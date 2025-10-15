Новини
Два милиона военни резервисти в Украйна? Путин е под натиск да мобилизира нови сили, за да подсили 700-хилядната руска армия
Два милиона военни резервисти в Украйна? Путин е под натиск да мобилизира нови сили, за да подсили 700-хилядната руска армия

15 Октомври, 2025 20:43, обновена 15 Октомври, 2025 21:19

Поправките в закона, които се очаква да получат подкрепата на парламента, ще позволят да се призовават резервисти в мирно време, а не само след официално обявяване на война

Два милиона военни резервисти в Украйна? Путин е под натиск да мобилизира нови сили, за да подсили 700-хилядната руска армия - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Русия се готви да мобилизира около два милиона военни резервисти в Украйна съгласно новото законодателство. Промените в правилата могат да отворят достъп до огромни човешки ресурси в момент, когато руският президент Владимир Путин е под натиск да мобилизира нови сили, за да обнови и разшири 700-хилядната армия, която воюва в Украйна, пише The Telegraph, цитиран от Фокус.

Поправките в закона, които се очаква да получат подкрепата на парламента, ще позволят да се призовават резервисти в мирно време, а не само след официално обявяване на война - все пак Москва все още нарича своето нахлуване в Украйна "специална военна операция“.

Това ще даде възможност на лидера на Кремъл да избегне поредния изключително непопулярен кръг на мобилизация, от който досега се въздържаше след частичната мобилизация през септември 2022 г., която доведе до масово бягство на десетки хиляди мъже от страната.

Заместник-председателят на комитета на Държавната дума по отбрана Алексей Журавлев заяви, че армията от два милиона резервисти се състои от "професионалисти в своята област“, които в момента не се използват. Друга поправка ще даде разрешение за използване на тези резервисти извън Русия.

Председателят на комитета по отбрана на Държавната дума Андрей Картаполов заяви, че Путин може да насочи резервистите към североизточните области на Украйна – Сумска и Харковска, където Москва се опитва да напредне.

Още новини от Украйна


Русия
Поставете оценка:
Оценка 2 от 28 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Всеки ден

    62 17 Отговор
    хващат украинци по улиците....за ръце и крака и....в буса. Хората бягат от Укра. или се предават.

    Коментиран от #120

    20:46 15.10.2025

  • 2 Ъъъъ

    34 5 Отговор
    А, колко резервисти има Русия?🤥

    20:46 15.10.2025

  • 3 Боби

    33 49 Отговор
    Комунягите не можаха да приключат Русия, ама това джудже ще успее...Жалко за тоя народ с история, с литература, с музика...Направиха я казарма тая държава...

    Коментиран от #111

    20:47 15.10.2025

  • 4 Николова , София

    24 50 Отговор
    Русия май ще капитулира до месец ,така се вижда ...слаба Империал ..хартиена

    Коментиран от #19

    20:47 15.10.2025

  • 5 Иван

    40 11 Отговор
    Не пишете глупости.

    Коментиран от #11

    20:49 15.10.2025

  • 6 000000000

    38 8 Отговор
    сайта скандално: Броят на мъжете, укриващи се от военна служба в Западна Украйна (областите Лвовска, Ивано-Франковска и Тернополска), е почти 10 пъти по-висок, отколкото в Киевска, Одеска и Харковска
    Парадоксално жителите на Западна Украйна (най-националистически настроената, украиноговоряща и крайно русофобска част от страната) се оказаха най-упоритите кръшкачи от мобилизация. За това пише авторитетният украински Telegram канал Mash. По-конкретно в статията се споменават областите Лвов, Тернопол и Ивано-Франковск, където общо 1,5 милиона предимно местни украински мъже и младежи се укриват от военна служба...... и т.н.

    20:49 15.10.2025

  • 7 Помак

    17 37 Отговор
    Да не можеш да окупираш Украйна значи си бита карта ..признавам Русия е слаба държава

    20:49 15.10.2025

  • 8 Мартин

    23 25 Отговор
    Този идиот съсъипа държавата си.

    20:49 15.10.2025

  • 9 Къде е редовната руска армия?

    16 29 Отговор
    Ами при Кобзон разбира се.

    Коментиран от #29

    20:49 15.10.2025

  • 10 Pyccкий Карлик

    20 25 Отговор
    Тая 700 000 армия манголци вече Четири Года събират съчки и гъби под Покровск 😁

    Коментиран от #13, #50

    20:50 15.10.2025

  • 11 Копейкотрошач

    9 20 Отговор

    До коментар #5 от "Иван":

    Копейкотрошач

    20:50 15.10.2025

  • 12 НИЕ

    20 12 Отговор
    Водини Путине !!!
    С Путин напред и нагоре!

    Коментиран от #16

    20:50 15.10.2025

  • 13 Българин

    15 23 Отговор

    До коментар #10 от "Pyccкий Карлик":

    АЗОВ режат руски тикви в Покровско.

