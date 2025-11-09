Новини
Десетки хиляди протестираха в Лисабон срещу промени в трудовото законодателство

9 Ноември, 2025 05:22, обновена 9 Ноември, 2025 05:25 571 0

Недоволството им бе породено от готвените от премиера на страната реформи

Десетки хиляди протестираха в Лисабон срещу промени в трудовото законодателство - 1
Снимка: БНР
Десетки хиляди протестиращи излязоха по улиците на Лисабон срещу промени в трудовото законодателство, предложени от премиера Луиш Монтeнегру, предаде БНР.

Протестът беше организиран от основния синдикат в страната в знак на несъгласие с реформите, които застрашават правата на работещите. Улеснява се например уволнението на служител като отпадат досегашни изисквания за едностранно прекратяване на договора.

Правителството внася тези предложения в парламента с мотивите, че ще подобрят производителността на труда и ще направят пазара на труда по-гъвкав. Очаква се законопроектът да бъде приет с подкрепата на крайнодясната партия „Шега“.

Португалия е "страната-бедняк" в Западна Европа. Според официалната статистика над 50% от работещите са печелили по-малко от 1000 евро/месечно през миналата година. Синдикатите поискаха от догодина минимална заплата да се увеличи от 870 евро до 1050 евро.

За 11 декември в Португалия е планирана обща стачка.


Португалия
