риск“ от мажоритарната руска собственост на компанията, но прилагането им бе отлагано осем пъти – последно до 8 октомври, припомня сръбската секция на Радио Свободна Европа (РСЕ). Целта на Вашингтон е да ограничи финансирането на войната в Украйна чрез руски енергийни компании.

Вчера сръбският информационен портал „Нова економия“ написа, че санкциите ще бъдат отложени с една седмица, като се позова на свои източници, но днес бе съобщено, че санкциите влизат в сила.

Президентът Александър Вучич заяви, че Белград вече няма какво да обсъжда със САЩ и ще търси решение с Москва.

„Европа ще подкрепи американските санкции“, подчерта той, цитиран от Радио Свободна Европа.

НИС е единствената компания в Сърбия за проучване, добив и рафиниране на петрол и газ, припомня РСЕ. Държавата притежава 29,9 процента от акциите, докато основен собственик остава „Газпром нефт“ с 44,9 процента. В края на септември базираната в Санкт Петербург компания „Интелиджънс“ (Intelligence), свързана с „Газпром“, придоби дял от 11,3 процента .

През август НИС отчете оперативна загуба от 3,6 млрд. динара (около 30 млн. евро), отчасти заради санкциите, припомня РСЕ. Експерти предупреждават за възможни трудности с доставките на суров петрол, повишаване на цените на горивата, недостиг и проблеми с международни плащания.

Санкциите биха могли да засегнат и други държави от региона, където НИС оперира. Сърбия остава силно зависима от руски енергийни доставки, което е сред основните причини Белград да отказва присъединяване към западните санкции срещу Москва, подчертава Радио Свободна Европа.