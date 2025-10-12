Афганистан подкрепя мира с Пакистан

Кабул подкрепя мирните отношения с Исламабад, но е готов да защити сигурността си, ако е необходимо, заяви афганистанският външен министър Амир Хан Мутаки, който е на посещение в Ню Делхи.

„Искаме нулево напрежение и мирни отношения с Пакистан. Но ако отношенията не са изградени правилно, ние също знаем как да гарантираме сигурността“, цитира думите на Мутаки IANS. Той добави, че Пакистан трябва „да контролира собствените си контролно-пропускателни пунктове“, вместо да обвинява Афганистан.

Изявлението на Мутаки дойде на фона на съобщения за престрелки в афганистанската провинция Хелманд. Съобщава се, че афганистанските военновъздушни сили са нанесли удари по пакистанския град Лахор. Представители на талибаните не предоставиха подробности за операцията. Афганистанският телевизионен канал TOLO News съобщи, че най-малко 58 пакистански войници са били убити при сблъсъците. Пакистанският телевизионен канал Geo съобщи, че най-малко няколко десетки афганистански войници са били убити в сблъсъците.