    Коментиран от #26

    20:51 15.10.2025

  • 14 Уфф

    10 21 Отговор
    Ако Русия мобилизира два милиона, ще стигне до Ламанша

    20:51 15.10.2025

  • 15 си дзън

    16 21 Отговор
    2 милиона руски резервисти - до 2026 ша станат на 2 милиона торби оборска тор.

    Коментиран от #18

    20:51 15.10.2025

  • 16 Йосиф Кобзон

    9 14 Отговор

    До коментар #12 от "НИЕ":

    Води ни ги.

    20:51 15.10.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Годината е 2027

    12 17 Отговор

    До коментар #15 от "си дзън":

    Три милиона рускини тръгват по света да си търсят мъж.

    Коментиран от #24

    20:52 15.10.2025

  • 19 име

    18 6 Отговор

    До коментар #4 от "Николова , София":

    Четири години ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ и нито една сбъдната прогноза.

    Коментиран от #32

    20:52 15.10.2025

  • 20 Миротворец

    14 22 Отговор
    никой не може да съсипе по-добре русия от путин

    Коментиран от #23

    20:52 15.10.2025

  • 21 Това децата

    6 9 Отговор
    От детските градини ли са и учениците от първи до 11 клас?

    20:53 15.10.2025

  • 22 Хехе

    23 7 Отговор
    2 милиона укра резервисти вече в окоп метър на два.

    20:53 15.10.2025

  • 23 Това е безспорен

    3 11 Отговор

    До коментар #20 от "Миротворец":

    Факт.

    Коментиран от #30

    20:54 15.10.2025

  • 24 си дзън

    8 16 Отговор

    До коментар #18 от "Годината е 2027":

    Колко са 3 милиона рускини за 50 милиона китаеца, гладни за жена

    Коментиран от #49

    20:55 15.10.2025

  • 25 Механик

    14 8 Отговор
    Еее , тоя Путин и той да не види от укрите, начи.
    Сега ще почне и той да мобилизира 16-годишните (навярно).
    Абе, кво да ви кажа? Целия свят копира решенията на Зеленски.
    Днес в Укрия мобилизират децата, а утре всички ще го правят.

    20:55 15.10.2025

  • 26 име

    17 6 Отговор

    До коментар #13 от "Българин":

    В Покровск тече поредната утилизация на най-новите попълнения в Азов. След резилите в Мариупол, Авдеевка, Торецк и Новгород, сега идва резила в Покровск. Азов нямат нито една битка спечелена. Където ги пратят, там им остават костите.

    Коментиран от #44

    20:56 15.10.2025

  • 27 Хипотетично

    6 8 Отговор
    Резервистите не са доброволци за печелене на пари и имат семейства. Когато не се завърнат, ще се породи същинското недоволство.

    20:56 15.10.2025

  • 28 На украинците им се привижда

    12 5 Отговор
    700-хилядната армия, която воюва в Украйна....

    20:56 15.10.2025

  • 29 ......

    10 18 Отговор

    До коментар #9 от "Къде е редовната руска армия?":

    350 000 редовна руска армия беше избита още в началото.Сега плъхът събира всякаква иzмет от Азия и Африка.Медведев породи гладни корейци.

    20:56 15.10.2025

  • 30 доктор Гълъбова

    10 3 Отговор

    До коментар #23 от "Това е безспорен":

    Факт е че си приказваш сам и ти е интересно.

    20:57 15.10.2025

  • 31 Кво говорите бре

    5 7 Отговор
    армията от два милиона руски резервисти щели да заселят Киев. Ами за Корейците?

    20:59 15.10.2025

  • 32 Николова , София

    5 11 Отговор

    До коментар #19 от "име":

    ..в кой ред е ЩЕ , Ще ,Ще ..хм ..аз харесвам Русия но та се излага всеки ден ,вече

    21:00 15.10.2025

  • 33 Обикновен човек

    5 9 Отговор
    Давай.И тези ще бъдат избити.

    21:01 15.10.2025

  • 34 Лелееее майко

    13 3 Отговор
    Председателят на комитета по отбрана на Държавната дума Андрей Картаполов такъв стрес внесе че ЕК и НАТЮ изкупиха памперсите

    21:01 15.10.2025

  • 35 Путинистче идиотче

    5 13 Отговор
    Избиват ни като пилци в Украйна....ама има мегдан за още.

    21:02 15.10.2025

  • 36 Артилерист

    3 11 Отговор
    Търси се един Механик за една супена подвица.

