Румънското правителство отрече информация за увеличен внос на руска енергия през 2025 г.

Румъния не внася въглища, суров петрол, нефтопродукти или газ от Русия, заяви Румънското министерство на енергетиката, след като агенция "Ройтерс" публикува анализ, според който няколко страни от ЕС, включително Франция, Нидерландия, Румъния и Португалия, отчитат растеж на вноса на енергия от Русия през 2025 г., като в случая на Румъния увеличението е с 57 процента, съобщава телевизия "Диджи 24", предава БТА.

Що се отнася до вноса на въглища, Министерството припомня в отговор на запитване от сайта News.ro, че вносът от Руската федерация е бил спрян от август 2022 г. с влизането в сила на петия пакет икономически санкции на ЕС.

По отношение на нефта и петролните продукти, Министерството отбелязва, че в съответствие с определените от ЕС мерки икономическите оператори в Румъния от 5 декември 2022 г. не са внасяли суров петрол от Русия, а от 5 февруари 2023 г. е спрян и вносът на петролни продукти от Руската федерация.

Министерството на енергетиката уточнява също, че Румъния не внася и природен газ от Русия.

„За да осигури нуждите на вътрешното потребление, Румъния внася природен газ от Западна Европа по интерконектора Сегед-Арад и от Южна Европа през интерконекторните пунктове с България: Кардам-Негру Вода (Трансбалкански коридор) и Гюргево-Русе“, споменава институцията.

„Румъния спазва всички санкции, приети на равнище ЕС. Всяко нарушение на действащото законодателство за режима на санкциите срещу Руската федерация ще бъде санкционирано без колебание“, изтъкна министърът на енергетиката Богдан Иван в отговор до сайта "Хотнюз". „Румъния не прави никакъв компромис, когато става дума за задълженията ѝ като страна членка на ЕС и за гарантирането на енергийната ѝ сигурност“, добави той.

Министърът все пак призна, че има вероятност за индиректен внос на руски нефт от страни извън ЕС, които смесват собствени продукти с такива, които идват от Русия. Той подчерта също, че Румъния никога не е имала пряк контакт с „Газпром“ и че страната няма намерение да внася нефтопродукти или суров петрол от Руската федерация.

Анализ на „Ройтерс“ на данни, предоставени от Центъра за проучвания за енергия и чист въздух (CREA), показва, че редица страни от ЕС отчитат увеличение на вноса на енергия от Русия през 2025 г., а сред тях са Франция, Нидерландия, Румъния и Португалия. В случая с Румъния става въпрос за растеж от 57 процента, сочат данните, на които се позовава агенцията.

По този начин Европа продължава да финансира и двете страни във войната в Украйна, като военната помощ, оказвана на Киев, се компенсира от плащанията за енергията, доставяна от Москва, отбелязва "Ройтерс".