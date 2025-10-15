Русия се готви да мобилизира около два милиона военни резервисти в Украйна съгласно новото законодателство. Промените в правилата могат да отворят достъп до огромни човешки ресурси в момент, когато руският президент Владимир Путин е под натиск да мобилизира нови сили, за да обнови и разшири 700-хилядната армия, която воюва в Украйна, пише The Telegraph, цитиран от Фокус.
Поправките в закона, които се очаква да получат подкрепата на парламента, ще позволят да се призовават резервисти в мирно време, а не само след официално обявяване на война - все пак Москва все още нарича своето нахлуване в Украйна "специална военна операция“.
Това ще даде възможност на лидера на Кремъл да избегне поредния изключително непопулярен кръг на мобилизация, от който досега се въздържаше след частичната мобилизация през септември 2022 г., която доведе до масово бягство на десетки хиляди мъже от страната.
Заместник-председателят на комитета на Държавната дума по отбрана Алексей Журавлев заяви, че армията от два милиона резервисти се състои от "професионалисти в своята област“, които в момента не се използват. Друга поправка ще даде разрешение за използване на тези резервисти извън Русия.
Председателят на комитета по отбрана на Държавната дума Андрей Картаполов заяви, че Путин може да насочи резервистите към североизточните области на Украйна – Сумска и Харковска, където Москва се опитва да напредне.
Два милиона военни резервисти в Украйна? Путин е под натиск да мобилизира нови сили, за да подсили 700-хилядната руска армия
15 Октомври, 2025 20:43, обновена 15 Октомври, 2025 21:19 2 306 151
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Всеки ден
Коментиран от #120
20:46 15.10.2025
2 Ъъъъ
20:46 15.10.2025
3 Боби
Коментиран от #111
20:47 15.10.2025
4 Николова , София
Коментиран от #19
20:47 15.10.2025
5 Иван
Коментиран от #11
20:49 15.10.2025
6 000000000
Парадоксално жителите на Западна Украйна (най-националистически настроената, украиноговоряща и крайно русофобска част от страната) се оказаха най-упоритите кръшкачи от мобилизация. За това пише авторитетният украински Telegram канал Mash. По-конкретно в статията се споменават областите Лвов, Тернопол и Ивано-Франковск, където общо 1,5 милиона предимно местни украински мъже и младежи се укриват от военна служба...... и т.н.
20:49 15.10.2025
7 Помак
20:49 15.10.2025
8 Мартин
20:49 15.10.2025
9 Къде е редовната руска армия?
Коментиран от #29
20:49 15.10.2025
10 Pyccкий Карлик
Коментиран от #13, #50
20:50 15.10.2025
11 Копейкотрошач
До коментар #5 от "Иван":Копейкотрошач
20:50 15.10.2025
12 НИЕ
С Путин напред и нагоре!
Коментиран от #16
20:50 15.10.2025
13 Българин
До коментар #10 от "Pyccкий Карлик":АЗОВ режат руски тикви в Покровско.
Коментиран от #26
20:51 15.10.2025
14 Уфф
20:51 15.10.2025
15 си дзън
Коментиран от #18
20:51 15.10.2025
16 Йосиф Кобзон
До коментар #12 от "НИЕ":Води ни ги.
20:51 15.10.2025
18 Годината е 2027
До коментар #15 от "си дзън":Три милиона рускини тръгват по света да си търсят мъж.
Коментиран от #24
20:52 15.10.2025
19 име
До коментар #4 от "Николова , София":Четири години ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ и нито една сбъдната прогноза.
Коментиран от #32
20:52 15.10.2025
20 Миротворец
Коментиран от #23
20:52 15.10.2025
21 Това децата
20:53 15.10.2025
22 Хехе
20:53 15.10.2025
23 Това е безспорен
До коментар #20 от "Миротворец":Факт.
Коментиран от #30
20:54 15.10.2025
24 си дзън
До коментар #18 от "Годината е 2027":Колко са 3 милиона рускини за 50 милиона китаеца, гладни за жена
Коментиран от #49
20:55 15.10.2025
25 Механик
Сега ще почне и той да мобилизира 16-годишните (навярно).
