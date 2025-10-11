Зеленски подписа закон за финансова подкрепа на освободените от плен украински военнослужещи

Президентът на Украйна Володимир Зеленски е подписал закон, който осигурява допълнителни плащания на освободените от плен украински военнослужещи, страдащи от заболявания, изискващи дългосрочно болнично лечение, съобщи Укринформ, позовавайки се на уебсайта на Върховната рада (парламента) на страната, предава БТА.
Украинският премиер Юлия Свириденко благодари на президента Зеленски и на депутатите за приемането на закона, подчертавайки неговото значение за военните.
„Президентът подписа съответния закон - благодаря ви за подкрепата. Благодарна съм на членовете на парламента за приемането на това важно решение за нашите военни“, заяви Свириденко.
Тя уточни, че подкрепата ще бъде предоставяна през първите три месеца от рехабилитацията. Досега подобни плащания се полагаха само на лица, получили рани, сътресения или травми. Много от освободените украински военнослужещи обаче страдат от сериозни заболявания, които изискват продължително лечение. „Сега държавата гарантира помощ на всеки мъж и жена, които са били в плен. Това е важна стъпка към всеобхватна подкрепа за нашите защитници“, допълни премиерът.
Върховната рада на Украйна прие закона на 9 октомври, като 244 депутати гласуваха „за“, отбелязва Укринформ.
Съгласно закона, украинските военнослужещи, които непосредствено след освобождаването си от плен преминават през стационарно лечение в здравни заведения за повече от 30 календарни дни поради заболяване или нараняване (рана, сътресение на мозъка или осакатяване), изискващи дългосрочни болнични грижи, ще получават допълнително месечно възнаграждение в размер на 50 000 украински гривни (около 2022 лева).
Плащанията ще се извършват през целия период на непрекъснато болнично лечение след освобождаването им от плен.
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Пич
16:39 11.10.2025
4 Тома
16:40 11.10.2025
5 Шоу
А кой ще воюва...... смешно.
16:42 11.10.2025
6 Тео
Коментиран от #13
16:42 11.10.2025
7 Още новини от Украйна
16:42 11.10.2025
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Киро Острото
16:44 11.10.2025
10 Още новини от Украйна
16:45 11.10.2025
11 име
16:47 11.10.2025
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Един клоун и
До коментар #6 от "Тео":наркоман побърка кремълското жуже.
16:48 11.10.2025
14 Вселенски проведе разговор с Тръмп
Не си плащаш сметките отдавна така че оправяй се сам. Защо кака урси не повикаш.
Бате тя нищо не може да направи......само ме насъсква.
Коментиран от #16
16:49 11.10.2025
15 Айде СЕГА да
16:50 11.10.2025
16 Само копейките
До коментар #14 от "Вселенски проведе разговор с Тръмп":не разбраха, че войната приключи.
Зле за Путин.
Другото са издихания смешни на руската мечка.
Коментиран от #25, #27
16:52 11.10.2025
17 УРА ЗА ПУТИН !!!!
16:53 11.10.2025
18 Перо
Коментиран от #23
16:54 11.10.2025
19 Перо
До коментар #1 от "Сатана Z":С плащането се занимава БГ и ЕС!
16:55 11.10.2025
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Е..ба. Механици
16:58 11.10.2025
22 доктор
До коментар #12 от "Когато":Когато бъде избито доволно количество копейки България ще се оправи.
16:59 11.10.2025
23 Копеи не философствай!
До коментар #18 от "Перо":Отивай да пълниш снаряди за Украйна!Марш!Марш!!!!
17:00 11.10.2025
24 Юлия Свири денко
А заглавието е подвеждащо- не става дума за са всички "освободените от плен украински военнослужещи"
Ели Свири зеленко
17:00 11.10.2025
25 Пора
До коментар #16 от "Само копейките":Путинова русия приключи.
17:01 11.10.2025
26 Атина Палада
До коментар #12 от "Когато":По голямата част от Европа се заема от РФ! Това е все едно да кажеш,българите да се оттеглят в Азия:) т.е да се изселят от своята територия.
17:04 11.10.2025
27 Само центачетата
До коментар #16 от "Само копейките":не разбраха че този ареал вече е руски.
17:11 11.10.2025
28 Сатана Z
Тук нещата стават наистина сериозни 😂
- Литва ще проведе военни учения за защита на хранителни магазини — LRT
В момента страната провежда мобилизационното учение „Vytis Sklautas 2025“.
Като част от учението ще се проведе и тренировъчно упражнение за защита на хранителни магазини.
Планирано е да бъдат охранявани общо 200 търговски обекта (27 във Вилнюс), които ще отговарят за осигуряването на стоки от първа необходимост на половината от населението на столицата в рамките на един ден.
17:39 11.10.2025