    21:03 15.10.2025

  • 37 Дух

    2 5 Отговор
    От 3 месеца престой в БГ е ТО станах Жена ,мисля отново да се впусна в Приключение и Приказка по Елинико 🇬🇷 и без друго там е Елитен Лов на Хора и Морталия от Атина ме чака да ми вземе бъбрека и сърцето

    21:03 15.10.2025

  • 38 два милиона руски резервисти

    2 2 Отговор
    Заведох ви в сърцето на Европа
    " Господ казал Ту-тууу“: ...... ще минирам фланга на НАТЮ! Албена, Дружба, Приморско, Слънчев бряг, Добруджа........Ту-тууу....

    21:03 15.10.2025

  • 39 Само питам

    11 2 Отговор
    А укрите кого ще мобилизират ? От 12 до 14 години ли ??

    Коментиран от #45

    21:04 15.10.2025

  • 40 оня с големия

    3 8 Отговор
    На 15 октомври, 1959 година, руските тайни служби убиват в Мюнхен, Степан Бандера! Убиецът Богдан Сташински бяга на Запад и издава операцията! Мръсна кочина от убийци е русия!

    21:04 15.10.2025

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 КОБЗОН 🤩666🤩

    5 8 Отговор
    Ихааа няма да смогна от концерти!!

    Коментиран от #46

    21:04 15.10.2025

  • 43 Фитипалди

    11 1 Отговор
    Сега в Красноармейски/Покровск укрите заради отстъплението си загубиха „бронята“, наброяваща до три бригади. Такава информация беше озвучена от пенсионирания полковник от СБУ - Олег Стариков.

    Фашисткият режим изпрати 12 „елитни“ бригади за защита на Покровск, всяка от които наброяваше от 2 до 4,4 хиляди войници, имаше около 30 танка, както производство на НАТО, така и стари модернизирани видове Т-64, Т-72, Т-80 и около 120 колесни бронетранспортьори и проследявани бойни машини на пехотата. Това са около 360 танка и почти 1500 единици бронирани машини.

    21:04 15.10.2025

  • 44 АЗОВ

    5 10 Отговор

    До коментар #26 от "име":

    Режат руски тикви при Покровск......

    21:05 15.10.2025

  • 45 Д.пръча

    4 10 Отговор

    До коментар #39 от "Само питам":

    Бъркаш Украйна с руската кочина.

    21:05 15.10.2025

  • 46 бай Кобзон

    9 3 Отговор

    До коментар #42 от "КОБЗОН 🤩666🤩":

    Всяка вечер пея на 2 000 000 бандери .

    21:05 15.10.2025

  • 47 жик так

    10 1 Отговор
    „Леопардите“ напълно изчезнаха от бойното поле, Бягането на бягането на укрофашистите е съпроводено с масово хвърля западна техника. Какъв е смисълът да се жертват за това, което напразно е било доставено???
    Твърде рано е да се говори за пълен срив на фронта на укофашистката армия, просто падат различни обекти, които са били под неин контрол, при това с необратими загуби. Изоставяйки загиналите и ранените на бойното поле, фашистката армия е принудена да зареже и бронираните машини, включително западно производство.

    21:06 15.10.2025

  • 48 Не от Русия

    13 1 Отговор
    А от Украйна имаше масово бягство на десетки и стотици хиляди мъже от страната. Даже милиони са на практика ....

    Коментиран от #61

    21:06 15.10.2025

  • 49 Да обаче

    3 0 Отговор

    До коментар #24 от "си дзън":

    Размера има значение. ...

    21:06 15.10.2025

  • 50 Укро🤡 висок колкото Джорджа Мелони 1м60

    11 2 Отговор

    До коментар #10 от "Pyccкий Карлик":

    С 650 хиляди Путин три години мачка милионната укро орда и прати два милиона укри при Бандера! Затова бандерите ловят укри като бездомни кучета по улиците за войници на Зеленски.

    Коментиран от #53, #87

    21:06 15.10.2025

  • 51 въздушен ас

    13 2 Отговор
    Бе какво стана с нашите 2 броя Ф16 ? Фъркат ли ?
    А останалите кога ? Нали беше до края на годината ??

    21:07 15.10.2025

  • 52 Уса

    9 2 Отговор
    Запека при еврогеиците е станал по страшен от очакваното.Вчера си прехвърлих спестяванията от ДСК в САЩ и показах средни пръстове на ЕЦБ,която драпа да ви окраде и малкото пари с постоянното виене за война

    21:07 15.10.2025

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Блогър от Москва Херсон не беше завинаги

    2 8 Отговор
    И на най-лошия си враг не пожелавам да се роди в раша

    21:07 15.10.2025

  • 55 Копейка

    1 7 Отговор
    А на нас каква ни е далаверата?

    21:07 15.10.2025

  • 56 ру БЛАТА

    3 8 Отговор
    Всеки ден благодаря на съдбата че не съм се родил при руз наци

    21:07 15.10.2025

  • 57 бам ..бум..

    9 2 Отговор
    Русия е започнала изненадваща офанзива в тила на ВСУ в харковска област предшествана от удари по Харков вчера.