Абе, кво да ви кажа? Целия свят копира решенията на Зеленски.
Днес в Укрия мобилизират децата, а утре всички ще го правят.
20:55 15.10.2025
26 име
До коментар #13 от "Българин":В Покровск тече поредната утилизация на най-новите попълнения в Азов. След резилите в Мариупол, Авдеевка, Торецк и Новгород, сега идва резила в Покровск. Азов нямат нито една битка спечелена. Където ги пратят, там им остават костите.
Коментиран от #44
20:56 15.10.2025
27 Хипотетично
20:56 15.10.2025
28 На украинците им се привижда
20:56 15.10.2025
29 ......
До коментар #9 от "Къде е редовната руска армия?":350 000 редовна руска армия беше избита още в началото.Сега плъхът събира всякаква иzмет от Азия и Африка.Медведев породи гладни корейци.
20:56 15.10.2025
30 доктор Гълъбова
До коментар #23 от "Това е безспорен":Факт е че си приказваш сам и ти е интересно.
20:57 15.10.2025
31 Кво говорите бре
20:59 15.10.2025
32 Николова , София
До коментар #19 от "име":..в кой ред е ЩЕ , Ще ,Ще ..хм ..аз харесвам Русия но та се излага всеки ден ,вече
21:00 15.10.2025
33 Обикновен човек
21:01 15.10.2025
34 Лелееее майко
21:01 15.10.2025
35 Путинистче идиотче
21:02 15.10.2025
36 Артилерист
21:03 15.10.2025
37 Дух
21:03 15.10.2025
38 два милиона руски резервисти
" Господ казал Ту-тууу“: ...... ще минирам фланга на НАТЮ! Албена, Дружба, Приморско, Слънчев бряг, Добруджа........Ту-тууу....
21:03 15.10.2025
39 Само питам
Коментиран от #45
21:04 15.10.2025
40 оня с големия
21:04 15.10.2025
42 КОБЗОН 🤩666🤩
Коментиран от #46
21:04 15.10.2025
43 Фитипалди
Фашисткият режим изпрати 12 „елитни“ бригади за защита на Покровск, всяка от които наброяваше от 2 до 4,4 хиляди войници, имаше около 30 танка, както производство на НАТО, така и стари модернизирани видове Т-64, Т-72, Т-80 и около 120 колесни бронетранспортьори и проследявани бойни машини на пехотата. Това са около 360 танка и почти 1500 единици бронирани машини.
21:04 15.10.2025
44 АЗОВ
До коментар #26 от "име":Режат руски тикви при Покровск......
21:05 15.10.2025
45 Д.пръча
До коментар #39 от "Само питам":Бъркаш Украйна с руската кочина.
21:05 15.10.2025
46 бай Кобзон
До коментар #42 от "КОБЗОН 🤩666🤩":Всяка вечер пея на 2 000 000 бандери .
21:05 15.10.2025
47 жик так
Твърде рано е да се говори за пълен срив на фронта на укофашистката армия, просто падат различни обекти, които са били под неин контрол, при това с необратими загуби. Изоставяйки загиналите и ранените на бойното поле, фашистката армия е принудена да зареже и бронираните машини, включително западно производство.
21:06 15.10.2025
48 Не от Русия
Коментиран от #61
21:06 15.10.2025
49 Да обаче
До коментар #24 от "си дзън":Размера има значение. ...
21:06 15.10.2025
50 Укро🤡 висок колкото Джорджа Мелони 1м60
До коментар #10 от "Pyccкий Карлик":С 650 хиляди Путин три години мачка милионната укро орда и прати два милиона укри при Бандера! Затова бандерите ловят укри като бездомни кучета по улиците за войници на Зеленски.
Коментиран от #53, #87
21:06 15.10.2025
51 въздушен ас
А останалите кога ? Нали беше до края на годината ??
21:07 15.10.2025
52 Уса
21:07 15.10.2025
54 Блогър от Москва Херсон не беше завинаги
21:07 15.10.2025
55 Копейка
21:07 15.10.2025
56 ру БЛАТА
21:07 15.10.2025
57 бам ..бум..
