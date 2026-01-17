Новини
Индонезийски самолет ATR 42-500 изчезна с 11 души на борда

17 Януари, 2026 18:28 824 8

Операция по издирване на самолета е затруднена от лошото време и се съсредоточава в планината Булусараунг

Индонезийски самолет ATR 42-500 изчезна с 11 души на борда - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Индонезийските спасителни служби издирват самолет ATR 42-500, използван за риболовно въздушно наблюдение, който е изчезнал с 11 души на борда, съобщиха официални представители в събота. Машината на Indonesia Air Transport е загубила контакт с ръководството на въздушното движение около 13:30 ч. местно време (07:30 ч. българско време) в района на Марос, провинция Южно Сулавеси, заяви пред Ройтерс представителят на местната спасителна служба Анди Султан, предава News.bg.

Самолетът е летял към Макасар, столицата на Южно Сулавеси, след като е излетял от Джокякарта. На борда са били осем членове на екипажа и трима пътници.

Около 400 души, включително военни и полицейски части, участват в издирвателната операция, която е затруднена от лоши метеорологични условия. Спасителните екипи се съсредоточават в района на върха на планината Булусараунг, където според предположения самолетът може да е паднал.

Самолетът е бил нает от Министерството на морските въпроси и рибарството на Индонезия, а тримата пътници са служители на ведомството, извършвали въздушно наблюдение на риболовни дейности, съобщи държавната агенция Antara.

ATR 42-500 е регионален турбовитлов самолет с капацитет между 42 и 50 пътници. Според непотвърдени данни от Flightradar24, въздухоплавателното средство е летяло на изток над Яванско море на височина около 11 000 фута, преди рязко да загуби височина и да изчезне от системите за проследяване.

Френско-италианският производител ATR е информиран за инцидента и оказва съдействие на местните власти при разследването.


Индонезия
  • 1 Някой

    2 0 Отговор
    За жалост този модел самолети има доста лоша слава от към безопасност. Поредна катастрофа с него.

    Коментиран от #8

    18:46 17.01.2026

  • 2 Механик

    3 1 Отговор
    Няма какво да се чудите! Направо пишете, че това е дългата ръка на Кремъл, а защо не и че е виновен самият Путин. Тоя дето умря 3 пъти и сега е смъртно болен и лежи до Кадиров в една и съща болница и ги чакат да мрат.

    Коментиран от #3, #4

    18:47 17.01.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    0 1 Отговор

    До коментар #2 от "Механик":

    аре засрами се малко бе ...

    18:48 17.01.2026

  • 5 Кую

    0 0 Отговор
    Бозавия кравар го е американизирал.

    18:51 17.01.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Ели Стоянова

    1 0 Отговор
    Милен иска да ме еб в гъ.🤔🖕🤔

    19:07 17.01.2026

  • 8 Деций

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Някой":

    Пълни глупости, самолета е много добър и сигурен,ползва се в целия свят,нашите съседи Сърбия и Румъния имат десетки машини ATR 42 и ATR 72, летят от години и няма инциденти.Мисля ,че и в България има малък оператор който има такива машини.Не съм 100% сигурен но ми се върти в главата ,че съм виждал на Флайрадара полет София Бургас.Има катастрофи с ATR ,но с кой самолет няма, машина е ,има и човешки фактор,но този самолет има екипаж от двама пилоти и две стюардеси .Самолета е малка турбовитлова машина за регионални полети ,вози 40 човека,ATR 72 e същия с удължен фюзелаж и събира 70 пътника.

    19:15 17.01.2026