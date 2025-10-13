Новини
Хамас пуска двадесет израелски заложници след две години в плен

13 Октомври, 2025 05:59, обновена 13 Октомври, 2025 06:04 517 1

  • израел-
  • хамас-
  • заложници-
  • газа

Оцелелите пленници на радикалите трябва да бъдат пуснати тази сутрин

Хамас пуска двадесет израелски заложници след две години в плен - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Двадесет живи израелски заложници ще бъдат освободени днес след две години плен в ивицата Газа, като част от мирния план на президента на САЩ Доналд Тръмп за разрешаване на конфликта между Израел и палестинското движение Хамас.

Израелските власти очакват живите заложници да бъдат освободени тази сутрин. Това може да съвпадне с посещението на президента на САЩ в Израел. Съгласно споразумението Хамас се ангажира да репатрира телата на 28 загинали израелски заложници.

Очаква се освобождаването на заложниците този път да следва модел, който е бил многократно прилаган по време на предишни хуманитарни усилия – чрез представители на Червения кръст. Според плана палестинските радикали първо предават пленниците на Червения кръст, който след това ги доставя на среща с израелски военен персонал в ивицата Газа.

Израел нарече ​​този ден исторически, тъй като въпросът за заложниците е един от най-важните и належащи въпроси в израелския социално-политически дневен ред през последните две години.

В замяна на заложниците Израел трябва да освободи близо 2000 палестински затворници, 250 от които излежават доживотни присъди за тероризъм и убийство на израелци.


Израел
  • 1 Маке

    0 0 Отговор
    Репатрира - враќа некого во татковината. За тие, дека не знаат.

    06:32 13.10.2025