Коментиран от #76
21:08 15.10.2025
58 💼🚽Куфарче с л...на💼🚽
21:08 15.10.2025
60 Уса
21:08 15.10.2025
61 Рублевка
До коментар #48 от "Не от Русия":Само в Русия избягаха 6 милиона. Общо над 25 милиона избягаха от свободата в крайна!
21:09 15.10.2025
62 Дух
Английските Нещастници са либерални Идиоти и ЛГБТ урсулианска измет , Франсетата са проповядват объркани ценности Глупости и Слабости, Морален Релативизъм пък се води от италианските джендъри, затова хората по света тотално изтрещяха и изглупяха прикрити в нехайство и проядени от злоба комплекси омраза обиди и завист
21:09 15.10.2025
64 🦩 фламинго с томахавка 🪓
Коментиран от #66, #82
21:09 15.10.2025
65 какво очаквате от наркоса
21:09 15.10.2025
66 да бе брат
До коментар #64 от "🦩 фламинго с томахавка 🪓":Чувалите за украйна пристигат с влакови композиции.
21:10 15.10.2025
67 укрите са ясни
21:11 15.10.2025
68 Путлеристан 🤮🤮
До коментар #41 от "Обикновен човек":Милиарди хора всеки ден се събуждат щастливи че не са се родили руZ НАЦИТА
Коментиран от #74, #98
21:11 15.10.2025
69 То за това явно Путин жали Киев
21:11 15.10.2025
70 Укро🤡 висок колкото Джорджа Мелони 1м60
21:11 15.10.2025
71 Чики-Рики
21:11 15.10.2025
72 Факт
Коментиран от #79
21:11 15.10.2025
73 Любо пита
Коментиран от #77
21:11 15.10.2025
74 жик так
До коментар #68 от "Путлеристан 🤮🤮":И ти всяка сутрин се събуждаш щастлив в лудницата ....
21:12 15.10.2025
75 Томахоук
21:13 15.10.2025
76 Димяща ушанка
До коментар #57 от "бам ..бум..":И какво от това след като няма парад на пабйедта на Майдана за който си бях подготвил парадните одежди 😔
21:13 15.10.2025
77 Веселин Топалов
До коментар #73 от "Любо пита":Как пък един козляк не замина за украйна въпреки записването в посолството ?!
21:13 15.10.2025
78 стоян георгиев
Коментиран от #96
21:14 15.10.2025
79 Пора
До коментар #72 от "Факт":Путинова русия си отива.
21:14 15.10.2025
80 2 МИЛИОНА блатни
Ху ЙЛО пеДОФила ше ги ... оправи тия де БИЛИ
Коментиран от #83
21:15 15.10.2025
81 епилиран нежен ляв демократ атлантик
Коментиран от #116
21:15 15.10.2025
82 Руски Z-блогър
До коментар #64 от "🦩 фламинго с томахавка 🪓":Украинците ни избиват така както немците не са ни избивали през 1941.
Коментиран от #125
21:15 15.10.2025
83 бай Кобзон
До коментар #80 от "2 МИЛИОНА блатни":Всяка вечер пея пред 2 000 000 бандери !!!
Коментиран от #138
21:16 15.10.2025
84 Абе младежи
Коментиран от #89
21:16 15.10.2025
85 Орк на тротинетка 🧌🛴
21:16 15.10.2025
86 Каунь
21:17 15.10.2025
87 Ха ха ха ха
До коментар #50 от "Укро🤡 висок колкото Джорджа Мелони 1м60":Какъв резил, човече! Азов бяха 400-500 души поделение, руската армия обсаждаща Мариупол беше 20 000 души. Азов, морски пехотинци и полицаи удържаха руското настъпление три месеца срещу 10 пъти по-голям враг. Направо размазаха руснаците.
Коментиран от #130
21:17 15.10.2025
88 доктор
21:17 15.10.2025
89 Сесесере2🤢🤮
До коментар #84 от "Абе младежи":Ама нямат чуство за мяра и не знаят поговорка Лаком ГZ кръв сесесере
21:17 15.10.2025
90 Потников
...само където няма ора, щото ги връщат в тирове...
