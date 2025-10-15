Два милиона военни резервисти в Украйна? Путин е под натиск да мобилизира нови сили, за да подсили 700-хилядната руска армия

Русия се готви да мобилизира около два милиона военни резервисти в Украйна съгласно новото законодателство. Промените в правилата могат да отворят достъп до огромни човешки ресурси в момент, когато руският президент Владимир Путин е под натиск да мобилизира нови сили, за да обнови и разшири 700-хилядната армия, която воюва в Украйна, пише The Telegraph, цитиран от Фокус.



Поправките в закона, които се очаква да получат подкрепата на парламента, ще позволят да се призовават резервисти в мирно време, а не само след официално обявяване на война - все пак Москва все още нарича своето нахлуване в Украйна "специална военна операция“.



Това ще даде възможност на лидера на Кремъл да избегне поредния изключително непопулярен кръг на мобилизация, от който досега се въздържаше след частичната мобилизация през септември 2022 г., която доведе до масово бягство на десетки хиляди мъже от страната.



Заместник-председателят на комитета на Държавната дума по отбрана Алексей Журавлев заяви, че армията от два милиона резервисти се състои от "професионалисти в своята област“, които в момента не се използват. Друга поправка ще даде разрешение за използване на тези резервисти извън Русия.



Председателят на комитета по отбрана на Държавната дума Андрей Картаполов заяви, че Путин може да насочи резервистите към североизточните области на Украйна – Сумска и Харковска, където Москва се опитва да напредне.

