Загадъчна смърт в Киев: откриха мъртъв крипто предприемач в автомобил

На сутринта на 11 октомври в Киев е открит мъртъв мъж, за когото се предполага, че се е самоубил. Правоохранителните органи са потвърдили случая, но все още изясняват причините за смъртта, предава Фокус.

По данни, разпространени в социалните мрежи, починалият може да е известният крипто предприемач Константин Ганич.

От пресслужбата на полицията в Киев съобщиха, че разследват обстоятелствата около смъртта на мъжа, чието тяло е намерено в автомобил в Оболонския район на украинската столица.

По първоначална информация, в салона на автомобила е било открито тялото на 32-годишен местен жител с огнестрелна рана в главата. До него е лежало оръжие, регистрирано на негово име.

На мястото на инцидента са работили следователи, криминалисти и съдебен лекар. Предварително е установено, че загиналият е бил предприемач и блогър, занимаващ се с криптовалути.