21:17 15.10.2025
91 Путин
21:17 15.10.2025
92 Гертруд
21:18 15.10.2025
93 на Кая мъжа и
Коментиран от #99
21:18 15.10.2025
95 А на вас кой ви позволи
21:19 15.10.2025
96 Атина Палада
До коментар #78 от "стоян георгиев":Всички руски супер оръжия са на чертежи.Войници да умират вече няма.
21:19 15.10.2025
97 Жеко
Кой напредва?
Руската армия ли на запад или украинската към Москва?
Урсула рече, че на Русия им свършили чиповете, а американците ще дават томахавки на Украйна. Май Украйна напредва към Урсула с томахавки.
Коментиран от #102
21:19 15.10.2025
98 Ха-ха-ха
До коментар #68 от "Путлеристан 🤮🤮":Понякога сънувам кошмари че съм украинец и ме гонят от ТЦК. Събуждам се облян в под и безкрайно щастлив че не съм бил такъв будала да се родя украинец.
Коментиран от #105
21:20 15.10.2025
99 Някой
До коментар #93 от "на Кая мъжа и":КОЙ ЩЕ Е БЕ. СИМОНЯН?
Коментиран от #132
21:20 15.10.2025
100 ко речи урсулето
21:20 15.10.2025
101 Ами
А родните писачи да престанат да препечатват статии от "згубени в превода" издания.
21:21 15.10.2025
102 Димяща ушанка
До коментар #97 от "Жеко":Утре влизам в Киев с ГРУЗ 200!
21:21 15.10.2025
103 Фитипалди
Коментиран от #108
21:21 15.10.2025
104 евакуират Славянск и Краматорск
Коментиран от #107
21:22 15.10.2025
105 Оркистан
До коментар #98 от "Ха-ха-ха":Пий чайче и валериан Zа сън спокоен
21:23 15.10.2025
106 читател
Коментиран от #113
21:23 15.10.2025
107 Я пъ тоа
До коментар #104 от "евакуират Славянск и Краматорск":Те евакуираха и Покровск....гробницата на путиновите пълчища.
21:24 15.10.2025
108 Моча в калта
До коментар #103 от "Фитипалди":Решено е вече 300 000 милиарда руски активи отиват в Украйна.
Коментиран от #122
21:24 15.10.2025
109 Бен Хур
21:24 15.10.2025
110 Сега разбрахте ли
21:25 15.10.2025
111 Путин
До коментар #3 от "Боби":Ще унищожи Русия
Враг номер 1
21:25 15.10.2025
112 Путине, Путине...
21:25 15.10.2025
113 Изпражнението гайтанджиева
До коментар #106 от "читател":Не.Това са руски фейкове.
21:25 15.10.2025
114 как стават тия работи
Коментиран от #128
21:26 15.10.2025
115 сделка или не
21:27 15.10.2025
116 Синчето на Соловьов
До коментар #81 от "епилиран нежен ляв демократ атлантик":Не говори така за нас
21:27 15.10.2025
117 Професор
Коментиран от #121
21:28 15.10.2025
118 пееш или лъжеш
Коментиран от #149
21:28 15.10.2025
119 Ахмед ал-Шараа
През 2017 година
Путин искаше да ме унищожи
И ме заплашваше
Как щял да избие всички
Противници на Башар Асад.
А днеска съм в Кремля .
Явно целуването на КУРАнът
Доста му е размътил мозъкът
На Бункерното Старче .
Посрещаме като Братюшка
На Червен Килим .
Коментиран от #136
21:28 15.10.2025
120 Така
До коментар #1 от "Всеки ден":Така така, само дето "вторая армия мире" за 3 години, 7 месеца и 19 дни не можа да измине разстоянието от окупираната с подлост през 2014 г. Горловка до свободния Покровск, а то по права линия е 57.8. км ПЕДЕСЕТ И СЕДЕМ километра и ОСЕМСТОТИН метра......те това е
За Сравнение вижте къде за същият период от време а то се пада на 11 февруари 1945 се е намитала армията на един истински диктатор.
Коментиран от #129
21:29 15.10.2025
121 Професор
До коментар #117 от "Професор":Как Зеленски стана президент на Украйна не на САЩ.
