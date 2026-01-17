Новини
Свят »
Франция »
Макрон и Барзани призоваха за деескалация в Сирия

17 Януари, 2026 18:55 440 4

  • франция-
  • макрон-
  • сирия-
  • деескалация

Френският президент и лидерът на Иракски Кюрдистан настояват за прекратяване на огъня и интеграция на кюрдските сили

Макрон и Барзани призоваха за деескалация в Сирия - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Френският президент Еманюел Макрон и президентът на автономната област Иракски Кюрдистан Нечирван Барзани се обявиха за „незабавна деескалация“ в Сирия по време на телефонен разговор, съобщи френското президентство, цитирано от Франс прес, предава БТА.

Двамата лидери призоваха всички страни към незабавно прекратяване на огъня и възобновяване на преговорите за интеграция на Сирийските демократични сили (СДС) в сирийската държава съгласно споразумението от 10 март 2025 г., чиято реализация досега е бавна.

Макрон и Барзани подчертаха, че сирийските власти носят пълна отговорност за защитата на цивилното население. Днес СДС съобщиха за ожесточени боеве с правителствените сили.

Кюрдските власти наложиха полицейски час в контролираната от тях северна провинция Ракка, докато сирийската армия заяви, че ще нанася удари по цели на кюрдските сили в района. В изявление на автономната кюрдска администрация се посочва, че полицейският час в провинция Ракка остава в сила „до ново нареждане“.

Град Ракка, историческа „столица“ на групировката „Ислямска държава“ преди победата на СДС с подкрепата на международна коалиция, е ключова стратегическа точка. В същото време сирийската армия обяви „затворена военна зона“ около град Табка на брега на Ефрат в провинция Ракка и предупреди, че ще нанася удари по кюрдски позиции, включително близо до Ракка, като призова цивилните да се отдалечат от зоната.

В официално изявление правителствените сили обявиха, че днес са възстановили контрола си над 34 населени места, които по-рано бяха напуснати от СДС.


Франция
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Оскубан петел

    2 0 Отговор
    Тоя геронтофил пак го е шамарила баба му упс дядо му.

    18:56 17.01.2026

  • 2 дцоикас

    1 0 Отговор
    Баба пак го е центрирала този нахален амбреаж. На снимката окото му е добре насинено. Слава на Бога, баба бие добре, мИрси.

    19:02 17.01.2026

  • 3 Пустиня(к)

    2 0 Отговор
    Не му са а опраило окото от тукатите на дедо му.

    19:03 17.01.2026

  • 4 Започват да се сещат

    2 0 Отговор
    че увеличаване на напрежението там води до мигрантски натиск във Франция а Франция вече е пред колапс от лилави Венци и мургави навици които са ми си ги поканиха и не мога да ги изгонят защото палят Париж както на времето са запалили Рим бедните квартали за да построят колизеума.
    Но тук тези мургави животни парят по шанзе лизе което не приятно за елита на Франция и води до смущения в управлението.
    Ако бабата съпруга на макрон с нейната мека ръчичка с която го пошляпва е шеф на специалните части в Париж веднага ще овладее положението но меките управляващи китки на Франция нямат никакъв шанс.

    19:05 17.01.2026

