Новини
Свят »
Румъния »
Румънското правителство отрече информация за увеличен внос на руска енергия през 2025 г.

Румънското правителство отрече информация за увеличен внос на руска енергия през 2025 г.

10 Октомври, 2025 16:38 375 5

  • румъния-
  • внос-
  • енергия-
  • русия-
  • въглища-
  • петрол-
  • газ

Министерството на енергетиката уверява, че страната не купува въглища, петрол или газ от Русия и спазва всички санкции на ЕС

Румънското правителство отрече информация за увеличен внос на руска енергия през 2025 г. - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Румъния не внася въглища, суров петрол, нефтопродукти или газ от Русия, заяви Румънското министерство на енергетиката, след като агенция "Ройтерс" публикува анализ, според който няколко страни от ЕС, включително Франция, Нидерландия, Румъния и Португалия, отчитат растеж на вноса на енергия от Русия през 2025 г., като в случая на Румъния увеличението е с 57 процента, съобщава телевизия "Диджи 24", предава БТА.

Що се отнася до вноса на въглища, Министерството припомня в отговор на запитване от сайта News.ro, че вносът от Руската федерация е бил спрян от август 2022 г. с влизането в сила на петия пакет икономически санкции на ЕС.

По отношение на нефта и петролните продукти, Министерството отбелязва, че в съответствие с определените от ЕС мерки икономическите оператори в Румъния от 5 декември 2022 г. не са внасяли суров петрол от Русия, а от 5 февруари 2023 г. е спрян и вносът на петролни продукти от Руската федерация.

Министерството на енергетиката уточнява също, че Румъния не внася и природен газ от Русия.

„За да осигури нуждите на вътрешното потребление, Румъния внася природен газ от Западна Европа по интерконектора Сегед-Арад и от Южна Европа през интерконекторните пунктове с България: Кардам-Негру Вода (Трансбалкански коридор) и Гюргево-Русе“, споменава институцията.

„Румъния спазва всички санкции, приети на равнище ЕС. Всяко нарушение на действащото законодателство за режима на санкциите срещу Руската федерация ще бъде санкционирано без колебание“, изтъкна министърът на енергетиката Богдан Иван в отговор до сайта "Хотнюз". „Румъния не прави никакъв компромис, когато става дума за задълженията ѝ като страна членка на ЕС и за гарантирането на енергийната ѝ сигурност“, добави той.

Министърът все пак призна, че има вероятност за индиректен внос на руски нефт от страни извън ЕС, които смесват собствени продукти с такива, които идват от Русия. Той подчерта също, че Румъния никога не е имала пряк контакт с „Газпром“ и че страната няма намерение да внася нефтопродукти или суров петрол от Руската федерация.

Анализ на „Ройтерс“ на данни, предоставени от Центъра за проучвания за енергия и чист въздух (CREA), показва, че редица страни от ЕС отчитат увеличение на вноса на енергия от Русия през 2025 г., а сред тях са Франция, Нидерландия, Румъния и Португалия. В случая с Румъния става въпрос за растеж от 57 процента, сочат данните, на които се позовава агенцията.

По този начин Европа продължава да финансира и двете страни във войната в Украйна, като военната помощ, оказвана на Киев, се компенсира от плащанията за енергията, доставяна от Москва, отбелязва "Ройтерс".


Румъния
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Истината е в този цитат от статият, Ели

    9 0 Отговор
    "Министърът все пак призна, че има вероятност за индиректен внос на руски нефт от страни извън ЕС, които смесват собствени продукти с такива, които идват от Русия."
    🤣🤣🤣🤣🤣

    16:43 10.10.2025

  • 2 поредно активно мероприятие

    0 7 Отговор
    което ме подсеща за наскоро паднали от висок прозорец шеф на Правда.

    Коментиран от #4

    16:47 10.10.2025

  • 3 Трол

    2 0 Отговор
    Увеличеният внос е бил от България, а румънците са се опитали да ни прикрият.

    16:47 10.10.2025

  • 4 съкрушен

    0 6 Отговор

    До коментар #2 от "поредно активно мероприятие":

    Още една мистериозна смърт в Москва! Издателят на съветския официоз "Правда" падна от прозореца на апартамента си

    6 Октомври, 2025 20:06 3 997 84

    В Москва бе открит трупът на Вячеслав Леонтиев, 87-годишен бивш директор на издателството "Правда". Според руските медии той е паднал от височина — под прозорците на своя апартамент на улица Молодогвардейская, пише "Фонтанка"

    По данни на ТАСС и други източници предварителната версия на смъртта е самоубийство, свързано със "съкрушителен нервен срив".

    16:50 10.10.2025

  • 5 Ама защо се оправдавате бе

    1 0 Отговор
    Вие роби ли сте или суверенна страна? Една суверенна страна е свободна да си търгува с който и каквото си поиска.

    17:11 10.10.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания