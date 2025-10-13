Новини
Местните избори в Португалия: Крайнодесните не спечелиха нито един голям град

Местните избори в Португалия: Крайнодесните не спечелиха нито един голям град

13 Октомври, 2025

Крайнодясната партия удвои подкрепата си, но остава с ограничено влияние; Социалистите губят в Лисабон и Порто

Крайнодясната партия „Чега“ (Chega) се представи под очакванията на проведените в неделя местни избори в Португалия и не успя да спечели нито един от големите градове, съобщават местни медии, предава News.bg.

Партията на Андре Вентура успя да завоюва кметските постове само в Ентронкамънто, Албуфейра и Сао Висенте. Въпреки това, „Чега“ удвои подкрепата си спрямо изборите през 2021 г. и се очаква да играе ролята на „балансьор“ в няколко общини.

„Това беше добра вечер, но не постигнахме целите си“, призна Вентура след обявяването на резултатите.

За Социалистическата партия изборната нощ се оказа разочароваща в двата най-големи града. В Лисабон кандидатката на социалистите Александра Лейтан не успя да измести действащия центристки кмет Карлош Моедаш, а в Порто консерваторът Педро Дуарте победи социалистическия кандидат и бивш евродепутат Мануел Писаро.

В Фару, столицата на региона Алгарве, победител стана социалистът Антониу Пина, докато в Синтра, вторият по население град в страната, кметския пост завоюва дясноцентристкият кандидат Марко Алмейда. Там крайнодясната инфлуенсърка Рита Матиаш от „Чега“ остана на трето място.

Жилищната криза беше основна тема на изборите, като избирателите настояваха местните власти да предприемат по-решителни мерки срещу високите цени на жилищата и наемите.

Тези местни избори бяха сред най-оспорваните в историята на Португалия. В почти половината от 308 общини нямаше действащ кмет, тъй като много от тях се кандидатираха за национални постове. „Чега“ беше партията с най-широко участие, издигайки кандидати в 307 общини. Анализаторите отбелязват, че слабият резултат показва, че партията се представя по-слабо, когато харизматичният ѝ лидер Вентура не е в бюлетината.

Изборите се проведоха при ниска избирателна активност - между 43 и 48 процента от гражданите не гласуваха, на фона на политическа умора след три национални вота и избори за Европейски парламент през 2023 г.

Португалците скоро ще се върнат пред урните - през януари предстоят президентски избори, на които ще се избере наследник на Марселу Ребелу де Соуза. Сред основните кандидати са Андре Вентура и адмирал Енрике Гувея е Мело, уважаван заради управлението на ваксинационната кампания срещу Covid-19, но спорен заради военния си произход.


  • 1 Факт

    2 0 Отговор
    С две думи подмяната на португалското население с индивиди от африка продължава с пълна сила щом социалистите са спечелили... да идват още лодки....

    11:41 13.10.2025

