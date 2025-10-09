Новини
Свят »
Сърбия »
Влязоха в сила американските санкции срещу сръбската петролна компания НИС

Влязоха в сила американските санкции срещу сръбската петролна компания НИС

9 Октомври, 2025 11:01 1 147 19

  • нис-
  • сърбия-
  • петрол-
  • сащ

В изявление от НИС увериха, че разполагат с достатъчни количества суров петрол за преработка, а бензиностанциите се зареждат нормално

Влязоха в сила американските санкции срещу сръбската петролна компания НИС - 1
Снимка: Shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

От днес влизат в сила американските санкции срещу сръбската петролна компания НИС, съобщи националната телевизия РТС. Компанията увери, че приоритети остават редовното снабдяване на вътрешния пазар и социалната стабилност на служителите, посочва телевизията, предаде БТА.

В изявление от НИС увериха, че разполагат с достатъчни количества суров петрол за преработка, а бензиностанциите се зареждат нормално. Плащанията ще могат да се извършват с местни и международни карти, в брой и чрез системата „IPS show“. Дружеството увери, че ще изпълнява всички задължения към корпоративни клиенти и партньори.

Санкциите срещу НИС бяха наложени още на 10 януари заради „вторичен риск“ от мажоритарната руска собственост на компанията, но прилагането им бе отлагано осем пъти – последно до 8 октомври, припомня сръбската секция на Радио Свободна Европа (РСЕ). Целта на Вашингтон е да ограничи финансирането на войната в Украйна чрез руски енергийни компании.

Вчера сръбският информационен портал „Нова економия“ написа, че санкциите ще бъдат отложени с една седмица, като се позова на свои източници, но днес бе съобщено, че санкциите влизат в сила.

Президентът Александър Вучич заяви, че Белград вече няма какво да обсъжда със САЩ и ще търси решение с Москва.

„Европа ще подкрепи американските санкции“, подчерта той, цитиран от Радио Свободна Европа.

НИС е единствената компания в Сърбия за проучване, добив и рафиниране на петрол и газ, припомня РСЕ. Държавата притежава 29,9 процента от акциите, докато основен собственик остава „Газпром нефт“ с 44,9 процента. В края на септември базираната в Санкт Петербург компания „Интелиджънс“ (Intelligence), свързана с „Газпром“, придоби дял от 11,3 процента .

През август НИС отчете оперативна загуба от 3,6 млрд. динара (около 30 млн. евро), отчасти заради санкциите, припомня РСЕ. Експерти предупреждават за възможни трудности с доставките на суров петрол, повишаване на цените на горивата, недостиг и проблеми с международни плащания.

Санкциите биха могли да засегнат и други държави от региона, където НИС оперира. Сърбия остава силно зависима от руски енергийни доставки, което е сред основните причини Белград да отказва присъединяване към западните санкции срещу Москва, подчертава Радио Свободна Европа.


Сърбия
Поставете оценка:
Оценка 3.1 от 17 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Красимир Петров

    11 21 Отговор
    Браво!

    Коментиран от #2

    11:02 09.10.2025

  • 2 Са кат спрат трабата с газта

    23 5 Отговор

    До коментар #1 от "Красимир Петров":

    Към Европа ще видят Браво.

    Каквото повикало такова се обадило.

    Коментиран от #6

    11:07 09.10.2025

  • 3 Реалист

    12 18 Отговор
    Най-накрая! Сръбската наглост, както винаги, не познава граници. Сега ще си сърбат попарата...за пореден път.

    11:13 09.10.2025

  • 4 вучо руски агент

    11 16 Отговор
    вучо си кремълско фашистко чедо!

    11:17 09.10.2025

  • 5 Някой

    13 11 Отговор
    Всички страни по света да наложат 100% мито на американските газ и нефт. В отговор и на американските мита.

    11:17 09.10.2025

  • 6 режете тръбата

    9 17 Отговор

    До коментар #2 от "Са кат спрат трабата с газта":

    руската тръба трябва да се отреже също, като паметника на руските агресори!

    Коментиран от #8

    11:18 09.10.2025

  • 7 А с какво право

    16 7 Отговор
    САЩ се меша в решенията и политиката на суверенна държава? Докато света мълчи срещу такива престъпления, САЩ ще продължи да сее зло по света.

    Коментиран от #9

    11:23 09.10.2025

  • 8 Направи си и си режи

    12 3 Отговор

    До коментар #6 от "режете тръбата":

    България не е за рушене и продаване от всеки безродник.

    11:24 09.10.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Ахил

    6 15 Отговор
    Браво на американските санкции. Време е властолюбивия Вучич да се отегли на заслужена пенсия. Стига лъгал сърбите като нашия Радев Кеша българите. Най добре и за двамата президенти е да си заминат в далавераджийска и корупционна Русия, но драпат за Европа и нейните блага и възможности. Истински лицемери и двуличници.

    Коментиран от #14

    11:26 09.10.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Ма н аф

    8 2 Отговор

    До коментар #11 от "Време беше":

    В пеераския клуб това ли ви инструктираха?

    11:31 09.10.2025

  • 13 хамсал

    2 2 Отговор
    Отложени са с една седмица!

    11:31 09.10.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 СССР

    3 3 Отговор
    Защо сръбските комунисти се правят на шашави. Ето събития и дати които показват краха на комуниЗЪма:
    Cum res loquuntur, tum etiam dii tacent.
    1. Разпускането на Коминтерна влиза в сила на 10 юни 1943г.
    2. Унгарското въстание от 1956 г. е спонтанен революционен бунт срещу правителството на Унгарската народна република и неговата просъветска политика, който продължава от 23 октомври до 10 ноември 1956 г.
    3. Пражката пролет в Чехословакия започва на 5 януари 1968 и продължава до 20 август същата година, когато армиите на СССР, НРБ, ПНР, ГДР, УНР
    окупират страната.
    4. За начало на перестройката се счита месец април 1985г., когато се провежда пленум на ЦК на КПСС.
    5. На 23 август 1991г. Елцин издава указ за забрана на КПСС и конфискация на партийното имущество на територията на Русия. Същото правят и в Молдова.
    6. Варшавския договор почина скоропостижно на 1 юли 1991г., малко след Берлинската стена.
    7. 1 юли 1991 в Прага. Там се чуха знаменателните думи на тогавашния чехословашки президент и бивш дисидент Вацлав Хавел: „Днес Варшавският договор престана да съществува.”
    8. СИВ прекратява съществуването си на 26 септември 1991г.
    9. Когато Съветският съюз се разпада окончателно на 26 декември 1991г., повечето държави от Източния блок вече отдавна са преминали на друг етап.
    10. На 27 август 1999г. мавзолеят е разрушен напълно.
    11. Датата 29 март 2004 г. се счита за дата на приемане на България в НАТО.

    Коментиран от #16

    11:32 09.10.2025

  • 16 Ха ха

    2 4 Отговор

    До коментар #15 от "СССР":

    Тюрлю- гювеч.А само за взривяването на Мавзолея би могъл роман по- голям от "Война и мир" да напишеш.Интересно,че след приемането ни в НАТО нищо друго у нас не е случило според теб.А можеше да напишеш: 01/01/2026 над 1300 годишната България изчезна в Еврозоната.

    11:41 09.10.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания