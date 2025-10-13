Новини
Франция има ново правителство, начело остава Себастиан Льокорню

13 Октомври, 2025 05:02, обновена 13 Октомври, 2025 05:06 635 7

Външният и военният министър запазиха постовете си

Снимка: ЕПА/БГНЕС
БТА БТА

Френското президентство разкри снощи състава на ново правителство, начело със Себастиан Льокорню, в което има както познати, така и нови лица, предаде Франс прес, като отбеляза, че целта е да се избегне задълбочаването на политическата криза, предаде БТА.

Жан-Ноел Баро остава външен министър, а позицията на министър на въоръжените сили получава досегашната министърка на труда Катрин Вотрен.

Правителството е съставено "за да даде бюджет на Франция преди края на годината", заяви премиерът Себастиан Льокорню.

"Единственото, което има значение, е интересът на страната", подчерта той в "Екс", като благодари на министрите, "които участват в това правителство напълно свободно, без оглед на лични и партийни интереси".


Франция
  • 1 оня с коня

    9 0 Отговор
    не се вълнувам от държавата на минетчийййте

    слава на русия и великата руска армия

    05:09 13.10.2025

  • 2 Браво

    11 0 Отговор
    Жена военен министър!
    Цирка е с продължение.

    05:11 13.10.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 ИМА ВЕРОЯТНОСТ

    5 0 Отговор
    ДА ИЗБУТА ДО НОЕМВРИ

    05:29 13.10.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Последния Софиянец

    0 0 Отговор
    И тука мафията направи правителство заради бюджет и еврозоната.

    06:40 13.10.2025