    Коментиран от #76

    21:08 15.10.2025

  • 58 💼🚽Куфарче с л...на💼🚽

    2 7 Отговор
    Безанологовия многоходов движуха се оказа обикновен НЕМОЖАЧччччч

    21:08 15.10.2025

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Уса

    6 0 Отговор
    Никакви пари за гадните еврогеици

    21:08 15.10.2025

  • 61 Рублевка

    7 1 Отговор

    До коментар #48 от "Не от Русия":

    Само в Русия избягаха 6 милиона. Общо над 25 милиона избягаха от свободата в крайна!

    21:09 15.10.2025

  • 62 Дух

    1 7 Отговор
    руснаците са Фанатици и малоумници , държавата им е татаро монголска а лидера им е с име на женски полов орган,
    Английските Нещастници са либерални Идиоти и ЛГБТ урсулианска измет , Франсетата са проповядват объркани ценности Глупости и Слабости, Морален Релативизъм пък се води от италианските джендъри, затова хората по света тотално изтрещяха и изглупяха прикрити в нехайство и проядени от злоба комплекси омраза обиди и завист

    21:09 15.10.2025

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 🦩 фламинго с томахавка 🪓

    2 8 Отговор
    Орковете толкова много Груз200 не са правили от всв

    Коментиран от #66, #82

    21:09 15.10.2025

  • 65 какво очаквате от наркоса

    9 1 Отговор
    Тия шест дена лъжат, че руснаците били обградени, че руснаците се предавали, че били в контраофанзива и на седмия ден обяват ей тъй между другото, че малко бегат стратегически хаха смешници, ама какви да са с клоун за президент ...

    21:09 15.10.2025

  • 66 да бе брат

    8 1 Отговор

    До коментар #64 от "🦩 фламинго с томахавка 🪓":

    Чувалите за украйна пристигат с влакови композиции.

    21:10 15.10.2025

  • 67 укрите са ясни

    8 1 Отговор
    те са ясни с пропагандната машина въпроса е нашите медии защо знаейки за какво иде реч продължават да бълват небивалиците им

    21:11 15.10.2025

  • 68 Путлеристан 🤮🤮

    2 9 Отговор

    До коментар #41 от "Обикновен човек":

    Милиарди хора всеки ден се събуждат щастливи че не са се родили руZ НАЦИТА

    Коментиран от #74, #98

    21:11 15.10.2025

  • 69 То за това явно Путин жали Киев

    8 1 Отговор
    Да има къде да се заселят 2 милиона души после

    21:11 15.10.2025

  • 70 Укро🤡 висок колкото Джорджа Мелони 1м60

    9 0 Отговор
    С 650 хиляди Путин три години мачка милионната укро орда и прати два милиона укри при Бандера! Затова бандерите ловят укри като бездомни кучета по улиците за войници на Зеленски.

    21:11 15.10.2025

  • 71 Чики-Рики

    8 1 Отговор
    За малко да се хвана, ама като знам колко от тези,, резервисти,, пият бира в Слънчака и около Варна,да не говорим за другите държави в Европа и изобщо по целия свят, особено дълбоко се съмнявам в истинността на статията!

    21:11 15.10.2025

  • 72 Факт

    7 1 Отговор
    Явно всички се готвят за ескалация на войната!

    Коментиран от #79

    21:11 15.10.2025

  • 73 Любо пита

    5 8 Отговор
    Как пък една купейка не замина към Z рая на север??

    Коментиран от #77

    21:11 15.10.2025

  • 74 жик так

    6 1 Отговор

    До коментар #68 от "Путлеристан 🤮🤮":

    И ти всяка сутрин се събуждаш щастлив в лудницата ....

    21:12 15.10.2025

  • 75 Томахоук

    3 10 Отговор
    Досега за Покровск ватенките са дали фира 50 000 бройки.

    21:13 15.10.2025

  • 76 Димяща ушанка

    3 8 Отговор

    До коментар #57 от "бам ..бум..":

    И какво от това след като няма парад на пабйедта на Майдана за който си бях подготвил парадните одежди 😔

    21:13 15.10.2025

  • 77 Веселин Топалов

    12 2 Отговор

    До коментар #73 от "Любо пита":

    Как пък един козляк не замина за украйна въпреки записването в посолството ?!

    21:13 15.10.2025

  • 78 стоян георгиев

    3 9 Отговор
    Продължаваме напред.путлер ще извади едни тайни оръжия тая седмица.в неделя пада киев.другари дайте да дадем!

    Коментиран от #96

    21:14 15.10.2025

  • 79 Пора

    3 8 Отговор

    До коментар #72 от "Факт":

    Путинова русия си отива.

