Над 40 са загиналите след проливните валежи в Мексико ВИДЕО

Над 40 са загиналите след проливните валежи в Мексико ВИДЕО

11 Октомври, 2025 08:33, обновена 12 Октомври, 2025 06:25

27 се водят изчезнали

Над 40 са загиналите след проливните валежи в Мексико ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
БТА БТА

Правителството на Мексико съобщи вчера, че вследствие на проливните дъждове през последните часове са загинали над 40 души, а 27 се водят за изчезнали.

Стихиите са предизвикали сериозни щети в 117 общини в страната, предаде ЕФЕ, цитирана от БТА.

Президентката Клаудия Шайнбаум проведе виртуална среща с губернаторите на петте най-засегнати щата – Веракрус (на изток), Идалго, Пуебла, Керетаро и Сан Луис Потоси (в централната част на страната), както и с представители на Националния координационен център за гражданска защита.

След срещата координационният център публикува съобщение с актуализирани данни за жертвите и щетите по доклади на местните власти.

„Щатските власти съобщиха за 41 загинали: 15 във Веракрус, девет в Пуебла, 16 в Идалго и един в Керетаро“, се посочва в изявлението.

Малко по-късно правителството на щата Пуебла потвърди и десета жертва.


Мексико
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 бързо

    0 1 Отговор
    Жирязков да свика правителството и да вземат решение за оказване на помощ на. Мексико, пари и доброволци.

    Коментиран от #3

    08:04 11.10.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 маати

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "бързо":

    да запретва фусти и да действа

    07:28 12.10.2025

Новини по държави:
