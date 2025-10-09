Румъния готова да подкрепи Молдова при евентуално руско нападение

Румъния би могла да помогне на Република Молдова при нападение от Русия, на базата на закон, който защитава румънските граждани, заяви началникът на Генералния щаб на отбраната Георгица Влад, цитиран от телевизия Диджи 24, предава БТА.

В интервю за Евронюз той посочи, че новият проектозакон за отбраната, одобрен от правителството миналата седмица, е добре дошъл в настоящия контекст и увери гражданите, че Румъния е готова да устои и да окаже подкрепа на Република Молдова при необходимост.

„Румънската армия помага на Република Молдова и на армията на Република Молдова, за да развие съответния отбранителен капацитет. Имаме много програми за съвместно обучение и развитие на способности. Предлагаме помощ на армията на Република Молдова. Румъния продължава да бъде верен съюзник на Република Молдова - имаме стратегическо партньорство и ще помогнем с абсолютно всичко в случай на атака“, отбеляза началникът на Генералния щаб.

На въпрос дали Румъния би се намесила в подкрепа на Молдова при евентуално нападение от друга държава, включително Русия, Георгица Влад отговори: „В голяма степен - да“.

„Не забравяйте, че имаме закон, според който румънската държава в случай на конфликт трябва да осигури помощ на румънските граждани извън националните граници. Румъния разполага с политическите, военните и други инструменти, за да окаже подкрепа на Молдова и особено на румънските граждани в Република Молдова“, подчерта той.

Началникът на румънската армия добави, че е убеден, че Русия няма да предприеме атака, но отбеляза, че хибридната война, към която прибягва Москва, трябва да бъде елиминирана.

Според данни, оповестени от молдовския президент Мая Санду през май 2024 г., един милион граждани на Република Молдова имат и румънско гражданство, припомня Диджи 24.

Сайтът Зиаре отбелязва, че според член от новия проектозакон за отбраната, одобрен в началото на този месец от правителството, президентът на Румъния може да разпореди участие на военни и невоенни сили извън територията на страната, за да защитят румънските граждани в опасност в чужбина, включително при въоръжени конфликти.

Също така парламентът може да одобри участие на военни сили на територията на Румъния или извън нея за противодействие на хибридните заплахи по предложение на президента след консултация с Върховния съвет за национална отбрана.

Министърът на отбраната Йонуц Мощяну поясни, че такава хибридна заплаха може да бъде например атака срещу енергийната инфраструктура, което би представлявало риск за националната сигурност.