    21:14 15.10.2025

  • 80 2 МИЛИОНА блатни

    2 7 Отговор
    Монголья ФИРА а оше нема 3 дня))))
    Ху ЙЛО пеДОФила ше ги ... оправи тия де БИЛИ

    Коментиран от #83

    21:15 15.10.2025

  • 81 епилиран нежен ляв демократ атлантик

    7 2 Отговор
    Братя...не сте много тука във форума но на Украйна и трябва помощ. Хайде към фронта. Да помагаме на киевските евроатлантици. Знам че сте смели хора които са готови да умрат за Америка. Нали така пишеме по коментарите? Утре в 10 вечерта ви чакам на Нос Калиакра. От там ще потеглим с гумените лодки подарени на българският военно морски флот от САЩ, и ще ударим омразните руснаци в гръб през Крим! Тази изненадваща атака ще шашне руснаците и те ще дислоцират силите от Авдеевка в нащо направление и така ще дадем глътка въздух на ВСУ! Не забравяйте да минете през сексшопа да си вземете оръжия и други артикули от първа необходимост. Чакам ви!!!

    Коментиран от #116

    21:15 15.10.2025

  • 82 Руски Z-блогър

    4 7 Отговор

    До коментар #64 от "🦩 фламинго с томахавка 🪓":

    Украинците ни избиват така както немците не са ни избивали през 1941.

    Коментиран от #125

    21:15 15.10.2025

  • 83 бай Кобзон

    7 1 Отговор

    До коментар #80 от "2 МИЛИОНА блатни":

    Всяка вечер пея пред 2 000 000 бандери !!!

    Коментиран от #138

    21:16 15.10.2025

  • 84 Абе младежи

    6 5 Отговор
    Русия има не 2 милиона а поне 15 милиона резервисти! И то само до 35 г !

    Коментиран от #89

    21:16 15.10.2025

  • 85 Орк на тротинетка 🧌🛴

    3 5 Отговор
    Виждам Киев в далечината...до три дни съм на площад Майдан..

    21:16 15.10.2025

  • 86 Каунь

    4 4 Отговор
    Под натиск ми бил Путин, те окраинци не останаха..2 мелеона миньори имат. Копат в рудниците на Бандера!

    21:17 15.10.2025

  • 87 Ха ха ха ха

    4 8 Отговор

    До коментар #50 от "Укро🤡 висок колкото Джорджа Мелони 1м60":

    Какъв резил, човече! Азов бяха 400-500 души поделение, руската армия обсаждаща Мариупол беше 20 000 души. Азов, морски пехотинци и полицаи удържаха руското настъпление три месеца срещу 10 пъти по-голям враг. Направо размазаха руснаците.

    Коментиран от #130

    21:17 15.10.2025

  • 88 доктор

    2 7 Отговор
    След като бъде избито известно количество копейки България ще дръпне напред.

    21:17 15.10.2025

  • 89 Сесесере2🤢🤮

    0 6 Отговор

    До коментар #84 от "Абе младежи":

    Ама нямат чуство за мяра и не знаят поговорка Лаком ГZ кръв сесесере

    21:17 15.10.2025

  • 90 Потников

    5 0 Отговор
    най добре да се мине в контранастъпление .
    ...само където няма ора, щото ги връщат в тирове...

    21:17 15.10.2025

  • 91 Путин

    2 4 Отговор
    Тамагавки, тамагавки а я маленький такой, то мне страшно, то мне грустно, то теряю СВОй покой!!!

    21:17 15.10.2025

  • 92 Гертруд

    4 1 Отговор
    Престанете да пишете глупости. Тук украинските вдовици ридаят за мъжете си избягали/предали се на руските женщини.

    21:18 15.10.2025

  • 93 на Кая мъжа и

    6 3 Отговор
    Тауруси, абрамси, леопарди, атакамси се изтягат безгрижно в музея за натуфска железария във ВДНХ музея в Москва.

    Коментиран от #99

    21:18 15.10.2025

  • 94 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 95 А на вас кой ви позволи

    5 1 Отговор
    Така да стресирате натювците ? А? Сега заради тоя Андрей Картаполов няма да могат да спят и ще се крият цяла нощ зад дивана

    21:19 15.10.2025

  • 96 Атина Палада

    4 6 Отговор

    До коментар #78 от "стоян георгиев":

    Всички руски супер оръжия са на чертежи.Войници да умират вече няма.

    21:19 15.10.2025

  • 97 Жеко

    8 3 Отговор
    Малко съм объркан.
    Кой напредва?
    Руската армия ли на запад или украинската към Москва?
    Урсула рече, че на Русия им свършили чиповете, а американците ще дават томахавки на Украйна. Май Украйна напредва към Урсула с томахавки.

    Коментиран от #102

    21:19 15.10.2025

  • 98 Ха-ха-ха

    6 2 Отговор

    До коментар #68 от "Путлеристан 🤮🤮":

    Понякога сънувам кошмари че съм украинец и ме гонят от ТЦК. Събуждам се облян в под и безкрайно щастлив че не съм бил такъв будала да се родя украинец.

