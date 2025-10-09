Новини
Румъния готова да подкрепи Молдова при евентуално руско нападение

Румъния готова да подкрепи Молдова при евентуално руско нападение

9 Октомври, 2025 17:09

Началникът на Генералния щаб Георгица Влад подчерта стратегическото партньорство и законовата основа за помощ

Румъния готова да подкрепи Молдова при евентуално руско нападение - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Румъния би могла да помогне на Република Молдова при нападение от Русия, на базата на закон, който защитава румънските граждани, заяви началникът на Генералния щаб на отбраната Георгица Влад, цитиран от телевизия Диджи 24, предава БТА.

В интервю за Евронюз той посочи, че новият проектозакон за отбраната, одобрен от правителството миналата седмица, е добре дошъл в настоящия контекст и увери гражданите, че Румъния е готова да устои и да окаже подкрепа на Република Молдова при необходимост.

„Румънската армия помага на Република Молдова и на армията на Република Молдова, за да развие съответния отбранителен капацитет. Имаме много програми за съвместно обучение и развитие на способности. Предлагаме помощ на армията на Република Молдова. Румъния продължава да бъде верен съюзник на Република Молдова - имаме стратегическо партньорство и ще помогнем с абсолютно всичко в случай на атака“, отбеляза началникът на Генералния щаб.

На въпрос дали Румъния би се намесила в подкрепа на Молдова при евентуално нападение от друга държава, включително Русия, Георгица Влад отговори: „В голяма степен - да“.

„Не забравяйте, че имаме закон, според който румънската държава в случай на конфликт трябва да осигури помощ на румънските граждани извън националните граници. Румъния разполага с политическите, военните и други инструменти, за да окаже подкрепа на Молдова и особено на румънските граждани в Република Молдова“, подчерта той.

Началникът на румънската армия добави, че е убеден, че Русия няма да предприеме атака, но отбеляза, че хибридната война, към която прибягва Москва, трябва да бъде елиминирана.

Според данни, оповестени от молдовския президент Мая Санду през май 2024 г., един милион граждани на Република Молдова имат и румънско гражданство, припомня Диджи 24.

Сайтът Зиаре отбелязва, че според член от новия проектозакон за отбраната, одобрен в началото на този месец от правителството, президентът на Румъния може да разпореди участие на военни и невоенни сили извън територията на страната, за да защитят румънските граждани в опасност в чужбина, включително при въоръжени конфликти.

Също така парламентът може да одобри участие на военни сили на територията на Румъния или извън нея за противодействие на хибридните заплахи по предложение на президента след консултация с Върховния съвет за национална отбрана.

Министърът на отбраната Йонуц Мощяну поясни, че такава хибридна заплаха може да бъде например атака срещу енергийната инфраструктура, което би представлявало риск за националната сигурност.


Румъния
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 1488

    7 7 Отговор
    р0мьния е щить на българия

    17:10 09.10.2025

  • 2 България

    7 13 Отговор
    Румъния и Молдова трябва да се обединят. Както България и Македония. Тези руски злини в историята трябва да се поправят в следващите 10 до 15 години.

    Коментиран от #9, #22, #24

    17:11 09.10.2025

  • 3 Ще подкрепи ли Молдова

    14 3 Отговор
    при марсианско нападение? 😄 Запада копае дъна с глупавата си пропаганда срещу Русия.

    17:13 09.10.2025

  • 4 Пич

    13 2 Отговор
    Всъщност Румъния ще глътне Молдова както на нас глътна Добруджа ! И ще я оставят да го направи ! Но някога ще трябва да изхвърлим румънците от Добруджа до Молдова защото това са нашите земи , и там живеят нашите хора!!!

    Коментиран от #7

    17:13 09.10.2025

  • 5 Стенли

    10 5 Отговор
    Мале мале малигарите ги мислех за малко по умни ама и те като прибалтийските пудели съвсем са изплискали легена

    Коментиран от #20

    17:13 09.10.2025

  • 6 Хи хи хи

    13 3 Отговор
    Георгица влад първи ще избяга , както нашия храбър евро атлантик магарев !!!!!!!

