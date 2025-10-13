Франция има ново правителство, начело остава Себастиан Льокорню

Френското президентство разкри снощи състава на ново правителство, начело със Себастиан Льокорню, в което има както познати, така и нови лица, предаде Франс прес, като отбеляза, че целта е да се избегне задълбочаването на политическата криза, предаде БТА.
Жан-Ноел Баро остава външен министър, а позицията на министър на въоръжените сили получава досегашната министърка на труда Катрин Вотрен.
Правителството е съставено "за да даде бюджет на Франция преди края на годината", заяви премиерът Себастиан Льокорню.
"Единственото, което има значение, е интересът на страната", подчерта той в "Екс", като благодари на министрите, "които участват в това правителство напълно свободно, без оглед на лични и партийни интереси".