    Коментиран от #105

    21:20 15.10.2025

  • 99 Някой

    2 4 Отговор

    До коментар #93 от "на Кая мъжа и":

    КОЙ ЩЕ Е БЕ. СИМОНЯН?

    Коментиран от #132

    21:20 15.10.2025

  • 100 ко речи урсулето

    7 2 Отговор
    Колко много лъжи и празни пропагандни клишета.Усеяинците губят с голяма скорост енергийната инфраструктура, сега се молят в ЕС за електричество, и то точно от Унгария и Словакия, на които спираха нефта и газа.

    21:20 15.10.2025

  • 101 Ами

    5 1 Отговор
    The Telegraph да си намерят добър преводач от руски език, за да разберат какво наистина е подписал Путин.
    А родните писачи да престанат да препечатват статии от "згубени в превода" издания.

    21:21 15.10.2025

  • 102 Димяща ушанка

    3 7 Отговор

    До коментар #97 от "Жеко":

    Утре влизам в Киев с ГРУЗ 200!

    21:21 15.10.2025

  • 103 Фитипалди

    8 3 Отговор
    Заем срещу репарации, то както вървят нещата ЕВропа ще трябва да плаща репарациите като тотал щета вече.

    Коментиран от #108

    21:21 15.10.2025

  • 104 евакуират Славянск и Краматорск

    5 1 Отговор
    Абе, нали украинците напредваха, защо евакуират града тогава? Или това е поредното отрицателно настъпление?

    Коментиран от #107

    21:22 15.10.2025

  • 105 Оркистан

    4 1 Отговор

    До коментар #98 от "Ха-ха-ха":

    Пий чайче и валериан Zа сън спокоен

    21:23 15.10.2025

  • 106 читател

    3 2 Отговор
    Нали Зеленски забрани евакуацията на градовете за да може украинските войници да се крият зад гърбовете на цивилното население.

    Коментиран от #113

    21:23 15.10.2025

  • 107 Я пъ тоа

    2 2 Отговор

    До коментар #104 от "евакуират Славянск и Краматорск":

    Те евакуираха и Покровск....гробницата на путиновите пълчища.

    21:24 15.10.2025

  • 108 Моча в калта

    5 6 Отговор

    До коментар #103 от "Фитипалди":

    Решено е вече 300 000 милиарда руски активи отиват в Украйна.

    Коментиран от #122

    21:24 15.10.2025

  • 109 Бен Хур

    4 2 Отговор
    " Украйна нареди ... " нареди , ама повечето чакат руснаците ! :)

    21:24 15.10.2025

  • 110 Сега разбрахте ли

    2 0 Отговор
    Защо в района на Царево е задействана системата BG-Alert ?

    21:25 15.10.2025

  • 111 Путин

    4 4 Отговор

    До коментар #3 от "Боби":

    Ще унищожи Русия
    Враг номер 1

    21:25 15.10.2025

  • 112 Путине, Путине...

    4 4 Отговор
    Прати на заколение над милион руснаци в Украйна....явно малко ти се виждат.

    21:25 15.10.2025

  • 113 Изпражнението гайтанджиева

    0 3 Отговор

    До коментар #106 от "читател":

    Не.Това са руски фейкове.

    21:25 15.10.2025

  • 114 как стават тия работи

    6 3 Отговор
    .. и на пристанището в Одеса вече 8 часа вторични детонации - от складираното зърно ще да са .

    Коментиран от #128

    21:26 15.10.2025

  • 115 сделка или не

    3 1 Отговор
    Да си запишем: "15.10.2025 Купянск е стратегически важен."

    21:27 15.10.2025

  • 116 Синчето на Соловьов

    1 3 Отговор

    До коментар #81 от "епилиран нежен ляв демократ атлантик":

    Не говори така за нас

    21:27 15.10.2025

  • 117 Професор

    2 6 Отговор
    Шаломов унищожава Русия. Този човек трябва да бъде свален от власт и тази война да приключи. Русия имаше възможност да превземе цяла Европа този бавно изпуска кръв. Копейките не разбират. Не че подкрепям Русия но това е видно. Знаете ли какво казва турския журналист в канала си в Ютуб. Зеленски е бил аниматор в Анталия (турски курорт) преди години. Тази война в Украйна е за руския газ за Европа но Путин не играе за Русия. Путин пуска пияния Давид Ааронович Мендел да заплашва с Атом САЩ и в същото време подкрепя Тръмп за "мирът" Газа. Жалко че не владете турски да ви постна тук 30 минутен клип на турския журналист Йълмаз Йоздил който говори как Зеленски стана президент на САЩ. Как Отровиха Меркел и я отстраниха..

