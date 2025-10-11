България се надява на успешен старт срещу Турция

Националният отбор на България по футбол приема Турция в квалификация за Мондиал 2026. Мачът на стадион "Васил Левски" е днес от 21:45 часа.

Двубоят на Националния стадион ще бъде дебют за Александър Димитров начело на представителния отбор. Той замени на поста Илиан Илиев, който си тръгна след двете загуби с по 0:3 от Испания и Грузия на старта на квалификациите. Тези резултати отреждат на "лъвовете" последно място в група Е. Александър Димитров дълги години работи като селекционер на младежкия национален отбор и познава голяма част от футболистите в "А" отбора на България. Задачата пред него ще бъде да подобри представянето на отбора и да го подготви за мачовете от Лига на нациите и квалификациите за Европейското първенство през 2028 година.

В състава на България се завръща Кирил Десподов. Фланговият футболист пропусна последните два мача на националния отбор заради контузия. Той остава капитан на тима и при новия селекционер. На линия е и Филип Кръстев. Халфът не игра срещу Испания и Грузия, тъй като няколко дни преди това подписа с Оксфорд, а цяло лято беше без отбор. Той пропусна последния мач на отбора си в Чемпиъншип, но е готов за игра и ще бъде на линия срещу Турция.

В националния отбор се завърнаха още защитникът на Специя Петко Христов и крилото на Бодрум Здравко Димитров. За квалификациите през октомври не бяха повикани Георги Миланов, Антон Недялков и Александър Колев. Фабиан Нюрнбергер е с контузия.

Турция пристига в София след тежка загуба с 0:6 от Испания в Коня. Възпитаниците на Винченцо Монтела заемат трето място в групата с 3 точки, след като в първия си мач се наложиха с 3:2 над Грузия като гост. В състава на южните ни съседи личат имената на футболисти като Хакан Чалханоолу (Интер), Арда Гюлер (Реал Мадрид), Кенан Йълдъз (Ювентус), както и правещият фурор в Бундеслигата от началото на сезона Джан Узун. На линия са още звездите от Суперлигата Уурджан Чакър (Галатасарай), Оркун Кьокчу (Бешикташ), Юнус Акгюн (Галатасарай) и Керем Актюроолу (Фенербахче). Единственият отсъстващ е офанзивният футболист на Галатасарай Баръш Алпер Йълмаз, който е наказан.

Турция няма победа над България като гост в историята на сблъсъците между двата отбора.

Очаква се "Васил Левски" да бъде поне наполовина пълен. От страна на гостите ще има около 2500 техни привърженици.

Главен съдия на мача е Луиш Годиньо от Португалия.