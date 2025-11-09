Десетки хиляди протестираха в Лисабон срещу промени в трудовото законодателство

Десетки хиляди протестиращи излязоха по улиците на Лисабон срещу промени в трудовото законодателство, предложени от премиера Луиш Монтeнегру, предаде БНР.

Протестът беше организиран от основния синдикат в страната в знак на несъгласие с реформите, които застрашават правата на работещите. Улеснява се например уволнението на служител като отпадат досегашни изисквания за едностранно прекратяване на договора.



Правителството внася тези предложения в парламента с мотивите, че ще подобрят производителността на труда и ще направят пазара на труда по-гъвкав. Очаква се законопроектът да бъде приет с подкрепата на крайнодясната партия „Шега“.



Португалия е "страната-бедняк" в Западна Европа. Според официалната статистика над 50% от работещите са печелили по-малко от 1000 евро/месечно през миналата година. Синдикатите поискаха от догодина минимална заплата да се увеличи от 870 евро до 1050 евро.



За 11 декември в Португалия е планирана обща стачка.