Загадъчна смърт в Киев: откриха мъртъв крипто предприемач в автомобил
  Тема: Украйна

Загадъчна смърт в Киев: откриха мъртъв крипто предприемач в автомобил

11 Октомври, 2025 12:59 1 406 27

Полицията разследва обстоятелствата около предполагаемо самоубийство на 32-годишен местен жител

Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

На сутринта на 11 октомври в Киев е открит мъртъв мъж, за когото се предполага, че се е самоубил. Правоохранителните органи са потвърдили случая, но все още изясняват причините за смъртта, предава Фокус.

По данни, разпространени в социалните мрежи, починалият може да е известният крипто предприемач Константин Ганич.

От пресслужбата на полицията в Киев съобщиха, че разследват обстоятелствата около смъртта на мъжа, чието тяло е намерено в автомобил в Оболонския район на украинската столица.

По първоначална информация, в салона на автомобила е било открито тялото на 32-годишен местен жител с огнестрелна рана в главата. До него е лежало оръжие, регистрирано на негово име.

На мястото на инцидента са работили следователи, криминалисти и съдебен лекар. Предварително е установено, че загиналият е бил предприемач и блогър, занимаващ се с криптовалути.


  • 1 Гей-Варна 🏳️‍🌈

    12 2 Отговор
    Продавам видео!

    1. Аз съм в актива
    2. Аз съм в пасива
    3. Сядам на дилдо с г🍑за си

    Коментиран от #8, #10

    13:04 11.10.2025

  • 2 Вероятно

    17 0 Отговор
    В ТЦК не вземат криптоподкупи, там си искат нала.

    13:05 11.10.2025

  • 3 Сатана Z

    18 0 Отговор
    Ако беше отишъл на фронта щеше да се предаде и да е жив в Русия

    13:06 11.10.2025

  • 4 Соваж бейби

    17 0 Отговор
    Ами то там война имаше до колкото си спомням ,нормално е да има мъртви.Кога ще видят сметката на зеленияпор ,този не е интересен.

    13:08 11.10.2025

  • 5 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    19 0 Отговор
    С два или три изстрела в тила се е самоубил❓
    / за един ки лър питам/

    13:08 11.10.2025

  • 6 Порно

    18 0 Отговор
    Да знаят , че се занимаваш с крипто валути е опасно за живота, 8 биткойна са над милион долара, и са трудно проследими. А в краината ще те гонят и престъпници и власти. Не че има разлика.

    13:09 11.10.2025

  • 7 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    20 0 Отговор
    Преди да се "самоубие", е прехвърлил всичките си спестявания на Zeления шмъркалник...

    Коментиран от #9

    13:09 11.10.2025

  • 8 Александър българин пасифф

    2 2 Отговор

    До коментар #1 от "Гей-Варна 🏳️‍🌈":

    Колко е? 🎁🎁🎁

    13:13 11.10.2025

  • 9 Соваж бейби

    12 0 Отговор

    До коментар #7 от "Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.":

    Има логика, не съм в шок да разбера че е започнал зеленияпор рекет с убийство на богати украинци за да плаща оръжие или за собствената си банкова сметка. Там е война ,кой как може избива .

    13:13 11.10.2025

  • 10 Александър красив и пасив

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "Гей-Варна 🏳️‍🌈":

    Искам те 💋💋💋🏳️‍🌈

    13:14 11.10.2025

  • 11 болгарин..

    16 0 Отговор
    Хванали са го що масква спре токо в столицата на кieвската хунта и он е почнал да пуска генераторите и от димо е излезнал да подиша въздух,а зеления мухал му е видял сметката..оти само вихрушката покрай него може да притежава млни

    13:16 11.10.2025

  • 12 стоян георгиев

    13 0 Отговор
    Вчерашния спад на криптовалутите ще докара доста подобни случаи за съжаление.доста пара изгоря .

    13:26 11.10.2025

  • 13 Ружа

    2 6 Отговор
    Финансираше Путин !

    Коментиран от #18

    13:28 11.10.2025

  • 14 Ко речи?

    8 0 Отговор
    Колко пък да е загадъчна? Излъгал някого, видели му сметката В тези смутни времена там сега това не е хич трудно.

    13:30 11.10.2025

  • 15 Не е загадъчно

    3 2 Отговор
    кога скочи от 6 етаж !

    13:30 11.10.2025

  • 16 СВО

    3 3 Отговор
    е рускоамерикански цирк !

    13:31 11.10.2025

  • 17 мошЕто

    5 0 Отговор
    В укрията ги трепят в колите , не падат от етажите , че им е високо !

    13:36 11.10.2025

  • 18 оли - го .....,

    3 0 Отговор

    До коментар #13 от "Ружа":

    И баба ти , нали ?!

    13:37 11.10.2025

  • 19 ДОБРО УТРО ВИЕТНАМ

    7 0 Отговор
    НЯМА КРИПТО ПРЕДПРИЕМАЧ
    ИМА САМО КРИПТОИЗМАМНИЦИ СЪУЧАСТНИЦИ В ОГРОМНА ИЗМАМА
    АМИ ЕДНИ МОШЕНИЦИ УТРЕПАЛИ ДРУГ МОШЕНИК
    ПО ТОЯ ПОВОД НА ЗДРАВЕ

    13:43 11.10.2025

  • 20 стоян георгиев

    0 0 Отговор
    NOELREPORTS🇪🇺 🇺🇦
    @NOELreports
    Още кадри от мащабното руско нападение близо до Шахове-Володимировка. Русия е разположила 40 бронирани машини, включително танкове и БМП. Съобщени загуби: 107 убити, 51 ранени, 3 танка, 16 БМП, 1 брониран влекач, 41 мотоциклета и 2 автомобила.

    Коментиран от #21

    13:46 11.10.2025

  • 21 стоян георгиев

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "стоян георгиев":

    В бившия туитър.приятно гледане.специално за трите трола.видеата са доста приятни.туитър или сега х!

    13:47 11.10.2025

  • 22 Въпрос

    3 0 Отговор
    Що не пишете какво се случва в Купянск и околните градчета ? Ако не сте “ Чули и видяли “ ще ви кажа - същото като в Азов Сталь ….

    Коментиран от #26

    14:00 11.10.2025

  • 23 оня

    2 0 Отговор
    След като е самоубийство ,кое да му е загадъчното ?!

    14:02 11.10.2025

  • 24 Минувач

    1 0 Отговор
    Откакто русите заградиха нацистите в Купянск от три страни и взеха 80% от града панелените фашаги спряха да коментират …. Що ли ?

    Коментиран от #25, #27

    14:07 11.10.2025

  • 25 стоян георгиев

    0 0 Отговор

    До коментар #24 от "Минувач":

    Пак киев за три дена...какво да се коментира? Чувал искандери кинжали и лисабон пада!ей долу съм публикувал поредния руски успех.може да го гледаш!

    14:09 11.10.2025

  • 26 стоян георгиев

    0 0 Отговор

    До коментар #22 от "Въпрос":

    Къде го чете това?

    14:10 11.10.2025

  • 27 демократ

    1 0 Отговор

    До коментар #24 от "Минувач":

    Довчера бяха братя украински братя сега станаха терористи фашисти нацисти и тн.Защо така бе "другар"?

    14:13 11.10.2025