21:29 15.10.2025
122 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #108 от "Моча в калта":В Русия има повече от 300 млрд западняшки пари
21:29 15.10.2025
123 ГоУем смЕх
21:30 15.10.2025
124 гледам и не вярвам на очите си
21:31 15.10.2025
125 Z Блогърът Романов
До коментар #82 от "Руски Z-блогър":Средната продължителност на живота на
Руския Солдат на фронта във Украйна
Е 12 Дена ..
Без никаква подготовка
Направо ги пращат на заколение
Руските Мусори.
Коментиран от #134, #146
21:32 15.10.2025
126 Тити
21:32 15.10.2025
127 как върви перемогата
Коментиран от #133, #141
21:32 15.10.2025
128 Одеса
До коментар #114 от "как стават тия работи":още ли съществува ?
21:33 15.10.2025
129 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #120 от "Така":Има някакъв критерий за победа според скороста на предвижване на армията ли ?
Или просто си прст?
21:33 15.10.2025
131 ситуацията на украинска територия
Освен това още 1 500 000 мъже на военна възраст, сега са издирвани от от ловците на глави на фашистката хунта, заяви депутатката от украинската рада Галина Янченко.
Копаенето на външни тоалетни и огнищата за приготвяне на храна в между блоковите пространства на Киев става ежедневие.
21:34 15.10.2025
132 Тигран Кеосян
До коментар #99 от "Някой":Ще и подарят и
на
Маргарита Симонян
Една Лада за компенсация.
21:34 15.10.2025
133 Приближиха
До коментар #127 от "как върви перемогата":с още 50 метра Покровск!Срещу само 12000 мужика!
21:34 15.10.2025
134 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #125 от "Z Блогърът Романов":Че не е истина ,не е,ако беше истина в украйна нямаше да има бусифициране
21:34 15.10.2025
135 Саманта
21:35 15.10.2025
136 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #119 от "Ахмед ал-Шараа":Ес призна сириеца мнооооого отдавна.
Коментиран от #140
21:36 15.10.2025
137 Укро🤡 висок колкото Джорджа Мелони 1м60
21:36 15.10.2025
138 Евреина Кобзон
До коментар #83 от "бай Кобзон":Че то вече
Не останали украинци
А Киев Кога ?
21:36 15.10.2025
139 Томахоук
21:37 15.10.2025
140 БАШАРЧО
До коментар #136 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Аз какво да правя ?
Да взема да бягам от Мускалието.
Явно Пуся ще ме хариже
На Така Наречения
ТЕРОРИСТ
До оня ден бяхме първи Другарчета с Пуся,
Утре ще ме продаде на Терориста
Ахмед.
21:40 15.10.2025
142 Артилерист
Между другото, Вл. Путин обяви вчера, че са завършили изпитанията на ново, по страшно от Орешник, оръжие и Макрон първи включи на задна относно изпращането на френски контингент в Русия. Той, Макрон, също призна, че е престъпление срещу закона краденето на замразените руски активи. Това пък вероятно е защото Путин обяви конфискация на един трилион активи на неприятелски държави в Русия...
Коментиран от #143, #151
21:47 15.10.2025
144 Костадин Костадинов
21:49 15.10.2025
145 Путин към Президента на Сирия
Когато Бомбихме Алепо
Със фугасни бомби
И искахме да те убием
Беше просто Майтап .
Когато Вагнер избиваха
Хиляди сирийци
Противници на режима на Башар
Пак беше Майтап.
Сега да видим как да ти
Върнем Асад
И милиардите
Които открадна от Сирия .
Своих не бросаем
Просто ги предаваме .
На Кремъл и на Путин винаги може да се вярва.
21:50 15.10.2025
146 Професор
До коментар #125 от "Z Блогърът Романов":Това се прави нарочно.
21:51 15.10.2025
147 пиночет
22:03 15.10.2025
148 стоян георгиев
22:03 15.10.2025
149 Димяща ушанка
До коментар #118 от "пееш или лъжеш":Превзех Одеса!!!....после обаче се събудих в локва от собствен шит
22:05 15.10.2025
150 А где
22:07 15.10.2025
151 Българин
До коментар #142 от "Артилерист":Значи Зеленски и Путин ще избият още много руснаци.
22:08 15.10.2025