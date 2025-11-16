Сърбия има няколко дни да разреши кризата с петролната компания НИС

Сърбия има една седмица, за да реши какви мерки да предприеме, за да гарантира доставките си на горива от рафинерията на сръбската петролна компания НИС, която е под американски санкции, без да пристъпва към национализацията ѝ, заяви сръбският президент Александър Вучич на извънредно заседание на правителството днес, предаде БТА.

Заседанието беше свикано, след като вчера САЩ дадоха на НИС тримесечен срок да се освободи изцяло от руското участие в собствеността си.

Банките вече спряха трансакциите с НИС и според официални представители рафинерията на компанията в Панчево има достатъчно суров петрол за работата си само до 25 ноември.

„Решението (…) трябва да бъде взето през следващите седем дни; рафинерията трябва да работи“, каза днес Вучич.

Той заяви, че Сърбия иска да избегне национализация на руски активи и е готова да направи оферта над пазарната цена за компанията, ако преговорите на руската страна с неназовани азиатски и европейски партньори се провалят.

Санкционираната руска „Газпром нефт“ държи 44,9 процента от капитала на НИС, свързаната с „Газпром“ „Интелиджънс“ държи други 11,2 процента, сръбската държава има 29,9 процента, а останалите са в ръцете на дребни акционери.

Руските собственици на НИС са информирали Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) на САЩ за желанието си да прехвърлят собствеността на компанията на трета страна.

Днес сръбският министър на финансите Синиша Мали предупреди, че продължителни санкции срещу НИС биха могли да подкопаят икономическия растеж на Сърбия, кредитния ѝ рейтинг и чуждестранните инвестиции в страната.