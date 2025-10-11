Новини
Пхенян организира военен парад, показа нова междуконтинентална ракета ВИДЕО

Пхенян организира военен парад, показа нова междуконтинентална ракета ВИДЕО

11 Октомври, 2025 07:12, обновена 11 Октомври, 2025 06:19 482 4

Събитието е по случай 80 години от основаването на управляващата Корейска трудова партия

Снимка: YouTube
Севернокорейският ръководител Ким Чен-ун прие голям военен парад, а на събитието в Пхенян, в присъствието на чуждестранни сановници, бе показана нова междуконтинентална балистична ракета, съобщи Корейската централна телеграфна агенция (КЦТА), цитирана от Ройтерс и БТА.

Парадът, който започна късно снощи, се състоя по случай 80 години от основаването на управляващата Корейска трудова партия и бе продължение на тържественото отбелязване на годишнината, започнало в четвъртък.

Китайският премиер Ли Цян, делегация от Русия, водена от бившия президент Дмитрий Медведев, и шефът на виетнамската компартия То Лам бяха сред чуждестранните сановници, дошли в Пхенян за юбилея.

На военния парад Северна Корея, която е ядрена държава, показа най-съвременната си междуконтинентална балистична ракета "Хвасон 20", описана от КЦТА като "най-мощната стратегическа оръжейна система" на страната.

Серията МКБР "Хвасон" даде на Северна Корея възможност да атакува всяка точка от континенталната част на САЩ, но остават съмненията дали системите за насочване на ракетата са достатъчно усъвършенствани, за да може да достигне целта, и дали бойната ѝ глава е способна да издържи при обратното връщане в атмосферата, отбелязва Ройтерс.

На парада Ким произнесе реч, в която отправи "топло приветствие" към севернокорейските войници, участващи в мисии зад граница, и добави, че военният героизъм не се проявява само при защитата на севернокорейската земя, но и по "предните постове на социалистическото строителство", отбеляза КЦТА.

Вчера Ким имаше разговори с Медведев, който каза, че саможертвата на севернокорейските войници, сражавали се за Русия в Курска област, е доказателство за доверените отношения между двете страни.

Севернокорейският лидер каза на руския си гост, че се надява укрепването на връзките с Москва да продължи и двете страни да си взаимодействат тясно за постигането на общите цели, допълни КЦТА.


Северна Корея
  • 1 Комунисти сър

    1 0 Отговор
    КНДР е световна ядрена сила. 1989 - население 17 милиона, днес 26 милиона. Украйна тогава бе 52 милиона, днес няма и 20 милиона. Демокрацията не прощава.

    Коментиран от #3

    06:38 11.10.2025

  • 2 интересно

    0 1 Отговор
    Докато Южна Корея ни показва автомобили, бяла черна техника телефони,кораби.... Северна Корея ни показва ракети. Сега аз като човек роден и едва ли повече ще бъда роден отново,имащ един живот, който е погледнато само един миг..... диктатурата Северна Корея ли да подкрепя или демокрацията Южна Корея.. Човек трябва да закачи всички диктатори на една такава ракета и да ги изстреля извън планетата. Тези само убиват чужди деца, докато своите държат в лукс. Да изпратят своите деца на война. Но едва ли. Жалко за хора които подкрепят такива

    Коментиран от #4

    06:38 11.10.2025

  • 3 Европеец

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Комунисти сър":

    Определено си прав..... Ама се чудя автора какво разбирам под чуждестранни сановници..... Но явно преводачката е виновна или пък толкова си може автора....

    06:45 11.10.2025

  • 4 Нищо ново под слънцето

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "интересно":

    Работих в чужбина, но такава мизерия каквато съм виждал в южнокорейска фирма - трудно е да си представиш. Дори в Румъния не съм виждал. А Пхенян е най-чистият град в света. Отиди друже в Париж , Лондон или Брюксел -; една трета са много по-зле от Факултета ю

    06:50 11.10.2025