    17:14 09.10.2025

  • 7 Аааа

    6 8 Отговор

    До коментар #4 от "Пич":

    Защо не кажеш, кои глътна северна Добруджа? Това беше Русия! И я даде на Румъния, за да прилагат те от своя страна Молдова? За сметка на България. Това ви е братската смешна империйка.

    Коментиран от #15

    17:16 09.10.2025

  • 8 Брейййй храбри пудели на натю

    8 3 Отговор
    Само подскачат , лаят и квичат ......нищо друго не правят !!

    17:16 09.10.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Неразбрал

    8 2 Отговор
    Някой да ми обясни , тия момчета мамалигарчета със белите ръкавици , да не са сервитьори ....?????? Путин ще умре от смях !!!!!!!!

    Коментиран от #12

    17:19 09.10.2025

  • 11 Жалки продажни копейки 🤪🤡

    2 4 Отговор
    А нашите копейки си престъргаха дyneтата от бръснене, докато чакат вече 4-та година АхмакСила да ги ощастливи. 🤣🤣🤣

    Коментиран от #25

    17:21 09.10.2025

  • 12 Мууууу

    2 8 Отговор

    До коментар #10 от "Неразбрал":

    Кой е Путин? Онзи бункерния пръдлю ли? Сложиха ли му по някоя генералска нашивка на пръдлюту да се мотае из двореца с наличните и по бели оцапани гащи?

    Коментиран от #14

    17:21 09.10.2025

  • 13 Ехааааааа

    5 1 Отговор
    И тия викат ела кумчо изяж ме .....кои ще пазят бе ? Като сами себе си не могат да опазят ? Само нашия железар е железен и ще държи надрусаняка на власт до края .....така се зарече горкия !

    17:22 09.10.2025

  • 14 Сложиха бе на бункерния плъх

    4 0 Отговор

    До коментар #12 от "Мууууу":

    Наречен клоун , на неговите гащи му лепнаха туй де казваш ....че горкия го хвана стах да си прави селфита на табелите , щото РУСИТЕ гледат и кадети се щракне .....пада града !!!!!

    17:27 09.10.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 бай Даньо

    2 1 Отговор
    Ако мамалигарите си вземат Молдова да връщат Северна Добруджа с онгъла на Аспарух , такава е сделката. Мамалигата загубва Молдова към Русия и е компенсирана с нашата Северна Добруджа за който не е на ясно.

    17:30 09.10.2025

  • 17 МАМАЛИГАРИТЕ НИКОГА

    7 0 Отговор
    НЕ СА ИМАЛИ И ГРАМ ХАБЕР ОТ ВОЙНА.

    17:34 09.10.2025

  • 18 Прокурор

    2 0 Отговор
    Къса е паметта на мамалигите: НЕ ПОМНЯТ СТАЛИНГРАД И ЖЕРТВИТЕ ПРЕЗ ВСВ!

    17:38 09.10.2025

  • 19 А ако бандеровците нападнат

    0 0 Отговор
    Транснистрия , ще се намесят ли? Или Русия пак сама ще трябва да защитава руското население там?

    "Румъния би могла да помогне на Република Молдова при нападение от Русия, на базата на закон, който защитава румънските граждани,

    17:43 09.10.2025

  • 20 Гост

    0 2 Отговор

    До коментар #5 от "Стенли":

    Ви е копейките сте исплискали лигена

    17:46 09.10.2025

  • 21 пешо

    1 0 Отговор
    МАМАЛИГАРИТЕ ще настъпят мотиката

    17:48 09.10.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Това означава, че

    0 0 Отговор
    руманещите са в историята. Пълно изпепеляване на мамалига со бръндза.

    17:52 09.10.2025

  • 24 Имаше такова обединение

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "България":

    1941г.,но после руснаците възстановиха реда през 1944г. Кво да праиш, бритчет безмозъчници, колело е тва историята и са врътка ка Аналната Бербок, на 360 градуса, нъл тъй бе юрдек

    17:55 09.10.2025

  • 25 Вие западнало подлогите

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Жалки продажни копейки 🤪🤡":

    сте по обезкосмяватето и лифтинга.

    17:58 09.10.2025