    Коментиран от #121

    21:28 15.10.2025

  • 118 пееш или лъжеш

    4 2 Отговор
    И Харков, Киев и Одеса нямат стратегическа важност. Дотацианни от всякъде. Догодина, по догодина. Яваш, яваш...

    Коментиран от #149

    21:28 15.10.2025

  • 119 Ахмед ал-Шараа

    3 4 Отговор
    Още помня как
    През 2017 година

    Путин искаше да ме унищожи
    И ме заплашваше
    Как щял да избие всички
    Противници на Башар Асад.

    А днеска съм в Кремля .

    Явно целуването на КУРАнът
    Доста му е размътил мозъкът
    На Бункерното Старче .

    Посрещаме като Братюшка
    На Червен Килим .

    Коментиран от #136

    21:28 15.10.2025

  • 120 Така

    1 8 Отговор

    До коментар #1 от "Всеки ден":

    Така така, само дето "вторая армия мире" за 3 години, 7 месеца и 19 дни не можа да измине разстоянието от окупираната с подлост през 2014 г. Горловка до свободния Покровск, а то по права линия е 57.8. км ПЕДЕСЕТ И СЕДЕМ километра и ОСЕМСТОТИН метра......те това е
    За Сравнение вижте къде за същият период от време а то се пада на 11 февруари 1945 се е намитала армията на един истински диктатор.

    Коментиран от #129

    21:29 15.10.2025

  • 121 Професор

    3 0 Отговор

    До коментар #117 от "Професор":

    Как Зеленски стана президент на Украйна не на САЩ.

    21:29 15.10.2025

  • 122 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    6 1 Отговор

    До коментар #108 от "Моча в калта":

    В Русия има повече от 300 млрд западняшки пари

    21:29 15.10.2025

  • 123 ГоУем смЕх

    3 2 Отговор
    еволюцията-от "непревзимаеми крепости" до "дотационен район без стратегическо значение:)))))))))Скоро това ще важи за цялата ураина-сега е само дотационен район;)Както вървят нещата,скоро ще изгуби и стратегическо значяние;)

    21:30 15.10.2025

  • 124 гледам и не вярвам на очите си

    3 0 Отговор
    А уж правехме "стена срещу Русия", чертаехме планове на Тръмп, летят милиарди и накрая - евакуация. Стига бе !

    21:31 15.10.2025

  • 125 Z Блогърът Романов

    2 3 Отговор

    До коментар #82 от "Руски Z-блогър":

    Средната продължителност на живота на
    Руския Солдат на фронта във Украйна

    Е 12 Дена ..

    Без никаква подготовка
    Направо ги пращат на заколение
    Руските Мусори.

    Коментиран от #134, #146

    21:32 15.10.2025

  • 126 Тити

    2 3 Отговор
    И десет милиона да намери Рашистите са недъгави примати.

    21:32 15.10.2025

  • 127 как върви перемогата

    2 1 Отговор
    Нищо им няма на фашистите! Пробив за днес в Димитров / Мирноград , който бързо се разширява, а руската Армия освободи и Балаган, те разшириха контролната зона при южното покритие на Красноармейски / Покровск (ДНР) и отидоха на границата с Днепропетровска област край Котляровка.

    Коментиран от #133, #141

    21:32 15.10.2025

  • 128 Одеса

    0 3 Отговор

    До коментар #114 от "как стават тия работи":

    още ли съществува ?

    21:33 15.10.2025

  • 129 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    7 1 Отговор

    До коментар #120 от "Така":

    Има някакъв критерий за победа според скороста на предвижване на армията ли ?
    Или просто си прст?

    21:33 15.10.2025

  • 130 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 131 ситуацията на украинска територия

    5 3 Отговор
    В украйна бяха образувани САМО 290 хиляди наказателни дела за неразрешено изоставяне на част и дезертьорство от януари 2022 г. до септември 2025 г. Това съобщиха днес от кабинета на главния прокурор на Украйна.
    Освен това още 1 500 000 мъже на военна възраст, сега са издирвани от от ловците на глави на фашистката хунта, заяви депутатката от украинската рада Галина Янченко.
    Копаенето на външни тоалетни и огнищата за приготвяне на храна в между блоковите пространства на Киев става ежедневие.

    21:34 15.10.2025

  • 132 Тигран Кеосян

    2 0 Отговор

    До коментар #99 от "Някой":

    Ще и подарят и
    на
    Маргарита Симонян

    Една Лада за компенсация.

    21:34 15.10.2025

  • 133 Приближиха

    0 3 Отговор

    До коментар #127 от "как върви перемогата":

    с още 50 метра Покровск!Срещу само 12000 мужика!

