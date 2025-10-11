Зеленски подписа закон за финансова подкрепа на освободените от плен украински военнослужещи

Президентът на Украйна Володимир Зеленски е подписал закон, който осигурява допълнителни плащания на освободените от плен украински военнослужещи, страдащи от заболявания, изискващи дългосрочно болнично лечение, съобщи Укринформ, позовавайки се на уебсайта на Върховната рада (парламента) на страната, предава БТА.

Украинският премиер Юлия Свириденко благодари на президента Зеленски и на депутатите за приемането на закона, подчертавайки неговото значение за военните.

„Президентът подписа съответния закон - благодаря ви за подкрепата. Благодарна съм на членовете на парламента за приемането на това важно решение за нашите военни“, заяви Свириденко.

Тя уточни, че подкрепата ще бъде предоставяна през първите три месеца от рехабилитацията. Досега подобни плащания се полагаха само на лица, получили рани, сътресения или травми. Много от освободените украински военнослужещи обаче страдат от сериозни заболявания, които изискват продължително лечение. „Сега държавата гарантира помощ на всеки мъж и жена, които са били в плен. Това е важна стъпка към всеобхватна подкрепа за нашите защитници“, допълни премиерът.

Върховната рада на Украйна прие закона на 9 октомври, като 244 депутати гласуваха „за“, отбелязва Укринформ.

Съгласно закона, украинските военнослужещи, които непосредствено след освобождаването си от плен преминават през стационарно лечение в здравни заведения за повече от 30 календарни дни поради заболяване или нараняване (рана, сътресение на мозъка или осакатяване), изискващи дългосрочни болнични грижи, ще получават допълнително месечно възнаграждение в размер на 50 000 украински гривни (около 2022 лева).

Плащанията ще се извършват през целия период на непрекъснато болнично лечение след освобождаването им от плен.