Сърбия има няколко дни да разреши кризата с петролната компания НИС
  Тема: Украйна

Сърбия има няколко дни да разреши кризата с петролната компания НИС

16 Ноември, 2025 18:35 468 13

САЩ дадоха на НИС тримесечен срок да се освободи изцяло от руското участие в собствеността си

Сърбия има няколко дни да разреши кризата с петролната компания НИС - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Сърбия има една седмица, за да реши какви мерки да предприеме, за да гарантира доставките си на горива от рафинерията на сръбската петролна компания НИС, която е под американски санкции, без да пристъпва към национализацията ѝ, заяви сръбският президент Александър Вучич на извънредно заседание на правителството днес, предаде БТА.

Заседанието беше свикано, след като вчера САЩ дадоха на НИС тримесечен срок да се освободи изцяло от руското участие в собствеността си.

Още новини от Украйна

Банките вече спряха трансакциите с НИС и според официални представители рафинерията на компанията в Панчево има достатъчно суров петрол за работата си само до 25 ноември.

„Решението (…) трябва да бъде взето през следващите седем дни; рафинерията трябва да работи“, каза днес Вучич.

Той заяви, че Сърбия иска да избегне национализация на руски активи и е готова да направи оферта над пазарната цена за компанията, ако преговорите на руската страна с неназовани азиатски и европейски партньори се провалят.

Санкционираната руска „Газпром нефт“ държи 44,9 процента от капитала на НИС, свързаната с „Газпром“ „Интелиджънс“ държи други 11,2 процента, сръбската държава има 29,9 процента, а останалите са в ръцете на дребни акционери.

Руските собственици на НИС са информирали Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) на САЩ за желанието си да прехвърлят собствеността на компанията на трета страна.

Днес сръбският министър на финансите Синиша Мали предупреди, че продължителни санкции срещу НИС биха могли да подкопаят икономическия растеж на Сърбия, кредитния ѝ рейтинг и чуждестранните инвестиции в страната.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сащ

    2 0 Отговор
    Сащ ще каже какво става в Сърбия
    Това ли е демокрацията?

    18:39 16.11.2025

  • 2 Яшар

    2 0 Отговор
    Бил съм в рафинерията Панчево ..много руска пара големи инвестиции на Газпром , но като Лукойл Нефтохим модерна и подредена няма в цяла Европа и близкия изток

    18:40 16.11.2025

  • 3 историк

    3 1 Отговор
    Сърбите са горд народ , и няма да позволят дончовци да им диктуват живота ,за разлика от нас !!

    Коментиран от #12

    18:40 16.11.2025

  • 4 Pyccкий Карлик

    3 1 Отговор
    Не понимаю.....
    Рассия няма силата да защити своята собственост НИС и Лукойл, разположени на 500км от границите и, а САЩ от 8000км закриват всички руски компании.
    Руска сила, руско величие, руска независимост 😄

    18:40 16.11.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Спецназ

    0 0 Отговор
    НЕКА покажем на... ...

    18:50 16.11.2025

  • 11 Спецназ

    0 0 Отговор
    и после даа ме фане за .я

    18:51 16.11.2025

  • 12 Соломон

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "историк":

    Aма разбира се че са горд народ.За това дизела вече се продава за над 4лв.Да видим след седмица колко ще им остане от гордоста

    18:53 16.11.2025

  • 13 Спецназ

    0 0 Отговор
    за Тръмпи става въпрос той ще ме хваща. КАК БЕ тоя тъпанар ще се е,ава с България и сърбия без да е мапцуван жестоко на майка,,, нЕма начин, Баце!

    18:54 16.11.2025

