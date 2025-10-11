Новини
Свят »
Украйна »
Зеленски подписа закон за финансова подкрепа на освободените от плен украински военнослужещи
  Тема: Украйна

Зеленски подписа закон за финансова подкрепа на освободените от плен украински военнослужещи

11 Октомври, 2025 16:36 660 28

  • володимир зеленски-
  • подписа-
  • закон-
  • финансова подкрепа-
  • военнослужещи-
  • плен

Новият закон гарантира месечни плащания на военни с тежки заболявания, изискващи продължително лечение

Зеленски подписа закон за финансова подкрепа на освободените от плен украински военнослужещи - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Президентът на Украйна Володимир Зеленски е подписал закон, който осигурява допълнителни плащания на освободените от плен украински военнослужещи, страдащи от заболявания, изискващи дългосрочно болнично лечение, съобщи Укринформ, позовавайки се на уебсайта на Върховната рада (парламента) на страната, предава БТА.

Украинският премиер Юлия Свириденко благодари на президента Зеленски и на депутатите за приемането на закона, подчертавайки неговото значение за военните.

„Президентът подписа съответния закон - благодаря ви за подкрепата. Благодарна съм на членовете на парламента за приемането на това важно решение за нашите военни“, заяви Свириденко.

Тя уточни, че подкрепата ще бъде предоставяна през първите три месеца от рехабилитацията. Досега подобни плащания се полагаха само на лица, получили рани, сътресения или травми. Много от освободените украински военнослужещи обаче страдат от сериозни заболявания, които изискват продължително лечение. „Сега държавата гарантира помощ на всеки мъж и жена, които са били в плен. Това е важна стъпка към всеобхватна подкрепа за нашите защитници“, допълни премиерът.

Върховната рада на Украйна прие закона на 9 октомври, като 244 депутати гласуваха „за“, отбелязва Укринформ.

Съгласно закона, украинските военнослужещи, които непосредствено след освобождаването си от плен преминават през стационарно лечение в здравни заведения за повече от 30 календарни дни поради заболяване или нараняване (рана, сътресение на мозъка или осакатяване), изискващи дългосрочни болнични грижи, ще получават допълнително месечно възнаграждение в размер на 50 000 украински гривни (около 2022 лева).

Плащанията ще се извършват през целия период на непрекъснато болнично лечение след освобождаването им от плен.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 3 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Пич

    15 1 Отговор
    Финансовата подкрепа на Зелю - плюс едно кисело мляко на фронта !!! Направо го е яд , когато руснаците му върнат живи хора !!!

    16:39 11.10.2025

  • 4 Тома

    14 1 Отговор
    Украйна е фалирала държава и зельо иска от ЕС всеки месец по един милиард евро.Така че познайте кой ще плати

    16:40 11.10.2025

  • 5 Шоу

    10 1 Отговор
    Досега се за да се спасят А сега награди ще раздават.
    А кой ще воюва...... смешно.

    16:42 11.10.2025

  • 6 Тео

    9 1 Отговор
    Не може да му се успори - голям клоун си е Зеленски🤡

    Коментиран от #13

    16:42 11.10.2025

  • 7 Още новини от Украйна

    11 1 Отговор
    Фюрерът Зе с чужда пита(пари) помен прави.

    16:42 11.10.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Киро Острото

    6 6 Отговор
    Всеки българин да дари по една пенсия или заплата за героите от фронта.

    16:44 11.10.2025

  • 10 Още новини от Украйна

    7 2 Отговор
    Освободените от плен укри им се полага 24 часа за да се приготвят за занимава на фронта.Никой няма намерение да ги държи в тила

    16:45 11.10.2025

  • 11 име

    4 2 Отговор
    Как щу гарантира някакви плащания, като бандеристан е на изкуствено дишане. Ако остане нещо след като киевската хунта окраде квото може от заемите, които западнали тержави теглят, ще има за държавни разходи. Ама тома не е сигурно, ня как да го гарантира.

    16:47 11.10.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Един клоун и

    2 5 Отговор

    До коментар #6 от "Тео":

    наркоман побърка кремълското жуже.

    16:48 11.10.2025

  • 14 Вселенски проведе разговор с Тръмп

    7 2 Отговор
    Бате помагай защото ме бият много лошо
    Не си плащаш сметките отдавна така че оправяй се сам. Защо кака урси не повикаш.
    Бате тя нищо не може да направи......само ме насъсква.

    Коментиран от #16

    16:49 11.10.2025

  • 15 Айде СЕГА да

    6 1 Отговор
    ПОЗНАЕМ кой ще плаща тези ПОМОЩИ - АМИ всички НИЕ които ХРАНТУТИМ бегълците от Зеленски , с имоти за милиони у нас , и карат коли от 50000 лв. нагоре . ДА ни Е честит ПОРЕДНИЯ харч . А баба и дедо на село к.чета ги я.и.

    16:50 11.10.2025

  • 16 Само копейките

    3 5 Отговор

    До коментар #14 от "Вселенски проведе разговор с Тръмп":

    не разбраха, че войната приключи.
    Зле за Путин.
    Другото са издихания смешни на руската мечка.

    Коментиран от #25, #27

    16:52 11.10.2025

  • 17 УРА ЗА ПУТИН !!!!

    2 1 Отговор
    ЗА ДА НЕ МЕ ИЗТРИЯТ.

    16:53 11.10.2025

  • 18 Перо

    1 4 Отговор
    БГ ще плати!

    Коментиран от #23

    16:54 11.10.2025

  • 19 Перо

    2 2 Отговор

    До коментар #1 от "Сатана Z":

    С плащането се занимава БГ и ЕС!

    16:55 11.10.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Е..ба. Механици

    1 1 Отговор
    Изгодно.

    16:58 11.10.2025

  • 22 доктор

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "Когато":

    Когато бъде избито доволно количество копейки България ще се оправи.

    16:59 11.10.2025

  • 23 Копеи не философствай!

    1 0 Отговор

    До коментар #18 от "Перо":

    Отивай да пълниш снаряди за Украйна!Марш!Марш!!!!

    17:00 11.10.2025

  • 24 Юлия Свири денко

    0 1 Отговор
    За тези неща специален закон ли е необходим?
    А заглавието е подвеждащо- не става дума за са всички "освободените от плен украински военнослужещи"

    Ели Свири зеленко

    17:00 11.10.2025

  • 25 Пора

    1 0 Отговор

    До коментар #16 от "Само копейките":

    Путинова русия приключи.

    17:01 11.10.2025

  • 26 Атина Палада

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Когато":

    По голямата част от Европа се заема от РФ! Това е все едно да кажеш,българите да се оттеглят в Азия:) т.е да се изселят от своята територия.

    17:04 11.10.2025

  • 27 Само центачетата

    2 1 Отговор

    До коментар #16 от "Само копейките":

    не разбраха че този ареал вече е руски.

    17:11 11.10.2025

  • 28 Сатана Z

    0 0 Отговор
    Проверена информация ;

    Тук нещата стават наистина сериозни 😂

    - Литва ще проведе военни учения за защита на хранителни магазини — LRT

    В момента страната провежда мобилизационното учение „Vytis Sklautas 2025“.
    Като част от учението ще се проведе и тренировъчно упражнение за защита на хранителни магазини.
    Планирано е да бъдат охранявани общо 200 търговски обекта (27 във Вилнюс), които ще отговарят за осигуряването на стоки от първа необходимост на половината от населението на столицата в рамките на един ден.

    17:39 11.10.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания