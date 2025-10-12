Афганистан забрани на бивш премиер да напуска страната

Афганистанските власти забраниха на бившия премиер Гулбудин Хекматияр - основател на Ислямската партия на Афганистан, да напуска страната, съобщи новинарският портал Tolo, позовавайки се на изявление на сина на политика.

Хабиб Ур-Рахман Хекматияр обяви решението на афганистанските власти в публикация в социалните медии X. Според него „талибаните забраниха на баща ми да напуска Афганистан. Те се страхуват от срещите на баща ми с хората, смятайки ги за опасни“, заяви синът на политика.

Гулбудин Хекматияр, видна афганистанска политическа и военна фигура, е бил министър-председател на Афганистан през 1993-1994 и 1996 г. Той основава Ислямската партия на Афганистан (ИПА), която е част от Алианса на седемте контрареволюционни групи, борещи се срещу режима на Демократична република Афганистан и съветския военен контингент. През 2003 г. Хекматияр е обявен за терорист от САЩ и е включен в черния списък на ООН, но е амнистиран през 2017 г.

По време на Ислямска република Афганистан и президентството на Хамид Карзай, той първоначално се е сражавал редом с талибаните срещу проамериканския режим, но по-късно изоставя въоръжената борба и се завръща в Кабул.

По време на съветската епоха Хекматияр се е ползвал със специална американска защита като лидер на афганистанските муджахидини. В хода на деветгодишната война правителството на САЩ, чрез пакистанското междуведомствено разузнаване (ISI), е похарчило над 600 милиона долара в подкрепа на бунта му.