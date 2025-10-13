ISW: Русия засилва хибридните си действия край границата с Естония

На 10 октомври естонските власти временно затвориха участък от пътя, преминаващ през руска територия в близост до границата между Русия и Естония. Мярката беше предприета, след като естонски гранични служители забелязаха в района малка група руски военни без отличителни знаци, предава News.bg.

Институтът за изследване на войната (ISW) продължава да оценява, че Русия напоследък е засилила своите тайни и явни атаки срещу Европа и че страната е влязла във „Фаза нула“. Това е етап, в който Москва създава информационни и психологически условия в подкрепа на своята кампания за подготовка за евентуален военен конфликт между НАТО и Русия в бъдеще.

Събитието представлява първия случай, в който ISW наблюдава появата на така наречените „малки зелени човечета“ - евфемизъм, използван за руските военни сили без отличителни знаци в непосредствена близост до държава от НАТО в контекста на кампанията „Фаза нула“.

Меелис Саарепуу, началник на Южната префектура на Естонската полиция и гранична охрана, съобщи на 11 октомври, че естонските власти са затворили участък от пътя между Варска и Саатсе с дължина почти един километър, част от който преминава през руска територия. Решението е било взето от съображения за сигурност, след като на 10 октомври са забелязани седем въоръжени руски военнослужещи в близост до руския участък от пътя.

По думите на Саарепуу униформите на въпросните военнослужещи показвали, че те не са гранични войници. Руски граничари обаче уверили естонските си колеги, че дейността в района е рутинна. Естонският външен министър Маргус Цахна заяви на 12 октомври, че руските сили действат „малко по-агресивно и видимо от преди“, но подчерта, че твърденията за нарастващо напрежение по границата са преувеличени.

Според наличната информация, споделянето на разузнавателни данни между САЩ и Украйна е било от решаващо значение за повишаването на ефективността на украинската кампания с дронове с голям обсег, насочена срещу руския енергиен сектор през последните месеци. В отговор Кремъл се стреми да стабилизира вътрешния пазар на бензин, за да компенсира последиците от украинските удари срещу рафинериите.

На 12 октомври президентът на САЩ Доналд Тръмп и украинският президент Володимир Зеленски обсъдиха възможността за продажба на ракети „Томахоук“ на Украйна по време на телефонен разговор. Междувременно Кремъл продължава кампанията си за възпиране на подобна сделка.

Съобщава се още, че усилията на Русия да увеличи броя на новобранците чрез високи финансови стимули губят инерция, което подсказва, че този основен метод за набиране на доброволци за войната дава все по-малки резултати.

Украинските сили напреднаха в западната част на Запорожка област, както и в районите близо до Купянск и Сиверск. Руските войски отбелязаха напредък в източната част на Запорожка област и около Покровск.