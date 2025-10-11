Загадъчна смърт в Киев: откриха мъртъв крипто предприемач в автомобил

На сутринта на 11 октомври в Киев е открит мъртъв мъж, за когото се предполага, че се е самоубил. Правоохранителните органи са потвърдили случая, но все още изясняват причините за смъртта, предава Фокус.
По данни, разпространени в социалните мрежи, починалият може да е известният крипто предприемач Константин Ганич.
От пресслужбата на полицията в Киев съобщиха, че разследват обстоятелствата около смъртта на мъжа, чието тяло е намерено в автомобил в Оболонския район на украинската столица.
По първоначална информация, в салона на автомобила е било открито тялото на 32-годишен местен жител с огнестрелна рана в главата. До него е лежало оръжие, регистрирано на негово име.
На мястото на инцидента са работили следователи, криминалисти и съдебен лекар. Предварително е установено, че загиналият е бил предприемач и блогър, занимаващ се с криптовалути.
2 Вероятно
До коментар #7 от "Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.":Има логика, не съм в шок да разбера че е започнал зеленияпор рекет с убийство на богати украинци за да плаща оръжие или за собствената си банкова сметка. Там е война ,кой как може избива .
Още кадри от мащабното руско нападение близо до Шахове-Володимировка. Русия е разположила 40 бронирани машини, включително танкове и БМП. Съобщени загуби: 107 убити, 51 ранени, 3 танка, 16 БМП, 1 брониран влекач, 41 мотоциклета и 2 автомобила.
До коментар #20 от "стоян георгиев":В бившия туитър.приятно гледане.специално за трите трола.видеата са доста приятни.туитър или сега х!
До коментар #24 от "Минувач":Пак киев за три дена...какво да се коментира? Чувал искандери кинжали и лисабон пада!ей долу съм публикувал поредния руски успех.може да го гледаш!
До коментар #22 от "Въпрос":Къде го чете това?
До коментар #24 от "Минувач":Довчера бяха братя украински братя сега станаха терористи фашисти нацисти и тн.Защо така бе "другар"?