    21:34 15.10.2025

  • 134 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    5 1 Отговор

    До коментар #125 от "Z Блогърът Романов":

    Че не е истина ,не е,ако беше истина в украйна нямаше да има бусифициране

    21:34 15.10.2025

  • 135 Саманта

    4 0 Отговор
    Слава на всеки избягал, укрил се, дезертирал или удушул някой от ТЦК украинцки мъж.

    21:35 15.10.2025

  • 136 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    4 0 Отговор

    До коментар #119 от "Ахмед ал-Шараа":

    Ес призна сириеца мнооооого отдавна.

    Коментиран от #140

    21:36 15.10.2025

  • 137 Укро🤡 висок колкото Джорджа Мелони 1м60

    7 1 Отговор
    Азовците се криха като плъхове в кабелните и технологични тунели. Когато ги извадиха, плакаха като изнасилени ученички и се молиха само да ги озлочестят, но да им пощадят живота.

    21:36 15.10.2025

  • 138 Евреина Кобзон

    3 3 Отговор

    До коментар #83 от "бай Кобзон":

    Че то вече
    Не останали украинци

    А Киев Кога ?

    21:36 15.10.2025

  • 139 Томахоук

    2 3 Отговор
    Бре... бре, много овни за курбан ееййй.... много добитък за клане бре.... два милиона...

    21:37 15.10.2025

  • 140 БАШАРЧО

    1 1 Отговор

    До коментар #136 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Аз какво да правя ?

    Да взема да бягам от Мускалието.

    Явно Пуся ще ме хариже
    На Така Наречения
    ТЕРОРИСТ

    До оня ден бяхме първи Другарчета с Пуся,
    Утре ще ме продаде на Терориста
    Ахмед.

    21:40 15.10.2025

  • 141 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 142 Артилерист

    2 1 Отговор
    Телеграф е английска медия, а от Фокус тук не сме чели обективна информация, за да почнем да им вярваме точно сега. На фона на мъчителната насилствена мобилизация в Украйна да се опитват да клеветят Русия си е глупава пропаганда. От Русия избягаха страхливите платени опозиционери и те, в сравнение с избягалите от Украйна, са нищожно малцинство. Изобщо не е пропаганда, че в Русия, без обявена мобилизация, продължават да се записват доброволци за фронта. Това е така, защото не е трудно да се обясни очевидното: Западът, начело със САЩ, се опитват да обградят Русия с НАТО отвсякъде, да я изолират и съсипят с десетки хиляди санкции, в Донбас години варед се избива рускоезично население, не се прилагат международно приети споразумения за прекратяване на тези обстрели и тн. Затова по призива "Отечеството е в опасност" от всички краища на огромната руска страна към мобилизационните пунктове се стичат доброволци, готови на ВСИЧКО, за да защитят Родината. Това е толкоз просто и логично.
    Между другото, Вл. Путин обяви вчера, че са завършили изпитанията на ново, по страшно от Орешник, оръжие и Макрон първи включи на задна относно изпращането на френски контингент в Русия. Той, Макрон, също призна, че е престъпление срещу закона краденето на замразените руски активи. Това пък вероятно е защото Путин обяви конфискация на един трилион активи на неприятелски държави в Русия...

    Коментиран от #143, #151

    21:47 15.10.2025

  • 143 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 144 Костадин Костадинов

    3 0 Отговор
    Колко дица утрепа Путин

    21:49 15.10.2025

  • 145 Путин към Президента на Сирия

    2 0 Отговор
    Ние сме ти приятели ...

    Когато Бомбихме Алепо
    Със фугасни бомби
    И искахме да те убием
    Беше просто Майтап .

    Когато Вагнер избиваха
    Хиляди сирийци
    Противници на режима на Башар

    Пак беше Майтап.

    Сега да видим как да ти
    Върнем Асад
    И милиардите
    Които открадна от Сирия .

    Своих не бросаем

    Просто ги предаваме .

    На Кремъл и на Путин винаги може да се вярва.

    21:50 15.10.2025

  • 146 Професор

    0 0 Отговор

    До коментар #125 от "Z Блогърът Романов":

    Това се прави нарочно.

    21:51 15.10.2025

  • 147 пиночет

    1 0 Отговор
    Поредното доказателство, че Путин смята руснаците за добитък!

    22:03 15.10.2025

  • 148 стоян георгиев

    0 0 Отговор
    Колкото и да се напъват центаджиите Русия пак ще спечели войната.

    22:03 15.10.2025

  • 149 Димяща ушанка

    2 0 Отговор

    До коментар #118 от "пееш или лъжеш":

    Превзех Одеса!!!....после обаче се събудих в локва от собствен шит

    22:05 15.10.2025

  • 150 А где

    1 0 Отговор
    Ти и бендзина?

    22:07 15.10.2025

  • 151 Българин

    0 0 Отговор

    До коментар #142 от "Артилерист":

    Значи Зеленски и Путин ще избият още много руснаци.

    22:08 15.10.2025

