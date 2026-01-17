Макрон и Барзани призоваха за деескалация в Сирия

Френският президент Еманюел Макрон и президентът на автономната област Иракски Кюрдистан Нечирван Барзани се обявиха за „незабавна деескалация“ в Сирия по време на телефонен разговор, съобщи френското президентство, цитирано от Франс прес, предава БТА.

Двамата лидери призоваха всички страни към незабавно прекратяване на огъня и възобновяване на преговорите за интеграция на Сирийските демократични сили (СДС) в сирийската държава съгласно споразумението от 10 март 2025 г., чиято реализация досега е бавна.

Макрон и Барзани подчертаха, че сирийските власти носят пълна отговорност за защитата на цивилното население. Днес СДС съобщиха за ожесточени боеве с правителствените сили.

Кюрдските власти наложиха полицейски час в контролираната от тях северна провинция Ракка, докато сирийската армия заяви, че ще нанася удари по цели на кюрдските сили в района. В изявление на автономната кюрдска администрация се посочва, че полицейският час в провинция Ракка остава в сила „до ново нареждане“.

Град Ракка, историческа „столица“ на групировката „Ислямска държава“ преди победата на СДС с подкрепата на международна коалиция, е ключова стратегическа точка. В същото време сирийската армия обяви „затворена военна зона“ около град Табка на брега на Ефрат в провинция Ракка и предупреди, че ще нанася удари по кюрдски позиции, включително близо до Ракка, като призова цивилните да се отдалечат от зоната.

В официално изявление правителствените сили обявиха, че днес са възстановили контрола си над 34 населени места, които по-рано бяха напуснати от СДС.