Новини
Свят »
Естония »
ISW: Русия засилва хибридните си действия край границата с Естония

ISW: Русия засилва хибридните си действия край границата с Естония

13 Октомври, 2025 07:16, обновена 13 Октомври, 2025 07:21 1 059 28

  • русия-
  • естония-
  • граница-
  • действия-
  • хибридна война

„Фаза нула“: малки зелени човечета отново се появяват - този път близо до държава от НАТО

ISW: Русия засилва хибридните си действия край границата с Естония - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

На 10 октомври естонските власти временно затвориха участък от пътя, преминаващ през руска територия в близост до границата между Русия и Естония. Мярката беше предприета, след като естонски гранични служители забелязаха в района малка група руски военни без отличителни знаци, предава News.bg.

Институтът за изследване на войната (ISW) продължава да оценява, че Русия напоследък е засилила своите тайни и явни атаки срещу Европа и че страната е влязла във „Фаза нула“. Това е етап, в който Москва създава информационни и психологически условия в подкрепа на своята кампания за подготовка за евентуален военен конфликт между НАТО и Русия в бъдеще.

Събитието представлява първия случай, в който ISW наблюдава появата на така наречените „малки зелени човечета“ - евфемизъм, използван за руските военни сили без отличителни знаци в непосредствена близост до държава от НАТО в контекста на кампанията „Фаза нула“.

Меелис Саарепуу, началник на Южната префектура на Естонската полиция и гранична охрана, съобщи на 11 октомври, че естонските власти са затворили участък от пътя между Варска и Саатсе с дължина почти един километър, част от който преминава през руска територия. Решението е било взето от съображения за сигурност, след като на 10 октомври са забелязани седем въоръжени руски военнослужещи в близост до руския участък от пътя.

По думите на Саарепуу униформите на въпросните военнослужещи показвали, че те не са гранични войници. Руски граничари обаче уверили естонските си колеги, че дейността в района е рутинна. Естонският външен министър Маргус Цахна заяви на 12 октомври, че руските сили действат „малко по-агресивно и видимо от преди“, но подчерта, че твърденията за нарастващо напрежение по границата са преувеличени.

Според наличната информация, споделянето на разузнавателни данни между САЩ и Украйна е било от решаващо значение за повишаването на ефективността на украинската кампания с дронове с голям обсег, насочена срещу руския енергиен сектор през последните месеци. В отговор Кремъл се стреми да стабилизира вътрешния пазар на бензин, за да компенсира последиците от украинските удари срещу рафинериите.

На 12 октомври президентът на САЩ Доналд Тръмп и украинският президент Володимир Зеленски обсъдиха възможността за продажба на ракети „Томахоук“ на Украйна по време на телефонен разговор. Междувременно Кремъл продължава кампанията си за възпиране на подобна сделка.

Съобщава се още, че усилията на Русия да увеличи броя на новобранците чрез високи финансови стимули губят инерция, което подсказва, че този основен метод за набиране на доброволци за войната дава все по-малки резултати.

Украинските сили напреднаха в западната част на Запорожка област, както и в районите близо до Купянск и Сиверск. Руските войски отбелязаха напредък в източната част на Запорожка област и около Покровск.


Естония
Поставете оценка:
Оценка 1.7 от 12 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 си дзън

    4 12 Отговор
    В отговор на хибридните атаки всички руснаци вън от ЕС

    07:24 13.10.2025

  • 10 ПО ПОЛЕКА ДЕ

    20 5 Отговор
    Ставате смешни с тези новини.

    Коментиран от #20

    07:24 13.10.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 И все пак

    10 4 Отговор
    Дезинформацията и хибридията НИ западната е много по яка от хибридията МУ на Путин!!!

    Коментиран от #21

    07:25 13.10.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 оня с коня

    13 5 Отговор
    пyцай куме мaйкy им фашистkо на тия окранцци

    Коментиран от #18

    07:28 13.10.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Тези Зелени Човечета

    4 11 Отговор
    Се бяха появили в Крим

    В Началото Путян горещо отричаше ,

    А след това се биеше в Гърдите

    Че са били негови .

    Нищо не се е променило

    07:32 13.10.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Истината... браво

    7 3 Отговор

    До коментар #12 от "И все пак":

    "Дезинформацията и хибридията НИ западната е много по яка от хибридията МУ на Путин!!!"

    07:36 13.10.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 налага се

    5 11 Отговор
    Тръмп да адресира тези действия на фона на похвалите които получи от Беларус/Русия. Защото индиректно това звучи така - ние твърдим, че той оправдава нашите действия.
    Позицията на Тръмп по отношение на демократските провали, вкл Афганистан/Уйрайна. са повече от смислени и адекватни. Това беше и една от причините рекорден брой американци да гласуват за него. Но не бива позициите му да бъдат размивани от чужди намеци и интриги.
    САЩ трябва да покаже ясна воля за защита на всяка членка на НАТО. Това е най-сигурния начин даб ъде избегнат нов конфликт. Никой не би риксувал конфронтация с една мотивирана и стабилна Америка.

    07:37 13.10.2025

  • 24 А ГДЕ

    5 3 Отговор
    Кая Калас?

    07:44 13.10.2025

  • 25 си пън

    3 2 Отговор
    ха ха иди ги накарай

    07:49 13.10.2025

  • 26 Евроатлантик

    8 2 Отговор
    Парите които империята на злото отделя за долнопробна пропаганда са вероятно колкото воения бюджет на няколко малки държави в НАТО...

    08:05 13.10.2025

  • 27 Прави впечатление ☝️, че

    1 3 Отговор
    Путлер и Тръмп принудиха Европа да мисли повече за война отколкото за икономика и нормален живот...

    08:18 13.10.2025

  • 28 Артилерист

    2 0 Отговор
    Не се допускат иронични коментари за параноята и русофобската истерия на естонците.

    08:40 13.10.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания